Le meilleur horaire pour arroser courgettes et concombres n’est pas celui que l’on croit

Chaque été, des milliers de jardiniers se retrouvent face au même constat amer : des feuilles de courgettes qui jaunissent et se recroquevillent, des concombres qui pourrissent avant même d’avoir eu le temps de grossir, ou pire, des plants entiers qui s’effondrent du jour au lendemain sans raison apparente.

On accuse le sol, la météo, les maladies. Rarement l’arrosage.

Et encore moins l’heure à laquelle on arrose.

Pourtant, c’est souvent là que tout se joue.

Un arrosage mal placé dans la journée peut transformer un potager prometteur en champ de désolation, même avec une terre bien préparée et des plants achetés en bonne jardinerie.

Pourquoi l’heure d’arrosage n’est pas un détail anecdotique

On a longtemps pensé que l’essentiel était la quantité d’eau apportée aux plants. Un litre par pied, deux litres, trois fois par semaine… Les recommandations varient selon les sources, mais elles oublient presque toutes de préciser à quel moment de la journée cette eau doit être apportée. Or, pour des cultures comme la courgette (Cucurbita pepo) et le concombre (Cucumis sativus), ce timing est aussi important que la dose elle-même.

Ces deux cucurbitacées partagent une biologie similaire : elles possèdent un feuillage très large et une tige creuse qui retient naturellement l’humidité. Ce sont des plantes qui aiment l’eau, certes, mais qui supportent très mal l’excès d’humidité stagnante, notamment au niveau du collet et des feuilles. Quand cette humidité persiste plusieurs heures à des températures élevées, les conditions deviennent idéales pour le développement de champignons pathogènes.

Le piège de l’arrosage en pleine chaleur

Arroser en milieu de journée, quand le soleil est au zénith, est une erreur que beaucoup commettent par manque de temps ou par réflexe. On rentre du travail à midi, on voit les feuilles qui pendent, on attrape le tuyau. C’est compréhensible. Mais c’est souvent contre-productif, voire destructeur.

Voici ce qui se passe concrètement quand on arrose des courgettes ou des concombres en plein soleil entre 11h et 15h :

L’eau s’évapore très rapidement avant même d’avoir le temps de s’infiltrer en profondeur dans le sol.

Les gouttes d’eau qui restent sur les feuilles agissent comme de petites lentilles grossissantes et peuvent provoquer des brûlures foliaires , ces taches blanchâtres ou beiges qui apparaissent sur le limbe.

, ces taches blanchâtres ou beiges qui apparaissent sur le limbe. Le choc thermique entre une eau froide et un sol brûlant peut stresser le système racinaire et bloquer temporairement l’absorption des nutriments.

L’humidité résiduelle combinée à la chaleur favorise le développement de l’oïdium, ce champignon blanc poudreux qui colonise d’abord les feuilles avant de s’attaquer aux tiges.

Les feuilles qui semblent « griller » après un arrosage en pleine chaleur ne sont donc pas victimes du soleil seul, mais d’une combinaison de facteurs dans lesquels l’eau mal placée joue un rôle central.

L’arrosage du soir : une fausse bonne idée très répandue

Face aux inconvénients de l’arrosage en plein soleil, beaucoup de jardiniers se rabattent sur l’arrosage en fin de journée, après 18h ou 19h. C’est mieux que midi, mais ce n’est pas non plus la solution idéale, loin de là.

Quand on arrose le soir, l’eau n’a pas le temps de s’évaporer avant que la température chute. Le sol reste humide toute la nuit, les feuilles si on a eu le malheur de les mouiller. Or, c’est précisément dans ces conditions nocturnes fraîches et humides que les champignons et les bactéries prolifèrent le plus facilement.

Le mildiou (Pseudoperonospora cubensis), qui ravage régulièrement les cultures de concombres, se développe de manière optimale quand les feuilles restent mouillées pendant plusieurs heures à des températures comprises entre 15°C et 22°C. C’est exactement ce qui se passe lors d’une nuit d’été après un arrosage tardif.

La pourriture du collet, causée notamment par le champignon Pythium, suit la même logique. Le collet des courgettes et des concombres, cette zone de transition entre la tige et les racines, est particulièrement vulnérable à l’humidité prolongée. Un arrosage du soir qui laisse cette zone gorgée d’eau pendant huit heures peut suffire à déclencher une fonte du plant en quelques jours.

Le bon horaire : le matin tôt, et voilà pourquoi

La règle d’or, validée par des décennies d’observation et de pratique chez les maraîchers professionnels, est simple : arroser tôt le matin, idéalement entre 6h et 9h selon la saison et la région. Cet horaire n’est pas arbitraire, il répond à une logique physiologique et climatique précise.

Le matin, la température est encore basse, ce qui limite l’évaporation immédiate. L’eau a le temps de s’infiltrer tranquillement jusqu’aux racines sans s’évaporer en surface. La journée qui suit va ensuite réchauffer progressivement le sol et permettre à l’excès d’humidité de s’évaporer naturellement, ce qui évite la stagnation.

Les feuilles éventuellement mouillées pendant l’arrosage matinal ont plusieurs heures devant elles pour sécher avant que la nuit fraîche ne revienne. Cette fenêtre de séchage est cruciale pour empêcher l’installation des champignons.

Les plants eux-mêmes bénéficient d’un apport en eau au moment où ils en ont le plus besoin : en début de journée, quand la photosynthèse s’accélère et que la transpiration commence à augmenter. Une courgette bien hydratée le matin supportera bien mieux la chaleur de l’après-midi qu’une plante arrosée la veille au soir.

Comment adapter cet horaire selon les conditions climatiques

L’arrosage matinal reste la règle de base, mais quelques ajustements s’imposent selon les situations.

En période de canicule

Quand les températures dépassent 35°C plusieurs jours de suite, un seul arrosage matinal peut ne pas suffire. Dans ce cas, il est possible d’ajouter un arrosage léger en fin d’après-midi, vers 17h-18h, en prenant soin de diriger l’eau uniquement au pied des plants, sans jamais mouiller le feuillage. Un arrosage goutte-à-goutte ou une bouteille d’arrosage à bec long sont idéaux pour cela.

En sol très sableux

Les sols sableux drainent très rapidement et retiennent peu l’humidité. Dans ce type de sol, l’arrosage matinal unique peut s’avérer insuffisant même hors canicule. La solution n’est pas de décaler l’heure, mais d’améliorer la rétention du sol en incorporant du compost ou en paillant généreusement le pied des plants avec de la paille, des feuilles mortes ou du BRF (bois raméal fragmenté).

Sous serre ou tunnel

Sous abri, la chaleur s’accumule et l’hygrométrie peut grimper très haut. L’arrosage matinal reste recommandé, mais il faut veiller à ouvrir les aérations rapidement après pour permettre à l’air humide de s’échapper. Une serre mal ventilée après arrosage est un environnement parfait pour les maladies cryptogamiques.

Les erreurs d’arrosage qui aggravent les problèmes de pourriture

Au-delà de l’horaire, certaines pratiques courantes aggravent considérablement les risques de pourriture et de brûlure sur les courgettes et concombres.

Arroser en pluie sur le feuillage

Utiliser un arrosoir ou un tuyau avec pomme d’arrosage qui projette l’eau en hauteur mouille systématiquement les feuilles, les tiges et les fleurs. Cette pratique, très répandue, est pourtant l’une des principales causes de développement de l’oïdium et du mildiou sur les cucurbitacées. Préférez toujours un arrosage au pied, ciblé et précis.

Arroser trop fréquemment en petites quantités

Des arrosages quotidiens mais superficiels encouragent les racines à rester proches de la surface, là où elles sont les plus vulnérables à la chaleur et au dessèchement. Un arrosage moins fréquent mais plus généreux pousse les racines à s’enfoncer en profondeur, là où la température est plus stable et l’humidité plus persistante.

Négliger le paillage

Le paillage est l’allié indispensable d’un bon arrosage. Une couche de 5 à 8 cm de matière organique au pied des plants réduit l’évaporation de 50 à 70%, maintient une température du sol plus stable et empêche les éclaboussures de terre sur les feuilles basses lors de l’arrosage. Ces éclaboussures sont un vecteur direct de contamination fongique.

Reconnaître les signes d’un arrosage mal géré

Savoir lire les symptômes permet d’agir rapidement avant que les dégâts ne soient irréversibles.

Symptôme observé Cause probable liée à l’arrosage Correction à apporter Taches beiges ou blanches sur les feuilles Brûlures par arrosage en plein soleil Décaler l’arrosage au matin tôt Pourriture au niveau du collet Humidité stagnante nocturne Arroser le matin, pailler, éviter le soir Feuilles poudreuses blanches (oïdium) Feuillage mouillé + nuits fraîches Arroser uniquement au pied Fruits qui pourrissent côté ombragé Humidité excessive et sol gorgé d’eau Réduire la fréquence, améliorer le drainage Feuilles qui flétrissent malgré l’arrosage Choc thermique ou racines asphyxiées Arroser plus tôt, vérifier le drainage

Ce que font différemment les maraîchers expérimentés

Les maraîchers professionnels qui cultivent des courgettes et des concombres à grande échelle ont depuis longtemps intégré ces principes dans leurs pratiques quotidiennes. La plupart programment leurs systèmes d’irrigation goutte-à-goutte pour démarrer entre 5h30 et 7h du matin. Cette irrigation localisée au pied des plants évite tout contact avec le feuillage et délivre l’eau lentement, ce qui favorise une infiltration profonde.

Beaucoup utilisent des sondes d’humidité simples, plantées dans le sol à une vingtaine de centimètres de profondeur, pour ne déclencher l’arrosage que lorsque c’est réellement nécessaire. Cette approche évite le sur-arrosage chronique qui fragilise les plants bien plus que la sécheresse passagère.

À l’échelle d’un potager familial, on peut reproduire cette logique avec des outils très accessibles : un programmateur de robinet à quelques dizaines d’euros, un kit goutte-à-goutte et une simple jauge d’humidité permettent de transformer radicalement les résultats obtenus sur les cucurbitacées, sans y passer plus de temps qu’avant.

Le potager réussit rarement par hasard. Il réussit quand on comprend que chaque geste, même le plus banal comme donner de l’eau, obéit à une logique que la plante, elle, connaît parfaitement. Respecter son rythme, c’est simplement lui donner ce dont elle a besoin, au bon moment.