Plantes toxiques : celles que vous ne devriez jamais avoir dans votre cuisine ni ailleurs chez vous

Chaque année, les centres antipoison français reçoivent des milliers d’appels liés à des intoxications par des plantes.

Des enfants qui croquent des baies colorées, des adultes qui confondent une plante ornementale avec une herbe aromatique, des animaux domestiques qui grignotent un feuillage à portée de patte.

Ce qui ressemble à une jolie décoration peut, en réalité, provoquer des troubles cardiaques, des paralysies, des brûlures internes ou pire.

Certaines de ces plantes se trouvent dans nos maisons depuis des décennies, offertes en cadeau, achetées sans réfléchir en jardinerie, héritées d’une grand-mère qui ne savait pas non plus.

Il est temps de faire le point sérieusement sur ce que vous avez chez vous.

Pourquoi certaines plantes d’intérieur sont bien plus dangereuses qu’on ne le croit

La toxicité des plantes repose sur la présence de composés chimiques naturels que la plante produit pour se défendre contre les insectes, les champignons ou les herbivores. Ces substances, comme les alcaloïdes, les glycosides cardiotoxiques, les oxalates de calcium ou les saponines, peuvent provoquer des réactions graves chez l’être humain et les animaux domestiques, même en petite quantité.

Le problème, c’est que la majorité des gens ignorent totalement que leur plante préférée est classée comme toxique. Les étiquettes en jardinerie mentionnent rarement ce danger de façon claire. Et les enfants de moins de six ans, qui portent tout à la bouche, sont les premières victimes de ces accidents domestiques silencieux.

Les chats et les chiens sont très vulnérables. Leur métabolisme ne traite pas ces substances de la même façon que celui d’un humain adulte. Une plante simplement irritante pour vous peut être mortelle pour votre chat.

Le dieffenbachia : la plante de bureau qui brûle de l’intérieur

Le Dieffenbachia est probablement la plante d’intérieur la plus répandue en Europe. On la trouve dans les bureaux, les halls d’hôtel, les salons, et même dans les cuisines pour sa facilité d’entretien et son feuillage vert panaché. Ce que peu de gens savent, c’est que toutes ses parties contiennent des cristaux d’oxalate de calcium qui, au contact des muqueuses, provoquent une douleur intense, un gonflement de la langue, de la gorge et des lèvres.

En cas d’ingestion, même partielle, la personne peut se retrouver dans l’incapacité de parler ou d’avaler. Des cas d’asphyxie ont été rapportés chez de jeunes enfants. Son ancien surnom anglo-saxon, dumb cane (la canne muette), vient directement de cet effet paralysant sur la parole. Cette plante n’a strictement rien à faire dans une cuisine, ni dans une pièce accessible aux enfants ou aux animaux.

Le philodendron et le pothos : deux classiques à risque

Le Philodendron et le Pothos (Epipremnum aureum) sont deux plantes grimpantes ou retombantes extrêmement populaires. Faciles à bouturer, résistantes, peu exigeantes en lumière, elles semblent être les plantes idéales pour les débutants. Elles contiennent pourtant, elles aussi, des oxalates de calcium insolubles.

L’ingestion de leurs feuilles provoque une irritation immédiate de la bouche, des nausées, des vomissements et des difficultés à avaler. Chez les chats, le philodendron est classé comme hautement toxique par l’ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals). Les symptômes chez les félins incluent des spasmes musculaires, des convulsions et des difficultés respiratoires.

Le laurier-rose : magnifique et mortellement dangereux

Le Nerium oleander, connu sous le nom de laurier-rose, est une plante méditerranéenne que l’on retrouve aussi bien dans les jardins que dans certains appartements bien ensoleillés. Sa beauté ne laisse pas deviner son danger. Il est pourtant considéré comme l’une des plantes les plus toxiques d’Europe.

Toutes ses parties, des feuilles aux fleurs en passant par les tiges et même l’eau dans laquelle ses branches ont trempé, contiennent des glycosides cardiotoxiques, notamment l’oléandrine. Ces substances agissent directement sur le muscle cardiaque et peuvent provoquer des arythmies graves, un arrêt cardiaque, des vomissements, une hypotension sévère et des troubles neurologiques.

Des cas mortels ont été documentés chez des enfants ayant simplement mâché une feuille. Des adultes ont été intoxiqués en utilisant des branches de laurier-rose comme brochettes pour faire griller de la viande. Cette plante ne devrait jamais se trouver à portée d’enfants ou d’animaux, et certainement pas dans une cuisine.

Le muguet : la plante du 1er mai qui peut envoyer aux urgences

Offert en bouquet chaque année le premier mai, le muguet (Convallaria majalis) est une plante profondément ancrée dans la culture française. Son parfum délicat et ses petites clochettes blanches en font un symbole de bonheur. Pourtant, il est classé comme plante très toxique par le Centre antipoison de Paris.

Il contient plus de 30 glycosides cardiotoxiques, dont la convallatoxine. L’ingestion de quelques baies rouges, d’une fleur ou même l’eau du vase peut provoquer des nausées, des vomissements, une bradycardie (ralentissement du rythme cardiaque) et dans les cas graves, un arrêt cardiaque. Les enfants sont particulièrement attirés par ses petites baies rouges qui apparaissent en été.

Après avoir reçu votre bouquet, gardez-le hors de portée des enfants et des animaux, et ne laissez jamais l’eau du vase accessible.

Le datura : hallucinogène et potentiellement fatal

Le Datura stramonium, aussi appelé stramoine ou herbe du diable, pousse spontanément dans certaines régions de France. Certains le cultivent pour ses grandes fleurs trompettes blanches ou violettes, sans savoir ce qu’ils ont entre les mains. Toute la plante est toxique, des graines aux feuilles en passant par les tiges.

Elle contient des alcaloïdes tropaniques comme l’atropine, la scopolamine et l’hyoscyamine. Ces substances provoquent des hallucinations intenses, une tachycardie, une sécheresse des muqueuses, une dilatation des pupilles, une hyperthermie et des convulsions. Des adolescents ont été hospitalisés en état critique après avoir consommé du datura dans un but récréatif, croyant à tort qu’il s’agissait d’une plante psychédélique inoffensive. Les intoxications au datura sont régulièrement signalées en France par les services des urgences.

L’if : l’arbre du cimetière qui tue en silence

L’if (Taxus baccata) est un arbre ou arbuste ornemental très utilisé dans les jardins et les haies. On le reconnaît à ses petites baies rouges translucides qui ressemblent à des bonbons. Ces baies sont irrésistibles pour les enfants. Or, à l’exception de la pulpe rouge charnue de la baie, toutes les parties de l’if sont extrêmement toxiques, y compris les graines contenues dans cette même baie.

Les taxines qu’il contient agissent rapidement sur le système cardiovasculaire. Les symptômes apparaissent en moins d’une heure : nausées, tremblements, troubles du rythme cardiaque, hypotension. La mort peut survenir par arrêt cardiaque sans signe avant-coureur suffisamment précoce pour permettre une intervention médicale efficace. Si vous avez un if dans votre jardin et de jeunes enfants, sa suppression mérite d’être sérieusement envisagée.

La belladone : une plante qui n’a rien à faire dans un jardin accessible

La belladone (Atropa belladonna) pousse à l’état sauvage dans certaines régions de France, notamment dans les zones montagneuses et les sous-bois. Certains amateurs de plantes médicinales la cultivent. Ses baies noires brillantes ressemblent à des cerises et ont un goût légèrement sucré qui ne décourage pas les enfants d’en manger davantage.

Elle contient les mêmes alcaloïdes que le datura. Trois à cinq baies peuvent être mortelles pour un enfant. Les symptômes d’intoxication incluent une agitation extrême, des hallucinations, une fièvre élevée, des convulsions et un coma. Son nom vient de son ancienne utilisation par les femmes italiennes pour dilater leurs pupilles et paraître plus séduisantes. Son usage médical existe mais uniquement sous contrôle médical strict.

La digitale : belle mais cardiotoxique

La digitale pourpre (Digitalis purpurea) est une plante bisannuelle aux longues tiges garnies de fleurs en forme de clochettes roses ou blanches. Elle est très appréciée dans les jardins anglais et français pour son aspect romantique. Elle est aussi à l’origine de la digoxine, un médicament cardiaque utilisé en médecine.

Toute la plante contient des hétérosides cardiotoniques. En cas d’ingestion, même d’une petite quantité de feuilles, les symptômes sont rapides : nausées, vomissements, troubles visuels avec perception de halos jaunes ou verts, puis troubles du rythme cardiaque pouvant être fatals. Elle ne devrait jamais être plantée dans un jardin fréquenté par de jeunes enfants.

Ce que vous devez faire si vous avez ces plantes chez vous

Identifiez toutes les plantes présentes dans votre domicile et votre jardin, en utilisant une application de reconnaissance végétale ou en consultant un botaniste.

dans votre domicile et votre jardin, en utilisant une application de reconnaissance végétale ou en consultant un botaniste. Éloignez immédiatement les plantes toxiques des zones accessibles aux enfants et aux animaux domestiques.

les plantes toxiques des zones accessibles aux enfants et aux animaux domestiques. Envisagez de vous en débarrasser définitivement si vous avez de jeunes enfants ou des animaux, en les donnant à des personnes sans enfants ni animaux ou en les compostant.

définitivement si vous avez de jeunes enfants ou des animaux, en les donnant à des personnes sans enfants ni animaux ou en les compostant. En cas d’ingestion suspectée, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le centre antipoison le plus proche. En France, vous pouvez joindre le Centre Antipoison de Paris au 01 40 05 48 48 .

le plus proche. En France, vous pouvez joindre le Centre Antipoison de Paris au . Ne provoquez pas de vomissements sans avis médical, car certaines substances sont plus dangereuses au retour qu’à l’ingestion.

sans avis médical, car certaines substances sont plus dangereuses au retour qu’à l’ingestion. Conservez si possible un échantillon de la plante ou prenez-en une photo pour faciliter l’identification par les médecins.

Les plantes à avoir à la place : belles, utiles et sans danger

Se passer de plantes toxiques ne signifie pas renoncer à la verdure chez soi. De nombreuses espèces sont à la fois décoratives, faciles d’entretien et totalement inoffensives pour les enfants et les animaux. La calathéa, le spider plant (chlorophytum), le bambou de fortune, les herbes aromatiques comme le basilic, la menthe ou le romarin, ou encore les succulentes non toxiques comme l’echeveria sont d’excellentes alternatives.

Dans la cuisine en particulier, privilégiez exclusivement des plantes comestibles ou reconnues sans danger. Un pot de basilic ou de ciboulette sur le rebord de la fenêtre est infiniment plus utile et moins risqué qu’un dieffenbachia ou un pothos. La beauté d’une plante ne devrait jamais primer sur la sécurité des personnes qui vivent avec elle.