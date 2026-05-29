Ce gâteau roulé ultra moelleux au dulce de leche se prépare avec presque rien… et le résultat est bluffant

Le gâteau roulé au dulce de leche est l’un de ces desserts qui impressionnent à la vue mais qui se préparent sans grande difficulté.

Cette douceur d’origine latino-américaine a traversé les frontières pour s’inviter dans les cuisines du monde entier, et pour de bonnes raisons.

La combinaison d’une génoise légère et aérienne avec la richesse crémeuse du dulce de leche donne un résultat qui plaît autant aux enfants qu’aux adultes.

Si vous avez déjà hésité à vous lancer dans cette recette par peur de rater le roulage ou de manquer d’ingrédients, sachez que cette version simplifiée est faite pour vous.

Quelques œufs, de la farine, du sucre et un pot de dulce de leche suffisent pour réaliser un gâteau digne d’une pâtisserie.

Qu’est-ce que le dulce de leche ?

Avant de passer à la recette, il est utile de comprendre ce qu’est exactement le dulce de leche. Il s’agit d’une confiture de lait obtenue par la cuisson lente du lait avec du sucre jusqu’à ce que le mélange caramélise et épaississe. Sa texture est onctueuse, sa couleur est brun doré et son goût rappelle le caramel avec une touche lactée très prononcée.

Très populaire en Argentine, en Uruguay, au Brésil et dans de nombreux autres pays d’Amérique latine, le dulce de leche est utilisé comme garniture, comme tartinade ou comme ingrédient principal dans une multitude de desserts. On le trouve aujourd’hui facilement dans les supermarchés français, souvent au rayon des confitures ou des produits du monde.

Si vous ne trouvez pas de dulce de leche dans votre commerce habituel, vous pouvez en préparer maison en faisant cuire une boîte de lait concentré sucré non ouverte dans de l’eau bouillante pendant deux à trois heures. Le résultat est pratiquement identique à celui vendu en pot.

Les ingrédients nécessaires pour le gâteau roulé

L’un des grands atouts de cette recette est sa liste d’ingrédients courte. Pas besoin de courir dans plusieurs épiceries spécialisées. Voici ce qu’il vous faut pour réaliser un gâteau roulé au dulce de leche pour environ six à huit personnes :

4 œufs à température ambiante

à température ambiante 120 g de sucre en poudre

120 g de farine tamisée

tamisée 1 cuillère à café de levure chimique

1 pincée de sel

300 g de dulce de leche (environ un pot standard)

(environ un pot standard) Sucre glace pour la décoration (facultatif)

Certaines personnes ajoutent une cuillère à soupe d’extrait de vanille à la pâte pour parfumer davantage la génoise. C’est une option qui fonctionne très bien avec le goût du dulce de leche.

Le matériel à préparer avant de commencer

Avoir le bon matériel sous la main évite les mauvaises surprises au moment du roulage, qui est souvent l’étape qui fait peur aux débutants. Voici ce dont vous aurez besoin :

Un batteur électrique ou un robot pâtissier

Une plaque de cuisson rectangulaire d’environ 30 x 40 cm

d’environ 30 x 40 cm Du papier sulfurisé

Un torchon propre légèrement humide

Une spatule souple

Un bol de taille moyenne

Le torchon humide joue un rôle clé dans la réussite du roulage. C’est sur lui que vous allez démouler le biscuit chaud et effectuer le premier roulage à vide, ce qui va permettre à la génoise de prendre la forme enroulée sans se craquer.

La préparation étape par étape

Étape 1 : préparer la pâte à génoise

Préchauffez votre four à 180°C en chaleur tournante. Tapissez votre plaque de cuisson avec du papier sulfurisé et réservez.

Séparez les blancs des jaunes d’œufs. Dans un grand bol, fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse et double de volume. Cette étape prend environ trois à quatre minutes au batteur électrique. Ajoutez ensuite la farine tamisée et la levure chimique en mélangeant délicatement à la spatule pour ne pas faire retomber le mélange.

Dans un autre bol propre et sec, montez les blancs en neige avec la pincée de sel jusqu’à ce qu’ils soient fermes. Incorporez-les ensuite en trois fois dans le mélange jaunes-farine, toujours en utilisant des mouvements doux de bas en haut pour conserver un maximum d’air dans la pâte.

Étape 2 : la cuisson du biscuit

Versez la pâte sur la plaque préparée et étalez-la uniformément avec une spatule. L’épaisseur doit être régulière pour assurer une cuisson homogène. Enfournez pour 10 à 12 minutes. Le biscuit est prêt quand il est légèrement doré et que le dessus reprend sa forme lorsqu’on appuie légèrement dessus avec le doigt.

Attention à ne pas trop cuire le biscuit. Une génoise trop sèche se cassera inévitablement au moment du roulage.

Étape 3 : le premier roulage à vide

Dès la sortie du four, retournez immédiatement le biscuit sur le torchon humide légèrement saupoudré de sucre glace pour éviter que ça colle. Retirez délicatement le papier sulfurisé. Roulez ensuite le biscuit chaud sur lui-même en vous aidant du torchon, en commençant par le côté le plus court. Laissez refroidir complètement dans cette position, environ 30 minutes à température ambiante.

Ce premier roulage est la clé pour obtenir un gâteau roulé sans fissures. En refroidissant dans sa forme enroulée, le biscuit mémorise cette position et ne résistera pas quand vous le roulerez avec la garniture.

Étape 4 : garnir et rouler définitivement

Une fois le biscuit complètement refroidi, déroulez-le délicatement. Étalez le dulce de leche en couche généreuse et uniforme sur toute la surface, en laissant un bord d’environ deux centimètres tout autour pour éviter que la garniture ne déborde lors du roulage.

Roulez à nouveau le biscuit en serrant bien mais sans forcer. Enveloppez le rouleau obtenu dans du film alimentaire et placez-le au réfrigérateur pendant au moins une heure avant de servir. Ce temps de repos permet au dulce de leche de se fixer et facilite la découpe.

Les astuces pour réussir à coup sûr

Même avec une recette simple, quelques petits détails font la différence entre un gâteau roulé présentable et un gâteau roulé vraiment réussi.

Travaillez vite après la sortie du four. Le biscuit doit être roulé tant qu’il est encore chaud et souple. Chaque minute qui passe le rend plus fragile.

Le biscuit doit être roulé tant qu’il est encore chaud et souple. Chaque minute qui passe le rend plus fragile. Tamisez toujours la farine. Cela évite les grumeaux et garantit une pâte plus légère.

Cela évite les grumeaux et garantit une pâte plus légère. Sortez les œufs du réfrigérateur à l’avance. Des œufs à température ambiante montent mieux en neige et s’incorporent plus facilement.

Des œufs à température ambiante montent mieux en neige et s’incorporent plus facilement. Ne lésinez pas sur le dulce de leche. Une couche trop fine donnera un gâteau sec et sans caractère. La générosité est de mise.

Une couche trop fine donnera un gâteau sec et sans caractère. La générosité est de mise. Utilisez un couteau bien aiguisé pour la découpe. Un couteau dentelé fonctionne particulièrement bien pour trancher le rouleau sans l’écraser.

Les variantes possibles autour de cette recette

Une fois que vous maîtrisez la recette de base, il est facile de la personnaliser selon vos goûts ou ce que vous avez sous la main.

Version au cacao

Remplacez 20 g de farine par 20 g de cacao en poudre non sucré pour obtenir un biscuit chocolaté. L’association chocolat et dulce de leche est particulièrement gourmande et fonctionne très bien pour les occasions spéciales.

Version avec de la crème fouettée

Mélangez le dulce de leche avec de la crème fouettée en quantités égales pour obtenir une garniture plus légère et aérienne. Cette version est idéale pour ceux qui trouvent le dulce de leche seul un peu trop sucré ou trop dense.

Version avec des fruits

Ajoutez des tranches de banane ou quelques framboises fraîches sur la couche de dulce de leche avant de rouler. Les fruits apportent une touche d’acidité qui équilibre parfaitement la douceur de la garniture.

Comment conserver le gâteau roulé au dulce de leche

Le gâteau roulé au dulce de leche se conserve très bien au réfrigérateur pendant deux à trois jours, enveloppé dans du film alimentaire ou placé dans une boîte hermétique. Il est même souvent meilleur le lendemain, une fois que les saveurs ont eu le temps de se mélanger et que le biscuit a légèrement absorbé l’humidité du dulce de leche.

Il est possible de le congeler, entier ou en tranches, pour une durée maximale d’un mois. Laissez-le décongeler au réfrigérateur la veille de la dégustation pour retrouver une texture proche de l’original.

Comment présenter et servir ce dessert

Au moment de servir, saupoudrez le gâteau roulé d’un voile de sucre glace pour un effet visuel élégant et simple. Vous pouvez aussi décorer avec quelques filets de dulce de leche supplémentaires sur le dessus, ou parsemer de noix concassées pour ajouter du croquant.

Découpez des tranches d’environ deux centimètres d’épaisseur et disposez-les sur une assiette de présentation. Ce dessert se suffit à lui-même mais peut aussi être accompagné d’une boule de glace à la vanille ou d’un café serré pour un contraste de saveurs agréable.

Que ce soit pour un goûter en famille, un anniversaire ou simplement pour se faire plaisir un dimanche après-midi, le gâteau roulé au dulce de leche reste une valeur sûre qui ne demande ni technique avancée ni budget important pour régaler tout le monde autour de la table.