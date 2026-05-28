Le secret de la célèbre soupe allemande aux pommes de terre ultra crémeuse et savoureuse

Il y a des plats qui ne mentent pas.

La soupe de pommes de terre allemande aux saucisses, connue en Allemagne sous le nom de Kartoffelsuppe mit Würstchen, fait partie de ces recettes qui ont traversé les générations sans jamais perdre leur légitimité.

Dans les foyers bavarois, rhénans ou saxons, cette soupe figure sur les tables dès que les températures chutent, et souvent bien avant.

Ce n’est pas une recette de chef étoilé, c’est une recette de grand-mère, de marché de Noël, de cuisine familiale où la casserole reste sur le feu longtemps et où l’odeur envahit toute la maison.

Si vous cherchez quelque chose de nourrissant, de simple à préparer et franchement bon, vous êtes au bon endroit.

Les origines de la Kartoffelsuppe allemande

La soupe de pommes de terre est profondément ancrée dans la culture culinaire allemande. La pomme de terre est arrivée en Europe au XVIe siècle, mais c’est véritablement au XVIIIe siècle qu’elle s’est imposée comme aliment de base en Allemagne, notamment sous l’impulsion de Frédéric II de Prusse, qui a encouragé sa culture pour lutter contre les famines. Rapidement, les cuisinières allemandes ont intégré ce tubercule dans leurs soupes traditionnelles.

Chaque région d’Allemagne possède sa propre version. En Bavière, on ajoute souvent de la marjolaine et du céleri-rave. En Rhénanie, la soupe est parfois plus liquide et relevée avec du vinaigre. Dans le nord de l’Allemagne, on y incorpore du lard fumé. Mais dans presque toutes les variantes régionales, les saucisses font leur apparition, qu’il s’agisse de Wiener Würstchen (saucisses de Vienne), de Frankfurter ou de saucisses fumées.

Les ingrédients pour une soupe de pommes de terre allemande aux saucisses réussie

Avant de commencer, voici ce qu’il vous faut pour 4 à 6 personnes. Les quantités peuvent être ajustées selon vos goûts et la consistance souhaitée.

Les légumes de base

1 kg de pommes de terre à chair farineuse (type Bintje ou Agria), épluchées et coupées en dés

à chair farineuse (type Bintje ou Agria), épluchées et coupées en dés 2 carottes moyennes, épluchées et coupées en rondelles

moyennes, épluchées et coupées en rondelles 2 branches de céleri , émincées

, émincées 1 poireau moyen, lavé et coupé en tronçons

moyen, lavé et coupé en tronçons 1 oignon jaune, finement émincé

jaune, finement émincé 2 gousses d’ail, écrasées

Les saucisses

4 à 6 saucisses de type Frankfurter ou saucisses fumées de qualité

Le choix des saucisses est important. Les Frankfurter Würstchen sont les plus utilisées dans cette recette. Elles ont une texture fine, une saveur légèrement fumée et elles se tiennent bien à la cuisson sans se désagréger dans le bouillon. Vous pouvez utiliser des saucisses de Montbéliard ou des knacks alsaciennes si vous n’en trouvez pas en grande surface.

Le bouillon et les aromates

1,5 litre de bouillon de légumes ou de poulet (fait maison de préférence)

(fait maison de préférence) 1 feuille de laurier

1 cuillère à café de marjolaine séchée

1 cuillère à café de paprika doux

Sel et poivre noir fraîchement moulu

fraîchement moulu 2 cuillères à soupe d’huile ou de saindoux pour la cuisson

Pour la finition

2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse (facultatif mais recommandé)

(facultatif mais recommandé) Persil frais ciselé

ciselé 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre pour relever l’ensemble

La recette étape par étape

Étape 1 : Préparer les légumes

Épluchez et coupez toutes vos pommes de terre en dés d’environ 2 cm. Faites de même avec les carottes, le céleri et le poireau. Cette découpe régulière permet une cuisson homogène et évite que certains morceaux soient trop cuits pendant que d’autres restent fermes. Émincez finement l’oignon et écrasez les gousses d’ail.

Étape 2 : Faire revenir la base aromatique

Dans une grande casserole ou une cocotte, faites chauffer l’huile ou le saindoux à feu moyen. Le saindoux est traditionnel dans la cuisine allemande et apporte une profondeur de goût que l’huile neutre ne peut pas vraiment reproduire. Faites revenir l’oignon pendant 3 à 4 minutes jusqu’à ce qu’il devienne translucide. Ajoutez l’ail et faites revenir encore une minute.

Incorporez ensuite le poireau, le céleri et les carottes. Laissez suer l’ensemble pendant 5 minutes en remuant régulièrement. Cette étape est essentielle : elle développe les saveurs et donne une base aromatique solide à votre soupe.

Étape 3 : Ajouter les pommes de terre et le bouillon

Ajoutez les dés de pommes de terre dans la casserole. Saupoudrez de paprika doux et de marjolaine, mélangez bien pour enrober tous les légumes. Versez ensuite le bouillon chaud, ajoutez la feuille de laurier, salez légèrement (le bouillon est souvent déjà salé) et poivrez.

Portez à ébullition, puis réduisez le feu et laissez mijoter à couvert pendant 20 à 25 minutes, jusqu’à ce que les pommes de terre soient bien tendres.

Étape 4 : Travailler la texture

C’est ici que vous choisissez la consistance finale de votre soupe. Il existe deux grandes écoles :

La soupe rustique : écrasez grossièrement une partie des pommes de terre directement dans la casserole avec un presse-purée ou le dos d’une cuillère. Cela épaissit le bouillon tout en conservant des morceaux. C’est la version la plus courante dans les foyers allemands. La soupe mixée : mixez la moitié de la préparation au blender ou avec un mixeur plongeant, puis reversez dans la casserole. La texture est plus veloutée mais reste consistante.

Personnellement, la version rustique est celle qui correspond le mieux à l’esprit de cette recette. Une soupe trop lisse perd un peu de son caractère.

Étape 5 : Incorporer les saucisses

Coupez les saucisses en rondelles d’environ 1 cm d’épaisseur. Ajoutez-les dans la soupe et laissez-les chauffer pendant 5 à 8 minutes à feu doux. Il ne faut pas faire bouillir à nouveau vigoureusement une fois les saucisses ajoutées, sous peine de les voir éclater et de perdre leur jus dans le bouillon.

Ajoutez la cuillère de vinaigre de cidre à ce stade. Cette touche acide peut sembler anecdotique, mais elle équilibre la richesse des pommes de terre et des saucisses de façon remarquable. C’est un petit secret que beaucoup de recettes oublient de mentionner.

Étape 6 : La finition

Retirez la feuille de laurier. Incorporez la crème fraîche si vous souhaitez une soupe plus onctueuse. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement. Servez dans des bols profonds, parsemez de persil frais ciselé et accompagnez de pain de seigle ou de pain de campagne grillé.

Les variantes régionales à connaître

La recette présentée ici est une base polyvalente, mais il existe plusieurs variations qui méritent d’être mentionnées.

La version bavaroise

En Bavière, on ajoute du céleri-rave en dés et on utilise souvent du Liebstöckel (livèche), une herbe aromatique très populaire dans le sud de l’Allemagne. La soupe est généralement plus épaisse et servie avec des Weißwürste, les fameuses saucisses blanches bavaroises.

La version avec lard fumé

Dans le nord de l’Allemagne et en Saxe, on commence la recette en faisant revenir des lardons fumés avant les oignons. Cela apporte une note fumée supplémentaire qui se marie très bien avec les pommes de terre. Les saucisses fumées remplacent souvent les Frankfurter dans cette version.

La version végétarienne

Si vous souhaitez supprimer les saucisses, compensez avec un bouillon de légumes bien corsé et ajoutez des champignons sautés. La marjolaine et le paprika fumé deviennent alors encore plus importants pour apporter de la profondeur.

Conseils pratiques pour réussir cette soupe

Point de vigilance Conseil Choix des pommes de terre Privilégiez des variétés farineuses qui s’écrasent facilement et épaississent naturellement le bouillon Qualité des saucisses Achetez des saucisses chez un charcutier si possible, la différence de goût est réelle Sel Salez en fin de cuisson, après avoir ajouté les saucisses qui apportent déjà du sel Conservation Cette soupe se conserve 3 jours au réfrigérateur et se réchauffe très bien, elle est souvent meilleure le lendemain Congélation Congelez sans la crème fraîche, ajoutez-la au moment du réchauffage

Avec quoi servir cette soupe ?

En Allemagne, la Kartoffelsuppe est rarement servie seule. Elle s’accompagne presque systématiquement de pain de seigle (Roggenbrot) ou de Brötchen, les petits pains ronds allemands. Un verre de bière blonde ou de Riesling d’Alsace se marie très bien avec ce plat, si vous souhaitez l’accord boisson parfait.

Pour un repas complet, vous pouvez servir cette soupe en entrée suivie d’une charcuterie assortie ou d’une salade de chou rouge. Mais franchement, avec une bonne tranche de pain et quelques cornichons à côté, elle se suffit à elle-même.

Pourquoi cette recette mérite une place dans votre cuisine

La soupe de pommes de terre allemande aux saucisses coche toutes les cases d’un plat réussi : elle est économique, rapide à préparer (moins d’une heure du début à la fin), nourrissante et elle plaît à peu près à tout le monde, y compris aux enfants. Elle utilise des ingrédients accessibles toute l’année et ne demande aucune technique particulière. C’est exactement le type de recette qu’on revient faire encore et encore, pas parce qu’elle est spectaculaire, mais parce qu’elle est fiable et vraiment bonne. Et ça, dans une cuisine du quotidien, ça vaut beaucoup.