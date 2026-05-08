Vos plants de tomates promettent beaucoup ? Voici les 7 étapes pour ne rien gâcher

Les premières fleurs jaunes sur vos pieds de tomates, c’est toujours un moment qui donne envie de se frotter les mains.

On se dit que le plus dur est fait, que la nature va faire le reste.

Sauf que c’est précisément à ce stade que tout se joue.

Entre la floraison et la récolte, il y a une fenêtre de quelques semaines pendant laquelle vos décisions de jardinier vont faire toute la différence.

Un arrosage mal dosé, un manque de calcium dans le sol, des feuilles trop denses qui bloquent la lumière…

et c’est une partie de votre récolte qui part à la poubelle.

Ces 7 gestes concrets, appliqués dès l’apparition des premières fleurs, peuvent littéralement transformer vos plants en machines à produire des tomates charnues et savoureuses.

1. Favoriser la pollinisation manuellement si nécessaire

La tomate est une plante autofertile, ce qui signifie que chaque fleur contient à la fois les organes mâles et femelles. En théorie, elle se pollinise toute seule. En pratique, ce processus a besoin d’un coup de pouce mécanique : le vent, les insectes butineurs ou les vibrations. Quand les conditions ne sont pas réunies — temps calme, absence d’abeilles, culture sous serre ou en intérieur — les fleurs tombent sans donner de fruits.

La solution la plus simple consiste à tapoter légèrement les tiges florales chaque matin avec le doigt ou une petite brosse à dents propre. Ce geste imite les vibrations produites naturellement par le vol des bourdons, qui sont d’ailleurs les pollinisateurs les plus efficaces pour les tomates. Faites-le de préférence entre 10h et 14h, quand le pollen est le plus abondant et que la température est favorable. Si vous cultivez en serre, pensez à ouvrir les fenêtres et les portes pour laisser entrer les insectes.

2. Tailler les gourmands au bon moment

Le gourmand, c’est ce rejeton qui pousse à l’aisselle des feuilles, entre la tige principale et une tige secondaire. Laissé en place, il devient une nouvelle tige qui va consommer une énergie précieuse que la plante aurait pu investir dans la production de fruits.

Pour les variétés à croissance indéterminée — les plus courantes dans les jardins français, comme la Marmande, la Cœur de bœuf ou la Roma — la suppression régulière des gourmands est indispensable. Retirez-les quand ils mesurent entre 2 et 5 centimètres, en les cassant proprement avec les doigts ou en les coupant avec un sécateur désinfecté. Évitez de les laisser dépasser 10 centimètres : la plaie sera plus grande et le risque d’infection par des champignons ou des bactéries augmente.

Pour les variétés à croissance déterminée, comme la Tomate cerise en buisson, la taille est moins agressive. On se contente généralement de supprimer les gourmands situés sous la première grappe florale.

3. Ajuster l’arrosage avec précision

L’arrosage des tomates pendant la floraison est peut-être le point le plus délicat à maîtriser. Trop d’eau d’un coup après une période sèche provoque l’éclatement des fruits. Pas assez d’eau, et les fleurs avortent ou les fruits restent petits et peu savoureux.

La règle d’or : arroser régulièrement et en profondeur plutôt que fréquemment et superficiellement. Un apport de 2 à 3 litres par plant et par arrosage, deux à trois fois par semaine selon la chaleur, est une bonne base. En plein été, par forte chaleur, vous pouvez monter à un arrosage quotidien.

Quelques principes à respecter absolument :

Arrosez toujours au pied de la plante, jamais sur le feuillage pour éviter le mildiou

Arrosez de préférence le matin pour que le sol sèche dans la journée

Utilisez un paillage épais de 5 à 10 centimètres pour maintenir l’humidité du sol et limiter les arrosages

épais de 5 à 10 centimètres pour maintenir l’humidité du sol et limiter les arrosages Vérifiez l’humidité du sol en enfonçant un doigt à 5 centimètres de profondeur avant d’arroser

4. Apporter les bons nutriments au bon moment

Pendant la floraison, les besoins nutritifs de la tomate changent. La plante a moins besoin d’azote — qui favorise la croissance des feuilles — et davantage de potassium et de phosphore, qui soutiennent la floraison et la fructification. Un excès d’azote à ce stade produit des plants très verts et très beaux… mais avec peu de fruits.

Optez pour un engrais spécial tomates ou un engrais riche en potasse, à apporter tous les 10 à 15 jours en fertirrigation. Le purin d’ortie, dilué à 10 % dans l’eau d’arrosage, reste une excellente option naturelle pour stimuler la vitalité des plants sans forcer sur l’azote.

Le calcium mérite une attention particulière. Son manque est responsable de la nécrose apicale, ce point noir qui apparaît au bout des tomates et qui gâche une partie de la récolte. Pour prévenir ce problème, vous pouvez pulvériser une solution à base de nitrate de calcium sur le feuillage, ou simplement veiller à maintenir un arrosage régulier, car c’est souvent un déficit hydrique qui empêche la plante d’absorber le calcium présent dans le sol.

5. Éclaircir les grappes pour des fruits plus gros

Ce geste surprend souvent les jardiniers débutants : supprimer volontairement certains fruits en formation pour en obtenir de plus beaux. C’est pourtant une technique éprouvée, utilisée par tous les maraîchers professionnels qui cherchent à produire des tomates de calibre régulier et de qualité supérieure.

Sur les variétés à gros fruits comme la Cœur de bœuf ou la Beefsteak, conservez 3 à 4 fruits par grappe maximum et supprimez les autres dès qu’ils atteignent la taille d’une bille. La plante concentrera alors toute son énergie sur ces quelques fruits qui grossiront davantage et mûriront de façon plus homogène.

Sur les variétés à petits fruits comme les tomates cerises, l’éclaircissage n’est généralement pas nécessaire, sauf si vous constatez que les grappes sont vraiment très chargées.

6. Palissage et soutien des tiges chargées

À mesure que les fruits se forment et grossissent, le poids sur les tiges augmente considérablement. Une tige chargée de tomates qui se casse ou qui se couche sur le sol, c’est non seulement une perte directe de fruits, mais aussi une porte ouverte aux maladies et aux ravageurs.

Le palissage des tomates doit être anticipé et régulièrement ajusté tout au long de la saison. Voici comment procéder efficacement :

Installez des tuteurs solides d’au moins 1,80 mètre de hauteur dès la plantation Attachez la tige principale tous les 20 à 25 centimètres au fur et à mesure de la croissance Utilisez des liens souples — raphia naturel, clips de palissage ou bandes de tissu — pour ne pas blesser les tiges Soutenez les grappes chargées avec des liens passés sous la grappe et rattachés au tuteur Vérifiez les attaches toutes les deux semaines et desserrez-les si elles commencent à comprimer la tige

7. Surveiller et traiter les maladies dès les premiers signes

La période de floraison coïncide souvent avec les conditions climatiques les plus favorables aux maladies fongiques. Le mildiou de la tomate, causé par Phytophthora infestans, et l’alternariose sont les deux menaces les plus courantes dans les jardins français.

Le mildiou se reconnaît à des taches brunes sur les feuilles, souvent entourées d’un liseré jaune, avec un duvet blanchâtre visible sous les feuilles par temps humide. L’alternariose produit des taches concentriques brunes qui ressemblent à des cibles.

Pour prévenir ces maladies, quelques habitudes simples font une vraie différence :

Supprimez les feuilles basses en contact avec le sol, surtout celles qui jaunissent

Aérez les plants en taillant les feuilles trop denses qui empêchent la circulation de l’air

Appliquez de la bouillie bordelaise en prévention, surtout avant les épisodes pluvieux, à raison de 2 à 3 traitements par saison

en prévention, surtout avant les épisodes pluvieux, à raison de 2 à 3 traitements par saison Pratiquez la rotation des cultures : ne replantez pas des tomates au même endroit avant 3 ou 4 ans

Si malgré tout des symptômes apparaissent, retirez immédiatement les parties atteintes et jetez-les à la poubelle — jamais au compost. Un traitement curatif à base de cuivre peut limiter la propagation, mais il ne guérira pas les parties déjà touchées.

Quelques erreurs fréquentes à éviter absolument

Au-delà de ces 7 gestes positifs, certaines erreurs commises pendant la floraison peuvent compromettre toute la récolte, même si le reste est bien géré.

Erreur fréquente Conséquence Alternative Arroser en plein soleil Brûlures sur les feuilles et les fruits Arroser le matin tôt ou en fin de journée Trop d’azote pendant la floraison Peu de fruits, beaucoup de feuilles Passer à un engrais riche en potasse Négliger le palissage Tiges cassées, fruits au sol Vérifier les attaches toutes les deux semaines Arrosage irrégulier Éclatement des fruits, nécrose apicale Arroser régulièrement avec un paillage Ignorer les premiers symptômes de maladie Propagation rapide sur tout le plant Intervenir dès les premiers signes

La floraison des tomates n’est pas une ligne d’arrivée, c’est un signal de départ. C’est à partir de ce moment que votre implication de jardinier va vraiment peser dans la balance. Ces gestes ne demandent pas des heures de travail chaque semaine, mais ils demandent de la régularité et de l’observation. Prenez l’habitude de passer quelques minutes chaque matin à observer vos plants, à toucher la terre, à regarder sous les feuilles. Ce lien direct avec vos plantes est souvent la meilleure façon de détecter un problème avant qu’il ne devienne incontrôlable — et de profiter d’une récolte dont vous serez vraiment fier.