Paillage d’automne : cette pratique protège-t-elle vraiment le jardin avant l’hiver ?

Chaque année, quand les températures commencent à chuter et que les feuilles tombent, la même question revient dans les potagers et les jardins d’ornement : faut-il poser du paillis maintenant, ou attendre le printemps ?

Certains jardiniers paillent systématiquement dès septembre, d’autres préfèrent laisser la terre nue tout l’hiver.

Ni les uns ni les autres n’ont forcément tort.

Tout dépend de ce que vous cultivez, du type de sol que vous avez sous les pieds, et de ce que vous attendez vraiment de cette technique.

Voici ce qu’il faut savoir avant de prendre votre décision.

Ce que le paillage fait concrètement à votre sol en hiver

Le paillage d’automne ne sert pas uniquement à faire joli ou à éviter les mauvaises herbes. Son rôle principal en cette saison est de protéger la vie du sol. Sous une couche de paillis, la terre ne gèle pas aussi profondément qu’à l’air libre. Les micro-organismes, les vers de terre et tous les organismes qui travaillent à la fertilité de votre sol continuent leur activité bien plus longtemps dans la saison, parfois même tout l’hiver lors des hivers doux.

Un sol nu en hiver, c’est un sol exposé. Les pluies battantes compactent la surface, créent une croûte imperméable, et les nutriments partent avec l’eau de ruissellement. Le gel et le dégel successifs dégradent la structure du sol. En posant une couche de matière organique de 5 à 10 centimètres, vous limitez considérablement ces phénomènes.

Il y a aussi un effet thermique non négligeable. Le paillis agit comme un isolant : il amortit les écarts de température entre le jour et la nuit, ce qui est particulièrement bénéfique pour les plantes vivaces, les bulbes et les racines des arbustes.

Quelles plantes ont vraiment besoin d’être paillées en automne ?

Toutes les plantes ne réclament pas la même protection. Il faut distinguer plusieurs cas de figure.

Les plantes frileuses et semi-rustiques

Certaines plantes supportent mal les hivers rigoureux. C’est le cas des agapanthes, des fuchsias laissés en pleine terre, des gunneras, ou encore des cannas. Pour ces espèces, le paillage automnal n’est pas une option, c’est une nécessité. Une couche épaisse de feuilles mortes, de paille ou de broyat de bois autour du pied peut faire la différence entre une plante qui repart au printemps et une plante morte.

Les vivaces rustiques

Pour les vivaces bien acclimatées à votre région, le paillage est utile mais pas indispensable. Il permettra surtout de maintenir une activité biologique dans le sol et de limiter la pousse des adventices au printemps. Des plantes comme les hostas, les hémérocalles ou les achillées s’en sortent très bien sans paillage, mais elles profiteront d’une couverture si votre sol est pauvre ou très drainant.

Les légumes d’hiver et les cultures en place

Si vous avez des carottes, des poireaux, des panais ou des betteraves encore en terre, le paillage est une excellente idée. Il protège les racines du gel et vous permet de continuer à récolter même quand les températures descendent sous zéro. Une bonne couche de paille ou de feuilles mortes sur vos rangs de carottes, et vous pouvez les laisser en terre jusqu’en janvier sans problème dans la plupart des régions françaises.

Les arbustes nouvellement plantés

Un arbuste planté à l’automne — ce qui est d’ailleurs la meilleure période pour planter la majorité des arbustes — a des racines qui n’ont pas encore eu le temps de bien s’installer. Un paillage au pied de 10 centimètres protège ces racines fragiles du gel et maintient une humidité suffisante pour que la plante continue à s’enraciner même pendant les mois froids.

Quels matériaux utiliser pour pailler en automne ?

Le choix du paillis dépend de ce que vous avez à disposition, de votre budget, et de l’usage que vous en faites.

Les feuilles mortes

C’est le paillis le plus accessible et le plus écologique qui soit. Les feuilles mortes que vous ramassez dans votre jardin ou dans votre quartier constituent un excellent isolant. Elles se décomposent lentement et nourrissent le sol. Attention toutefois aux feuilles de noyer, qui contiennent de la juglone, une substance allélopathique qui peut inhiber la croissance de certaines plantes. Les feuilles de chêne et de platane se décomposent lentement et peuvent être utilisées en épaisseur importante.

La paille

La paille de blé ou d’orge est un classique du paillage potager. Elle est légère, facile à manipuler, et forme une couche aérée qui protège bien du gel. Son inconvénient principal est qu’elle peut héberger des limaces et des rongeurs si elle est posée trop tôt en automne quand les températures sont encore douces. Mieux vaut attendre les premières vraies gelées pour la poser.

Le broyat de bois ou BRF

Le bois raméal fragmenté (BRF) est un paillis de plus en plus utilisé au jardin. Issu du broyage de jeunes rameaux feuillus, il se décompose progressivement et enrichit le sol en matière organique. C’est un excellent choix pour les massifs d’arbustes et les pieds d’arbres fruitiers. Pour les légumes, il vaut mieux l’utiliser avec modération car sa décomposition consomme de l’azote.

Le compost partiellement décomposé

Épandre une couche de compost en automne sert à la fois de paillage léger et d’amendement. Les vers de terre vont travailler tout l’hiver pour l’incorporer dans le sol. C’est une pratique très efficace sur les potagers en fin de saison, après avoir arraché les dernières cultures d’été.

Les écorces de pin

Les écorces de pin sont surtout recommandées pour les plantes de terre de bruyère comme les rhododendrons, les azalées ou les piéris. Elles acidifient légèrement le sol en se décomposant, ce qui convient parfaitement à ces espèces. Elles sont aussi esthétiques et durables.

Les erreurs à éviter quand on paille en automne

Pailler trop tôt : si les températures sont encore douces, un paillis épais peut favoriser le développement de maladies fongiques et attirer les limaces. Attendez que le sol ait commencé à refroidir.

: si les températures sont encore douces, un paillis épais peut favoriser le développement de maladies fongiques et attirer les limaces. Attendez que le sol ait commencé à refroidir. Pailler sur un sol trop humide : le paillis va maintenir cette humidité excessive et favoriser la pourriture des collets. Il vaut mieux attendre un temps sec.

: le paillis va maintenir cette humidité excessive et favoriser la pourriture des collets. Il vaut mieux attendre un temps sec. Pailler trop près du tronc ou du collet : le contact direct du paillis avec le tronc d’un arbre ou le collet d’un arbuste peut provoquer des pourritures. Laissez toujours un espace libre de quelques centimètres autour de la tige principale.

: le contact direct du paillis avec le tronc d’un arbre ou le collet d’un arbuste peut provoquer des pourritures. Laissez toujours un espace libre de quelques centimètres autour de la tige principale. Utiliser du paillis trop frais sur les légumes : un broyat très frais peut, en se décomposant, produire de la chaleur et des substances temporairement phytotoxiques. Mieux vaut utiliser des matériaux légèrement vieillis.

: un broyat très frais peut, en se décomposant, produire de la chaleur et des substances temporairement phytotoxiques. Mieux vaut utiliser des matériaux légèrement vieillis. Négliger les mauvaises herbes avant de pailler : si vous paillez sur des adventices déjà installées, vous risquez de les faire monter à graines sous la couverture. Désherbez d’abord, puis paillez.

Y a-t-il des cas où il vaut mieux ne pas pailler en automne ?

La réponse est oui. Un sol argileux et naturellement humide n’a pas forcément besoin de paillis en hiver. Dans ce cas, le paillage peut maintenir une humidité excessive qui nuit aux racines. Si votre jardin est sujet aux excès d’eau hivernaux, mieux vaut travailler à améliorer le drainage plutôt que d’ajouter une couche qui retient encore plus l’eau.

De même, les plantes méditerranéennes comme le romarin, la lavande, le thym ou la sauge redoutent davantage l’humidité stagnante que le froid. Un paillis autour de ces plantes en hiver peut leur être fatal, surtout dans les régions à hivers pluvieux. Ces espèces préfèrent un sol bien drainé et nu.

Certains jardiniers pratiquant le jardinage en lasagnes ou le no-dig paillent abondamment à l’automne avec du compost ou des feuilles mortes pour nourrir le sol tout l’hiver. C’est une approche cohérente, mais elle suppose que le sol soit bien structuré et drainant au départ.

Le paillage automnal et la biodiversité du jardin

Un aspect souvent oublié : le paillis laissé en place pendant l’hiver offre un refuge à de nombreux auxiliaires du jardin. Les hérissons s’y cachent pour hiberner, les carabes et autres insectes prédateurs y trouvent un abri, les araignées y pondent leurs cocons. En maintenant une couche de matière organique au sol, vous participez à la préservation d’un écosystème qui vous rendra service au printemps en régulant naturellement les populations de ravageurs.

C’est aussi pour cette raison que de nombreux jardiniers naturalistes recommandent de ne pas être trop soigneux en automne : laisser quelques tas de feuilles dans les coins, ne pas tout ramasser, ne pas tout couper ras. Le jardin parfaitement propre en hiver est souvent un jardin moins vivant au printemps.

Quand exactement faut-il pailler en automne ?

La période idéale se situe généralement entre mi-octobre et mi-novembre dans la plupart des régions françaises. L’idée est de pailler quand le sol a commencé à refroidir mais avant les premières gelées sévères. Dans le Sud de la France, on peut attendre novembre sans problème. Dans le Nord, les Alpes ou le Massif Central, mieux vaut ne pas traîner au-delà de la mi-octobre.

Une règle simple : quand vous enfilez systématiquement une veste le matin pour aller au jardin, c’est le bon moment pour pailler. Le sol est encore assez chaud pour que les micro-organismes continuent leur travail sous la couverture, mais les températures nocturnes ont suffisamment baissé pour que le paillis joue vraiment son rôle protecteur.