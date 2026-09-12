Cultiver des oignons verts chez soi : tout ce qu’il faut savoir pour réussir sa récolte

L’oignon vert fait partie de ces légumes que l’on retrouve dans presque toutes les cuisines du monde, que ce soit dans un wok asiatique, une salade estivale ou une soupe maison.

Pourtant, peu de gens savent qu’il est l’un des légumes les plus simples à cultiver, même sans jardin.

Un pot sur un balcon, une jardinière sur un rebord de fenêtre, un petit carré de terre dans le jardin : il n’en faut pas plus pour produire ses propres oignons verts toute l’année.

Ce légume, aussi appelé ciboule ou ciboulette selon les variétés, pousse vite, demande peu d’entretien et récompense même les jardiniers les plus débutants.

Voici comment s’y prendre, étape par étape, pour ne pas rater sa culture.

Qu’est-ce qu’un oignon vert exactement ?

Avant de commencer à planter quoi que ce soit, il est utile de clarifier ce que l’on entend par oignon vert. Le terme désigne généralement un oignon récolté jeune, avant que le bulbe ne se soit pleinement développé. On consomme alors la tige verte et le petit bulbe blanc encore tendre. Il ne faut pas le confondre avec la ciboulette (Allium schoenoprasum), qui est une plante vivace aux tiges fines, ni avec la ciboule (Allium fistulosum), qui lui ressemble beaucoup mais ne forme pas de vrai bulbe.

En France, on parle souvent d’oignon blanc ou d’oignon nouveau pour désigner ce légume récolté au printemps. Dans d’autres pays francophones, notamment au Québec, on l’appelle simplement oignon vert. Pour cet article, on utilisera ce terme de façon générale pour désigner tout oignon récolté à un stade jeune, tiges vertes comprises.

Choisir la bonne variété d’oignon vert

Le choix de la variété a son importance, surtout si vous avez un espace limité ou des conditions de culture particulières. Voici les principales variétés adaptées à la culture en France :

Allium fistulosum (ciboule japonaise) : très populaire en Asie, elle pousse en touffes et se récolte en coupant les tiges. Elle ne forme pas de bulbe et peut se cultiver en pot très facilement.

(ciboule japonaise) : très populaire en Asie, elle pousse en touffes et se récolte en coupant les tiges. Elle ne forme pas de bulbe et peut se cultiver en pot très facilement. White Lisbon : une variété classique, très répandue en Europe. Elle est rapide à pousser, résistante au froid et donne des oignons verts fins et savoureux.

: une variété classique, très répandue en Europe. Elle est rapide à pousser, résistante au froid et donne des oignons verts fins et savoureux. Ishikura : d’origine japonaise, elle produit des tiges longues et droites, idéales pour les recettes asiatiques.

: d’origine japonaise, elle produit des tiges longues et droites, idéales pour les recettes asiatiques. Santa Clause : une variété adaptée aux cultures hivernales, ce qui permet d’étaler les récoltes sur plusieurs mois.

: une variété adaptée aux cultures hivernales, ce qui permet d’étaler les récoltes sur plusieurs mois. Parade : une variété hollandaise robuste, bien adaptée aux hivers froids et aux cultures en pleine terre.

Si vous débutez, la variété White Lisbon est probablement la meilleure option. Elle est facile à trouver en jardinerie, pousse rapidement et pardonne facilement les petites erreurs de débutant.

Quand planter les oignons verts ?

L’oignon vert est une culture relativement souple en termes de calendrier. En pleine terre, on peut semer à partir de mars jusqu’en septembre, ce qui laisse une large fenêtre de plantation. En pot ou en intérieur, il est possible de semer pratiquement toute l’année à condition d’avoir suffisamment de lumière.

Pour une récolte au printemps, certains jardiniers sèment dès la fin de l’hiver sous abri ou dans une serre froide. Pour une récolte estivale, un semis en avril ou mai en pleine terre est idéal. Pour prolonger la saison jusqu’à l’automne, un semis en juillet ou août fonctionne très bien avec des variétés résistantes au froid.

En règle générale, l’oignon vert est prêt à récolter 60 à 90 jours après le semis, selon la variété et les conditions climatiques.

Comment préparer le sol ou le contenant ?

En pleine terre

L’oignon vert préfère un sol léger, bien drainé et riche en matière organique. Un sol trop argileux ou trop compact risque de freiner le développement des bulbes et de favoriser les maladies fongiques. Avant de semer, il est conseillé de :

Ameublir le sol sur une profondeur d’au moins 20 centimètres avec une fourche ou un motoculteur. Incorporer du compost bien décomposé pour enrichir le sol et améliorer sa structure. Vérifier le pH du sol, qui devrait idéalement se situer entre 6 et 7. Un sol trop acide peut être corrigé avec un apport de chaux. Niveler la surface avec un râteau pour obtenir un lit de semences homogène.

Il vaut mieux éviter de planter les oignons verts là où d’autres alliacées (ail, poireaux, oignons) ont poussé les deux années précédentes, pour limiter les risques de maladies du sol.

En pot ou en jardinière

La culture en contenant est parfaitement adaptée aux oignons verts. Un pot d’au moins 15 à 20 centimètres de profondeur suffit amplement. Utilisez un terreau universel de qualité, éventuellement mélangé avec un peu de sable pour améliorer le drainage. Assurez-vous que le pot dispose de trous de drainage pour éviter que l’eau ne stagne au fond.

Le semis : comment procéder ?

L’oignon vert se sème directement en place, sans repiquage. Voici la méthode la plus simple :

Tracez des sillons peu profonds d’environ 1 à 1,5 centimètre de profondeur, espacés de 15 à 20 centimètres entre eux. Déposez les graines en ligne, en essayant de les espacer d’environ 1 centimètre les unes des autres. Recouvrez légèrement de terre fine ou de terreau et tassez doucement avec la paume de la main. Arrosez en pluie fine pour ne pas déplacer les graines.

La germination intervient généralement entre 7 et 14 jours selon la température du sol. Une température de sol d’au moins 10°C est nécessaire pour une bonne levée. En dessous de cette température, la germination sera très lente, voire nulle.

Une fois que les plantules atteignent environ 5 centimètres de hauteur, il est conseillé d’éclaircir en arrachant les plants les plus faibles pour ne garder qu’un plant tous les 3 à 5 centimètres. Cela permet aux oignons restants de se développer correctement.

Une astuce simple : faire repousser des oignons verts à partir des racines

Il existe une méthode encore plus rapide et économique que le semis : faire repousser des oignons verts à partir de bulbes achetés en supermarché. Il suffit de couper la base blanche avec les racines sur environ 3 à 4 centimètres, de la placer dans un verre d’eau ou directement dans du terreau, et d’attendre. En quelques jours seulement, de nouvelles tiges vertes commencent à apparaître.

Cette méthode fonctionne très bien pour une production rapide sur le rebord d’une fenêtre. Elle ne donne pas des oignons aussi vigoureux qu’un semis classique, mais elle permet d’avoir des tiges fraîches en permanence avec un minimum d’effort.

L’entretien au quotidien

L’arrosage

L’oignon vert a besoin d’un arrosage régulier mais modéré. Le sol doit rester légèrement humide sans jamais être détrempé. En été, un arrosage tous les deux à trois jours est souvent suffisant. En pot, la fréquence sera plus élevée car le substrat sèche plus vite. Un bon indicateur : enfoncez votre doigt dans la terre sur 2 centimètres. Si c’est sec, il faut arroser.

La fertilisation

Si votre sol est bien préparé avec du compost, vous n’aurez probablement pas besoin d’apporter d’engrais supplémentaire. En pot, en revanche, un apport d’engrais liquide riche en azote toutes les deux à trois semaines favorisera la croissance des tiges vertes. L’azote est en effet l’élément nutritif essentiel pour le développement des parties aériennes des plantes.

Le désherbage

Les mauvaises herbes sont les principales concurrentes des jeunes oignons verts, surtout en début de culture. Un désherbage régulier à la main autour des plants est nécessaire pour éviter qu’elles ne prennent le dessus. Un paillage léger avec de la paille ou des feuilles mortes peut aider à limiter leur apparition tout en conservant l’humidité du sol.

Les maladies et ravageurs à surveiller

L’oignon vert est globalement peu sensible aux maladies, mais quelques problèmes peuvent survenir :

Le mildiou de l’oignon (Peronospora destructor) : il se manifeste par des taches grisâtres sur les feuilles. Il est favorisé par l’humidité excessive. Une bonne aération des plants et un arrosage au pied (et non sur les feuilles) permettent de le limiter.

(Peronospora destructor) : il se manifeste par des taches grisâtres sur les feuilles. Il est favorisé par l’humidité excessive. Une bonne aération des plants et un arrosage au pied (et non sur les feuilles) permettent de le limiter. La mouche de l’oignon (Delia antiqua) : ses larves s’attaquent aux bulbes et aux racines. Pour s’en protéger, on peut couvrir les semis avec un voile anti-insectes ou alterner les cultures.

(Delia antiqua) : ses larves s’attaquent aux bulbes et aux racines. Pour s’en protéger, on peut couvrir les semis avec un ou alterner les cultures. La rouille des alliacées : des pustules orangées apparaissent sur les feuilles. Elle est rarement mortelle mais affaiblit les plants. Supprimez les feuilles atteintes et évitez les excès d’azote.

: des pustules orangées apparaissent sur les feuilles. Elle est rarement mortelle mais affaiblit les plants. Supprimez les feuilles atteintes et évitez les excès d’azote. Les thrips : ces petits insectes provoquent un jaunissement des feuilles. Un arrosage régulier et l’introduction d’insectes auxiliaires comme les coccinelles peuvent aider à les contrôler.

Quand et comment récolter les oignons verts ?

La récolte des oignons verts se fait lorsque les tiges atteignent environ 20 à 30 centimètres de hauteur et que le bulbe commence à se former à la base. Il ne faut pas attendre trop longtemps : passé ce stade, les tiges deviennent fibreuses et moins savoureuses.

Pour récolter, il suffit de tirer doucement sur la tige en tenant fermement la base, ou d’utiliser une petite fourche pour soulever le bulbe sans l’abîmer. Si vous ne souhaitez pas tout récolter d’un coup, vous pouvez aussi couper les tiges aux ciseaux à quelques centimètres du sol : la plante repoussera dans les semaines suivantes, ce qui permet plusieurs récoltes successives sur le même plant.

Les oignons verts fraîchement récoltés se conservent une semaine au réfrigérateur, enveloppés dans un linge humide ou placés dans un sac hermétique. Ils peuvent aussi être congelés après avoir été lavés et coupés en rondelles.

Faire ses semis en rotation pour une récolte continue

L’un des secrets des jardiniers expérimentés pour ne jamais manquer d’oignons verts, c’est la culture en rotation. Plutôt que de semer toute la quantité en une seule fois, il vaut mieux semer une petite quantité toutes les deux à trois semaines. Ainsi, quand la première rangée est récoltée, la suivante est déjà presque prête. Cette technique simple garantit une production quasi continue de la fin du printemps jusqu’aux premières gelées.

En combinant cette rotation avec une culture en intérieur pendant les mois d’hiver, il est tout à fait possible d’avoir des oignons verts frais toute l’année sans le moindre achat en supermarché. Pour un légume aussi facile à cultiver, ce serait dommage de s’en priver.