Comment blanchir des joints de douche noircis ? 5 astuces simples à tester chez vous

Les joints de douche noircis, c’est l’un de ces problèmes du quotidien qui finit toujours par s’imposer, même dans les salles de bain les mieux entretenues.

Entre l’humidité persistante, la chaleur et le manque de ventilation, les conditions sont presque idéales pour que les moisissures s’installent durablement dans les joints en silicone.

Et une fois que les taches noires apparaissent, elles ont tendance à s’étendre rapidement si on ne s’en occupe pas.

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des solutions efficaces, accessibles et souvent à base de produits que vous avez déjà chez vous, pour retrouver des joints propres sans forcément tout arracher et tout refaire.

Pourquoi les joints de douche noircissent-ils ?

Avant de passer aux solutions, il est utile de comprendre ce qui se passe réellement sur ces joints. Le noircissement n’est pas simplement une question d’esthétique ou de saleté superficielle. Il s’agit dans la grande majorité des cas d’un développement de moisissures, principalement des champignons microscopiques comme Cladosporium ou Aspergillus, qui prolifèrent dans les environnements humides et chauds.

Le silicone utilisé pour les joints de douche est un matériau poreux à l’échelle microscopique. Il absorbe progressivement l’humidité, les résidus de savon, le calcaire et les cellules mortes de la peau. Ce mélange constitue un véritable terrain fertile pour les moisissures. Sans ventilation suffisante et sans séchage régulier, les spores de champignons trouvent exactement les conditions dont elles ont besoin pour se développer.

La salle de bain est par nature une pièce à risque : les douches quotidiennes génèrent de la vapeur, la température monte facilement et les surfaces restent humides pendant de longues heures. Si en plus la pièce manque de fenêtres ou que la VMC fonctionne mal, le problème s’accélère considérablement.

Ce qu’il faut savoir avant de commencer le nettoyage

Tous les joints ne réagissent pas de la même façon aux produits nettoyants. Avant de vous lancer, quelques points méritent attention :

L’ancienneté des moisissures : des taches récentes seront beaucoup plus faciles à éliminer que des moisissures installées depuis plusieurs mois ou années, qui ont eu le temps de pénétrer en profondeur dans le silicone.

: des taches récentes seront beaucoup plus faciles à éliminer que des moisissures installées depuis plusieurs mois ou années, qui ont eu le temps de pénétrer en profondeur dans le silicone. L’état du joint : si le silicone est craquelé, décollé ou très dégradé, aucun produit ne pourra le sauver. Il faudra envisager de le remplacer complètement.

: si le silicone est craquelé, décollé ou très dégradé, aucun produit ne pourra le sauver. Il faudra envisager de le remplacer complètement. La ventilation pendant le nettoyage : certains produits, notamment ceux à base de javel ou d’acide, dégagent des vapeurs. Pensez à ouvrir la fenêtre ou à activer la VMC avant de commencer.

: certains produits, notamment ceux à base de javel ou d’acide, dégagent des vapeurs. Pensez à ouvrir la fenêtre ou à activer la VMC avant de commencer. La protection des surfaces adjacentes : le carrelage, les parois en verre et les éléments métalliques peuvent être sensibles à certains produits. Protégez-les si nécessaire.

Astuce 1 : La javel, le classique qui reste efficace

L’eau de Javel est souvent la première solution à laquelle on pense, et pour de bonnes raisons. Elle possède des propriétés fongicides et bactéricides qui permettent d’éliminer les moisissures en profondeur. Appliquée correctement, elle peut redonner aux joints une couleur blanche ou claire en un temps raisonnable.

Pour l’utiliser efficacement sur des joints de douche :

Diluez la javel dans de l’eau (environ 1 volume de javel pour 5 volumes d’eau) ou utilisez un produit ménager à base de javel déjà dosé. Appliquez le mélange directement sur les joints à l’aide d’une vieille brosse à dents ou d’un pinceau fin. Laissez agir 15 à 30 minutes selon l’intensité des taches. Frottez délicatement avec la brosse à dents. Rincez abondamment à l’eau claire.

Pour les cas plus tenaces, vous pouvez imbiber des morceaux de coton ou de papier absorbant avec la solution javellisée, les placer directement sur les joints et les laisser agir plusieurs heures, voire toute une nuit. Cette technique prolonge le temps de contact et améliore sensiblement les résultats.

Attention toutefois : la javel peut fragiliser le silicone à long terme si elle est utilisée trop fréquemment. Réservez-la pour les nettoyages ponctuels et non pour un entretien hebdomadaire.

Astuce 2 : Le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc, le duo naturel

Pour ceux qui préfèrent éviter les produits chimiques forts, la combinaison bicarbonate de soude et vinaigre blanc est une alternative sérieuse. Ces deux produits sont inoffensifs, peu coûteux et disponibles dans n’importe quelle épicerie ou supermarché.

Le bicarbonate de soude a une action abrasive douce et des propriétés antifongiques légères. Le vinaigre blanc, acide, aide à décomposer le calcaire et à neutraliser certaines moisissures superficielles.

Voici comment procéder :

Saupoudrez du bicarbonate de soude directement sur les joints humides. Versez un peu de vinaigre blanc par-dessus : la réaction entre les deux produits va créer une légère effervescence qui aide à décoller les salissures. Laissez agir une dizaine de minutes. Frottez avec une brosse à dents ou une brosse à poils durs. Rincez à l’eau claire.

Cette méthode est particulièrement adaptée pour un entretien régulier ou pour des taches légères. Pour des moisissures plus profondes, elle sera insuffisante seule, mais elle peut constituer un bon complément à d’autres traitements.

Astuce 3 : Le gel de bicarbonate et l’huile essentielle d’arbre à thé

L’huile essentielle d’arbre à thé, aussi appelée tea tree oil, est reconnue pour ses propriétés antifongiques et antibactériennes. Associée au bicarbonate de soude pour former une pâte, elle constitue un traitement naturel efficace contre les moisissures légères à modérées.

Préparez un mélange en mélangeant du bicarbonate de soude avec quelques gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé et un peu d’eau pour obtenir une pâte épaisse. Appliquez cette pâte sur les joints à l’aide d’une vieille brosse à dents, laissez agir au moins 30 minutes, puis frottez et rincez. L’odeur caractéristique du tea tree disparaît rapidement après rinçage.

Cette solution est particulièrement appréciée dans les foyers avec de jeunes enfants ou des personnes sensibles aux produits chimiques, car elle ne présente pas de risques liés aux vapeurs toxiques.

Astuce 4 : L’acide citrique pour les joints très encrassés

L’acide citrique est un produit naturel extrait des agrumes, vendu en poudre dans les magasins bio ou en grande surface. Il est très efficace contre le calcaire et peut aider à décoller les dépôts qui s’accumulent sur les joints et favorisent le développement des moisissures.

Pour l’utiliser :

Dissolvez 2 cuillères à soupe d’acide citrique dans 500 ml d’eau chaude. Versez la solution dans un spray et appliquez-la généreusement sur les joints. Laissez agir 20 à 30 minutes. Frottez avec une brosse et rincez à l’eau.

L’acide citrique est particulièrement utile dans les régions où l’eau est très calcaire, car le calcaire favorise l’adhérence des moisissures en créant des irrégularités de surface sur lesquelles les spores se fixent plus facilement.

À noter : ne mélangez jamais l’acide citrique avec de la javel. La combinaison de ces deux produits peut générer des émanations dangereuses.

Astuce 5 : Les produits spécialisés anti-moisissures

Quand les solutions maison ne suffisent pas, il existe des produits spécialisés anti-moisissures formulés spécifiquement pour les joints de salle de bain. Ces produits, disponibles en grande surface ou en magasin de bricolage, contiennent des agents fongicides concentrés qui pénètrent dans le silicone pour éliminer les moisissures en profondeur.

Parmi les formats les plus pratiques, on trouve les stylos anti-moisissures ou les gels en tube avec embout précis, qui permettent d’appliquer le produit directement sur le joint sans en mettre partout. Certains produits nécessitent un temps de pose de plusieurs heures pour être pleinement efficaces.

Lisez toujours attentivement les instructions du fabricant et respectez les précautions d’emploi, notamment en ce qui concerne la ventilation de la pièce et le port de gants.

Comment éviter que les moisissures reviennent ?

Nettoyer les joints est une chose, mais éviter que le problème ne se reproduise en est une autre. Quelques habitudes simples peuvent faire une grande différence sur le long terme :

Aérez la salle de bain après chaque douche en ouvrant la fenêtre ou en laissant tourner la VMC suffisamment longtemps pour évacuer l’humidité.

après chaque douche en ouvrant la fenêtre ou en laissant tourner la VMC suffisamment longtemps pour évacuer l’humidité. Essuyez les joints après la douche avec une raclette ou un chiffon sec pour limiter le temps de contact avec l’eau.

après la douche avec une raclette ou un chiffon sec pour limiter le temps de contact avec l’eau. Appliquez un spray préventif à base de tea tree ou un produit anti-moisissures en prévention une fois par semaine sur les joints.

à base de tea tree ou un produit anti-moisissures en prévention une fois par semaine sur les joints. Vérifiez régulièrement l’état des joints : un joint qui commence à se décoller ou à se fissurer doit être refait rapidement pour éviter que l’humidité ne s’infiltre derrière.

: un joint qui commence à se décoller ou à se fissurer doit être refait rapidement pour éviter que l’humidité ne s’infiltre derrière. Contrôlez le taux d’humidité de la pièce avec un hygromètre. Un taux supérieur à 70 % de façon prolongée favorise le développement des moisissures. Un déshumidificateur peut être utile dans les salles de bain mal ventilées.

Quand faut-il remplacer les joints plutôt que les nettoyer ?

Il arrive un moment où le nettoyage ne suffit plus. Si les joints sont très anciens, s’ils présentent des fissures profondes, s’ils se décollent des parois ou si les moisissures sont tellement incrustées que même les produits les plus puissants ne parviennent pas à les éliminer, le remplacement complet s’impose.

Retirer un joint en silicone et en poser un nouveau est une opération accessible à la plupart des bricoleurs débutants. Il suffit d’un cutter ou d’un outil à joint pour retirer l’ancien silicone, de bien nettoyer et sécher la surface, puis d’appliquer un nouveau cordon de silicone sanitaire, de préférence un modèle avec protection fongicide intégrée. Ce type de silicone contient des agents qui ralentissent le développement des moisissures dès le départ, ce qui prolonge la durée de vie du joint.

Un joint refait proprement et avec les bons matériaux peut durer plusieurs années sans noircir, à condition d’entretenir régulièrement la salle de bain et de maintenir une bonne ventilation.