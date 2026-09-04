Tonifier ses bras avec un élastique : les meilleurs exercices de Pilates pour combattre l’effet chauve-souris

Cette peau qui pend sous les bras, que l’on appelle familièrement l’effet chauve-souris, est l’une des préoccupations esthétiques les plus fréquemment citées par les femmes, en particulier après 40 ans ou après une perte de poids significative.

Ce phénomène touche la face interne du bras, là où les muscles triceps ont tendance à se relâcher avec le temps, la sédentarité ou les variations de poids.

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des exercices ciblés, accessibles et efficaces pour y remédier.

Le Pilates avec élastique de résistance fait partie des méthodes les plus recommandées par les coachs sportifs et les kinésithérapeutes, car il permet de travailler en profondeur les muscles des bras sans solliciter les articulations de manière agressive.

Un simple élastique, quelques séances par semaine et une bonne technique suffisent pour voir une vraie différence.

Pourquoi l’effet chauve-souris apparaît-il et comment le Pilates peut-il aider ?

La peau flasque sous les bras résulte de deux phénomènes combinés : la perte de tonicité musculaire et le relâchement cutané. Avec l’âge, la production de collagène diminue, ce qui réduit l’élasticité de la peau. Parallèlement, si les muscles triceps et biceps ne sont pas suffisamment sollicités, ils perdent de leur volume et de leur fermeté, accentuant visuellement cet affaissement.

Le Pilates est une méthode de renforcement musculaire douce, développée au début du XXe siècle par Joseph Pilates, qui repose sur le contrôle du mouvement, la respiration et l’engagement du centre du corps. Lorsqu’on y intègre un élastique de résistance, aussi appelé bande élastique ou resistance band, on ajoute une charge progressive qui oblige les muscles à travailler davantage, sans pour autant risquer de se blesser comme avec des haltères mal utilisés. C’est précisément cette combinaison qui en fait un outil particulièrement adapté pour tonifier les bras en douceur.

Quel élastique choisir pour travailler les bras ?

Avant de commencer les exercices, encore faut-il avoir le bon matériel. Les élastiques de résistance sont généralement vendus par niveaux de résistance, souvent indiqués par des couleurs :

Jaune ou beige : très légère résistance, idéale pour les débutants ou les personnes en rééducation

: très légère résistance, idéale pour les débutants ou les personnes en rééducation Rouge : résistance légère à modérée, parfaite pour débuter un travail de tonification

: résistance légère à modérée, parfaite pour débuter un travail de tonification Vert : résistance moyenne, recommandée pour celles qui ont déjà une pratique régulière

: résistance moyenne, recommandée pour celles qui ont déjà une pratique régulière Bleu ou noir : résistance forte, pour les pratiquantes plus avancées

Pour travailler les bras dans le cadre d’exercices de Pilates, une résistance légère à modérée est généralement suffisante et recommandée. L’objectif n’est pas de soulever lourd, mais de maintenir une tension constante tout au long du mouvement pour solliciter les fibres musculaires en profondeur.

Les règles de base avant de commencer

Comme dans toute pratique du Pilates, certains principes fondamentaux doivent être respectés pour que les exercices soient efficaces et sans danger :

La respiration : elle doit rester fluide et consciente. En règle générale, on expire à l’effort et on inspire au retour. L’engagement du centre : même en travaillant les bras, le core (abdominaux profonds, plancher pelvien) doit rester engagé pour stabiliser le corps. La lenteur du mouvement : contrairement aux exercices de musculation classique, on évite les à-coups. Chaque mouvement est lent, contrôlé et précis. L’amplitude : on travaille dans une amplitude complète mais confortable, sans forcer les articulations. La régularité : deux à trois séances par semaine sont nécessaires pour observer des résultats tangibles au bout de quatre à six semaines.

Les meilleurs exercices de Pilates avec élastique pour tonifier les bras

1. L’extension de triceps debout

C’est l’exercice phare contre l’effet chauve-souris, car il cible directement le muscle triceps, situé à l’arrière du bras.

Comment le faire : Debout, les pieds écartés à la largeur des hanches, placez l’élastique sous votre pied droit. Saisissez l’autre extrémité avec votre main droite. Penchez légèrement le buste en avant, coude fléchi près de l’oreille. Tendez ensuite le bras vers le haut et l’arrière en gardant le coude fixe, puis revenez lentement. Faites 12 à 15 répétitions de chaque côté, sur 3 séries.

2. Le rowing arrière (Pilates row)

Cet exercice travaille simultanément les triceps, les biceps et les muscles du dos, ce qui en fait un mouvement particulièrement complet pour tonifier l’ensemble du haut du corps.

Comment le faire : Assise au sol, jambes tendues devant vous, passez l’élastique autour de vos pieds et tenez une extrémité dans chaque main. Dos droit, épaules basses, tirez l’élastique vers vous en pliant les coudes et en serrant les omoplates. Maintenez une seconde, puis relâchez lentement. Répétez 10 à 12 fois sur 3 séries.

3. Le curl biceps avec élastique

Même si l’effet chauve-souris concerne principalement les triceps, les biceps participent à l’équilibre musculaire du bras. Les négliger créerait un déséquilibre peu favorable.

Comment le faire : Debout, pieds sur l’élastique, une extrémité dans chaque main, paumes vers le haut. Fléchissez les coudes pour ramener les mains vers les épaules, en gardant les coudes collés au corps. Descendez lentement. Faites 12 répétitions sur 3 séries.

4. L’ouverture latérale des bras (Pilates arm opening)

Cet exercice, très caractéristique du Pilates, travaille les épaules, les triceps et les muscles stabilisateurs tout en améliorant la posture.

Comment le faire : Debout ou assise, tenez l’élastique à deux mains devant vous, bras tendus à hauteur de poitrine. Écartez lentement les bras sur les côtés en maintenant une légère tension dans l’élastique, puis revenez au centre. Le mouvement doit être fluide et contrôlé. Répétez 10 à 15 fois sur 3 séries.

5. Le press arrière (triceps kickback)

Très populaire en Pilates, le triceps kickback avec élastique est redoutablement efficace pour sculpter l’arrière des bras.

Comment le faire : Debout, légèrement penchée en avant, un pied sur l’élastique, le même bras tenant l’autre extrémité. Le coude est fléchi à 90 degrés, collé au corps. Tendez le bras vers l’arrière en contractant le triceps, maintenez une seconde, puis revenez. Faites 12 à 15 répétitions par bras sur 3 séries.

6. Le W press (ou face pull)

Cet exercice est excellent pour travailler les muscles postérieurs des épaules et les triceps tout en corrigeant les épaules enroulées vers l’avant, un défaut postural très courant.

Comment le faire : Debout, tenez l’élastique à deux mains devant vous, coudes à hauteur des épaules. Tirez l’élastique en écartant les mains et en pliant les coudes vers l’arrière, formant une sorte de W avec les bras. Revenez lentement. Répétez 12 fois sur 3 séries.

Comment structurer une séance complète ?

Pour une séance efficace d’environ 30 à 40 minutes, voici une structure recommandée :

Exercice Séries Répétitions Repos entre les séries Extension de triceps debout 3 12 à 15 30 secondes Rowing arrière 3 10 à 12 30 secondes Curl biceps 3 12 30 secondes Ouverture latérale des bras 3 10 à 15 30 secondes Triceps kickback 3 12 à 15 30 secondes W press 3 12 30 secondes

Terminez toujours la séance par quelques étirements des bras et des épaules pour favoriser la récupération musculaire et éviter les courbatures. Un étirement simple consiste à lever un bras, plier le coude derrière la tête et tirer doucement le coude avec l’autre main pendant 20 à 30 secondes.

Ce qu’il faut savoir sur les résultats attendus

Il serait malhonnête de promettre que ces exercices feront disparaître totalement l’effet chauve-souris dans tous les cas. Si le relâchement cutané est très important, notamment après une perte de poids massive, aucun exercice ne pourra à lui seul redonner à la peau son élasticité d’origine. En revanche, le renforcement musculaire permettra de remplir davantage la peau de l’intérieur, réduisant visuellement l’affaissement et redonnant une apparence plus ferme et plus tonique à l’ensemble du bras.

Les premiers résultats en termes de tonicité musculaire se font généralement sentir au bout de trois à quatre semaines de pratique régulière. Les changements visuels, eux, demandent un peu plus de patience : comptez six à douze semaines pour observer une transformation notable, à condition de combiner ces exercices avec une alimentation équilibrée et une bonne hydratation, deux facteurs qui influencent directement la qualité de la peau.

La pratique du Pilates avec élastique présente d’ailleurs un avantage non négligeable : elle peut se faire absolument partout, à la maison, en voyage ou en extérieur, sans aucun équipement coûteux. Un élastique de résistance coûte entre 5 et 20 euros selon la marque et la qualité, ce qui en fait l’un des investissements sportifs les plus accessibles et les plus rentables qui soit pour prendre soin de son corps au quotidien.