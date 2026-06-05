Mi-juin est le moment clé : ces 4 gestes simples permettent à vos rosiers de fleurir jusqu’en septembre

Le rosier remontant est l’une des rares plantes du jardin capables de fleurir plusieurs fois dans la saison, mais cette capacité ne se déclenche pas toute seule.

Beaucoup de jardiniers constatent une belle floraison en mai-juin, puis regardent leurs rosiers végéter pendant tout l’été avec quelques fleurs éparses et décevantes. Ce n’est pas une fatalité.

Ce que l’on fait — ou ne fait pas — dans les semaines qui suivent la première floraison conditionne directement ce qui se passera en août et septembre.

Quatre gestes précis, pratiqués au bon moment et de la bonne façon, suffisent à transformer un rosier essoufflé en arbuste qui refleurit avec vigueur jusqu’aux premières fraîcheurs.

Comprendre pourquoi le rosier remontant s’arrête de fleurir

Avant d’agir, il faut comprendre le mécanisme. Le rosier remontant produit ses fleurs sur les rameaux de l’année. Une fois la fleur fanée, si on la laisse en place, la plante concentre toute son énergie dans la formation des cynorhodons — les fruits rouges du rosier. C’est un processus biologiquement logique : la plante cherche à se reproduire. Mais pour le jardinier qui veut des fleurs, c’est une catastrophe silencieuse. L’énergie qui devrait alimenter de nouveaux bourgeons floraux part dans la production de graines.

À cela s’ajoute la fatigue naturelle du sol après un premier cycle de floraison intense. Les réserves en potassium et en phosphore disponibles autour des racines ont été largement consommées. Sans recharge, le rosier n’a tout simplement pas les ressources nécessaires pour repartir. Enfin, les conditions estivales — chaleur, hygrométrie variable, stress hydrique — fragilisent le feuillage et ouvrent la porte aux maladies fongiques comme l’oïdium, qui affaiblissent encore davantage la plante.

Les quatre gestes qui suivent répondent précisément à chacun de ces problèmes.

1. La taille en deadheading : le geste le plus important, souvent mal exécuté

Le deadheading — terme anglais désignant la suppression des fleurs fanées — est connu de la plupart des jardiniers. Mais ce qui est moins connu, c’est que la façon dont on coupe change tout au résultat final.

Où couper exactement ?

L’erreur classique consiste à pincer la fleur fanée juste en dessous de la tête, en laissant une longue tige sans feuilles. Ce moignon ne produira rien. Pour relancer efficacement la floraison, il faut descendre plus bas sur le rameau et couper juste au-dessus d’un œil orienté vers l’extérieur, c’est-à-dire un bourgeon qui pointe vers l’extérieur de l’arbuste et non vers l’intérieur.

Concrètement, on cherche la première feuille à cinq folioles en descendant depuis la fleur fanée — parfois la deuxième ou la troisième selon la variété — et on coupe à environ 5 mm au-dessus de l’œil situé à l’aisselle de cette feuille. Pas plus bas, pas plus haut.

La coupe en biseau : pourquoi c’est indispensable

La coupe doit être réalisée en biseau à 45 degrés, avec le côté le plus haut du biseau du même côté que l’œil. Cette inclinaison n’est pas une question d’esthétique. Elle sert à deux choses précises : éviter que l’eau de pluie ou d’arrosage stagne sur la coupe — ce qui favoriserait les pourritures — et diriger le flux de sève vers le bourgeon que l’on veut activer.

Utilisez un sécateur propre et bien affûté. Une coupe nette est cicatrisée en quelques jours. Une coupe écrasée avec un outil émoussé laisse des tissus broyés qui s’infectent facilement. Si vous avez taillé plusieurs rosiers, passez la lame à l’alcool entre chaque plante pour éviter de propager d’éventuelles maladies.

La récompense est rapide

Après une taille en deadheading correctement réalisée, le bourgeon activé commence à se développer en général dans les 5 à 10 jours. Selon les variétés et les conditions climatiques, les nouvelles fleurs apparaissent 4 à 6 semaines après la coupe. Pratiqué régulièrement tout l’été, ce geste permet d’enchaîner les vagues de floraison sans interruption.

2. L’apport d’engrais potassique : recharger ce que la floraison a consommé

Tailler sans nourrir, c’est demander à quelqu’un de courir un marathon sans lui donner à boire. Le rosier qui repart en floraison après le deadheading a besoin de carburant, et ce carburant, c’est principalement le potassium.

Pourquoi le potassium plutôt que l’azote ?

L’azote favorise la croissance végétative : les feuilles, les tiges, le volume. En été, ce n’est pas ce qu’on recherche. Un apport trop fort en azote après la première floraison donne des rosiers qui poussent beaucoup mais fleurissent peu, avec un feuillage tendre et sensible aux maladies. Le potassium, lui, joue un rôle direct dans la qualité et l’abondance de la floraison, dans la résistance aux stress hydriques et thermiques, et dans la solidité générale des tissus végétaux.

Quel produit utiliser et comment ?

Plusieurs options s’offrent à vous :

Les engrais spécifiques rosiers vendus en jardinerie, formulés avec un ratio NPK orienté floraison (exemple : 5-10-15 ou similaire), sont une solution simple et efficace.

vendus en jardinerie, formulés avec un ratio NPK orienté floraison (exemple : 5-10-15 ou similaire), sont une solution simple et efficace. La vinasse de betterave , riche en potassium et en oligo-éléments, est une alternative naturelle appréciée en jardinage biologique.

, riche en potassium et en oligo-éléments, est une alternative naturelle appréciée en jardinage biologique. La cendre de bois tamisée, épandue au pied des rosiers et légèrement incorporée au sol, apporte du potassium sous forme assimilable — à condition que votre sol ne soit pas déjà très basique.

Quelle que soit la solution choisie, appliquez l’engrais après un arrosage ou une pluie, jamais sur un sol sec, pour éviter les brûlures racinaires. En granulés, enfouissez légèrement le produit dans les premiers centimètres du sol sans abîmer les racines superficielles. Renouvelez l’apport toutes les 4 à 6 semaines jusqu’à fin août.

3. L’arrosage au pied uniquement : une règle simple qui change tout

En été, le rosier a soif. Mais la façon d’arroser est aussi importante que la quantité d’eau apportée. Arroser par le dessus — avec un arrosoir en pomme ou un jet de tuyau — mouille le feuillage et crée exactement les conditions que les champignons pathogènes attendent.

Les maladies fongiques adorent les feuilles mouillées

L’oïdium, la rouille et la tache noire (marssonina) sont les trois ennemis fongiques principaux du rosier en été. Ces champignons se développent sur les feuilles humides, surtout quand les températures nocturnes restent douces. Un feuillage régulièrement mouillé par l’arrosage est un terrain de jeu idéal pour ces organismes.

La technique d’arrosage au pied

Arrosez directement à la base du rosier, en dirigeant l’eau vers le sol, pas vers la plante. L’idéal est d’arroser le matin, de façon à ce que le sol absorbe l’eau avant les fortes chaleurs de la journée, et que le peu d’humidité qui aurait pu éclabousser les feuilles basses ait le temps de sécher avant la nuit.

La quantité d’eau dépend de votre sol et de votre climat, mais un arrosage profond et peu fréquent vaut mieux que des petits arrosages quotidiens. Un arrosage abondant tous les deux à trois jours en période chaude encourage les racines à descendre en profondeur, là où l’humidité est plus stable. Un paillage de 10 à 15 cm au pied des rosiers (paille, BRF, tontes séchées) réduit considérablement l’évaporation et limite les besoins en arrosage.

4. Le traitement préventif contre l’oïdium : agir avant les premiers symptômes

L’oïdium du rosier, causé par le champignon Podosphaera pannosa, se manifeste par un feutrage blanc poudreux sur les jeunes feuilles, les boutons floraux et les tiges. Il apparaît typiquement en été, lors des alternances de chaleur sèche le jour et d’humidité la nuit. Une fois installé, il est difficile à éliminer complètement. La logique est donc préventive.

Les solutions naturelles efficaces

Plusieurs traitements préventifs ont fait leurs preuves sans recours aux fongicides de synthèse :

Le bicarbonate de soude : dilué à raison de 5 grammes par litre d’eau, additionné de quelques gouttes de savon noir pour l’adhérence, il modifie le pH de surface des feuilles et inhibe le développement du champignon. À appliquer en pulvérisation le soir, toutes les deux semaines.

: dilué à raison de 5 grammes par litre d’eau, additionné de quelques gouttes de savon noir pour l’adhérence, il modifie le pH de surface des feuilles et inhibe le développement du champignon. À appliquer en pulvérisation le soir, toutes les deux semaines. Le lait écrémé dilué (1 volume de lait pour 9 volumes d’eau) : son efficacité préventive contre l’oïdium a été documentée dans plusieurs études horticoles. Il est appliqué de la même façon.

(1 volume de lait pour 9 volumes d’eau) : son efficacité préventive contre l’oïdium a été documentée dans plusieurs études horticoles. Il est appliqué de la même façon. Le soufre mouillable, autorisé en agriculture biologique, reste l’un des traitements préventifs les plus efficaces contre les oïdiums en général. Attention : ne jamais l’appliquer par temps chaud (au-dessus de 25°C) ni en plein soleil, sous peine de brûlures foliaires sévères.

Surveiller et intervenir tôt

Inspectez vos rosiers une fois par semaine en regardant la face inférieure des jeunes feuilles et les extrémités des pousses. Dès les premiers signes — un léger voile blanc, des feuilles qui se recroquevillent — supprimez les parties atteintes, mettez-les à la poubelle (jamais au compost) et intensifiez les traitements préventifs. Plus vous intervenez tôt, plus vous limitez la propagation.

Geste Fréquence Période Effet attendu Deadheading en biseau au-dessus d’un œil extérieur Dès qu’une fleur fane Juin à septembre Nouvelle vague florale en 4 à 6 semaines Engrais potassique Toutes les 4 à 6 semaines Juin à fin août Floraison abondante et feuillage résistant Arrosage au pied le matin Tous les 2 à 3 jours en chaleur Juin à septembre Réduction des maladies fongiques Traitement préventif anti-oïdium Toutes les 2 semaines Juin à août Feuillage sain, floraison non perturbée

Ce que l’on obtient quand on combine ces quatre gestes

Pris isolément, chacun de ces gestes améliore les choses. Combinés, ils créent un cercle vertueux : la taille relance la floraison, l’engrais donne au rosier les ressources pour produire des fleurs de qualité, l’arrosage raisonné maintient la vigueur sans favoriser les maladies, et le traitement préventif garde le feuillage sain assez longtemps pour que les nouvelles vagues de floraison puissent se succéder jusqu’en septembre.

Les jardiniers qui pratiquent ces quatre gestes régulièrement témoignent souvent d’une surprise la première année : ils ne s’attendaient pas à ce que leurs rosiers, qui fleurissaient timidement en août les années précédentes, puissent produire autant de fleurs en fin de saison. Ce n’est pas une question de variété rare ou de sol exceptionnel. C’est une question de régularité et de précision dans les soins apportés au bon moment.

La mi-juin est exactement la bonne fenêtre pour prendre ces habitudes. La première floraison touche à sa fin ou vient de se terminer, les températures estivales s’installent, et le rosier est biologiquement prêt à repartir si on lui en donne les moyens. Attendre juillet ou août, c’est perdre une vague entière de floraison.