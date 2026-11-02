Mettre du bicarbonate de soude dans l’eau pour laver ses fruits et légumes : voici pourquoi c’est une bonne idée !

On rince ses pommes sous le robinet, on passe ses tomates rapidement sous l’eau, et on pense que c’est suffisant.

C’est ce que font la plupart des gens, sans vraiment se poser de questions.

Pourtant, un simple filet d’eau froide ne suffit pas à éliminer ce qui se cache réellement sur la peau des fruits et légumes que l’on achète au supermarché ou même au marché.

Le bicarbonate de soude, ce produit blanc que beaucoup ont déjà dans leur placard, s’est imposé ces dernières années comme une solution naturelle, économique et efficace pour mieux nettoyer ce que l’on mange.

Voici pourquoi cette pratique mérite vraiment qu’on s’y attarde.

Ce que l’on trouve réellement sur les fruits et légumes

Avant de parler de la solution, il faut comprendre le problème. Les fruits et légumes, même ceux qui semblent parfaitement propres à l’œil nu, transportent avec eux plusieurs types de contaminants que l’on ne voit pas.

Les résidus de pesticides

C’est la préoccupation principale de nombreux consommateurs. En agriculture conventionnelle, les cultures sont traitées avec des produits phytosanitaires pour protéger les récoltes contre les insectes, les champignons et les mauvaises herbes. Ces substances laissent des résidus sur et parfois dans les aliments. Chaque année, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (ANSES) publie des données sur les résidus de pesticides détectés dans les aliments en France. Les résultats montrent régulièrement que des résidus sont présents sur une part significative des fruits et légumes analysés, même si les taux restent souvent en dessous des limites maximales réglementaires.

Parmi les fruits et légumes les plus concernés, on retrouve souvent les fraises, les raisins, les pommes, les poivrons et les épinards. Ces produits figurent régulièrement dans les listes établies par des organisations comme l’Environmental Working Group aux États-Unis, qui publie chaque année le classement des aliments les plus chargés en résidus.

Les bactéries et autres micro-organismes

Au-delà des pesticides, les fruits et légumes peuvent être porteurs de bactéries pathogènes comme Salmonella, Listeria monocytogenes ou encore Escherichia coli. Ces contaminations peuvent survenir à différentes étapes : pendant la culture via l’eau d’irrigation ou les engrais organiques, lors de la récolte, du transport ou encore de la manipulation en magasin. Ce n’est pas rare, et des rappels de produits pour contamination bactérienne sont régulièrement signalés par les autorités sanitaires européennes.

La saleté, la cire et les traitements post-récolte

Certains fruits, notamment les pommes et les agrumes, reçoivent des traitements de surface après la récolte pour améliorer leur conservation et leur apparence. Des cires alimentaires sont appliquées pour préserver l’humidité et donner un aspect brillant. Ces cires ne sont pas dangereuses en elles-mêmes, mais elles peuvent fixer les résidus de pesticides et les rendre plus difficiles à éliminer avec un simple rinçage à l’eau.

Pourquoi l’eau seule ne suffit pas

C’est une question légitime : si l’eau est suffisante pour rincer, pourquoi ajouter quoi que ce soit ? La réponse tient à la nature chimique des contaminants que l’on cherche à éliminer.

De nombreux pesticides organophosphorés et pyréthrinoïdes ont des propriétés qui les rendent peu solubles dans l’eau simple. Ils adhèrent à la surface des aliments et résistent à un simple rinçage. Une étude publiée en 2017 dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry par des chercheurs de l’Université du Massachusetts a comparé l’efficacité de l’eau du robinet, de l’eau de Javel diluée et d’une solution de bicarbonate de soude pour éliminer deux pesticides courants, le thiabendazole et le phosmet, appliqués sur des pommes. Résultat : la solution de bicarbonate de soude s’est montrée significativement plus efficace que les deux autres méthodes pour réduire les résidus de surface, même si elle n’éliminait pas les pesticides ayant pénétré dans la chair du fruit.

C’est un point important à retenir : le bicarbonate agit sur les résidus en surface, pas sur ceux qui ont été absorbés par la plante. Mais c’est déjà une avancée notable par rapport à un rinçage classique.

Le bicarbonate de soude : comment ça fonctionne concrètement

Le bicarbonate de sodium (NaHCO₃) est une substance alcaline. Son pH basique, autour de 8,3 en solution, permet de décomposer certains pesticides par un phénomène chimique appelé hydrolyse alcaline. En termes simples, le milieu basique créé par le bicarbonate dégrade les molécules de certains pesticides et les rend plus solubles dans l’eau, ce qui facilite leur élimination par rinçage.

En plus de cette action chimique, le bicarbonate a un léger effet abrasif mécanique lorsqu’il est utilisé sous forme de poudre ou de pâte, ce qui aide à décoller les résidus accrochés à la surface des aliments.

La méthode recommandée

Il n’existe pas de protocole universel gravé dans le marbre, mais les recommandations les plus courantes sont les suivantes :

Remplir un grand saladier ou un évier propre avec de l’eau froide ou tiède. Ajouter une à deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude alimentaire pour environ un litre d’eau. Plonger les fruits et légumes dans cette solution et les laisser tremper pendant 10 à 15 minutes. Frotter doucement les aliments avec les mains ou une brosse douce, surtout pour les produits à peau épaisse comme les pommes, les courgettes ou les concombres. Rincer abondamment à l’eau claire avant de consommer ou de cuisiner.

Pour les fruits fragiles comme les framboises ou les mûres, il vaut mieux réduire le temps de trempage à 5 minutes environ pour ne pas les abîmer.

Pour quels fruits et légumes c’est le plus utile

Tous les fruits et légumes ne méritent pas le même traitement. Il est logique de concentrer ses efforts sur ceux qui sont consommés avec la peau et ceux qui sont réputés pour contenir davantage de résidus.

Priorité haute Priorité modérée Moins prioritaire Fraises, raisins, pommes, poivrons, épinards, cerises, pêches Tomates, courgettes, haricots verts, laitue, concombres Avocats, ananas, mangues, oignons, maïs, kiwis

Les fruits et légumes à peau épaisse que l’on n’épluche pas, comme les avocats ou les ananas, présentent un risque moindre puisque la peau fait office de barrière naturelle. En revanche, il reste conseillé de les laver avant de les couper, car le couteau peut transférer des contaminants de la surface vers la chair.

Le bicarbonate alimentaire vs le bicarbonate ménager

Il existe une distinction importante à faire. Sur le marché, on trouve du bicarbonate alimentaire et du bicarbonate ménager. Ces deux produits ont la même formule chimique, mais le bicarbonate alimentaire est soumis à des normes de pureté plus strictes et est conditionné pour être ingéré sans risque. Pour laver des aliments, il est préférable d’utiliser le bicarbonate de soude alimentaire, que l’on trouve facilement en supermarché, en pharmacie ou en magasin bio, souvent à un prix très abordable.

Ce que le bicarbonate ne peut pas faire

Il serait malhonnête de présenter le bicarbonate comme une solution miracle. Il a ses limites, et il est important de les connaître.

Il n’élimine pas les pesticides systémiques , c’est-à-dire ceux qui ont été absorbés par la plante et qui se retrouvent dans sa chair. Seul l’épluchage peut réduire l’exposition à ces substances, et encore, pas toujours complètement.

, c’est-à-dire ceux qui ont été absorbés par la plante et qui se retrouvent dans sa chair. Seul l’épluchage peut réduire l’exposition à ces substances, et encore, pas toujours complètement. Il ne remplace pas une alimentation biologique pour ceux qui souhaitent réduire au maximum leur exposition aux pesticides. Les produits issus de l’ agriculture biologique sont cultivés sans pesticides de synthèse, ce qui réduit significativement les résidus.

pour ceux qui souhaitent réduire au maximum leur exposition aux pesticides. Les produits issus de l’ sont cultivés sans pesticides de synthèse, ce qui réduit significativement les résidus. Il n’est pas virucide , c’est-à-dire qu’il ne détruit pas les virus éventuellement présents sur les aliments.

, c’est-à-dire qu’il ne détruit pas les virus éventuellement présents sur les aliments. Son efficacité varie selon les types de pesticides. Il est plus efficace sur certaines molécules que sur d’autres.

Une habitude facile à adopter au quotidien

Ce qui rend le lavage au bicarbonate particulièrement intéressant, c’est son rapport bénéfice-coût. Un paquet de bicarbonate de soude alimentaire coûte moins d’un euro et peut durer plusieurs semaines selon l’utilisation. La technique ne demande pas de matériel particulier, pas de compétences spéciales, et s’intègre facilement dans la routine de préparation des repas.

À une époque où les consommateurs cherchent à reprendre le contrôle sur ce qu’ils mettent dans leur assiette, sans nécessairement avoir les moyens de tout acheter en bio, le bicarbonate de soude représente une réponse concrète et accessible. Ce n’est pas une révolution, mais c’est un geste simple qui, pratiqué régulièrement, permet de réduire son exposition à des substances que personne ne cherche à avaler.

Adopter cette habitude, c’est aussi changer son regard sur quelque chose d’aussi banal que de laver ses légumes. Ce geste du quotidien, souvent expédié en quelques secondes, mérite un peu plus d’attention. Et avec une cuillère de bicarbonate, il devient nettement plus efficace.