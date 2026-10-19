Cloud Lips : le secret de ce maquillage des lèvres à l’effet nuage qui séduit les beautystas

Les tendances maquillage naissent souvent sur TikTok avant de s’imposer partout ailleurs, et le cloud lips ne fait pas exception.

Ce look de lèvres flou, gonflé, presque irréel, a envahi les feeds en quelques semaines seulement.

Ce qui séduit dans cette technique, c’est qu’elle donne l’illusion de lèvres naturellement pulpeuses sans passer par la case injections.

Pas besoin d’être maquilleuse professionnelle pour y arriver, mais il faut comprendre la logique derrière ce rendu vaporeux avant de se lancer, pinceau en main.

Qu’est-ce que le cloud lips exactement ?

Le terme cloud lips, littéralement « lèvres nuage », désigne une technique de maquillage qui consiste à créer des lèvres floues, aux contours estompés, avec un effet de volume central très prononcé. L’idée n’est pas de dessiner un contour net et précis comme on le ferait avec un liner classique. Au contraire, tout est dans le flou, le dégradé, la matière qui semble se fondre sur la peau.

Ce look s’inspire de l’esthétique des lèvres légèrement gonflées après le froid, ou de cet effet naturel que l’on peut observer sur certaines lèvres charnues sans aucun maquillage. Le résultat final ressemble à un nuage de couleur posé sur le visage, d’où le nom. La teinte est plus intense au centre et s’estompe vers les coins de la bouche, ce qui crée une profondeur et une impression de volume.

Les produits indispensables pour réaliser un cloud lips

Avant de commencer, il est important de rassembler les bons produits. Le rendu final dépend beaucoup des textures utilisées.

Le crayon à lèvres

C’est la base de tout. Pour le cloud lips, le crayon à lèvres ne sert pas à dessiner un contour précis, mais à créer une base de couleur et à déborder légèrement au-delà des lèvres. Choisissez un crayon qui se fond bien, pas trop sec, et qui peut être estompé facilement avec le doigt. Les crayons crémeux sont idéaux pour cette technique.

Le rouge à lèvres ou le gloss

Selon le rendu que vous souhaitez, vous pouvez opter pour un rouge à lèvres mat pour un effet plus intense et structuré, ou pour un gloss pour un résultat plus brillant et encore plus « gonflé ». Les textures crémeuses fonctionnent très bien. Évitez les formules trop liquides qui risquent de baver et de rendre le flou incontrôlable.

Un pinceau à lèvres ou le bout des doigts

Pour estomper les contours, vous pouvez utiliser un pinceau à lèvres à poils synthétiques, ou tout simplement votre index. Le doigt chauffe le produit et permet de l’estomper de façon très naturelle. C’est souvent la méthode la plus intuitive pour les débutantes.

Un correcteur ou un fond de teint

Pour accentuer l’effet nuage et bien délimiter la zone floue sans que cela parte dans tous les sens, un peu de correcteur ou de fond de teint appliqué autour des lèvres peut aider à nettoyer les bords et à renforcer le contraste.

Comment réaliser le cloud lips étape par étape

Étape 1 : préparer les lèvres

Un bon maquillage commence toujours par une bonne préparation. Exfoliez vos lèvres avec un gommage lèvres pour éliminer les peaux mortes, puis appliquez un baume hydratant. Laissez-le agir quelques minutes, puis tamponnez l’excédent avec un mouchoir. Des lèvres bien hydratées permettent aux produits de mieux adhérer et d’être plus faciles à estomper.

Étape 2 : dessiner le contour flou

Prenez votre crayon à lèvres et dessinez un contour légèrement au-delà de vos lèvres naturelles, surtout sur la lèvre supérieure. L’objectif est de dépasser d’un ou deux millimètres maximum. Ne cherchez pas à tracer une ligne parfaite. Au contraire, un tracé légèrement irrégulier sera plus facile à estomper et donnera un résultat plus naturel.

Remplissez ensuite l’intérieur des lèvres avec ce même crayon, en insistant sur les bords pour avoir plus de pigment là où vous voulez de la couleur.

Étape 3 : estomper les contours

C’est l’étape clé du cloud lips. Avec votre doigt ou votre pinceau, estompez le contour vers l’extérieur, en petits mouvements circulaires ou en tapotant légèrement. L’idée est de créer un dégradé progressif entre la couleur des lèvres et la peau. Le contour ne doit plus être visible en tant que tel, il doit se fondre dans la peau comme une ombre.

Étape 4 : appliquer la couleur au centre

Appliquez ensuite votre rouge à lèvres ou votre gloss uniquement au centre des lèvres, sur la lèvre supérieure et inférieure. Ne l’étalez pas jusqu’aux coins. Cette concentration de couleur au milieu crée l’effet de volume caractéristique du cloud lips. Plus la teinte est intense au centre, plus le résultat sera spectaculaire.

Étape 5 : affiner avec le correcteur

Si les bords vous semblent trop flous ou si le produit a bavé au-delà de ce que vous souhaitiez, prenez un pinceau fin et appliquez un peu de correcteur juste autour des lèvres pour nettoyer la zone et renforcer le contraste entre le flou et la peau. Cette étape n’est pas obligatoire, mais elle peut vraiment faire la différence sur le résultat final.

Étape 6 : ajouter une touche de lumière

Pour accentuer encore plus l’effet volume, vous pouvez appliquer une micro-touche de highlighter ou de gloss très brillant sur la partie centrale de la lèvre supérieure, juste sous l’arc de Cupidon. Cette astuce de maquilleuse professionnelle donne l’illusion que la lumière se reflète sur des lèvres naturellement pulpeuses.

Quelles couleurs choisir pour un cloud lips réussi ?

Le cloud lips fonctionne avec presque toutes les teintes, mais certaines couleurs donnent des résultats particulièrement réussis.

Les nudes rosés : parfaits pour un rendu naturel et quotidien, ils donnent l’impression de lèvres légèrement plus pulpeuses sans maquillage apparent.

: parfaits pour un rendu naturel et quotidien, ils donnent l’impression de lèvres légèrement plus pulpeuses sans maquillage apparent. Les rouges profonds : pour un look plus dramatique et sophistiqué, le rouge bordeaux ou le rouge cerise estompé produit un effet très élégant.

: pour un look plus dramatique et sophistiqué, le rouge bordeaux ou le rouge cerise estompé produit un effet très élégant. Les roses vifs : tendance et ludiques, ils s’accordent bien avec un maquillage des yeux minimaliste.

: tendance et ludiques, ils s’accordent bien avec un maquillage des yeux minimaliste. Les teintes terracotta et brique : très tendance ces dernières saisons, elles s’adaptent à de nombreux teints et donnent un résultat chaud et naturel.

: très tendance ces dernières saisons, elles s’adaptent à de nombreux teints et donnent un résultat chaud et naturel. Les mauves et prunes : pour un effet plus mystérieux, ces teintes estompées autour des lèvres créent un rendu presque artistique.

En règle générale, plus la teinte est pigmentée, plus l’effet de dégradé sera visible et marqué. Si vous débutez, commencez par une teinte proche de votre couleur de lèvres naturelle pour vous entraîner à la technique avant de passer à des couleurs plus intenses.

Les erreurs à éviter avec le cloud lips

Comme toute technique de maquillage, le cloud lips a ses pièges. Voici les erreurs les plus fréquentes et comment les éviter.

Dépasser trop largement les lèvres

L’effet nuage ne signifie pas déborder de plusieurs centimètres. Un excès de produit en dehors des lèvres donnera un résultat peu flatteur et difficile à rattraper. Restez dans une marge d’un à deux millimètres maximum au-delà du contour naturel.

Utiliser des produits trop secs

Les formules très sèches ou très mates sont difficiles à estomper. Elles accrochent sur la peau et créent des bords nets difficiles à adoucir. Préférez des textures crémeuses ou légèrement satinées pour faciliter le travail d’estompe.

Négliger la préparation des lèvres

Des lèvres sèches ou avec des peaux mortes vont « manger » le produit de façon inégale et rendre l’estompe difficile. Le gommage et l’hydratation préalables ne sont pas une étape optionnelle.

Appliquer trop de produit d’un coup

Mieux vaut construire le maquillage en plusieurs couches fines plutôt que d’appliquer trop de produit dès le départ. Un excès de matière est beaucoup plus compliqué à corriger qu’un manque.

Le cloud lips convient-il à toutes les morphologies de lèvres ?

C’est une question légitime. La bonne nouvelle, c’est que le cloud lips est justement une technique pensée pour donner l’illusion de volume, ce qui le rend particulièrement adapté aux lèvres fines. En débordant légèrement du contour naturel et en concentrant la couleur au centre, on crée visuellement une lèvre plus charnue.

Pour les lèvres déjà pulpeuses, la technique fonctionne très bien, mais il faudra être plus prudente sur la quantité de produit appliqué en dehors du contour naturel pour ne pas exagérer le résultat.

Les lèvres asymétriques peuvent aussi bénéficier de cette technique, car le flou des contours atténue naturellement les irrégularités et harmonise la forme générale de la bouche.

Comment faire durer un cloud lips toute la journée ?

Le principal défi du cloud lips est sa tenue dans le temps, surtout si vous utilisez des textures crémeuses ou des gloss. Quelques astuces permettent de prolonger la durée de vie de ce maquillage.

Appliquez une base à lèvres ou un peu de fond de teint sur les lèvres avant de commencer. Cela uniformise la surface et améliore l’accroche des produits.

ou un peu de fond de teint sur les lèvres avant de commencer. Cela uniformise la surface et améliore l’accroche des produits. Utilisez un crayon à lèvres longue tenue comme base principale. Les crayons tiennent généralement mieux que les rouges à lèvres seuls.

comme base principale. Les crayons tiennent généralement mieux que les rouges à lèvres seuls. Tamponnez légèrement un papier à blotter sur les lèvres après application pour retirer l’excédent de gras et améliorer la tenue.

sur les lèvres après application pour retirer l’excédent de gras et améliorer la tenue. Si vous utilisez un gloss, acceptez que vous devrez le retoucher plus souvent. Le gloss ne tient pas aussi longtemps qu’un rouge à lèvres mat, c’est dans sa nature.

Le cloud lips dans le contexte d’un maquillage complet

Parce que le cloud lips est un maquillage lèvres qui attire l’œil, il est conseillé de garder le reste du visage relativement sobre. Un teint soigné, un léger blush et un mascara suffisent généralement à équilibrer le look. Si vous souhaitez maquiller les yeux de façon plus prononcée, optez pour un cloud lips dans une teinte nude ou très proche de votre couleur naturelle pour éviter que le visage ne soit surchargé.

La règle non écrite du maquillage reste valable ici : on met en valeur soit les yeux, soit les lèvres, rarement les deux à la fois avec la même intensité. Le cloud lips, même dans ses versions les plus colorées, reste un maquillage qui se porte avec beaucoup de facilité au quotidien dès lors que le reste du visage est travaillé avec légèreté.