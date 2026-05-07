Voici comment cuire des endives à la cocotte-minute sans amertume ni faux pas

Les endives font partie de ces légumes qu’on adore manger mais qu’on hésite parfois à cuisiner, surtout quand on sait que la cuisson traditionnelle peut prendre un bon moment.

Pourtant, avec une cocotte minute, tout va beaucoup plus vite et le résultat est franchement bluffant.

En quelques minutes seulement, vous obtenez des endives fondantes, savoureuses, prêtes à être dégustées nature ou intégrées dans une recette plus élaborée.

Si vous n’avez jamais essayé cette méthode, vous allez vite comprendre pourquoi elle séduit autant de cuisiniers du quotidien.

Pourquoi choisir la cocotte minute pour cuire des endives ?

La cuisson à la cocotte minute, aussi appelée cuisson sous pression, présente plusieurs avantages concrets par rapport aux autres méthodes. Quand on fait cuire des endives à la poêle ou dans une casserole classique, il faut souvent surveiller, remuer, ajuster le feu. Avec la cocotte minute, on ferme le couvercle et on laisse faire.

Voici les principaux atouts de cette méthode :

Le gain de temps : la cuisson sous pression réduit considérablement le temps nécessaire. Des endives qui mettraient 30 à 40 minutes à cuire à la casserole sont prêtes en 8 à 10 minutes à la cocotte minute.

: la cuisson sous pression réduit considérablement le temps nécessaire. Des endives qui mettraient 30 à 40 minutes à cuire à la casserole sont prêtes en 8 à 10 minutes à la cocotte minute. La préservation des nutriments : une cuisson plus courte signifie moins de pertes en vitamines et minéraux. Les endives contiennent de la vitamine C, du potassium et des fibres, autant d’éléments qu’on préserve mieux avec une cuisson rapide.

: une cuisson plus courte signifie moins de pertes en vitamines et minéraux. Les endives contiennent de la vitamine C, du potassium et des fibres, autant d’éléments qu’on préserve mieux avec une cuisson rapide. La texture : les endives ressortent fondantes à cœur, sans être réduites en bouillie si on respecte le temps de cuisson.

: les endives ressortent fondantes à cœur, sans être réduites en bouillie si on respecte le temps de cuisson. La simplicité : pas besoin de surveiller constamment ni d’ajuster. On programme et on s’occupe d’autre chose.

Ce qu’il faut savoir sur les endives avant de les cuire

Avant de parler de la cuisson en elle-même, quelques mots sur le légume. L’endive, aussi appelée chicon dans le Nord de la France et en Belgique, est un légume d’hiver et de printemps. Elle est cultivée à l’abri de la lumière pour rester blanche et éviter l’amertume excessive. Plus une endive est exposée à la lumière, plus elle verdit et plus elle devient amère.

Quand vous achetez vos endives, choisissez-les bien fermes, avec des feuilles serrées et une couleur blanc crème légèrement dorée aux pointes. Évitez celles qui ont des feuilles molles ou trop vertes. Conservez-les dans le bac à légumes du réfrigérateur, à l’abri de la lumière, et consommez-les dans les 3 à 4 jours suivant l’achat.

Faut-il enlever le cœur amer des endives ?

C’est une question qui revient souvent. Le cœur de l’endive, cette partie conique à la base, concentre une bonne partie de l’amertume. Certaines personnes le retirent systématiquement avec la pointe d’un couteau, d’autres ne le font pas. Si vous êtes sensible à l’amertume, retirez-le. Si vous aimez ce goût légèrement amer qui caractérise l’endive, laissez-le.

Pour enlever le cœur, il suffit de creuser légèrement la base de l’endive avec la pointe d’un couteau en faisant un mouvement circulaire. Vous retirez ainsi un petit cône de 1 à 2 centimètres de profondeur. Ce geste simple suffit à rendre la cuisson plus douce en bouche.

Les ingrédients nécessaires pour cuire des endives à la cocotte minute

La recette de base est vraiment minimaliste. Vous n’avez pas besoin de grand chose pour obtenir un résultat délicieux :

4 à 6 endives selon la taille et le nombre de convives

selon la taille et le nombre de convives 20 à 30 g de beurre

1 pincée de sel

1 pincée de sucre (facultatif, pour atténuer l’amertume)

(facultatif, pour atténuer l’amertume) Le jus d’un demi citron (facultatif, pour éviter l’oxydation et apporter de la fraîcheur)

(facultatif, pour éviter l’oxydation et apporter de la fraîcheur) 3 à 4 cuillères à soupe d’eau

Certains ajoutent un peu de bouillon de légumes à la place de l’eau pour parfumer davantage. D’autres incorporent une pincée de noix de muscade râpée. Tout dépend de ce que vous voulez faire ensuite avec vos endives.

La cuisson des endives à la cocotte minute étape par étape

Voici la méthode détaillée pour réussir la cuisson de vos endives à la cocotte minute sans stress et sans mauvaise surprise.

Étape 1 : préparer les endives

Rincez rapidement les endives sous l’eau froide. Inutile de les faire tremper, elles absorberaient trop d’eau. Retirez les premières feuilles abîmées si nécessaire. Coupez la base et, si vous le souhaitez, retirez le cœur amer comme expliqué plus haut. Vous pouvez les laisser entières ou les couper en deux dans le sens de la longueur selon votre recette finale.

Étape 2 : faire revenir légèrement dans la cocotte

Faites fondre le beurre dans votre cocotte minute ouverte, à feu moyen. Déposez les endives et faites-les légèrement colorer sur chaque face pendant 2 à 3 minutes. Cette étape n’est pas obligatoire mais elle apporte une légère caramélisation qui enrichit le goût. Si vous êtes pressé, vous pouvez passer directement à l’étape suivante.

Étape 3 : assaisonner et ajouter le liquide

Salez légèrement les endives. Ajoutez la pincée de sucre si vous souhaitez adoucir l’amertume. Versez les 3 à 4 cuillères à soupe d’eau ou de bouillon dans le fond de la cocotte. Arrosez éventuellement avec le jus de citron. Attention à ne pas mettre trop de liquide : la cuisson sous pression génère de la vapeur et les légumes rendent aussi un peu d’eau.

Étape 4 : fermer la cocotte et lancer la cuisson

Fermez hermétiquement le couvercle de votre cocotte minute. Montez le feu pour atteindre la pression. Une fois que la soupape commence à siffler ou que le voyant de pression est atteint selon votre modèle, réduisez le feu à moyen-doux et comptez :

7 à 8 minutes pour des endives entières légèrement fermes

pour des endives entières légèrement fermes 10 minutes pour des endives entières bien fondantes

pour des endives entières bien fondantes 5 à 6 minutes pour des endives coupées en deux

Ces temps sont donnés à titre indicatif. Chaque cocotte minute est différente et la taille des endives joue aussi un rôle. La première fois, vérifiez la cuisson après le temps minimum et ajustez.

Étape 5 : relâcher la pression et servir

Une fois la cuisson terminée, retirez la cocotte du feu. Vous pouvez laisser la pression redescendre naturellement pendant 2 à 3 minutes ou utiliser la valve de décompression rapide selon votre modèle. Ouvrez le couvercle en faisant attention à la vapeur et vérifiez la cuisson en piquant une endive avec la pointe d’un couteau. Elle doit s’enfoncer facilement.

Que faire avec des endives cuites à la cocotte minute ?

Une fois vos endives cuites, les possibilités sont nombreuses. Vous pouvez les servir telles quelles avec un filet de beurre fondu et un peu de persil haché. Mais vous pouvez aussi les utiliser comme base pour des recettes classiques ou plus originales.

Les endives au jambon gratinées

C’est la recette la plus connue. Enroulez chaque endive cuite dans une tranche de jambon blanc, disposez-les dans un plat à gratin, nappez de sauce béchamel et parsemez de fromage râpé. Passez au four à 200°C pendant 15 à 20 minutes jusqu’à ce que le dessus soit bien doré. Grâce à la précuisson à la cocotte minute, les endives sont déjà fondantes et le passage au four sert uniquement à gratiner.

Les endives braisées au beurre

Après la cuisson à la cocotte minute, faites revenir rapidement vos endives dans une poêle avec du beurre et une pincée de sucre pour les caraméliser légèrement. Un peu de thym, quelques zestes de citron et vous obtenez un accompagnement raffiné pour une viande blanche ou un poisson.

La soupe d’endives

Les endives cuites à la cocotte minute se mixent très bien. Ajoutez un peu de bouillon de légumes, une pomme de terre cuite, une cuillère de crème fraîche et mixez le tout. Vous obtenez une soupe veloutée avec un goût légèrement amer et doux à la fois. Quelques noisettes grillées en garniture et c’est un vrai plat du soir réconfortant.

Les erreurs à éviter lors de la cuisson des endives à la cocotte minute

Quelques erreurs reviennent fréquemment et peuvent gâcher le résultat :

Mettre trop d’eau : les endives vont rendre du jus pendant la cuisson. Si vous mettez trop de liquide au départ, elles vont bouillir plutôt que cuire à la vapeur sous pression et la texture sera moins bonne.

: les endives vont rendre du jus pendant la cuisson. Si vous mettez trop de liquide au départ, elles vont bouillir plutôt que cuire à la vapeur sous pression et la texture sera moins bonne. Dépasser le temps de cuisson : des endives trop cuites deviennent molles, aqueuses et perdent leur tenue. Respectez les temps indiqués et vérifiez dès le minimum.

: des endives trop cuites deviennent molles, aqueuses et perdent leur tenue. Respectez les temps indiqués et vérifiez dès le minimum. Ne pas sécher les endives après cuisson : si vous comptez les utiliser dans un gratin ou les faire revenir à la poêle, égouttez-les bien et tamponnez-les légèrement avec du papier absorbant. Une endive trop humide va détremper votre béchamel ou cracher dans la poêle.

: si vous comptez les utiliser dans un gratin ou les faire revenir à la poêle, égouttez-les bien et tamponnez-les légèrement avec du papier absorbant. Une endive trop humide va détremper votre béchamel ou cracher dans la poêle. Oublier le citron : sans citron, les endives peuvent noircir légèrement pendant la cuisson. Ce n’est pas grave pour le goût mais c’est moins appétissant visuellement.

Valeurs nutritionnelles des endives

Les endives sont des légumes particulièrement intéressants sur le plan nutritionnel. Voici leurs valeurs moyennes pour 100 grammes de légume cru :

Nutriment Quantité pour 100g Calories 17 kcal Glucides 3,1 g Fibres 1,6 g Protéines 0,9 g Lipides 0,2 g Vitamine C 6,5 mg Potassium 211 mg Eau 94 g

Avec seulement 17 kilocalories pour 100 grammes, l’endive est l’un des légumes les moins caloriques qui soit. Sa richesse en eau et en fibres en fait un aliment rassasiant, parfait dans le cadre d’une alimentation équilibrée. La cuisson à la cocotte minute, parce qu’elle est rapide, préserve une bonne partie de ces nutriments, ce qui en fait la méthode la plus intéressante d’un point de vue nutritionnel après la cuisson vapeur classique.