Entretenir votre piscine en été : 6 gestes à faire chaque jour pour un bassin impeccable

Ah, l’été !

La saison où l’on aime se prélasser au bord de la piscine, se rafraîchir dans l’eau et profiter de moments conviviaux en famille ou entre amis.

Pour que ces moments de détente soient toujours agréables, il est crucial d’entretenir sa piscine de manière régulière et sérieuse.

Nous vous proposons un guide détaillé des 6 gestes à faire chaque jour pour garder votre piscine en parfait état tout au long de la saison estivale.

1. Nettoyer la surface de l’eau

Pour commencer cette routine quotidienne d’entretien, le premier geste à adopter est de nettoyer la surface de l’eau de votre piscine. En effet, il est fréquent que des débris végétaux, des insectes ou encore des pollens se déposent à la surface de l’eau, notamment lors des périodes de vent.

Utilisez une épuisette pour retirer les débris flottants et ainsi éviter qu’ils ne s’accumulent et ne viennent obstruer les skimmers et le système de filtration.

Si votre piscine est équipée d’un volet roulant ou d’une bâche de protection, pensez à la fermer chaque soir pour limiter l’accumulation de débris et faciliter votre tâche quotidienne de nettoyage.

2. Vérifier et nettoyer les skimmers

Les skimmers sont des éléments clés dans le processus de filtration de votre piscine. Ils ont pour rôle d’aspirer l’eau de surface et de la diriger vers le système de filtration pour la nettoyer. Il est donc important de les vérifier régulièrement et de les nettoyer si nécessaire.

Ouvrez le couvercle du skimmer et retirez le panier. Videz et nettoyez le panier en retirant les débris accumulés. Replacez le panier propre dans le skimmer et refermez le couvercle. N’oubliez pas de vérifier le niveau d’eau dans les skimmers. Si le niveau est trop bas, ajoutez de l’eau pour éviter que la pompe ne se désamorce.

3. Contrôler et ajuster le niveau d’eau

Le niveau d’eau de votre piscine doit être maintenu de manière optimale pour assurer un bon fonctionnement de votre système de filtration et éviter les risques de détérioration du revêtement. Voici quelques conseils pour y parvenir :

Le niveau d’eau idéal se situe généralement à la moitié des skimmers. Si le niveau est trop haut, l’eau ne sera pas correctement filtrée et les débris flottants ne seront pas aspirés par les skimmers.

Si le niveau est trop bas, la pompe risque de se désamorcer et de fonctionner à sec, ce qui peut endommager le matériel.

Si vous devez rajouter de l’eau, veillez à le faire lentement et progressivement pour éviter de déséquilibrer les paramètres chimiques de l’eau.

Pensez à utiliser une bâche ou un volet roulant pour limiter l’évaporation de l’eau, notamment pendant les périodes de forte chaleur.

4. Tester et ajuster les paramètres chimiques de l’eau

Un bon équilibre des paramètres chimiques de l’eau de votre piscine est essentiel pour garantir une eau propre et saine. Il est donc important de les tester quotidiennement à l’aide de bandelettes de test, de kits de test ou de testeurs électroniques. Voici les principaux paramètres à surveiller :

Le pH : il doit être compris entre 7,2 et 7,6 pour que l’eau soit confortable pour la peau et les yeux et pour que les produits de traitement soient efficaces. Le chlore : le taux idéal de chlore libre se situe entre 1 et 3 ppm (parties par million). Si le taux est trop faible, l’eau peut devenir trouble et propice au développement des bactéries et des algues. Si le taux est trop élevé, cela peut provoquer des irritations et endommager les équipements de la piscine. La dureté de l’eau : une eau trop douce peut être corrosive et endommager les équipements, tandis qu’une eau trop dure peut entraîner des dépôts de calcaire. Le stabilisant : il protège le chlore de la dégradation par les UV et doit être maintenu à un niveau optimal de 30 à 50 ppm pour une efficacité maximale.

Si vous constatez que les paramètres chimiques sont déséquilibrés, ajustez-les en utilisant les produits adaptés (correcteurs de pH, chlore, anti-calcaire, etc.).

5. Vérifier et nettoyer le système de filtration

Le système de filtration est le cœur de votre piscine et permet de conserver une eau propre et limpide. Il est donc crucial de le vérifier et de le nettoyer régulièrement.

Inspectez le filtre à sable, à cartouche ou à diatomées et nettoyez-le si nécessaire, en suivant les recommandations du fabricant.

Vérifiez le manomètre de la pompe pour vous assurer que la pression est correcte. Si la pression est trop élevée, cela peut indiquer un encrassement du filtre ou un problème avec la pompe.

Nettoyez régulièrement les paniers de préfiltre de la pompe pour éviter que les débris ne viennent obstruer le système de filtration.

Assurez-vous que le débit de l’eau est suffisant pour une filtration optimale. Si le débit est trop faible, cela peut entraîner une eau trouble et une prolifération des algues et des bactéries.

En cas de problème avec votre système de filtration, n’hésitez pas à faire appel à un professionnel pour un diagnostic et une intervention rapide.

6. Nettoyer le fond et les parois de la piscine

Enfin, le dernier geste quotidien à adopter pour entretenir votre piscine en été est de nettoyer le fond et les parois de votre bassin. Cette étape est importante pour prévenir la formation d’algues, de moisissures et de dépôts de calcaire qui peuvent nuire à la qualité de l’eau et à l’esthétique de votre piscine.

Utilisez un balai aspirateur manuel ou un robot nettoyeur automatique pour retirer les saletés et les débris qui se sont déposés au fond de la piscine.

Brossez régulièrement les parois et les escaliers de la piscine avec une brosse adaptée pour éliminer les algues et les dépôts de calcaire avant qu’ils ne s’incrustent.

Si vous constatez la présence d’algues ou de moisissures, traitez l’eau avec un produit anti-algues et ajustez les paramètres chimiques pour éviter une nouvelle prolifération.

Maintenir une routine quotidienne d’entretien de votre piscine peut sembler fastidieux, mais il s’agit d’un investissement en temps qui vous garantira une eau toujours propre, claire et saine pour profiter pleinement de vos moments de détente en été.

En résumé, entretenir votre piscine en été implique de réaliser 6 gestes quotidiens : nettoyer la surface de l’eau, vérifier et nettoyer les skimmers, contrôler et ajuster le niveau d’eau, tester et ajuster les paramètres chimiques de l’eau, vérifier et nettoyer le système de filtration, et nettoyer le fond et les parois de la piscine. En adoptant ces habitudes, vous vous assurez de profiter d’une piscine impeccable tout au long de la saison estivale.

N’oubliez pas que l’entretien ne se limite pas aux gestes quotidiens. Il est important de réaliser des opérations de maintenance plus approfondies de manière régulière, comme le contrôle et le nettoyage des équipements, le changement du sable du filtre, ou encore l’hivernage de la piscine en fin de saison. En prenant soin de votre piscine tout au long de l’année, vous préservez la qualité de l’eau et prolongez la durée de vie de vos équipements.

Alors, chaussez vos tongs, enfilez votre maillot de bain et préparez le barbecue, car grâce à ces conseils, votre piscine sera prête à vous accueillir pour profiter pleinement de l’été !