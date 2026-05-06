Mûrier platane : quand et comment le tailler pour qu’il reste beau et vigoureux

Le mûrier platane est un arbre que l’on retrouve souvent en ville, le long des avenues ou dans les jardins de particuliers qui apprécient son ombre généreuse et son feuillage dense.

Ce qui le distingue d’un arbre ordinaire, c’est sa capacité à supporter des tailles sévères sans en souffrir, ce qui en fait un sujet de choix pour ceux qui veulent maîtriser l’espace dans leur jardin.

Mais cette tolérance ne signifie pas qu’on peut le tailler n’importe quand, n’importe comment.

Une taille mal conduite ou réalisée au mauvais moment peut affaiblir l’arbre, le rendre vulnérable aux maladies ou simplement gâcher son port naturel pendant plusieurs saisons.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour tailler un mûrier platane correctement, avec les bons gestes et au bon moment.

Ce qu’est vraiment le mûrier platane

Avant de parler taille, il faut savoir à quel arbre on a affaire. Le mûrier platane, appelé aussi mûrier à grandes feuilles, est une variété de Morus alba, le mûrier blanc. Son nom vient de ses feuilles larges qui rappellent celles du platane. C’est un arbre à croissance rapide, originaire d’Asie, qui peut atteindre plusieurs mètres de hauteur en quelques années si on le laisse pousser librement.

Il est très apprécié pour l’ombre qu’il procure, notamment en été, et pour sa résistance aux conditions urbaines difficiles : pollution, sécheresse, sols compactés. Sa particularité principale, du point de vue de l’entretien, est sa capacité à rejeter vigoureusement après une taille sévère, ce qu’on appelle la taille en têtard ou la taille en rideau. C’est précisément pour cette raison qu’il est souvent planté dans les espaces où l’on souhaite contrôler la végétation.

Pourquoi tailler un mûrier platane

La question mérite d’être posée. Un arbre laissé à lui-même n’a pas besoin d’être taillé pour vivre. Mais dans un jardin ou un espace urbain, la taille répond à plusieurs objectifs précis.

Contrôler la taille de l’arbre : le mûrier platane pousse vite. Sans intervention, il peut rapidement dépasser les limites de votre jardin ou ombrager des zones où vous ne le souhaitez pas.

: le mûrier platane pousse vite. Sans intervention, il peut rapidement dépasser les limites de votre jardin ou ombrager des zones où vous ne le souhaitez pas. Maintenir une forme esthétique : la taille permet de donner à l’arbre un port régulier, harmonieux, adapté à l’espace disponible.

: la taille permet de donner à l’arbre un port régulier, harmonieux, adapté à l’espace disponible. Favoriser la ramification : en coupant les branches principales, on stimule la production de nombreux rameaux secondaires qui densifient le feuillage.

: en coupant les branches principales, on stimule la production de nombreux rameaux secondaires qui densifient le feuillage. Supprimer les branches mortes ou malades : c’est une taille d’entretien indispensable pour maintenir l’arbre en bonne santé.

: c’est une taille d’entretien indispensable pour maintenir l’arbre en bonne santé. Éviter les risques : des branches trop longues ou trop lourdes peuvent casser sous le vent ou le poids de la neige.

Le moment idéal pour tailler un mûrier platane

C’est souvent la question qui pose le plus de problèmes. Tailler au mauvais moment peut provoquer des saignements excessifs de sève, affaiblir l’arbre ou l’exposer aux maladies fongiques. Pour le mûrier platane, les règles sont assez claires.

La taille de fin d’hiver : la période de référence

La période la plus recommandée pour tailler un mûrier platane est la fin de l’hiver, entre février et mars, juste avant la reprise de la végétation. À ce moment-là, l’arbre est encore en dormance, la sève n’a pas encore commencé à circuler activement, et les plaies de taille cicatrisent rapidement dès que les températures remontent.

C’est la période idéale pour réaliser une taille sévère, notamment si vous souhaitez recéper l’arbre ou réduire significativement son volume. Les rejets qui apparaîtront au printemps seront vigoureux et bien répartis.

Ce qu’il faut éviter absolument

Il y a deux périodes à éviter de manière stricte :

Le printemps avancé et le début de l’été : quand la sève monte activement, une taille importante provoque des écoulements de sève abondants qui affaiblissent l’arbre et attirent les insectes et les champignons.

: quand la sève monte activement, une taille importante provoque des écoulements de sève abondants qui affaiblissent l’arbre et attirent les insectes et les champignons. L’automne : les plaies de taille tardent à cicatriser avant l’hiver et restent exposées au gel et aux agents pathogènes pendant plusieurs mois.

En dehors de ces périodes critiques, une taille légère d’entretien — suppression d’une branche morte, d’un gourmand ou d’un bois mal placé — peut être réalisée à peu près à n’importe quel moment de l’année sans risque majeur.

Les différents types de taille du mûrier platane

Selon l’objectif recherché et l’état de l’arbre, on ne pratique pas la même taille. Il en existe plusieurs, chacune avec sa technique et ses spécificités.

La taille en têtard

C’est la taille la plus spectaculaire et la plus courante sur le mûrier platane. Elle consiste à couper toutes les branches au même niveau, à une hauteur définie sur le tronc, généralement entre 1,50 m et 3 m selon les cas. On obtient ainsi un arbre au tronc court surmonté de nombreux rejets vigoureux qui forment une couronne dense.

Cette taille se pratique tous les un à trois ans, selon la vigueur de l’arbre et l’effet recherché. Elle est particulièrement adaptée aux espaces contraints car elle permet de maintenir l’arbre dans un volume précis sans l’affaiblir.

La taille en rideau ou en espalier

Dans les jardins où l’on veut créer un écran végétal ou ombrager une terrasse, on pratique parfois la taille en rideau. Les branches sont guidées horizontalement et taillées régulièrement pour former un plan de feuillage dense. Cette technique demande plus de travail et une intervention plus fréquente, mais le résultat est très décoratif.

La taille de formation

Sur un jeune mûrier platane, la taille de formation vise à construire la charpente de l’arbre, c’est-à-dire l’ensemble des branches principales qui vont structurer son port pour les années à venir. On intervient dès les premières années après la plantation pour sélectionner les branches bien orientées et supprimer celles qui se croisent ou partent dans de mauvaises directions.

La taille d’entretien

C’est la taille annuelle ou bisannuelle qui consiste à supprimer les branches mortes, les gourmands — ces pousses vigoureuses qui partent du tronc ou de la base — et les bois qui se croisent à l’intérieur de la couronne. Elle suffit pour un arbre déjà bien formé que l’on souhaite simplement maintenir en bon état.

Le matériel nécessaire pour bien tailler

Une bonne taille commence par de bons outils. Utiliser du matériel mal affûté ou inadapté, c’est prendre le risque d’arracher les tissus plutôt que de les couper nettement, ce qui ralentit la cicatrisation et favorise les infections.

Le sécateur : pour les rameaux jusqu’à 2 cm de diamètre. Il doit être bien affûté et désinfecté avant utilisation.

: pour les rameaux jusqu’à 2 cm de diamètre. Il doit être bien affûté et désinfecté avant utilisation. L’ébranchoir ou sécateur de force : pour les branches entre 2 et 4 cm de diamètre.

: pour les branches entre 2 et 4 cm de diamètre. La scie d’élagage : indispensable pour les grosses branches. Préférez une scie à denture trifacette qui coupe proprement dans les deux sens.

: indispensable pour les grosses branches. Préférez une scie à denture trifacette qui coupe proprement dans les deux sens. L’échenilloir ou taille-haie à manche télescopique : pour atteindre les branches en hauteur sans avoir à monter sur une échelle.

: pour atteindre les branches en hauteur sans avoir à monter sur une échelle. Le mastic de cicatrisation : après chaque coupe importante, il est conseillé d’appliquer un mastic ou un baume cicatrisant pour protéger la plaie des champignons et des insectes.

Pensez à désinfecter vos outils entre chaque arbre et après chaque taille avec de l’alcool à 70° ou un produit désinfectant adapté. C’est une précaution simple qui évite de propager des maladies d’un arbre à l’autre.

Comment réaliser les coupes correctement

La technique de coupe est aussi importante que le moment choisi. Une mauvaise coupe laisse une plaie qui tarde à cicatriser ou qui devient une porte d’entrée pour les agents pathogènes.

Couper au bon endroit

Pour une branche secondaire, la coupe doit être réalisée juste au-dessus d’un œil ou d’un rameau bien orienté, en biseau légèrement incliné vers l’extérieur pour que l’eau de pluie s’écoule sans stagner sur la plaie. Ne laissez pas de chicot — ce bout de bois mort qui dépasse après une mauvaise coupe — car il finit toujours par dépérir et favorise la pourriture.

Pour les grosses branches

Quand on coupe une branche de gros diamètre, il faut procéder en trois temps pour éviter qu’elle ne se déchire sous son propre poids avant d’être complètement sectionnée :

Réaliser une entaille par-dessous à environ 30 cm de l’emplacement de la coupe définitive. Couper par-dessus à quelques centimètres de l’entaille pour faire tomber la branche sans qu’elle arrache l’écorce. Réaliser la coupe définitive proprement, au ras du bourrelet d’écorce qui marque la jonction avec la branche mère.

Les erreurs fréquentes à ne pas commettre

Même avec les meilleures intentions, certaines erreurs reviennent régulièrement chez les jardiniers qui taillent leur mûrier platane pour la première fois.

Tailler trop tôt en hiver : si le gel n’est pas encore terminé, les plaies de taille peuvent geler et nécroser les tissus autour de la coupe.

: si le gel n’est pas encore terminé, les plaies de taille peuvent geler et nécroser les tissus autour de la coupe. Laisser des chicots : ils finissent toujours par mourir et peuvent servir de point d’entrée pour les champignons.

: ils finissent toujours par mourir et peuvent servir de point d’entrée pour les champignons. Tailler trop souvent et trop sévèrement : même si le mûrier platane supporte bien les tailles sévères, des interventions trop fréquentes finissent par épuiser l’arbre sur le long terme.

: même si le mûrier platane supporte bien les tailles sévères, des interventions trop fréquentes finissent par épuiser l’arbre sur le long terme. Ne pas traiter les plaies importantes : sur les coupes de plus de 5 cm de diamètre, l’application d’un produit cicatrisant est fortement recommandée.

: sur les coupes de plus de 5 cm de diamètre, l’application d’un produit cicatrisant est fortement recommandée. Oublier de ramasser les déchets de taille : les branches et feuilles laissées au sol peuvent abriter des maladies ou des ravageurs qui recontamineront l’arbre.

Après la taille : ce qu’il faut faire

La taille n’est pas la dernière étape. Pour que l’arbre récupère bien et repart vigoureusement, quelques soins complémentaires sont utiles.

Si la taille a été sévère, un apport d’engrais organique au pied de l’arbre au début du printemps aidera la reprise. Un arrosage régulier pendant les premières semaines suivant la taille est bénéfique, surtout si le temps est sec. Surveillez l’apparition de gourmands — ces pousses qui partent du tronc ou de la base — et supprimez-les rapidement car ils puisent de l’énergie au détriment du reste de l’arbre.

Enfin, observez l’arbre dans les semaines qui suivent. Si des plaies tardent à cicatriser, si vous constatez des écoulements de sève anormaux ou des taches suspectes sur l’écorce, n’hésitez pas à consulter un arboriste certifié qui pourra diagnostiquer un éventuel problème sanitaire avant qu’il ne s’aggrave.