5 activités à faire à Paris avec des enfants qui vont les émerveiller

Paris, ce n’est pas que la tour Eiffel et les musées silencieux où l’on demande aux enfants de ne pas courir.

La capitale française regorge d’endroits et d’expériences taillés pour les plus jeunes, des lieux où ils peuvent toucher, grimper, s’étonner et rentrer le soir épuisés mais les yeux brillants.

Que vous soyez parisiens cherchant à occuper un week-end ou touristes avec des enfants dans les bagages, cette liste a été pensée pour vous éviter les visites soporifiques et les crises de larmes devant un tableau du XVIIe siècle.

1. La Cité des Sciences et de l’Industrie à La Villette

Située dans le 19e arrondissement de Paris, la Cité des Sciences et de l’Industrie est probablement le lieu le plus adapté aux familles avec enfants de toute la capitale. Ce n’est pas un musée au sens classique du terme. C’est un espace interactif immense où les enfants peuvent manipuler, expérimenter et comprendre des phénomènes scientifiques sans avoir besoin d’un doctorat pour s’amuser.

L’espace dédié aux enfants s’appelle la Cité des Enfants. Il est divisé en deux sections distinctes :

De 2 à 7 ans : un espace pensé pour les tout-petits avec des ateliers autour de l’eau, de la lumière, du corps humain et de la construction.

: un espace pensé pour les tout-petits avec des ateliers autour de l’eau, de la lumière, du corps humain et de la construction. De 5 à 12 ans : une zone plus élaborée où les enfants peuvent construire des structures, observer des phénomènes physiques et comprendre le fonctionnement du vivant.

En dehors de la Cité des Enfants, le bâtiment principal propose des expositions temporaires régulièrement renouvelées, un planétarium et la fameuse Géode, une sphère géante avec un écran hémisphérique qui projette des films en immersion totale. Les séances durent environ 45 minutes et sont accessibles dès 3 ans selon les films proposés.

Comptez facilement une journée entière sur place. Le parc de La Villette qui entoure le site est idéal pour pique-niquer ou laisser les enfants se dépenser entre deux visites.

Adresse : 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Accès : Métro ligne 7, station Porte de la Villette

Tarifs : À partir de 9 € pour les enfants, gratuit pour les moins de 2 ans

2. Le Jardin d’Acclimatation dans le Bois de Boulogne

Le Jardin d’Acclimatation existe depuis 1860. C’est l’un des parcs d’attractions les plus anciens de France et il a su se réinventer sans perdre son âme. Niché à l’entrée du Bois de Boulogne dans le 16e arrondissement, il combine espaces verts, attractions mécaniques, animaux, ateliers artistiques et aires de jeux dans un cadre vraiment agréable.

Ce qui le distingue des parcs d’attractions classiques, c’est son atmosphère. On n’est pas dans un parc pensé uniquement pour la consommation et la vitesse. Les enfants peuvent :

Monter sur des manèges adaptés à leur âge, des plus petits aux plus grands

Rencontrer des animaux dans la ferme pédagogique

Participer à des ateliers créatifs au Musée en Herbe qui se trouve à l’intérieur du jardin

qui se trouve à l’intérieur du jardin Se dépenser sur les grandes aires de jeux en bois

Faire du poney ou du petit train

Le Musée en Herbe mérite une mention particulière. C’est un musée entièrement conçu pour les enfants dès 2 ans, avec des expositions temporaires autour de l’art et de la culture présentées de manière ludique et accessible. Les ateliers qui accompagnent les expositions sont très bien faits et permettent aux enfants de repartir avec une création qu’ils ont réalisée eux-mêmes.

Le parc est ouvert toute l’année, ce qui en fait une valeur sûre quelle que soit la saison. En hiver, certaines attractions ferment mais le cadre reste agréable pour une promenade.

Adresse : Route de la Porte des Sablons, 75116 Paris

Accès : Métro ligne 1, station Les Sablons

Tarifs : Entrée gratuite, attractions payables à l’unité ou avec un forfait

3. Le Musée de la Magie dans le Marais

Moins connu que ses grands voisins, le Musée de la Magie est pourtant l’une des adresses les plus appréciées des familles parisiennes. Situé dans une cave voûtée du 4e arrondissement, en plein cœur du Marais, ce musée propose une plongée dans l’univers des illusionnistes et des prestidigitateurs à travers les siècles.

La visite comprend :

Une collection d’automates, de miroirs déformants, de boîtes à illusions et d’objets ayant appartenu à de grands magiciens

Des spectacles de magie inclus dans le prix d’entrée, réalisés par de vrais magiciens professionnels

Des démonstrations interactives où les enfants peuvent participer

Les spectacles durent environ 30 minutes et ont lieu plusieurs fois pendant la visite. Les enfants sont souvent invités à monter sur scène, ce qui crée des moments de complicité et de fou rire très agréables. L’ambiance générale du lieu, avec ses pierres apparentes et son éclairage tamisé, renforce le côté mystérieux et magique de l’expérience.

La visite dure entre 1h30 et 2h selon le rythme de chacun. C’est une activité parfaite pour les enfants à partir de 4 ou 5 ans, mais les plus grands s’y amusent tout autant.

Adresse : 11 Rue Saint-Paul, 75004 Paris

Accès : Métro ligne 1, station Saint-Paul

Tarifs : Environ 12 € pour les enfants, 14 € pour les adultes

4. Une balade en bateau sur la Seine

Voir Paris depuis la Seine, c’est une expérience qui ne ressemble à aucune autre. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, les enfants adorent ça. Il y a quelque chose de particulier dans le fait de voir les monuments depuis l’eau, à hauteur différente, avec le bruit du moteur et les vagues qui s’écartent de chaque côté.

Plusieurs options existent selon l’âge des enfants et l’envie du moment :

Les Bateaux-Mouches : la formule la plus classique, avec un commentaire audio en plusieurs langues. Le circuit dure environ 1h10 et passe devant Notre-Dame de Paris , le Musée d’Orsay , la tour Eiffel et le Pont Alexandre III .

: la formule la plus classique, avec un commentaire audio en plusieurs langues. Le circuit dure environ 1h10 et passe devant , le , la et le . Les Vedettes du Pont Neuf : une alternative plus intimiste avec des bateaux plus petits et une atmosphère différente.

: une alternative plus intimiste avec des bateaux plus petits et une atmosphère différente. Le Batobus : une navette fluviale qui s’arrête à plusieurs points de la ville et permet de se déplacer en bateau d’un monument à l’autre. Idéal pour combiner visite et transport.

Pour les familles avec de jeunes enfants, il vaut mieux choisir une croisière en journée plutôt qu’en soirée. La lumière naturelle permet de mieux voir les monuments et les enfants restent plus facilement éveillés et attentifs. Prévoir un petit gilet ou une veste même en été, car il peut faire frais sur l’eau.

Départ Bateaux-Mouches : Port de la Conférence, 75008 Paris

Accès : Métro ligne 9, station Alma-Marceau

Tarifs : Environ 8 € pour les enfants de 4 à 12 ans, gratuit pour les moins de 4 ans

5. Le Parc Astérix à moins d’une heure de Paris

Techniquement, le Parc Astérix n’est pas à Paris. Il se trouve à Plailly, dans l’Oise, à environ 35 kilomètres au nord de la capitale. Mais il est si facilement accessible depuis Paris qu’il serait dommage de ne pas l’inclure dans cette liste, surtout quand on voyage en famille avec des enfants.

Ce parc à thème est construit autour de l’univers de la bande dessinée Astérix et Obélix créée par René Goscinny et Albert Uderzo. Il propose des dizaines d’attractions réparties dans plusieurs zones thématiques :

Le Village Gaulois : des attractions douces pour les plus petits

: des attractions douces pour les plus petits La Rome Antique : des montagnes russes et des attractions plus intenses pour les grands

: des montagnes russes et des attractions plus intenses pour les grands La Grèce Antique : des jeux d’eau très appréciés en été

: des jeux d’eau très appréciés en été Les Vikings : une zone avec des attractions aquatiques et mécaniques

Ce qui fait la force du Parc Astérix par rapport à d’autres parcs d’attractions, c’est son ambiance. Les décors sont soignés, les personnages de la BD déambulent dans le parc pour des séances de photos et les spectacles vivants sont de bonne qualité. Les files d’attente sont généralement moins longues qu’à Disneyland Paris, ce qui rend la journée moins éprouvante pour tout le monde.

Pour y accéder depuis Paris, plusieurs options sont disponibles :

En voiture via l’autoroute A1, sortie Parc Astérix En navette directe depuis la station RER B Roissy-Charles de Gaulle En car depuis Paris-Opéra avec les navettes officielles du parc

Prévoir une journée complète, voire deux si vous souhaitez tout voir sans vous prescrire. Le parc ouvre généralement d’avril à début novembre avec des événements spéciaux pendant les vacances scolaires et à Halloween.

Adresse : Parc Astérix, 60128 Plailly

Tarifs : Environ 39 € pour les enfants de 3 à 11 ans, tarifs réduits disponibles en ligne

Quelques conseils pratiques pour visiter Paris en famille

Visiter Paris avec des enfants demande un minimum d’organisation pour que tout le monde passe une bonne journée. Voici quelques points concrets à garder en tête avant de partir :

Réservez à l’avance : la plupart des sites proposent des billets en ligne moins chers et permettent d’éviter les files d’attente à l’entrée, surtout pendant les vacances scolaires.

: la plupart des sites proposent des billets en ligne moins chers et permettent d’éviter les files d’attente à l’entrée, surtout pendant les vacances scolaires. Privilégiez les matinées : les enfants sont généralement plus disponibles et de meilleure humeur en début de journée. Les sites sont aussi moins fréquentés.

: les enfants sont généralement plus disponibles et de meilleure humeur en début de journée. Les sites sont aussi moins fréquentés. Prévoyez des pauses : Paris se visite à pied et les distances peuvent être importantes. Des pauses régulières dans les parcs ou les cafés évitent les coups de fatigue.

: Paris se visite à pied et les distances peuvent être importantes. Des pauses régulières dans les parcs ou les cafés évitent les coups de fatigue. Utilisez les transports en commun : le métro parisien et le RER permettent d’accéder facilement à la plupart des sites. Les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement, ceux de 4 à 9 ans bénéficient de tarifs réduits.

: le et le permettent d’accéder facilement à la plupart des sites. Les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement, ceux de 4 à 9 ans bénéficient de tarifs réduits. Consultez les programmes des musées : beaucoup de musées parisiens proposent des ateliers spéciaux pour les enfants le mercredi et pendant les vacances scolaires. Ces ateliers sont souvent très bien conçus et permettent une approche différente des collections.

Paris réserve bien plus de surprises que ce que l’on imagine quand on voyage avec des enfants. Loin des clichés de la ville romantique et inaccessible, la capitale sait aussi être drôle, interactive et généreuse pour les plus jeunes. Il suffit de savoir où chercher.