Bois, gaz ou électrique ? Le four à pizza extérieur qui vous convient n’est peut-être pas celui que vous imaginez

Avoir un four à pizza dans son jardin, c’est une idée qui fait rêver beaucoup de monde.

Mais entre les modèles à bois qui sentent bon la tradition, les fours à gaz pratiques et rapides, et les versions électriques de plus en plus performantes, le choix n’est pas aussi simple qu’il y paraît.

Chaque option a ses vraies qualités et ses vraies limites, et ce qui convient parfaitement à un voisin peut s’avérer être une vraie déception pour vous.

Avant d’investir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’euros dans un équipement extérieur, autant prendre le temps de comprendre ce qui différencie réellement ces trois technologies.

Le four à pizza extérieur à bois : l’authenticité avant tout

Le four à bois, c’est l’image classique qu’on associe à la pizza napolitaine. Et pour cause : c’est le type de cuisson utilisé depuis des siècles en Italie. Mais au-delà de l’aspect romantique, qu’est-ce que ça donne vraiment en pratique dans un jardin ?

Les avantages du four à bois

La saveur fumée : c’est l’argument numéro un. La combustion du bois apporte un goût légèrement fumé à la pâte et aux garnitures, une caractéristique impossible à reproduire avec les autres technologies.

: c’est l’argument numéro un. La combustion du bois apporte un goût légèrement fumé à la pâte et aux garnitures, une caractéristique impossible à reproduire avec les autres technologies. Des températures très élevées : un four à bois bien conduit peut atteindre entre 400°C et 500°C, parfois davantage. À ces températures, une pizza cuit en 60 à 90 secondes, avec une pâte croustillante à l’extérieur et moelleuse à l’intérieur.

: un four à bois bien conduit peut atteindre entre 400°C et 500°C, parfois davantage. À ces températures, une pizza cuit en 60 à 90 secondes, avec une pâte croustillante à l’extérieur et moelleuse à l’intérieur. L’autonomie énergétique : pas besoin de branchement électrique ni de bouteille de gaz. Du bois sec suffit, ce qui peut être un avantage dans certains endroits éloignés d’une source d’énergie.

: pas besoin de branchement électrique ni de bouteille de gaz. Du bois sec suffit, ce qui peut être un avantage dans certains endroits éloignés d’une source d’énergie. L’aspect convivial et esthétique : un four en pierre ou en brique réfractaire dans un jardin, ça a une allure indéniable. C’est aussi un vrai moment de partage que d’allumer le feu et d’attendre la montée en température ensemble.

Les inconvénients du four à bois

La montée en température est longue : il faut généralement compter entre 1h et 2h pour qu’un four à bois atteigne sa température optimale. Ce n’est pas l’idéal quand on veut faire une pizza rapidement un soir de semaine.

: il faut généralement compter entre 1h et 2h pour qu’un four à bois atteigne sa température optimale. Ce n’est pas l’idéal quand on veut faire une pizza rapidement un soir de semaine. Il demande de la pratique : gérer un feu, maintenir une température stable, déplacer les braises au bon moment… ça s’apprend. Les premières pizzas ne seront pas forcément réussies.

: gérer un feu, maintenir une température stable, déplacer les braises au bon moment… ça s’apprend. Les premières pizzas ne seront pas forcément réussies. L’entretien est plus contraignant : les cendres, la suie, le nettoyage de la chambre de cuisson… un four à bois demande plus d’entretien qu’un modèle à gaz ou électrique.

: les cendres, la suie, le nettoyage de la chambre de cuisson… un four à bois demande plus d’entretien qu’un modèle à gaz ou électrique. Les restrictions locales : dans certaines communes ou en période de sécheresse, l’utilisation d’un feu de bois extérieur peut être réglementée ou interdite temporairement.

: dans certaines communes ou en période de sécheresse, l’utilisation d’un feu de bois extérieur peut être réglementée ou interdite temporairement. Le poids et l’encombrement : les fours à bois en pierre ou en brique sont souvent très lourds et fixes. Les modèles portables existent, mais sont moins performants.

Le four à pizza extérieur à gaz : la praticité au quotidien

Le four à gaz a gagné beaucoup de terrain ces dernières années, notamment grâce à des marques comme Ooni, Gozney ou encore Bertello. Il séduit ceux qui veulent des pizzas de qualité sans la contrainte de la gestion du bois.

Les avantages du four à gaz

La rapidité de mise en chauffe : en 15 à 20 minutes environ, un four à gaz de qualité atteint 400°C à 450°C. C’est un avantage considérable pour une utilisation régulière et spontanée.

: en 15 à 20 minutes environ, un four à gaz de qualité atteint 400°C à 450°C. C’est un avantage considérable pour une utilisation régulière et spontanée. La régulation de la température : contrairement au bois, le gaz permet d’ajuster la flamme précisément. On maintient plus facilement une température constante tout au long de la session.

: contrairement au bois, le gaz permet d’ajuster la flamme précisément. On maintient plus facilement une température constante tout au long de la session. La facilité d’utilisation : pas besoin d’apprendre à gérer un feu. On allume, on attend, on enfourne. C’est accessible même pour les débutants.

: pas besoin d’apprendre à gérer un feu. On allume, on attend, on enfourne. C’est accessible même pour les débutants. La propreté : pas de cendres, pas de résidus de combustion. L’entretien est nettement plus simple qu’avec un four à bois.

: pas de cendres, pas de résidus de combustion. L’entretien est nettement plus simple qu’avec un four à bois. Des modèles compacts et transportables : beaucoup de fours à gaz extérieurs sont légers et faciles à déplacer, ce qui est pratique pour les personnes qui n’ont pas de jardin fixe ou qui souhaitent emmener leur four en vacances.

Les inconvénients du four à gaz

L’absence de saveur fumée : c’est le principal reproche fait aux fours à gaz. La pizza sera excellente, mais elle n’aura pas ce goût caractéristique apporté par la combustion du bois.

: c’est le principal reproche fait aux fours à gaz. La pizza sera excellente, mais elle n’aura pas ce goût caractéristique apporté par la combustion du bois. La dépendance à la bouteille de gaz : il faut toujours avoir une bouteille pleine à disposition. Tomber en panne de gaz en pleine session peut être frustrant.

: il faut toujours avoir une bouteille pleine à disposition. Tomber en panne de gaz en pleine session peut être frustrant. Le coût du gaz : avec la hausse des prix de l’énergie, le coût d’utilisation d’un four à gaz peut s’avérer plus élevé sur le long terme qu’on ne le pense.

: avec la hausse des prix de l’énergie, le coût d’utilisation d’un four à gaz peut s’avérer plus élevé sur le long terme qu’on ne le pense. Moins adapté aux très basses températures extérieures : par grand froid, certains fours à gaz ont du mal à maintenir des températures élevées, ce qui peut affecter la qualité de la cuisson.

Le four à pizza extérieur électrique : le confort moderne

Les fours à pizza électriques extérieurs sont encore moins répandus que leurs homologues à bois ou à gaz, mais ils méritent qu’on s’y attarde. Des modèles comme l’Ooni Volt 12 ou le Gozney Arc XL ont montré que l’électrique pouvait rivaliser sérieusement avec les autres technologies.

Les avantages du four électrique

La simplicité absolue : on branche, on règle la température, on attend. Aucune flamme, aucun combustible à gérer. C’est le four le plus accessible en termes de prise en main.

: on branche, on règle la température, on attend. Aucune flamme, aucun combustible à gérer. C’est le four le plus accessible en termes de prise en main. Une régulation précise : les fours électriques modernes offrent un contrôle très fin de la température, ce qui permet de reproduire des résultats constants d’une session à l’autre.

: les fours électriques modernes offrent un contrôle très fin de la température, ce qui permet de reproduire des résultats constants d’une session à l’autre. L’utilisation en toutes saisons : contrairement au gaz, le froid extérieur n’affecte pas les performances d’un four électrique de la même façon. Certains modèles sont conçus pour fonctionner en extérieur même par temps frais.

: contrairement au gaz, le froid extérieur n’affecte pas les performances d’un four électrique de la même façon. Certains modèles sont conçus pour fonctionner en extérieur même par temps frais. Pas de fumée ni d’odeur : idéal pour les personnes vivant en appartement avec une terrasse, ou dans des espaces où la fumée serait gênante pour les voisins.

: idéal pour les personnes vivant en appartement avec une terrasse, ou dans des espaces où la fumée serait gênante pour les voisins. Des températures élevées atteignables : les meilleurs modèles électriques atteignent 450°C à 500°C, ce qui est tout à fait comparable aux fours à bois ou à gaz haut de gamme.

Les inconvénients du four électrique

La nécessité d’une prise électrique extérieure : sans branchement à proximité, le four électrique n’est tout simplement pas utilisable. C’est une contrainte réelle pour de nombreux jardins.

: sans branchement à proximité, le four électrique n’est tout simplement pas utilisable. C’est une contrainte réelle pour de nombreux jardins. Un prix souvent élevé : les fours électriques performants sont généralement plus chers à l’achat que leurs équivalents à gaz. L’ Ooni Volt 12 , par exemple, dépasse les 900 euros.

: les fours électriques performants sont généralement plus chers à l’achat que leurs équivalents à gaz. L’ , par exemple, dépasse les 900 euros. La consommation électrique : un four à pizza électrique consomme beaucoup d’énergie sur une courte durée. Avec le coût actuel de l’électricité en France, cela peut représenter un coût non négligeable à l’usage.

: un four à pizza électrique consomme beaucoup d’énergie sur une courte durée. Avec le coût actuel de l’électricité en France, cela peut représenter un coût non négligeable à l’usage. Moins de convivialité : on perd complètement le côté rituel et festif du feu de bois ou même de la flamme à gaz visible.

Comparatif : bois, gaz ou électrique, ce que dit vraiment l’usage

Critère Bois Gaz Électrique Temps de chauffe 1h à 2h 15 à 20 min 15 à 25 min Température max 400°C à 500°C+ 400°C à 450°C 450°C à 500°C Saveur fumée Oui Non Non Facilité d’utilisation Moyenne Bonne Excellente Entretien Contraignant Simple Très simple Portabilité Faible Bonne Moyenne Prix moyen 300€ à 3000€+ 200€ à 1000€ 500€ à 1200€+

Quel four à pizza extérieur choisir selon votre profil ?

La réponse à cette question dépend vraiment de votre situation personnelle, de votre budget et de l’usage que vous comptez en faire.

Choisissez le four à bois si…

Vous êtes passionné de pizza authentique et vous aimez le rituel du feu.

Vous avez du temps devant vous lors de vos sessions pizza.

Vous voulez un équipement fixe et durable dans votre jardin.

La saveur fumée est pour vous un critère non négociable.

Choisissez le four à gaz si…

Vous voulez faire des pizzas de qualité sans vous compliquer la vie.

Vous utilisez votre four régulièrement, y compris en semaine.

Vous aimez l’idée de pouvoir emporter votre four lors de sorties ou de vacances.

Vous n’avez pas de prise électrique extérieure facilement accessible.

Choisissez le four électrique si…

Vous vivez dans un espace où la fumée est problématique (terrasse d’appartement, résidence).

Vous voulez le maximum de simplicité et de répétabilité dans vos cuissons.

Vous avez une prise électrique extérieure disponible et un budget suffisant.

Vous souhaitez utiliser votre four aussi bien en été qu’en hiver sans contrainte.

Ce qu’il faut garder en tête avant d’acheter

Quel que soit le type de four que vous choisissez, quelques points méritent d’être vérifiés avant l’achat. La pierre réfractaire est un élément essentiel : c’est elle qui garantit une cuisson uniforme de la base de la pizza. Vérifiez toujours son épaisseur et la qualité du matériau utilisé. Un four avec une pierre trop fine donnera des résultats décevants, peu importe la source d’énergie.

Pensez à l’isolation de la chambre de cuisson. Un four mal isolé perdra rapidement sa chaleur et consommera plus d’énergie, qu’elle soit en bois, en gaz ou en électricité. Les marques sérieuses communiquent généralement sur l’épaisseur de la paroi et les matériaux d’isolation utilisés.

Enfin, ne négligez pas les accessoires : une pelle à pizza de qualité, un thermomètre infrarouge pour mesurer la température de la pierre, et une brosse de nettoyage adaptée sont des investissements qui font vraiment la différence dans l’expérience globale, quel que soit le four que vous aurez choisi.