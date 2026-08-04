Le béton ciré cède sa place : ce revêtement tendance devient le chouchou des intérieurs en 2026

Pendant des années, le béton ciré a régné en maître sur les intérieurs contemporains.

On le retrouvait partout : dans les cuisines ouvertes, les salles de bains minimalistes, les lofts industriels. Puis, progressivement, quelque chose a changé.

Les architectes d’intérieur ont commencé à se tourner vers d’autres matières, d’autres textures, d’autres sensations sous les pieds.

En 2026, un revêtement s’impose avec une force tranquille dans les projets de rénovation et de décoration : le micro-ciment.

Plus souple à poser, plus résistant à l’usage, plus varié dans ses finitions, il reprend les codes du béton ciré tout en corrigeant ses défauts.

Et ce n’est pas le seul prétendant au trône.

Pourquoi le béton ciré commence à montrer ses limites

Le béton ciré a longtemps séduit pour son esthétique brute et élégante à la fois. Son aspect lisse, sa capacité à s’étendre sur de grandes surfaces sans joint apparent, son rendu industriel-chic ont conquis une génération entière de propriétaires en quête de modernité. Mais avec le temps, les retours d’expérience se sont accumulés.

Le premier reproche qui revient souvent concerne sa fragilité face aux taches. Le béton ciré est un matériau poreux qui nécessite une protection régulière à la cire ou au vernis. Une huile d’olive qui déborde, un verre de vin rouge renversé, et c’est toute une surface qui peut se retrouver marquée de façon permanente si l’entretien n’a pas été fait correctement. Dans une cuisine active ou une salle de bains familiale, cela devient vite une contrainte.

Ensuite, il y a la question de la pose. Le béton ciré demande une main-d’œuvre qualifiée, une préparation minutieuse du support et plusieurs couches successives. Le moindre défaut de planéité du sol ou du mur peut ressortir après séchage. Les reprises sont compliquées, voire visibles. Et si une fissure apparaît dans le support, elle remonte inévitablement à la surface.

Enfin, les tendances évoluent. La décoration intérieure de 2026 s’oriente vers des matières plus chaleureuses, plus naturelles, plus sensorielles. Le béton ciré, dans ses versions les plus froides et les plus grises, commence à paraître daté aux yeux de nombreux décorateurs.

Le micro-ciment : le successeur naturel qui s’impose

Le micro-ciment n’est pas un matériau nouveau, mais il connaît en 2026 une popularité sans précédent. À mi-chemin entre le béton ciré et une résine technique, il se compose d’un mélange de ciment, de résines polymères et de pigments minéraux. Son épaisseur finale est de l’ordre de 2 à 3 millimètres seulement, ce qui le rend applicable sur presque tous les supports existants sans travaux lourds.

Ce qui le distingue fondamentalement du béton ciré, c’est sa résistance. Une fois protégé par un vernis polyuréthane ou une résine époxy, le micro-ciment supporte bien mieux les chocs, les rayures et les taches. Il reste plus facile à entretenir au quotidien, ce qui explique en grande partie son succès auprès des familles avec enfants ou des propriétaires de locations saisonnières.

Sur le plan esthétique, la palette disponible s’est considérablement élargie. On trouve aujourd’hui des micro-ciments dans des tons terreux, ocres, rosés, anthracite, mais aussi avec des effets de matière très travaillés : aspect sablé, effet tadelakt, finition veloutée ou satinée. Cette diversité permet de coller à toutes les ambiances, du plus rustique au plus contemporain.

Les autres revêtements qui montent en puissance en 2026

Si le micro-ciment est le grand gagnant du moment, il n’est pas seul à bousculer la domination du béton ciré. Plusieurs autres revêtements s’invitent dans les projets de décoration intérieure cette année.

Le tadelakt, l’enduit marocain revisité

Le tadelakt est un enduit à la chaux d’origine marocaine, poli à la pierre et imperméabilisé au savon noir. Longtemps réservé aux hammams et aux salles de bains de luxe, il connaît aujourd’hui un regain d’intérêt marqué. Sa texture légèrement irrégulière, ses reflets nacrés et ses nuances naturelles répondent parfaitement à la tendance du slow déco qui privilégie les matières vivantes et imparfaites.

Son point fort est aussi son caractère naturel et écologique. Composé uniquement de chaux, d’eau et de savon noir, il séduit les propriétaires soucieux de l’impact environnemental de leur rénovation. Sa pose reste cependant très technique et réservée à des artisans spécialisés.

Le carrelage grand format effet pierre

Le carrelage grand format en grès cérame imitation pierre naturelle continue sa progression. Les formats 120×120 cm ou même 160×320 cm permettent de créer des surfaces quasi sans joint, rappelant l’esthétique du béton ciré tout en offrant une durabilité incomparable. Les fabricants italiens et espagnols proposent des collections de plus en plus réalistes, avec des veines, des inclusions et des variations de teinte qui imitent parfaitement le marbre, le travertin ou la pierre de Bourgogne.

L’avantage de ce type de revêtement est évident : il ne craint ni les taches, ni l’humidité, ni les chocs. Son entretien se résume à un simple nettoyage à l’eau. En contrepartie, sa pose reste lourde et son coût peut être élevé selon les collections choisies.

Le parquet en teintes naturelles, grand retour

Le parquet en bois massif ou contrecollé revient en force, mais dans une version différente de ce qu’on connaissait. Exit les teintes trop blondes ou trop foncées des années 2010. En 2026, c’est le bois dans ses nuances naturelles qui s’impose : chêne huilé naturel, frêne blanc, noyer américain. Les lames larges, les finitions brossées et les poses en point de Hongrie ou en chevrons apportent du caractère sans ostentation.

Ce retour du bois s’inscrit dans une quête de chaleur et d’authenticité qui contraste avec la froideur parfois reprochée au béton ciré. Il apporte une dimension acoustique appréciable dans les appartements, et sa durée de vie, avec un entretien correct, dépasse largement celle de la plupart des revêtements minéraux.

Comment choisir entre ces revêtements selon son projet

Face à cette offre diversifiée, le choix d’un revêtement dépend de plusieurs critères concrets qu’il faut peser soigneusement avant de se lancer.

L’usage de la pièce : une cuisine ou une salle de bains demande un revêtement imperméable et résistant aux taches. Le micro-ciment protégé, le tadelakt ou le grand format cérame sont ici les options les plus adaptées.

: une cuisine ou une salle de bains demande un revêtement imperméable et résistant aux taches. Le micro-ciment protégé, le tadelakt ou le grand format cérame sont ici les options les plus adaptées. Le budget disponible : le tadelakt et le micro-ciment posés par des artisans qualifiés représentent un investissement significatif, souvent entre 80 et 150 euros du mètre carré fourni et posé. Le carrelage grand format peut varier du simple au triple selon les collections.

: le tadelakt et le micro-ciment posés par des artisans qualifiés représentent un investissement significatif, souvent entre 80 et 150 euros du mètre carré fourni et posé. Le carrelage grand format peut varier du simple au triple selon les collections. Le style de la maison : une maison ancienne avec des murs en pierre ou des poutres apparentes appellera plutôt un tadelakt ou un parquet en bois. Un appartement haussmannien rénové dans un esprit contemporain se prêtera bien au micro-ciment ou au grand format marbre.

: une maison ancienne avec des murs en pierre ou des poutres apparentes appellera plutôt un tadelakt ou un parquet en bois. Un appartement haussmannien rénové dans un esprit contemporain se prêtera bien au micro-ciment ou au grand format marbre. Les contraintes techniques : la hauteur sous plafond disponible, l’état du support existant et le système de chauffage (plancher chauffant ou non) influencent directement les choix possibles.

: la hauteur sous plafond disponible, l’état du support existant et le système de chauffage (plancher chauffant ou non) influencent directement les choix possibles. L’entretien accepté : si vous n’avez pas envie de cirer régulièrement votre sol ou vos murs, orientez-vous vers le carrelage grand format ou un micro-ciment avec protection polyuréthane haute résistance.

Ce que disent les professionnels de la décoration intérieure

Les architectes d’intérieur et les décorateurs qui travaillent sur des projets résidentiels haut de gamme confirment cette évolution des goûts. La demande pour le béton ciré traditionnel a nettement reculé depuis deux ou trois ans. Les clients demandent désormais des matières qui racontent quelque chose, qui ont une âme, une imperfection assumée. Le micro-ciment répond à ça, mais le tadelakt aussi, avec une dimension artisanale très appréciée.

On observe une montée en puissance des enduits décoratifs à base de chaux dans les pièces à vivre, appliqués non plus seulement en salle de bains mais aussi sur les murs des salons et des chambres. Ces enduits apportent une régulation naturelle de l’humidité et une texture qui change selon la lumière du jour.

La tendance de fond qui se dessine pour 2026 et les années suivantes, c’est celle d’une décoration intérieure qui assume ses aspérités et ses nuances. Les surfaces trop parfaites, trop lisses, trop uniformes ont vécu. On cherche du vivant, du tactile, du naturel. Et dans ce contexte, le béton ciré dans sa version la plus froide et la plus industrielle peine à trouver sa place, quand ses successeurs, eux, semblent avoir tout compris à ce que les intérieurs de demain veulent raconter.

Les questions pratiques avant de se lancer

Avant de choisir votre revêtement et de contacter des artisans, quelques points méritent une attention particulière.

Demandez plusieurs devis : les tarifs varient énormément d’un artisan à l’autre pour des prestations similaires. Comparez au moins trois devis détaillés. Vérifiez les références : demandez à voir des réalisations passées, idéalement en vous déplaçant chez d’anciens clients. Les photos sur les réseaux sociaux ne remplacent pas une visite réelle. Anticipez les délais : les bons artisans spécialisés en micro-ciment ou en tadelakt sont souvent très demandés. Comptez plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour obtenir un créneau. Pensez à la garantie : assurez-vous que l’artisan propose une garantie sur son travail et vérifiez qu’il dispose d’une assurance décennale en règle. Testez les échantillons : avant de valider une couleur ou une finition, demandez systématiquement un échantillon appliqué sur un support similaire au vôtre. Les rendus en photo et en réalité peuvent être très différents.

Le marché des revêtements intérieurs est en pleine transformation. Ce qui semblait incontournable il y a encore cinq ans se retrouve aujourd’hui remis en question par des matières plus performantes, plus polyvalentes et plus en phase avec les aspirations actuelles. Le béton ciré ne disparaîtra pas du jour au lendemain, mais il devra désormais partager la vedette avec des concurrents sérieux qui ont su apprendre de ses faiblesses pour mieux les corriger.