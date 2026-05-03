Pour un laurier-rose plus florissant, misez sur ces 6 associations végétales malines

Le laurier rose est l’un de ces arbustes méditerranéens qui transforment un jardin en tableau de couleurs dès les premiers beaux jours.

Rustique, généreux en fleurs, il pousse avec une certaine facilité dans les régions ensoleillées et résiste bien à la chaleur.

Pourtant, beaucoup de jardiniers ignorent qu’en choisissant judicieusement ses voisins végétaux, on peut réellement améliorer sa croissance, limiter les maladies et même éloigner certains nuisibles.

Le principe des plantes compagnes n’est pas une nouveauté dans le monde du jardinage, mais il est souvent réservé au potager.

Appliqué aux arbustes ornementaux comme le Nerium oleander, il donne pourtant des résultats très intéressants.

Voici six associations végétales à tester sans hésiter.

Pourquoi associer des plantes avec le laurier rose ?

Avant de passer en revue les meilleures associations, il vaut la peine de comprendre la logique derrière cette démarche. Le laurier rose pousse naturellement dans les zones méditerranéennes, souvent en bordure de cours d’eau, dans des sols bien drainés et sous un ensoleillement intense. En jardin, il peut souffrir de plusieurs problèmes récurrents :

Les pucerons , notamment le puceron du laurier rose (Aphis nerii), qui colonisent les jeunes pousses

, notamment le puceron du laurier rose (Aphis nerii), qui colonisent les jeunes pousses Les cochenilles qui affaiblissent progressivement l’arbuste

qui affaiblissent progressivement l’arbuste Un sol parfois trop compact ou mal drainé selon les régions

Un manque d’auxiliaires naturels dans les jardins trop monospécifiques

Certaines plantes voisines peuvent agir comme répulsifs naturels, attirer des insectes bénéfiques, améliorer la structure du sol ou simplement occuper l’espace de façon à limiter la pousse des mauvaises herbes autour du pied de l’arbuste. C’est exactement ce que recherche un jardinier qui veut réduire ses interventions tout en obtenant un résultat plus sain.

1. La lavande, une alliée aromatique incontournable

La lavande (Lavandula angustifolia) est probablement la première plante à laquelle penser quand on cultive un laurier rose. Les deux partagent les mêmes conditions de culture : plein soleil, sol bien drainé, peu d’arrosage une fois installées. Cette compatibilité culturale est déjà un premier avantage, car vous n’aurez pas à jongler entre deux régimes d’entretien différents.

Au-delà de cette compatibilité, la lavande joue un rôle important dans l’attraction des insectes pollinisateurs comme les abeilles et les bourdons. Ces insectes, en fréquentant massivement la lavande, visitent le laurier rose à proximité. Mais ce qui intéresse davantage le jardinier, c’est la capacité de la lavande à repousser certains insectes nuisibles grâce à ses huiles essentielles. Son parfum puissant perturbe les pucerons et limite leur installation sur les arbustes voisins.

Plantez la lavande en bordure ou en massif autour de votre laurier rose, en laissant suffisamment d’espace pour que les deux arbustes puissent se développer librement. Une distance de 60 à 80 cm entre les pieds est généralement suffisante.

2. Le romarin, pour un sol sain et des nuisibles éloignés

Le romarin (Salvia rosmarinus, anciennement Rosmarinus officinalis) est une autre plante méditerranéenne qui s’intègre naturellement à côté du laurier rose. Leurs besoins en eau et en lumière sont quasiment identiques, ce qui simplifie considérablement la gestion de l’arrosage.

Le romarin possède des propriétés répulsives reconnues contre plusieurs insectes ravageurs. Ses composés aromatiques, notamment le camphre et le cinéole, créent un environnement olfactif défavorable pour les pucerons et certaines mouches. En plantation mixte, il contribue à créer une barrière naturelle autour du laurier rose.

Le romarin a tendance à ameublir légèrement le sol avec ses racines et à attirer des auxiliaires comme les syrphes, dont les larves sont de redoutables prédateurs de pucerons. C’est donc une double action bénéfique pour votre laurier rose.

3. La sauge officinale, un répulsif naturel efficace

La sauge officinale (Salvia officinalis) mérite une place de choix dans ce type d’association. Comme la lavande et le romarin, elle apprécie les expositions ensoleillées et les sols bien drainés. Elle s’adapte donc parfaitement à l’environnement du laurier rose sans créer de compétition excessive pour les ressources.

Ses feuilles très aromatiques dégagent des substances volatiles qui brouillent les signaux olfactifs utilisés par de nombreux insectes nuisibles pour localiser leurs plantes hôtes. Plusieurs études sur les plantes compagnes au potager ont mis en évidence cette capacité de la sauge à perturber les ravageurs, un effet qui se transpose aussi en contexte ornemental.

En plus de son intérêt fonctionnel, la sauge apporte une belle texture de feuillage gris-vert qui contraste agréablement avec le feuillage allongé et brillant du laurier rose. L’association est donc aussi esthétiquement cohérente.

4. Le souci, la plante compagne polyvalente

Le souci (Calendula officinalis) est sans doute la plante compagne la plus utilisée dans les jardins, et pour de bonnes raisons. Ses racines sécrètent des substances chimiques dans le sol, notamment des thiophènes, qui ont un effet répulsif sur certains nématodes parasites et qui perturbent le développement de certains nuisibles du sol.

Planté en bordure ou intercalé entre les pieds de laurier rose, le souci attire une grande diversité d’insectes auxiliaires, notamment les coccinelles et les chrysopes, qui sont parmi les meilleurs prédateurs naturels des pucerons. En attirant ces alliés dans votre jardin, vous créez un environnement où les populations de pucerons restent naturellement sous contrôle.

Le souci est une plante annuelle facile à semer, peu coûteuse, et qui fleurit généreusement de mai jusqu’aux premières gelées. Son entretien est minimal et il se ressème souvent spontanément d’une année sur l’autre.

5. L’agapanthe, une association esthétique et fonctionnelle

L’agapanthe (Agapanthus africanus ou Agapanthus praecox) est une vivace bulbeuse originaire d’Afrique du Sud qui partage avec le laurier rose un goût prononcé pour le soleil et la chaleur. Cette association est particulièrement populaire dans les jardins méditerranéens et les régions du littoral atlantique.

Si l’agapanthe n’est pas à proprement parler un répulsif à nuisibles, elle joue un rôle important dans la structure du massif. Ses racines charnues et son feuillage dense en touffes permettent de couvrir le sol autour du laurier rose, limitant ainsi l’évaporation de l’eau et réduisant la pousse des mauvaises herbes. Ce effet couvre-sol est particulièrement précieux en été, quand les températures élevées assèchent rapidement la terre.

L’agapanthe fleurit en juillet-août, au moment où le laurier rose est lui-même en pleine floraison. Les grandes ombelles bleues ou blanches de l’agapanthe créent un contraste saisissant avec les fleurs roses, rouges ou blanches du laurier rose. C’est une association qui fonctionne autant pour les yeux que pour le jardin.

6. La verveine citronnelle, pour éloigner les insectes indésirables

La verveine citronnelle (Aloysia citrodora, aussi appelée verveine odorante ou verveine du Chili) est un arbuste aromatique qui peut atteindre 1 à 2 mètres de hauteur dans les régions clémentes. Elle apprécie les mêmes conditions que le laurier rose : plein soleil, sol drainé, chaleur.

Son parfum intense, à dominante citronnée, est réputé pour éloigner de nombreux insectes piqueurs et certains ravageurs. Placée à proximité du laurier rose, elle contribue à créer une atmosphère olfactive qui perturbe les insectes nuisibles à la recherche de leurs plantes hôtes. C’est une plante qui agit en quelque sorte comme un écran olfactif naturel.

La verveine citronnelle a l’avantage d’attirer les pollinisateurs lors de sa floraison estivale, ses petites fleurs blanches ou lilas étant particulièrement appréciées des abeilles. Elle peut être taillée en fin de saison pour garder un port compact et bien structuré dans le massif.

Quelques règles à respecter pour réussir ces associations

Associer des plantes ne signifie pas les entasser sans réfléchir. Pour que ces associations portent leurs fruits, quelques principes de base méritent d’être respectés :

Respecter les distances de plantation : le laurier rose peut devenir un grand arbuste. Laissez-lui suffisamment d’espace pour se développer sans être étouffé par ses voisins. Choisir des plantes aux besoins similaires : toutes les plantes citées dans cet article apprécient le soleil et les sols bien drainés. Évitez d’associer le laurier rose avec des plantes qui demandent beaucoup d’humidité, cela risque de favoriser les maladies fongiques. Varier les hauteurs : une association réussie joue sur les différents niveaux de végétation. Le laurier rose occupe la strate haute ou moyenne, la lavande et le romarin la strate intermédiaire, et le souci ou la sauge la strate basse. Observer régulièrement : même avec les meilleures associations, une surveillance régulière reste nécessaire. Inspectez les jeunes pousses du laurier rose au printemps pour détecter rapidement toute infestation de pucerons.

Un tableau récapitulatif des associations

Plante associée Bénéfice principal Exposition Distance recommandée Lavande Répulsion des pucerons, attraction des pollinisateurs Plein soleil 60 à 80 cm Romarin Répulsion des ravageurs, attraction des syrphes Plein soleil 60 à 80 cm Sauge officinale Perturbation olfactive des nuisibles Plein soleil 50 à 60 cm Souci Attraction des coccinelles, action sur le sol Soleil à mi-ombre 30 à 40 cm Agapanthe Couvre-sol, limitation des mauvaises herbes Plein soleil 50 à 70 cm Verveine citronnelle Écran olfactif, attraction des pollinisateurs Plein soleil 80 cm à 1 m

Le jardinage par association demande un peu d’observation et d’ajustement selon les spécificités de chaque jardin, mais les bénéfices sont réels. Un laurier rose bien entouré est un laurier rose qui pousse mieux, fleurit plus généreusement et résiste naturellement aux agressions. C’est aussi un jardin plus vivant, plus diversifié, et finalement moins dépendant des traitements chimiques.