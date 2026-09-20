Lierre sur les arbres : pourquoi le couper à l’automne n’est pas toujours une bonne idée

Chaque automne, la question revient comme une ritournelle dans les jardins et sur les forums de jardinage : le lierre qui grimpe sur les arbres est-il un ennemi à abattre ou un allié à préserver ?

Beaucoup de jardiniers, par réflexe ou par habitude transmise de génération en génération, saisissent leurs sécateurs dès les premières feuilles mortes pour débarrasser leurs arbres de cette plante grimpante.

Pourtant, la réalité est bien plus nuancée.

Entre idées reçues tenaces et données botaniques solides, il est temps de regarder la situation en face, sans dramatiser ni minimiser.

Le lierre, cette plante mal comprise depuis des siècles

Hedera helix, le lierre commun, est l’une des plantes les plus mal comprises du jardin. Pendant longtemps, il a traîné une réputation de parasite destructeur, capable d’étouffer un arbre en quelques années. Cette image, encore très répandue aujourd’hui, mérite d’être sérieusement questionnée.

Le lierre est une plante hémiparasite ? Non, pas même ça. Il est en réalité totalement autotrophe, c’est-à-dire qu’il fabrique lui-même sa nourriture grâce à la photosynthèse. Il ne puise pas de sève dans l’arbre sur lequel il grimpe. Les crampons qu’il utilise pour s’accrocher à l’écorce sont uniquement des organes d’adhésion, pas d’absorption. Sur ce point précis, la science est claire et sans ambiguïté.

Alors d’où vient cette mauvaise réputation ? Probablement d’une observation superficielle : quand un arbre meurt envahi de lierre, on accuse naturellement le lierre. Mais dans la plupart des cas, c’est l’arbre qui était déjà affaibli, malade ou vieillissant, et le lierre n’a fait qu’occuper l’espace disponible.

Ce que le lierre fait réellement à un arbre

Dire que le lierre est totalement inoffensif serait toutefois aller trop loin. Il existe des situations concrètes dans lesquelles sa présence peut poser de vrais problèmes, et il serait malhonnête de les ignorer.

Le poids, un facteur souvent sous-estimé

Un lierre très développé, surtout lorsqu’il colonise le houppier d’un arbre, peut représenter une charge considérable. En automne et en hiver, quand les feuilles du lierre sont encore bien présentes alors que l’arbre a perdu les siennes, cette masse végétale devient une véritable voile face au vent. Le risque de casse de branches, voire de chute de l’arbre entier, augmente lors des tempêtes. C’est un argument sérieux, notamment pour les arbres situés près d’habitations ou de zones fréquentées.

La concurrence pour la lumière

Quand le lierre atteint les branches hautes et couvre une grande partie du feuillage d’un arbre, il entre en compétition directe pour la lumière. Un arbre dont les feuilles ne reçoivent plus suffisamment de soleil photosynthétise moins efficacement. Sur un arbre en bonne santé et vigoureux, cela reste généralement supportable. Sur un arbre déjà fragilisé, c’est une contrainte supplémentaire qui peut accélérer son déclin.

La concurrence racinaire au sol

Au niveau du sol, le lierre développe un réseau racinaire dense qui entre en compétition avec les racines de l’arbre pour l’eau et les nutriments. Dans les sols pauvres ou en période de sécheresse, cela peut constituer un stress supplémentaire pour l’arbre hôte. Ce facteur est souvent oublié dans le débat, alors qu’il mérite d’être pris en compte.

Les bénéfices écologiques du lierre : une réalité documentée

Avant de sortir le sécateur, il faut aussi peser l’autre côté de la balance. Le lierre rend des services écosystémiques considérables, et les couper sans réfléchir a un coût environnemental réel.

Une ressource alimentaire irremplaçable en automne

Le lierre est l’une des dernières plantes à fleurir en Europe avant l’hiver, généralement entre septembre et novembre. Ses fleurs, discrètes et jaunâtres, sont une source de nectar et de pollen absolument précieuse pour les insectes pollinisateurs à une période où presque rien d’autre n’est disponible. Les abeilles, les guêpes, les bourdons et de nombreuses espèces de mouches en dépendent pour constituer leurs réserves avant les grands froids.

Ses baies, qui mûrissent en hiver, nourrissent quant à elles de nombreuses espèces d’oiseaux comme le merle noir, la grive musicienne ou le rouge-gorge, à une période où la nourriture se fait rare. Couper le lierre en automne, c’est donc potentiellement priver tout un écosystème local d’une ressource critique.

Un refuge pour la faune

Le feuillage dense et persistant du lierre offre des abris de premier choix pour de nombreux animaux. Les oiseaux y nichent volontiers au printemps. En hiver, les insectes, les chauves-souris et même certains petits mammifères y trouvent refuge contre le froid. Dans un jardin, le lierre joue souvent le rôle d’une mini-réserve naturelle à lui tout seul.

Un isolant thermique pour l’arbre

Moins connu, cet aspect est pourtant réel : le manteau de lierre qui enveloppe un tronc crée une couche isolante qui protège l’écorce des variations de température extrêmes, notamment des gelées hivernales. Pour certaines espèces d’arbres sensibles au gel, cette protection n’est pas négligeable.

Automne : la bonne saison pour intervenir, mais avec discernement

Si l’automne est souvent cité comme la période idéale pour couper le lierre, c’est parce que la végétation ralentit, que les oiseaux ne nichent plus et que l’arbre entre en dormance. Ces arguments sont valables. Mais cela ne signifie pas qu’il faille systématiquement tout couper.

Quand l’intervention est vraiment justifiée

Lorsque le lierre a envahi le houppier et couvre une grande partie du feuillage de l’arbre

et couvre une grande partie du feuillage de l’arbre Lorsque l’arbre est déjà affaibli, malade ou vieillissant et que le poids supplémentaire représente un risque réel

et que le poids supplémentaire représente un risque réel Lorsque l’arbre se trouve dans une zone à risque (près d’une maison, d’un chemin fréquenté) et que la chute de branches serait dangereuse

(près d’une maison, d’un chemin fréquenté) et que la chute de branches serait dangereuse Lorsque le lierre colonise un jeune arbre dont la croissance est encore fragile et qui n’a pas encore la vigueur nécessaire pour supporter la concurrence

Quand mieux vaut laisser faire la nature

Lorsque le lierre reste cantonné au tronc et aux branches basses sans atteindre le houppier

et aux branches basses sans atteindre le houppier Lorsque l’arbre est grand, vigoureux et en bonne santé

Lorsque le jardin manque de ressources pour la faune , notamment pour les pollinisateurs et les oiseaux

, notamment pour les pollinisateurs et les oiseaux Lorsque le lierre pousse dans une haie ou une zone naturelle où son rôle écologique est pleinement bénéfique

Comment intervenir correctement si vous décidez de couper

Si après évaluation vous décidez qu’une intervention est nécessaire, la méthode compte autant que la décision elle-même. Une coupe mal réalisée peut stresser l’arbre, créer des plaies d’entrée pour les pathogènes ou simplement s’avérer inefficace.

La technique de l’anneau

La méthode la plus recommandée consiste à sectionner les tiges du lierre en anneau autour du tronc, à environ 30 centimètres du sol, sur une hauteur de 20 à 30 centimètres. On retire ensuite les tiges coupées entre le sol et la coupe. La partie supérieure du lierre, privée de sève, va sécher progressivement sur l’arbre et tomber naturellement au bout de quelques mois. Il ne faut surtout pas arracher violemment les tiges du tronc, ce qui risquerait d’endommager l’écorce.

Ne pas traiter avec des herbicides

L’utilisation d’herbicides pour éliminer le lierre sur un arbre est une très mauvaise idée. Ces produits peuvent migrer dans le sol, atteindre les racines de l’arbre et provoquer des dommages bien plus graves que le lierre lui-même. La coupe manuelle reste la seule méthode vraiment sûre.

Surveiller la repousse

Le lierre est une plante tenace. Après une coupe, il repart souvent depuis les racines. Une surveillance régulière et des interventions ponctuelles les années suivantes seront probablement nécessaires si vous souhaitez maintenir l’arbre sans lierre.

Le cas particulier des vieux arbres et des arbres fruitiers

Les vieux arbres méritent une attention particulière. Un chêne centenaire en bonne santé supportera sans problème un manteau de lierre sur son tronc. En revanche, un arbre fruitier est dans une situation différente : sa production dépend directement de la quantité de lumière qu’il reçoit, et un lierre envahissant peut significativement réduire ses rendements. Pour les arbres fruitiers, une gestion plus stricte du lierre est donc généralement justifiée, en veillant à ce qu’il ne dépasse pas les premières branches.

Ce que disent les arboristes professionnels

Les arboristes certifiés et les professionnels de la gestion des espaces verts adoptent généralement une position nuancée sur la question. Leur approche repose sur une évaluation au cas par cas plutôt que sur une règle générale. Ils recommandent d’observer l’état général de l’arbre, la proportion de son feuillage couverte par le lierre, et le contexte environnemental avant de prendre toute décision. Cette approche pragmatique est sans doute la plus sage.

La tendance actuelle dans la gestion des espaces verts publics va d’ailleurs vers une tolérance accrue du lierre, notamment dans les parcs urbains, où sa valeur écologique est de plus en plus reconnue et valorisée par les gestionnaires d’espaces naturels.

Repenser notre rapport au lierre dans le jardin

Au fond, la question du lierre sur les arbres est révélatrice d’une façon plus large de concevoir le jardin. Pendant des décennies, l’idéal du jardin parfaitement maîtrisé, sans plante indésirable et sans imprévu, a dominé. Cette vision tend aujourd’hui à évoluer vers une approche plus respectueuse des équilibres naturels.

Le lierre n’est ni un ennemi systématique ni un allié parfait. C’est une plante avec ses propres logiques, ses propres besoins et ses propres contributions à l’écosystème. La bonne question n’est pas « faut-il couper le lierre ? » mais plutôt « dans ma situation précise, avec cet arbre particulier, dans ce contexte écologique spécifique, quelle est la décision la plus pertinente ? »

Prendre le temps de se poser cette question, d’observer, d’évaluer plutôt que d’agir par réflexe ou par habitude : voilà peut-être la leçon la plus utile que le lierre puisse nous enseigner sur notre propre manière de jardiner.