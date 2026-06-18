Filtration de la piscine : oubliez les idées reçues, la durée idéale pourrait vous surprendre

Chaque printemps, la même question revient sur les forums de piscine et dans les conversations de voisinage : combien d’heures faut-il faire tourner le filtre ?

Certains jurent par 8 heures, d’autres ne descendent jamais en dessous de 10 heures.

La réalité est bien plus nuancée, et surtout bien plus logique qu’il n’y paraît.

Il existe une règle simple, connue des professionnels depuis longtemps, qui permet de calculer précisément le temps de filtration adapté à votre bassin, à la saison et à la température de l’eau.

Une fois que vous l’avez comprise, vous ne filtrez plus au hasard.

La règle de base que tout propriétaire de piscine devrait connaître

Le point de départ, c’est la température de l’eau. La règle la plus répandue chez les professionnels de la piscine est la suivante : on divise la température de l’eau par deux, et on obtient le nombre d’heures de filtration recommandées par jour. Si votre eau est à 26°C, vous filtrez 13 heures. Si elle est à 20°C, vous filtrez 10 heures. Si elle est à 16°C en début ou fin de saison, 8 heures suffisent.

Cette règle, souvent appelée règle de division par deux, n’est pas une formule magique gravée dans le marbre. C’est un repère pratique, une base de travail. Elle part d’un principe simple : plus l’eau est chaude, plus les bactéries et les algues se développent rapidement, et plus le filtre doit travailler pour maintenir l’eau saine. La chaleur accélère les réactions chimiques, dégrade plus vite le chlore, et favorise la prolifération des micro-organismes.

Pourquoi l’été change tout à l’équation

En plein mois de juillet ou d’août, dans une grande partie de la France, la température de l’eau d’une piscine extérieure non couverte peut facilement atteindre 28°C à 30°C. En appliquant la règle de division par deux, on arrive donc à 14 à 15 heures de filtration par jour. C’est bien loin des 8 heures que beaucoup de propriétaires s’imposent par habitude ou pour économiser de l’électricité.

Ce n’est pas tout. L’été apporte d’autres facteurs qui viennent alourdir la charge de travail du filtre :

La fréquentation : plus de baigneurs signifie plus de matières organiques introduites dans l’eau (crème solaire, sueur, cheveux, urine).

: plus de baigneurs signifie plus de matières organiques introduites dans l’eau (crème solaire, sueur, cheveux, urine). Le vent : il transporte des feuilles, des insectes, de la poussière et des pollens qui encrassent le bassin.

: il transporte des feuilles, des insectes, de la poussière et des pollens qui encrassent le bassin. L’évaporation : elle concentre les minéraux et les polluants dans l’eau.

: elle concentre les minéraux et les polluants dans l’eau. L’ensoleillement : les rayons UV dégradent le chlore libre très rapidement, parfois en quelques heures seulement.

Dans ces conditions, filtrer seulement 8 heures par jour en été, c’est prendre le risque de voir l’eau virer au vert en quelques jours, même avec un traitement chimique régulier.

Comment le volume de votre piscine entre en jeu

La durée de filtration ne peut pas se calculer sans tenir compte d’un autre paramètre fondamental : le débit de votre pompe et le volume de votre bassin. L’objectif technique est que la totalité du volume d’eau passe au moins une fois par le filtre au cours de la journée. On appelle cela le renouvellement complet du volume.

Pour savoir si votre installation est dimensionnée correctement, voici comment procéder :

Relevez le débit de votre pompe en m³/h (cette information figure sur la plaque technique de l’appareil). Calculez le volume de votre piscine en m³ (longueur × largeur × profondeur moyenne). Divisez le volume par le débit pour obtenir le temps nécessaire à un renouvellement complet.

Exemple concret : une piscine de 50 m³ équipée d’une pompe de 8 m³/h nécessite 6h15 pour renouveler une fois son volume. Si la température de l’eau est à 28°C, la règle de division par deux indique 14 heures de filtration, ce qui correspond à environ 2,2 renouvellements complets du volume. C’est ce qu’on vise en été.

Faut-il filtrer en continu ou en plusieurs fois ?

C’est une question que beaucoup de propriétaires se posent. La réponse courte : mieux vaut fractionner la filtration qu’une seule grande plage horaire. Pourquoi ? Parce que l’eau a besoin d’être brassée et filtrée à différents moments de la journée, notamment aux heures les plus chaudes et après les baignades.

Une organisation efficace pour l’été pourrait ressembler à ceci :

Le matin , avant 10h : une première plage de filtration pour traiter l’eau après la nuit et permettre une bonne diffusion du traitement chimique ajouté la veille au soir.

, avant 10h : une première plage de filtration pour traiter l’eau après la nuit et permettre une bonne diffusion du traitement chimique ajouté la veille au soir. En milieu de journée , entre 11h et 15h : une deuxième plage pour compenser la dégradation du chlore par le soleil et traiter l’eau après les premières baignades.

, entre 11h et 15h : une deuxième plage pour compenser la dégradation du chlore par le soleil et traiter l’eau après les premières baignades. En soirée, après 18h : une troisième plage pour traiter l’eau après l’utilisation intensive de l’après-midi.

Cette organisation en trois plages permet aussi de réduire la facture électrique en évitant de faire tourner la pompe aux heures pleines si vous êtes sur un contrat avec des heures creuses.

Les erreurs les plus fréquentes sur la durée de filtration

Appliquer la même durée toute l’année

C’est l’erreur numéro un. Beaucoup de propriétaires programment leur minuterie en début de saison et ne la touchent plus jusqu’à la fermeture du bassin. Or, la température de l’eau évolue constamment. En mai, votre eau est peut-être à 18°C. En août, elle peut dépasser 28°C. La durée de filtration doit suivre ces variations, à la hausse comme à la baisse.

Confondre filtration et traitement chimique

Le filtre et les produits chimiques sont complémentaires, pas interchangeables. Certains propriétaires pensent que mettre plus de chlore ou de galets multifonctions compense une filtration insuffisante. C’est faux. Le filtre élimine les particules en suspension, les matières organiques et une partie des micro-organismes. Les produits chimiques traitent ce que le filtre ne peut pas retenir. Sans filtration suffisante, le traitement chimique est bien moins efficace.

Négliger l’entretien du filtre lui-même

Un filtre encrassé filtre mal, même s’il tourne longtemps. Un filtre à sable doit être contre-lavé régulièrement, généralement dès que la pression au manomètre augmente de 0,3 à 0,5 bar par rapport à la pression de référence. Une cartouche filtrante doit être nettoyée toutes les semaines en pleine saison estivale. Un filtre à diatomées nécessite un renouvellement de la poudre après chaque contre-lavage. La durée de filtration n’a de sens que si le filtre est en bon état de fonctionnement.

Le cas particulier des piscines chauffées et des spas

Si vous avez une piscine chauffée ou un spa, la règle de division par deux s’applique encore plus strictement. L’eau maintenue à 28°C ou 30°C en permanence constitue un environnement très favorable au développement bactérien. Pour les spas, les professionnels recommandent souvent une filtration quasi continue, de l’ordre de 12 à 24 heures par jour selon le volume et la fréquence d’utilisation. Le volume d’eau étant beaucoup plus faible que dans une piscine classique, la concentration en polluants y est aussi bien plus rapide.

Température de l’eau et durée de filtration : tableau récapitulatif

Température de l’eau Durée de filtration recommandée 10°C 5 heures 12°C 6 heures 16°C 8 heures 18°C 9 heures 20°C 10 heures 22°C 11 heures 24°C 12 heures 26°C 13 heures 28°C 14 heures 30°C et plus 15 heures minimum

Peut-on réduire la durée de filtration sans risque ?

Oui, dans certaines conditions précises. Si votre piscine est couverte avec une bâche ou un volet roulant, l’exposition au soleil est réduite, la dégradation du chlore ralentit, et la température de l’eau monte moins vite. Une piscine couverte la nuit et une partie de la journée peut tolérer une durée de filtration légèrement inférieure à ce que la règle indique.

De même, si votre piscine est peu fréquentée — une résidence secondaire utilisée seulement le week-end, par exemple — vous pouvez adapter la durée en conséquence, tout en restant vigilant sur la qualité de l’eau à chaque retour.

En revanche, réduire la filtration pour économiser de l’électricité sans tenir compte de la température et de la fréquentation, c’est prendre un risque réel. Une eau verte ou trouble coûte souvent bien plus cher à traiter qu’une facture d’électricité légèrement plus élevée. Les traitements choc, les algicides et les floculants ont un coût, sans compter le temps passé à remettre l’eau en état.

Investir dans une pompe à vitesse variable pour optimiser la filtration

Si vous cherchez à concilier efficacité de filtration et économies d’énergie, la pompe à vitesse variable est la solution la plus pertinente aujourd’hui. Contrairement aux pompes traditionnelles qui fonctionnent à pleine puissance ou pas du tout, les pompes à vitesse variable permettent de moduler le débit selon les besoins. On peut ainsi faire tourner la pompe à bas régime pendant de longues heures, en consommant beaucoup moins d’électricité, tout en assurant un renouvellement suffisant du volume d’eau.

Les fabricants comme Hayward, Pentair ou Zodiac proposent des modèles qui peuvent réduire la consommation électrique de la pompe de 50 à 80 % par rapport à une pompe monophasée classique. Sur une saison estivale, l’économie peut être substantielle, et la durée de filtration peut être allongée sans culpabilité.

La durée de filtration idéale n’est donc ni 8 heures ni 10 heures par défaut. C’est un chiffre qui se calcule, qui évolue avec les saisons, qui tient compte de votre bassin, de son utilisation et de votre équipement. Prendre l’habitude de vérifier la température de l’eau avant de régler votre minuterie, c’est le geste le plus simple et le plus efficace pour garder une eau claire tout l’été.