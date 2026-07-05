Caponata d’aubergines : la recette sicilienne authentique étape par étape

La caponata d’aubergines est l’un de ces plats qui racontent une histoire.

Née en Sicile, cette préparation aigre-douce mêle des saveurs que l’on ne s’attendrait pas forcément à trouver ensemble : le vinaigre, le sucre, les câpres, les olives et bien sûr les aubergines fondantes.

Chez certaines familles siciliennes, la recette se transmet de génération en génération, chaque grand-mère ayant sa propre version, son petit secret, son dosage particulier du vinaigre ou du sucre.

Ce n’est pas un plat que l’on bâcle.

C’est un plat que l’on prend le temps de faire, et qui gagne encore en saveur le lendemain, une fois que tous les ingrédients ont eu le temps de se marier.

Qu’est-ce que la caponata d’aubergines ?

La caponata est un plat traditionnel sicilien à base de légumes cuits, principalement des aubergines, accommodés dans une sauce aigre-douce à base de vinaigre de vin et de sucre. Elle appartient à la grande famille des préparations agrodolce, terme italien qui désigne précisément ce mariage entre l’acide et le sucré, très caractéristique de la cuisine méditerranéenne.

On la sert généralement à température ambiante, en entrée ou en accompagnement. Elle peut aussi très bien se manger sur une tranche de pain grillé, façon bruschetta, ou accompagner une viande grillée. Certains la préparent en grande quantité pour la conserver en bocaux, comme une sorte de condiment que l’on sort à l’occasion.

Il ne faut pas la confondre avec la ratatouille provençale, même si les deux plats partagent quelques ingrédients. La caponata est plus concentrée en saveurs, plus intense, et son profil aigre-doux la rend tout à fait unique.

Les ingrédients nécessaires pour une caponata réussie

Avant de commencer, il est important de rassembler de bons ingrédients. La qualité des produits joue un rôle déterminant dans le résultat final. Voici ce dont vous aurez besoin pour 4 à 6 personnes :

3 aubergines moyennes (environ 900 g à 1 kg)

(environ 900 g à 1 kg) 4 branches de céleri

1 gros oignon jaune

400 g de tomates pelées en conserve ou fraîches bien mûres

en conserve ou fraîches bien mûres 80 g d’olives vertes dénoyautées

dénoyautées 40 g de câpres au sel ou au vinaigre

au sel ou au vinaigre 3 cuillères à soupe de vinaigre de vin rouge

1 cuillère à soupe de sucre

Huile d’olive extra vierge en quantité généreuse

en quantité généreuse Sel pour dégorger les aubergines

pour dégorger les aubergines Quelques feuilles de basilic frais

Poivre noir du moulin

Certaines versions incluent des pignons de pin et des raisins secs, qui accentuent encore davantage le caractère aigre-doux du plat. C’est une option tout à fait valable et même recommandée si vous souhaitez vous rapprocher d’une version plus traditionnelle.

Pourquoi faire dégorger les aubergines ?

C’est une étape que certains sautent par manque de temps, mais elle fait vraiment la différence. Faire dégorger les aubergines consiste à les couper en dés, à les saler généreusement et à les laisser reposer dans une passoire pendant au moins 30 à 45 minutes. Pendant ce temps, elles vont rendre une partie de leur eau et perdre leur légère amertume naturelle.

Une fois le temps écoulé, il suffit de les rincer sous l’eau froide et de bien les sécher avec un torchon propre ou du papier absorbant. Des aubergines bien sèches absorberont moins d’huile à la cuisson et tiendront mieux leur forme dans le plat.

La recette de la caponata d’aubergines pas à pas

Étape 1 : Préparer et faire frire les aubergines

Après avoir fait dégorger vos aubergines et les avoir bien séchées, faites chauffer une bonne quantité d’huile d’olive dans une grande poêle ou une sauteuse à feu moyen-vif. Faites frire les dés d’aubergines en plusieurs fois pour ne pas surcharger la poêle. Ils doivent être bien dorés sur toutes les faces, légèrement croustillants à l’extérieur et fondants à l’intérieur.

Une fois cuits, déposez-les sur du papier absorbant pour éliminer l’excès d’huile. Réservez-les.

Étape 2 : Préparer le céleri

Coupez les branches de céleri en tronçons d’environ 2 cm. Faites-les blanchir quelques minutes dans de l’eau bouillante salée, puis égouttez-les. Cette étape permet d’attendrir le céleri tout en lui conservant une légère tenue. Dans la même poêle utilisée pour les aubergines, faites-les revenir rapidement dans un peu d’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils soient légèrement colorés. Réservez.

Étape 3 : Faire revenir l’oignon

Dans la même poêle, ajoutez un filet d’huile d’olive si nécessaire et faites revenir l’oignon émincé à feu doux. Il doit devenir translucide et fondant, sans colorer. Comptez environ 8 à 10 minutes à feu doux. Un oignon bien cuit apportera de la douceur à la sauce et servira de base aromatique au plat.

Étape 4 : Préparer la sauce tomate

Ajoutez les tomates pelées dans la poêle avec l’oignon. Écrasez-les grossièrement avec une cuillère en bois. Laissez mijoter à feu moyen pendant une dizaine de minutes jusqu’à obtenir une sauce légèrement réduite. Salez et poivrez.

Étape 5 : Ajouter les câpres et les olives

Si vous utilisez des câpres au sel, rincez-les soigneusement avant de les incorporer. Ajoutez-les dans la sauce avec les olives vertes coupées en deux ou en rondelles. Mélangez et laissez cuire encore 2 à 3 minutes.

Étape 6 : L’étape clé, la touche aigre-douce

C’est ici que la caponata prend toute son identité. Versez le vinaigre de vin rouge dans la sauce, puis ajoutez le sucre. Mélangez bien et laissez cuire à feu moyen pendant 3 à 4 minutes en remuant régulièrement. Goûtez et ajustez l’équilibre entre l’acide et le sucré selon votre préférence. Certains aiment une caponata plus vinaigrée, d’autres préfèrent qu’elle soit plus douce.

Étape 7 : Assembler la caponata

Incorporez délicatement les dés d’aubergines frits et le céleri dans la sauce. Mélangez doucement pour ne pas trop écraser les légumes. Si vous avez opté pour les pignons de pin et les raisins secs, c’est le moment de les ajouter. Laissez mijoter l’ensemble à feu doux pendant encore 5 minutes pour que les saveurs se mêlent.

Hors du feu, ajoutez quelques feuilles de basilic frais déchirées à la main. Ne les ajoutez jamais pendant la cuisson, la chaleur détruirait leur parfum.

Comment servir la caponata ?

La caponata d’aubergines se sert à température ambiante, jamais directement à la sortie du réfrigérateur. Elle peut être présentée en entrée, en accompagnement d’une viande ou d’un poisson grillé, ou encore sur des tranches de pain de campagne grillées frottées à l’ail.

Si vous la préparez à l’avance, sortez-la du réfrigérateur au moins 30 minutes avant de la servir. Le froid a tendance à atténuer les saveurs et à figer légèrement l’huile d’olive, ce qui ne rend pas justice à ce plat.

La caponata se bonifie avec le temps

C’est l’une des grandes qualités de ce plat : il est encore meilleur le lendemain. En reposant, les différents ingrédients continuent à échanger leurs saveurs, la sauce s’imprègne dans les aubergines, et l’équilibre aigre-doux se stabilise. Si vous avez le temps, préparez votre caponata la veille et conservez-la au réfrigérateur dans un récipient hermétique. Vous serez agréablement surpris par la différence.

Elle se conserve sans problème 3 à 4 jours au réfrigérateur. Certains la stérilisent en bocaux pour la conserver plusieurs semaines, mais dans ce cas il faut respecter scrupuleusement les règles de stérilisation pour éviter tout risque sanitaire.

Les variantes régionales de la caponata

En Sicile, chaque province, chaque ville, chaque famille a sa propre version de la caponata. À Palerme, on la prépare avec du cacao amer et du chocolat noir, ce qui lui donne une profondeur de saveur surprenante et absolument délicieuse. À Catane, certains y ajoutent des poivrons rouges et jaunes. D’autres versions incluent des artichauts, des courgettes ou même du thon en conserve.

Il n’existe pas de recette officielle et définitive. La caponata est un plat vivant, qui s’adapte aux saisons, aux marchés et aux goûts de chacun. L’essentiel est de respecter son âme : ce contraste entre l’acide et le sucré, cette générosité dans les saveurs, et cette patience dans la préparation.

Les erreurs à éviter pour une caponata réussie

Ne pas faire dégorger les aubergines : elles absorberont trop d’huile et le résultat sera lourd et gras.

elles absorberont trop d’huile et le résultat sera lourd et gras. Cuire toutes les aubergines en même temps : la poêle sera trop chargée, les aubergines vont cuire à la vapeur plutôt que frire et ne seront pas dorées.

la poêle sera trop chargée, les aubergines vont cuire à la vapeur plutôt que frire et ne seront pas dorées. Utiliser un vinaigre de mauvaise qualité : le vinaigre est un ingrédient central, son goût se sentira dans le plat final. Privilégiez un bon vinaigre de vin rouge .

le vinaigre est un ingrédient central, son goût se sentira dans le plat final. Privilégiez un bon . Servir la caponata trop froide : les saveurs seront étouffées et l’huile d’olive figée.

les saveurs seront étouffées et l’huile d’olive figée. Ajouter le basilic pendant la cuisson : il perdra tout son arôme. Il se met toujours en fin de recette, hors du feu.

il perdra tout son arôme. Il se met toujours en fin de recette, hors du feu. Ne pas goûter et ajuster : l’équilibre aigre-doux est une question de goût personnel. N’hésitez pas à ajuster le vinaigre ou le sucre en fin de cuisson.

Quelle huile d’olive choisir pour la caponata ?

En Sicile, on utilise bien évidemment de l’huile d’olive extra vierge sicilienne, souvent fruitée et légèrement poivrée. En France, vous pouvez tout à fait utiliser une bonne huile d’olive extra vierge de qualité, qu’elle soit italienne, grecque ou provençale. L’important est qu’elle soit de première pression à froid et qu’elle ait du goût. Une huile d’olive fade donnera une caponata fade.

Pour la friture des aubergines, certains préfèrent utiliser une huile neutre comme l’huile de tournesol pour des raisons économiques, l’huile d’olive étant consommée en grande quantité lors de cette étape. C’est une option acceptable, même si le résultat sera légèrement différent. L’idéal reste l’huile d’olive pour rester dans l’esprit de la recette originale.

Avec quoi accompagner la caponata ?

La caponata d’aubergines s’accorde très bien avec des plats simples qui laissent la place à ses saveurs prononcées. Voici quelques idées d’accompagnement :

Du pain de campagne grillé frotté à l’ail

frotté à l’ail Un poisson grillé ou poché, comme le bar ou la dorade

ou poché, comme le bar ou la dorade Des côtelettes d’agneau grillées

grillées Du fromage de brebis légèrement affiné

légèrement affiné Des pâtes fraîches simplement beurrées

simplement beurrées Une burrata crémeuse pour jouer sur les contrastes de texture

En termes de boissons, un vin blanc sicilien comme un Grillo ou un Catarratto accompagnera parfaitement ce plat. Si vous préférez le rouge, optez pour un vin léger et fruité qui ne dominera pas les saveurs délicates de la caponata.