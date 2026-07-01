Beaucoup de personnes misent sur ces aliments pour se rafraîchir… à tort

Chaque été, les mêmes réflexes reviennent.

On sort la pastèque du réfrigérateur, on prépare une grande salade de concombre, on se sert un verre de limonade bien froide.

Le raisonnement semble logique : si c’est froid, si c’est gorgé d’eau, ça doit forcément rafraîchir le corps.

Sauf que la réalité physiologique est un peu plus compliquée que ça.

Certains aliments que l’on consomme depuis des années en pensant lutter contre la chaleur ont en réalité un effet bien différent sur la température corporelle.

Ce n’est pas une question de mode ou de tendance nutritionnelle, c’est une question de biologie.

Ce que signifie vraiment « rafraîchir » le corps

Avant de parler des aliments eux-mêmes, il faut s’entendre sur ce que veut dire rafraîchir le corps. La température interne du corps humain est régulée autour de 37°C. Quand il fait chaud, le corps active plusieurs mécanismes pour évacuer la chaleur : la transpiration, la vasodilatation périphérique, l’augmentation du flux sanguin vers la peau. Manger quelque chose de froid peut donner une sensation de fraîcheur pendant quelques secondes ou quelques minutes, mais cela ne veut pas dire que la température corporelle centrale baisse durablement.

La vraie question à poser à propos d’un aliment, c’est donc : est-ce qu’il aide le corps à réguler sa température sur la durée, ou est-ce qu’il crée simplement une illusion de fraîcheur ? Et dans certains cas, est-ce qu’il ne réchauffe pas davantage le corps en forçant le système digestif à travailler plus intensément ?

La pastèque : bonne hydratation, mais pas un remède miracle contre la chaleur

La pastèque est probablement le fruit le plus associé à l’été et à la fraîcheur. Elle est composée à plus de 90 % d’eau, elle est souvent consommée bien froide, et elle a une image de fruit désaltérant profondément ancrée dans les esprits. Tout cela est vrai, mais partiellement.

La pastèque contribue effectivement à l’hydratation, ce qui est utile par temps chaud. Mais sa teneur en sucres naturels, notamment en fructose, oblige le corps à les métaboliser. Ce processus de digestion produit de la chaleur. Ce n’est pas suffisant pour annuler les bénéfices de l’hydratation, mais cela tempère l’idée que la pastèque serait une sorte de climatiseur naturel. Elle hydrate, oui. Elle rafraîchit le corps en profondeur, c’est plus discutable.

Les boissons glacées : le piège de la sensation immédiate

Boire un verre d’eau glacée ou une boisson très froide par 35°C donne une sensation de soulagement quasi immédiate. C’est indéniable. Mais ce que beaucoup ignorent, c’est que le corps va réagir à cet afflux de froid en produisant de la chaleur pour maintenir sa température interne stable.

Ce phénomène s’appelle la thermogenèse. Le corps dépense de l’énergie pour réchauffer le liquide très froid ingéré jusqu’à la température corporelle. Le résultat net en termes de rafraîchissement est donc bien moins spectaculaire que ce que la sensation initiale laisse croire. Certaines études ont même montré que des boissons légèrement fraîches, autour de 15 à 16°C, seraient plus efficaces pour réduire la chaleur corporelle que des boissons glacées à 4 ou 5°C, précisément parce qu’elles ne déclenchent pas ce mécanisme compensatoire aussi fortement.

Les boissons sucrées et gazeuses sont encore plus problématiques. La caféine contenue dans les colas a un léger effet diurétique, ce qui peut favoriser la déshydratation plutôt que la combattre. Et le sucre en grande quantité augmente la charge métabolique, ce qui génère de la chaleur supplémentaire.

La menthe : fraîche en bouche, pas dans le corps

La menthe est un cas particulièrement intéressant. Elle donne une sensation de fraîcheur très prononcée en bouche, au point que beaucoup de gens en consomment sous toutes ses formes en été : tisanes froides, bonbons, mojitos sans alcool, etc. Cette sensation est réelle, mais elle est purement sensorielle.

Le menthol, le composé actif de la menthe, active des récepteurs dans la bouche et la gorge qui sont sensibles au froid. Il ne baisse pas réellement la température du corps. C’est une illusion neurologique très agréable, mais une illusion quand même. La menthe ne rafraîchit pas le corps, elle trompe le cerveau en lui faisant croire qu’il y a du froid.

Ce n’est pas forcément un problème. Une tisane de menthe froide hydrate, et la sensation de fraîcheur qu’elle procure peut aider psychologiquement à mieux supporter la chaleur. Mais il ne faut pas lui prêter des vertus qu’elle n’a pas.

La glace et les sorbets : plaisir estival, effet thermique limité

Manger une glace par forte chaleur est l’un des plaisirs les plus universels de l’été. Mais là encore, l’effet rafraîchissant est de courte durée. La glace fond rapidement dans la bouche et dans l’estomac, et le corps doit à nouveau dépenser de l’énergie pour gérer cet apport froid. De plus, les glaces industrielles contiennent souvent des quantités importantes de sucres et de matières grasses, dont la digestion génère de la chaleur métabolique.

Les sorbets à base de fruits s’en tirent un peu mieux, notamment parce qu’ils sont moins riches en graisses. Mais ils restent une source de sucres concentrés. Le plaisir est réel, l’effet thermique durable sur le corps, beaucoup moins.

L’alcool : l’ennemi discret de la thermorégulation

La bière fraîche en terrasse, le rosé bien frappé, le cocktail sur glace pilée… L’alcool est omniprésent dans les rituels estivaux de nombreuses cultures. Et pourtant, il est l’un des pires alliés que l’on puisse choisir pour lutter contre la chaleur.

L’alcool provoque une vasodilatation périphérique, c’est-à-dire qu’il élargit les vaisseaux sanguins proches de la surface de la peau. Cela donne effectivement une sensation de chaleur ou, paradoxalement, une légère impression de fraîcheur dans certaines conditions. Mais surtout, il favorise la déshydratation en augmentant la production d’urine via son action sur l’hormone antidiurétique. Par temps chaud, c’est exactement l’inverse de ce dont le corps a besoin.

Boire de l’alcool par forte chaleur augmente le risque de déshydratation et peut aggraver les symptômes liés à la chaleur, comme les maux de tête, les vertiges et la fatigue. La sensation de fraîcheur que procure une bière froide est réelle sur l’instant, mais ses effets sur le corps vont dans le mauvais sens.

Les épices piquantes : contre-intuitif mais efficace

Voilà un exemple qui va à l’encontre de ce que beaucoup pensent. Dans de nombreux pays à climat chaud, comme l’Inde, le Mexique ou la Thaïlande, la cuisine est traditionnellement très épicée. Ce n’est pas un hasard.

Les épices piquantes, notamment celles contenant de la capsaïcine comme le piment, provoquent une transpiration abondante. Or, la transpiration est le principal mécanisme de refroidissement du corps humain. En favorisant la sudation, les aliments piquants aident en réalité le corps à évacuer la chaleur plus efficacement. C’est inconfortable sur le moment, mais physiologiquement, c’est plus efficace que de manger de la pastèque froide.

Évidemment, cela suppose que la transpiration puisse s’évaporer correctement, ce qui est moins efficace dans les environnements très humides. Et tout le monde ne tolère pas bien les épices. Mais l’idée reçue selon laquelle il faudrait absolument manger froid et fade pour se rafraîchir mérite d’être questionnée.

Ce qui fonctionne vraiment pour réguler la chaleur corporelle

Les aliments les plus efficaces pour aider le corps à gérer la chaleur sont ceux qui hydratent progressivement et qui ont une faible charge métabolique. Parmi eux :

L’eau plate à température ambiante ou légèrement fraîche reste la meilleure option pour s’hydrater sans déclencher de thermogenèse compensatoire excessive.

reste la meilleure option pour s’hydrater sans déclencher de thermogenèse compensatoire excessive. Le concombre , composé à environ 95 % d’eau et très pauvre en sucres, est l’un des légumes les plus intéressants pour l’hydratation estivale.

, composé à environ 95 % d’eau et très pauvre en sucres, est l’un des légumes les plus intéressants pour l’hydratation estivale. Les bouillons légers et les soupes froides comme le gaspacho apportent eau et minéraux perdus avec la transpiration, notamment le sodium et le potassium.

comme le gaspacho apportent eau et minéraux perdus avec la transpiration, notamment le sodium et le potassium. Les fruits à faible teneur en sucre et à forte teneur en eau , comme les fraises ou le melon, offrent un bon compromis entre plaisir, hydratation et charge métabolique modérée.

, comme les fraises ou le melon, offrent un bon compromis entre plaisir, hydratation et charge métabolique modérée. Les infusions tièdes peuvent favoriser la transpiration et donc le refroidissement naturel du corps, une pratique courante dans plusieurs cultures asiatiques.

Pourquoi ces idées reçues ont la vie si dure

La raison pour laquelle ces croyances persistent est simple : la sensation immédiate prime sur l’effet réel. Le cerveau humain est câblé pour associer le froid à la fraîcheur, et cette association sensorielle est tellement puissante qu’elle court-circuite le raisonnement physiologique. Manger une glace fait du bien sur l’instant, et c’est suffisant pour renforcer la croyance que c’est une bonne stratégie contre la chaleur.

À cela s’ajoute le poids des habitudes culturelles et de la publicité alimentaire, qui associe systématiquement certains produits à la fraîcheur estivale. Des décennies de marketing ont contribué à ancrer des réflexes qui n’ont pas toujours de fondement physiologique solide.

Comprendre comment le corps régule réellement sa température ne signifie pas qu’il faut renoncer à la pastèque ou à la glace. Cela signifie simplement ne pas leur attribuer des pouvoirs qu’ils n’ont pas, et ne pas négliger les stratégies qui, elles, fonctionnent vraiment : s’hydrater régulièrement avec de l’eau, éviter les excès d’alcool et de sucre, et ne pas sous-estimer la puissance d’une bonne transpiration.