9 choses insoupçonnées que vous faites à cause de votre éducation par des parents stricts

Tout au long de notre vie, notre éducation influence notre façon de penser, d’agir et d’interagir avec les autres.

Bien entendu, chaque famille a sa propre manière de fonctionner, et l’éducation prodiguée par des parents stricts peut avoir des effets durables et insoupçonnés sur les comportements de leurs enfants à l’âge adulte.

Nous nous proposons d’examiner 9 choses que vous ne réalisez pas faire parce que vous avez été élevé par des parents stricts et comment ces comportements peuvent affecter votre vie quotidienne.

Vous découvrirez peut-être que certains de ces signes vous sont familiers et que vous pouvez les relier à votre propre expérience.

1. Une tendance à l’autocritique

Commençons par un aspect qui peut être particulièrement épineux pour ceux qui ont grandi avec des parents stricts :

Le perfectionnisme : Les enfants élevés par des parents stricts ont souvent l’impression qu’ils doivent constamment s’améliorer et atteindre l’excellence dans tout ce qu’ils entreprennent. Cela peut les amener à être très critiques envers eux-mêmes, même lorsqu’ils ont réussi à atteindre des objectifs importants.

L'insatisfaction chronique : Cette tendance à l'autocritique peut se traduire par un sentiment persistant d'insatisfaction, notamment en ce qui concerne les réalisations personnelles et professionnelles. Cette insatisfaction peut être difficile à surmonter et peut nuire au bien-être global de la personne concernée.

2. La difficulté à exprimer et gérer les émotions

Les parents stricts ont souvent des attentes élevées en matière de comportement et de maîtrise de soi, ce qui peut conduire leurs enfants à :

Une répression émotionnelle : Les enfants élevés par des parents stricts apprennent rapidement que certaines émotions, telles que la colère, la tristesse ou l’excitation, ne sont pas toujours les bienvenues. Cela peut les amener à refouler leurs émotions, ce qui peut entraîner des difficultés à les exprimer et les gérer à l’âge adulte. Une faible intelligence émotionnelle : La répression émotionnelle peut nuire à la capacité à comprendre et à gérer les émotions des autres. Les personnes qui ont été élevées par des parents stricts peuvent éprouver des difficultés dans leurs relations avec les autres, en particulier lorsqu’il s’agit de gérer les conflits et les désaccords.

3. Un besoin de contrôle

Les enfants élevés par des parents stricts peuvent développer un besoin de contrôle dans divers aspects de leur vie, notamment :

La planification et l’organisation Ces personnes sont souvent très organisées et peuvent ressentir une grande satisfaction à planifier et à contrôler tous les aspects de leur vie, y compris les horaires, les finances et les relations. Cette tendance peut être bénéfique dans certaines situations, mais elle peut causer du stress et de l’anxiété si les choses ne se passent pas comme prévu. Le contrôle des autres Le besoin de contrôle peut se manifester dans les relations avec les autres, en particulier les partenaires et les amis. Les personnes élevées par des parents stricts peuvent avoir tendance à essayer de contrôler les actions et les décisions de ceux qui les entourent, ce qui peut entraîner des conflits et des tensions.

4. Des difficultés à établir et à maintenir des limites personnelles

Les enfants élevés par des parents stricts peuvent avoir du mal à établir et à maintenir des limites personnelles, ce qui peut les rendre particulièrement vulnérables :

À la manipulation et aux abus : Les personnes élevées par des parents stricts peuvent avoir du mal à reconnaître et à mettre fin aux comportements abusifs ou manipulateurs dans leurs relations. Cela peut être dû à un manque de confiance en soi et à une tendance à minimiser leurs propres besoins et désirs.

Au surmenage et à l'épuisement professionnel : Les personnes élevées par des parents stricts peuvent avoir du mal à dire non ou à prendre du temps pour elles-mêmes. Cette propension à toujours vouloir répondre aux attentes et aux demandes des autres peut les rendre vulnérables au surmenage et à l'épuisement professionnel.

5. Une recherche constante d’approbation

La quête d’approbation est un autre trait commun chez les personnes élevées par des parents stricts :

Une dépendance à la validation externe : Les enfants élevés par des parents stricts apprennent souvent que leur valeur dépend de leur capacité à répondre aux attentes de leurs parents. À l’âge adulte, cela peut se traduire par un besoin constant de validation et d’approbation de la part des autres, ce qui peut entraver la capacité à développer une estime de soi solide et indépendante. Un manque d’autonomie : La recherche constante d’approbation peut rendre difficile pour ces personnes de prendre des décisions et d’agir de manière autonome. Elles peuvent avoir tendance à chercher constamment l’avis des autres et à craindre de prendre des décisions par elles-mêmes.

6. Une propension à la procrastination

La procrastination est un autre comportement qui peut être lié à l’éducation par des parents stricts :

La peur de l’échec : Les enfants élevés par des parents stricts ont souvent peur de décevoir leurs parents ou de ne pas être à la hauteur de leurs attentes. Cette peur de l’échec peut les amener à reporter ou à éviter les tâches et les projets, en particulier ceux qui sont difficiles ou importants.

La paralysie de l'analyse : La tendance à l'autocritique et à l'insatisfaction chronique peut contribuer à la procrastination. Les personnes élevées par des parents stricts peuvent passer beaucoup de temps à analyser et à réfléchir aux différentes options et conséquences avant de prendre une décision, ce qui peut les empêcher de passer à l'action.

7. Une tendance à l’isolement social

Les enfants élevés par des parents stricts peuvent développer une tendance à l’isolement social à l’âge adulte :

Des difficultés relationnelles Les problèmes à établir et maintenir des limites personnelles, ainsi que les difficultés à exprimer et gérer les émotions, peuvent rendre les relations interpersonnelles compliquées pour les personnes élevées par des parents stricts. Cela peut les inciter à se replier sur elles-mêmes et à éviter les interactions sociales. Le perfectionnisme social La peur de ne pas être à la hauteur des attentes des autres peut rendre ces personnes particulièrement sensibles au jugement et à la critique. Elles peuvent alors éviter les situations sociales par crainte de ne pas être à la hauteur ou de décevoir les autres.

8. Une tendance à l’anxiété et à la dépression

Les comportements et les croyances développés en réponse à une éducation stricte peuvent augmenter la susceptibilité à :

L’anxiété : La peur constante de nepas être à la hauteur, le besoin de contrôle et la recherche d’approbation peuvent nourrir des sentiments d’anxiété chez les personnes élevées par des parents stricts. Cette anxiété peut se manifester de différentes manières, telles que des crises d’angoisse, des ruminations incessantes ou des troubles du sommeil.

La dépression : L'autocritique, l'insatisfaction chronique et les difficultés relationnelles peuvent contribuer à un sentiment de tristesse et de désespoir chez ces individus. Dans certains cas, cela peut évoluer vers une dépression clinique, nécessitant un soutien et un traitement professionnel.

9. Une rigidité face au changement

Enfin, les enfants élevés par des parents stricts peuvent développer une certaine rigidité face au changement :

Une aversion pour le risque : La peur de l’échec et la recherche d’approbation peuvent inciter ces personnes à éviter les situations qui impliquent des risques ou des incertitudes. Cela peut les empêcher de saisir de nouvelles opportunités et de développer leur potentiel. Une difficulté à s’adapter : Le besoin de contrôle et le perfectionnisme peuvent rendre difficile l’adaptation aux changements inattendus ou indésirables. Les personnes élevées par des parents stricts peuvent éprouver une grande détresse face aux imprévus et aux perturbations de leurs plans.

L’éducation par des parents stricts peut avoir des effets durables et insoupçonnés sur les comportements et les attitudes de leurs enfants à l’âge adulte. Si vous vous reconnaissez dans certains de ces signes, il est important de comprendre que ces comportements sont le résultat de votre éducation et qu’il est possible de les modifier. Un travail sur soi, par le biais de la thérapie ou du développement personnel, peut vous aider à surmonter ces difficultés et à améliorer votre bien-être et votre qualité de vie. En fin de compte, il est essentiel de se rappeler que chaque individu est unique et que l’éducation reçue n’est qu’un des nombreux facteurs qui contribuent à façonner notre personnalité et nos comportements.