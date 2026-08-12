L’épeautre, cet ingrédient oublié qui envahit aujourd’hui les rayons bio

Il y a encore une vingtaine d’années, l’épeautre avait presque disparu des tables françaises.

On le trouvait tout au plus dans quelques fermes de montagne, cultivé par des agriculteurs attachés aux traditions, sans vraiment espérer en vivre.

Les grandes surfaces n’en voulaient pas, les industriels de l’agroalimentaire lui préféraient le blé tendre, plus facile à travailler, plus rentable à l’hectare. Et puis quelque chose a changé.

Les consommateurs ont commencé à regarder différemment ce qu’ils mettaient dans leur assiette, à questionner les origines des aliments, à chercher autre chose que ce que la production de masse avait à offrir. L’épeautre, lui, attendait tranquillement son heure.

Un grain qui traverse les siècles

L’épeautre, dont le nom scientifique est Triticum spelta, est l’une des plus anciennes céréales cultivées par l’homme. Sa culture remonte à plus de 7 000 ans, dans les régions qui correspondent aujourd’hui au Moyen-Orient et à l’Europe centrale. Les Romains le consommaient régulièrement, les peuples germaniques en faisaient leur base alimentaire, et au Moyen Âge, il constituait encore une ressource essentielle dans de nombreuses régions d’Europe.

Ce qui l’a progressivement écarté des champs, c’est précisément ce qui le rend aujourd’hui intéressant. L’épeautre est une céréale dite vêtue, c’est-à-dire que chaque grain est entouré d’une enveloppe protectrice, appelée balle, qui ne se détache pas naturellement lors de la récolte. Cette caractéristique demande une étape supplémentaire de transformation, appelée décorticage, qui coûte du temps et de l’argent. Pour les agriculteurs du XXe siècle, tournés vers la productivité maximale, ce détail suffisait à justifier l’abandon de cette céréale au profit du blé moderne.

Mais cette même enveloppe protège le grain des parasites, des maladies et des intempéries, ce qui explique pourquoi l’épeautre n’a quasiment pas besoin de traitements phytosanitaires pour pousser correctement. Un atout considérable à l’heure où la question des pesticides dans l’alimentation est devenue centrale.

Pourquoi l’épeautre revient en force dans les magasins bio

Les rayons des magasins bio et des enseignes spécialisées comme Biocoop, La Vie Claire ou Naturalia ne mentent pas. Les produits à base d’épeautre ont littéralement proliféré ces dernières années. Pâtes, farines, pains, biscuits, flocons pour le petit-déjeuner, bières artisanales… la céréale s’est taillé une place de choix dans les linéaires autrefois réservés au quinoa ou au sarrasin.

Cette montée en puissance s’explique par plusieurs facteurs qui convergent au même moment. D’abord, une demande croissante de la part des consommateurs pour des aliments moins transformés, avec une histoire, un ancrage territorial. L’épeautre coche toutes ces cases. Ensuite, un intérêt grandissant pour les céréales anciennement cultivées, perçues comme plus proches de ce que la nature produit sans intervention humaine intensive.

Il faut aussi mentionner le rôle joué par certains nutritionnistes et professionnels de santé qui ont commencé à recommander l’épeautre comme alternative au blé moderne pour les personnes souffrant de sensibilité au gluten non cœliaque. Attention, l’épeautre contient bel et bien du gluten et ne convient absolument pas aux personnes atteintes de la maladie cœliaque. Mais sa composition en gluten est différente de celle du blé moderne, et certaines personnes le tolèrent mieux, même si les études scientifiques sur ce point restent encore limitées et nuancées.

Ses qualités nutritionnelles, un argument solide

L’engouement pour l’épeautre ne repose pas uniquement sur des effets de mode. La céréale présente un profil nutritionnel réellement intéressant, que les diététiciens reconnaissent volontiers.

Riche en protéines : l’épeautre contient entre 14 et 17 % de protéines, ce qui est nettement supérieur au blé tendre classique qui en contient entre 10 et 12 %.

: l’épeautre contient entre 14 et 17 % de protéines, ce qui est nettement supérieur au blé tendre classique qui en contient entre 10 et 12 %. Bonne source de fibres : consommé complet, il favorise le transit intestinal et contribue à la sensation de satiété.

: consommé complet, il favorise le transit intestinal et contribue à la sensation de satiété. Minéraux et vitamines : il est particulièrement riche en magnésium, en phosphore, en zinc et en vitamines du groupe B.

: il est particulièrement riche en magnésium, en phosphore, en zinc et en vitamines du groupe B. Index glycémique modéré : comparé au blé raffiné, l’épeautre complet provoque une élévation plus progressive de la glycémie, ce qui en fait un aliment intéressant dans une alimentation équilibrée.

Ces caractéristiques font de lui un ingrédient apprécié non seulement des consommateurs soucieux de leur santé, mais aussi des sportifs qui cherchent des sources de glucides complexes de qualité pour soutenir leur effort physique.

Petit épeautre et grand épeautre : ne pas confondre les deux

Un point souvent source de confusion mérite d’être éclairci. Il existe en réalité deux céréales distinctes que l’on regroupe parfois sous le terme générique d’épeautre.

Le grand épeautre (Triticum spelta) est celui que l’on trouve le plus souvent dans les rayons. Il est cultivé notamment en Belgique, en Allemagne, en Suisse et dans certaines régions françaises comme l’Alsace ou la Lorraine. C’est lui qui a connu la plus forte progression commerciale ces dernières années.

Le petit épeautre, quant à lui, est une céréale encore plus ancienne, connue sous le nom de Triticum monococcum ou engrain. Cultivé principalement en Haute-Provence, autour du plateau de Valensole, il bénéficie d’une Indication Géographique Protégée depuis 2010. Le petit épeautre de Haute-Provence est considéré comme l’une des céréales les plus primitives encore cultivées en Europe. Son profil nutritionnel est encore plus remarquable que celui du grand épeautre, avec une teneur en protéines pouvant dépasser les 18 % et une richesse exceptionnelle en acides aminés essentiels.

Les deux ne s’utilisent pas tout à fait de la même façon en cuisine, et leurs saveurs diffèrent sensiblement. Le petit épeautre a un goût plus prononcé, légèrement noisetté, qui plaît beaucoup aux amateurs de céréales travaillées en risotto ou en salade composée.

En cuisine, une polyvalence qui séduit les chefs

L’épeautre n’est pas seulement une céréale de santé que l’on avale sans plaisir. C’est aussi un ingrédient qui s’intègre naturellement dans une cuisine savoureuse, et de plus en plus de chefs de cuisine l’ont compris.

En grains entiers, il se prépare comme un risotto, en le faisant revenir dans un peu d’huile d’olive avant de mouiller progressivement avec un bouillon. Le résultat est crémeux, avec une texture légèrement al dente que le riz ne peut pas reproduire. Certains restaurants gastronomiques en ont fait une signature, en jouant sur la rusticité assumée du produit.

En farine, il donne des pains à la mie dense et savoureuse, avec une croûte bien dorée. Les boulangers artisans qui ont adopté l’épeautre témoignent souvent d’une clientèle conquise dès la première dégustation. La farine d’épeautre peut remplacer la farine de blé dans la plupart des recettes, même si sa teneur en gluten différente demande parfois quelques ajustements dans les proportions.

Les pâtes à l’épeautre ont trouvé leur public. Elles cuisent un peu plus rapidement que les pâtes classiques et ont un goût légèrement plus prononcé, qui se marie très bien avec des sauces à base de légumes ou de champignons.

Une culture qui revient aussi dans les champs français

La demande croissante en épeautre a eu un effet direct sur les pratiques agricoles. Des agriculteurs français, notamment en Auvergne, en Bretagne, en Alsace et dans les Alpes, ont progressivement réintroduit cette céréale dans leurs rotations culturales.

L’épeautre présente des avantages agronomiques non négligeables. Il pousse sur des sols pauvres où le blé moderne ne donnerait pas grand-chose. Il résiste bien au froid, supporte l’humidité, et comme évoqué plus tôt, nécessite peu ou pas de traitements chimiques. Pour un agriculteur engagé dans une démarche biologique ou en voie de conversion, c’est une culture qui s’intègre naturellement dans un système de production raisonné.

La filière épeautre bio s’est structurée progressivement, avec des coopératives qui accompagnent les producteurs, des moulins qui se sont équipés pour le décorticage, et des marques qui ont su valoriser l’origine française du produit. Cette traçabilité est devenue un argument de vente à part entière, dans un contexte où les consommateurs veulent savoir d’où vient ce qu’ils mangent.

Un prix encore élevé, mais qui se justifie

Il serait malhonnête de ne pas aborder la question du prix. L’épeautre coûte sensiblement plus cher que le blé, et les produits qui en sont dérivés affichent des tarifs qui peuvent surprendre au premier abord. Un kilo de farine d’épeautre bio se vend généralement entre 3 et 5 euros, contre moins de 2 euros pour une farine de blé classique.

Cette différence de prix s’explique par plusieurs réalités concrètes. Le rendement à l’hectare de l’épeautre est inférieur à celui du blé moderne. L’étape de décorticage représente un coût supplémentaire. Et la filière, encore relativement petite, ne bénéficie pas des économies d’échelle que connaît la production de blé industriel.

Mais pour beaucoup de consommateurs qui ont fait le choix de manger moins mais mieux, ce surcoût est accepté, voire assumé avec conviction. L’épeautre s’inscrit dans une logique de consommation responsable où la qualité prime sur la quantité, et où le prix reflète une réalité agricole et environnementale que les produits low-cost ont longtemps occultée.

Ce que l’avenir réserve à cette céréale ancienne

Tout indique que la présence de l’épeautre dans les rayons n’est pas un phénomène passager. Les tendances de fond qui ont favorisé son retour — intérêt pour les céréales anciennes, méfiance vis-à-vis des aliments ultra-transformés, développement de l’agriculture biologique, recherche de saveurs authentiques — sont des tendances durables qui continuent de se renforcer.

Des instituts de recherche agronomique comme l’INRAE en France s’intéressent de plus en plus aux céréales anciennes comme réservoir de biodiversité génétique, dans un contexte de changement climatique où la diversification des cultures devient une nécessité stratégique. L’épeautre, avec sa robustesse naturelle et son adaptation à des conditions difficiles, pourrait bien jouer un rôle important dans l’agriculture de demain, bien au-delà du seul marché de niche qu’il occupe aujourd’hui.

Ce grain oublié pendant des décennies a finalement trouvé le moment idéal pour revenir. Et cette fois, il ne semble pas prêt de repartir.