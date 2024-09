Top 10 des jeux d’extérieur qui feront bondir vos enfants de joie

Les petits bouts de chou passent des heures assis en classe ou scotchés devant leurs écrans.

Il est grand temps de les faire sortir prendre l’air !

Voici une sélection de jeux d’extérieur qui vont les faire courir, sauter et s’amuser comme des fous dans le jardin.

De quoi les décoller de leurs tablettes et leur redonner le sourire !

Des jeux pour tous les âges et tous les goûts

Que votre enfant soit un casse-cou ou plutôt du genre calme, il y en a pour tous les tempéraments :

Les sportifs en herbe vont adorer taper dans un ballon de foot ou de rugby

Les acrobates se régaleront avec une corde à sauter

Les petits patients s'amuseront à la pétanque ou au bowling

Les aventuriers rêveront d'un parcours d'obstacles

Les artistes s'essaieront au tir à l'arc ou aux fléchettes

Des jeux adaptés à chaque âge

Pour les 3-5 ans : place à l’exploration !

À cet âge, les enfants débordent d’énergie et veulent tout découvrir. Une aire de jeux avec toboggan, filet à grimper et échelle sera parfaite pour développer leur motricité et leur équilibre. Ils pourront s’amuser pendant des heures à grimper, glisser et se cacher.

Pour les 6-10 ans : sensations fortes garanties

Les plus grands ont besoin de se dépenser et de relever des défis. Voici quelques idées qui vont les emballer :

Un mur d'escalade pour jouer les petits singes

Une tyrolienne pour des sensations de vol

Un trampoline pour rebondir jusqu'au ciel

Des balançoires pour se balancer toujours plus haut

Comment choisir le jeu parfait ?

Pour trouver la perle rare qui fera briller les yeux de vos bambins, voici quelques critères à prendre en compte :

L’âge et les goûts de vos enfants L’espace disponible dans votre jardin (prévoyez 1,5 à 2m autour) La sécurité (vérifiez la charge maximale supportée) La possibilité de jouer à plusieurs pour inviter les copains

Notre sélection de jeux d’extérieur

1. La cabane perchée avec toboggan

La Maison Pilotis de Smoby est le rêve de tout enfant : une cabane perchée à 70cm du sol, accessible par une échelle et équipée d’un toboggan. Traitée anti-UV, elle résistera aux intempéries. Vos petits pourront y jouer à cache-cache, inventer des histoires ou simplement observer le jardin depuis leur repaire secret.

2. Le parcours d’obstacles en bois

Le cadre d’escalade Rinagym est idéal pour les petits sportifs de 1 à 5 ans. Facile à monter, cette structure en bois de bouleau peut supporter jusqu’à 60kg. Avec son filet, son échelle suédoise, ses anneaux et son toboggan, elle développera l’agilité et la coordination de vos bambins.

3. Le centre multisports en plastique

L’aire de jeux Fun Center de Smoby est un véritable paradis pour les enfants. Elle comprend :

Une maison avec espace pique-nique

Un toboggan

Un panier de basket

Une cage de foot

Une barre de pompiers

Un mur d’escalade

Traitée anti-UV, elle résistera parfaitement à une utilisation en extérieur.

4. L’aire de jeux en bois de cèdre

L’aire de jeux Buckley Hill de Backyard Discovery est parfaite pour les familles nombreuses. Fabriquée en bois de cèdre traité, elle comprend :

Une balançoire

Un toboggan de 183cm

Un bac à sable

Une échelle

Une maison de jeu à deux étages

Conçue selon les normes de sécurité EN71, elle peut supporter jusqu’à 150kg.

5. La cabane multiactivités

La cabane Belmont de Backyard Discovery est un véritable parc d’attractions à domicile. Adaptée aux 3-10 ans, elle offre :

Une maison ombragée

Un bac à sable

Un toboggan de 244cm

Une barre de trapèze

Deux balançoires

Fabriquée en bois de cèdre traité, elle résistera aux intempéries pendant de nombreuses années.

Des heures de jeu en perspective

Avec ces jeux d’extérieur, vos enfants vont redécouvrir le plaisir de jouer dehors. Finis les « Je m’ennuie » et les heures passées devant les écrans ! Ils vont se dépenser, développer leur motricité et leur imagination, tout en profitant du grand air. N’oubliez pas de les encourager et de jouer avec eux de temps en temps. Après tout, on n’est jamais trop vieux pour faire de la balançoire !