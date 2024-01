Relevez le défi et résolvez ce casse-tête mathématique en moins de 55 secondes !

Vous aimez les défis ?

Vous êtes passionné par les énigmes et les problèmes mathématiques ? Alors cet article est fait pour vous !

Nous vous proposons un test qui mettra à l’épreuve vos compétences en résolution de problèmes et votre rapidité d’esprit.

Le but est simple : résoudre un casse-tête mathématique en moins de 55 secondes.

Peu de gens y parviennent dans le temps imparti, seule une infime partie de la population réussit cet exploit. Serez-vous l’un d’entre eux ?

Le défi à relever

Voici le casse-tête que vous devez résoudre dans le temps imparti.

Il s’agit d’équations mettant en scène des variables représentant des sports, à savoir le baseball et le basketball. Le but est de résoudre la dernière équation à partir des autres :

baseball * basketball = 42

baseball + basketball = 13

basketball – baseball = 1

baseball * basketball + baseball = ?

Intérêt des tests de ce genre

Les tests de ce genre sont intéressants à plusieurs égards.

D’un point de vue psychologique, ils permettent de mesurer les compétences en résolution de problèmes, la capacité à gérer la pression du temps et la confiance en soi. D’un point de vue cognitif, ils mettent en jeu des processus de réflexion, de raisonnement logique et de calcul mental. Ils sont un excellent moyen de développer l’intuition mathématique, la créativité et la persévérance face à des défis complexes.

En outre, les tests de ce genre sont souvent utilisés dans les processus de recrutement, notamment pour les postes requérant des compétences en analyse et en résolution de problèmes. Ils sont populaires dans les compétitions de mathématiques, les jeux de réflexion et les escape games, où la rapidité et l’efficacité sont des atouts majeurs.

La méthode pour résoudre le casse-tête

Voici la méthode pour résoudre ce casse-tête mathématique :

Commençons par l’équation la plus simple : basketball – baseball = 1. On peut écrire basketball = baseball + 1. Ensuite, on utilise cette équation pour remplacer basketball dans l’équation baseball + basketball = 13, ce qui donne baseball + (baseball + 1) = 13. En résolvant cette équation, on obtient baseball = 6. Maintenant, on remplace baseball par 6 dans l’équation basketball = baseball + 1, ce qui donne basketball = 7. Enfin, on vérifie que ces valeurs fonctionnent pour l’équation baseball * basketball = 42 : 6 * 7 = 42, ce qui est correct. Donc, baseball = 6 et basketball = 7. Maintenant, on résout l’équation baseball * basketball + baseball = ? : 6 * 7 + 6 = 42 + 6 = 48.

Le résultat final est donc 48. Bravo si vous avez réussi à trouver cette solution en moins de 55 secondes !

Les astuces pour réussir ce genre de tests

Pour réussir ce genre de tests, voici quelques astuces :

Prenez le temps de bien lire et comprendre les équations. Ne vous précipitez pas pour éviter les erreurs.

Essayez de repérer les équations les plus simples et utilisez-les pour simplifier les autres.

Utilisez des techniques de calcul mental pour gagner du temps.

Entraînez-vous régulièrement à résoudre des casse-têtes mathématiques pour améliorer vos compétences et votre rapidité.

N’hésitez pas à partager ce test avec vos amis, votre famille ou vos collègues pour les défier et comparer vos résultats. Qui sait, peut-être que vous découvrirez de nouveaux génies des mathématiques autour de vous ?

Ce casse-tête mathématique en moins de 55 secondes est un excellent moyen de mettre à l’épreuve vos compétences en résolution de problèmes et votre rapidité d’esprit. Si vous avez réussi ce défi, félicitations ! Vous faites partie de cette infime partie de la population capable de résoudre ce genre de tests dans le temps imparti. Et si vous n’y êtes pas encore parvenu, ne vous découragez pas : persévérez et entraînez-vous, vous finirez par y arriver ! Alors, prêt à relever ce défi ?