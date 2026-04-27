La coccinelle au jardin : pourquoi cet insecte précieux mérite d’être protégé et non chassé

Chaque été, la même scène se répète dans des milliers de jardins français.

Un enfant aperçoit une petite bête rouge à pois noirs sur une feuille de rosier, la prend entre ses doigts, souffle dessus et la regarde s’envoler. Un geste affectueux, presque instinctif.

Pourtant, à quelques mètres de là, un adulte agite un spray insecticide sur les mêmes rosiers sans se douter qu’il vient peut-être d’éliminer la meilleure alliée de son jardin.

Cette contradiction résume assez bien la relation ambiguë que nous entretenons avec la coccinelle : adulée dans les comptines, ignorée ou maltraitée dans la pratique.

Ce que l’on sait vraiment de la coccinelle

La coccinelle appartient à la famille des Coccinellidae, un groupe de coléoptères qui compte environ 6 000 espèces dans le monde et plus d’une centaine en France. L’espèce la plus connue reste la Coccinella septempunctata, la fameuse coccinelle à sept points, reconnaissable à ses élytres rouge vif ornés de sept taches noires. Mais elle est loin d’être la seule. Il existe des coccinelles jaunes, orangées, noires, certaines à deux points, d’autres à vingt-deux points, et même des espèces qui se nourrissent de champignons plutôt que de pucerons.

Sa taille modeste, entre 4 et 8 millimètres selon les espèces, lui vaut souvent d’être confondue avec d’autres insectes ou tout simplement ignorée. Pourtant, derrière cette apparence anodine se cache un prédateur redoutablement efficace, dont le rôle dans l’équilibre des écosystèmes de jardin est considérable.

Une prédatrice hors pair contre les pucerons

Si la coccinelle adulte consomme en moyenne entre 50 et 100 pucerons par jour, c’est sa larve qui constitue la véritable machine de guerre. Pendant les trois à quatre semaines que dure son développement larvaire, une seule larve de coccinelle peut engloutir jusqu’à 400 pucerons. Des chiffres qui donnent le vertige quand on sait qu’une colonie de pucerons peut compter plusieurs milliers d’individus en quelques jours seulement.

Les pucerons sont parmi les ravageurs les plus destructeurs du jardin. Ils s’attaquent aux rosiers, aux fèves, aux poivrons, aux tomates, aux arbres fruitiers. Ils affaiblissent les plantes en aspirant leur sève, transmettent des virus végétaux et favorisent le développement de la fumagine, ce champignon noir qui recouvre les feuilles d’un voile collant. Face à cette menace, la coccinelle représente une solution naturelle, gratuite et sans effets secondaires.

Le régime alimentaire de la coccinelle ne se limite pas aux pucerons. Selon les espèces, elle consomme :

Des acariens , notamment les araignées rouges qui ravagent les cultures sous serre

, notamment les araignées rouges qui ravagent les cultures sous serre Des aleurodes , ces mouches blanches particulièrement nuisibles aux tomates

, ces mouches blanches particulièrement nuisibles aux tomates Des cochenilles , qui s’attaquent aux arbres fruitiers et aux plantes d’intérieur

, qui s’attaquent aux arbres fruitiers et aux plantes d’intérieur Des œufs d’autres insectes ravageurs

Des champignons microscopiques pour certaines espèces phytophages

Le cycle de vie de la coccinelle : une organisation remarquable

Comprendre le cycle de vie de la coccinelle aide à mieux saisir pourquoi elle mérite une attention particulière au jardin. Au printemps, après avoir passé l’hiver en diapause sous des feuilles mortes, dans des anfractuosités de murs ou sous des écorces d’arbres, les adultes sortent de leur léthargie dès que les températures remontent au-dessus de 10 à 12 degrés.

La femelle pond ses œufs jaune orangé en petits groupes sur la face inférieure des feuilles, de préférence à proximité de colonies de pucerons. Ce n’est pas un hasard : les larves qui vont éclore auront ainsi une source de nourriture immédiatement disponible. Une femelle peut pondre jusqu’à 400 œufs au cours de sa vie.

Le développement passe ensuite par quatre stades larvaires successifs, chacun séparé par une mue. La larve, qui ressemble à un petit crocodile gris et orange, est aussi vorace que peu reconnaissable. C’est précisément là que le bât blesse : nombreux sont les jardiniers qui, ne reconnaissant pas cette larve, l’écrasent sans hésiter, persuadés d’éliminer un nuisible.

Après la phase de nymphose, qui dure environ une semaine, l’adulte émerge. Fait peu connu : la coccinelle fraîchement éclose est jaune pâle. Ses taches et sa couleur rouge caractéristique n’apparaissent qu’au bout de quelques heures, le temps que sa cuticule durcisse et se pigmente.

La larve de coccinelle, victime d’une méconnaissance coupable

C’est sans doute l’un des problèmes les plus concrets auxquels fait face la coccinelle dans nos jardins. La larve, avec son aspect étrange et son allure vaguement menaçante, ne bénéficie pas de la même sympathie instinctive que l’adulte. Elle est sombre, hérissée de petits tubercules, et se déplace rapidement sur les feuilles. Résultat : elle est régulièrement détruite par des jardiniers bien intentionnés qui pensent protéger leurs plantes.

Cette méconnaissance a des conséquences directes sur les populations de coccinelles. Apprendre à identifier une larve de coccinelle devrait faire partie des bases de tout jardinage raisonné. Quelques repères utiles :

Elle mesure entre 1 et 12 millimètres selon son stade de développement

Son corps allongé présente des teintes gris foncé à noir avec des taches orangées ou jaunes

Elle se trouve souvent au cœur des colonies de pucerons, en train de se nourrir

Elle ne pique pas et ne présente aucun danger pour l’homme

La menace de la coccinelle asiatique

Parler de la coccinelle au jardin sans évoquer Harmonia axyridis, la coccinelle asiatique, serait incomplet. Introduite volontairement en Europe à partir des années 1990 comme agent de lutte biologique contre les pucerons, cette espèce originaire d’Asie orientale s’est rapidement répandue sur tout le continent.

Reconnaissable à sa grande variabilité de couleur et à ses nombreuses taches, elle est plus grande que la coccinelle à sept points et surtout plus agressive. Le problème est qu’elle entre en compétition directe avec les espèces indigènes, qu’elle peut consommer leurs œufs et leurs larves, et qu’elle est vectrice d’un parasite, Hesperomyces virescens, un champignon qui affecte les coccinelles européennes sans toucher les asiatiques.

Les populations de coccinelles indigènes ont reculé de manière significative dans plusieurs régions d’Europe depuis l’introduction de cette espèce. La coccinelle à deux points (Adalia bipunctata) a notamment vu ses effectifs chuter drastiquement au Royaume-Uni et en Belgique.

Face à cette situation, il est conseillé de ne pas favoriser la coccinelle asiatique et de privilégier les conditions qui permettent aux espèces locales de se maintenir.

Comment accueillir et protéger les coccinelles dans son jardin

Attirer les coccinelles n’est pas une science exacte, mais certaines pratiques simples font une vraie différence.

Éviter les pesticides à tout prix

C’est la règle numéro un. Les insecticides, même ceux présentés comme peu toxiques, éliminent les coccinelles au même titre que les ravageurs qu’ils sont censés combattre. Les pyréthrinoïdes de synthèse, largement utilisés en jardinage amateur, sont particulièrement dévastateurs pour tous les insectes auxiliaires. Même la pyréthrine naturelle, souvent présentée comme une alternative écologique, tue les coccinelles sans distinction.

Laisser des zones de refuge

Les coccinelles ont besoin d’abris pour passer l’hiver. Un tas de feuilles mortes dans un coin du jardin, une pile de bûches, un mur en pierres sèches ou une haie dense constituent des refuges précieux. Les hôtels à insectes peuvent offrir des espaces de nidification, à condition d’être correctement conçus avec des matériaux adaptés.

Planter des espèces attractives

Certaines plantes attirent davantage les coccinelles que d’autres. Les ombellifères comme la carotte sauvage, le fenouil ou l’aneth sont particulièrement appréciées pour leur nectar. La tanaisie, la capucine et la bourrache figurent parmi les plantes recommandées pour favoriser leur présence.

Tolérer une présence modérée de pucerons

Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, laisser quelques pucerons sur certaines plantes en début de saison permet aux coccinelles de s’installer et de se reproduire. Sans proies disponibles, elles quittent le jardin pour aller chercher de la nourriture ailleurs. Une petite colonie de pucerons sur une plante sacrifiée peut ainsi servir d’appât pour maintenir une population de coccinelles sur place.

Des chiffres qui illustrent leur importance économique

La valeur des insectes auxiliaires comme la coccinelle dans l’agriculture est souvent sous-estimée. En lutte biologique, les coccinelles sont utilisées depuis des décennies pour contrôler les populations de ravageurs dans les serres et les vergers. Des études menées dans plusieurs pays européens ont montré que le recours aux auxiliaires naturels permettait de réduire l’utilisation de pesticides de 20 à 40 % dans certaines cultures.

En France, l’agriculture biologique et les pratiques de jardinage naturel en plein essor replacent progressivement les insectes auxiliaires au cœur des stratégies de protection des cultures. La coccinelle y joue un rôle central, aux côtés des chrysopes, des syrphes et des carabes.

Un insecte fragile dans un monde qui l’est tout autant

Les populations de coccinelles sont soumises à des pressions multiples : destruction des habitats naturels, utilisation massive de pesticides, changement climatique qui perturbe leurs cycles biologiques, et concurrence des espèces invasives. Une étude publiée dans la revue Science en 2019 estimait que les populations d’insectes avaient décliné de près de 27 % en trente ans en Europe.

Dans ce contexte, chaque jardin, même modeste, peut constituer un refuge. Chaque geste compte : ne pas retourner systématiquement le sol en automne, ne pas ramasser toutes les feuilles mortes, ne pas traiter chimiquement au moindre signe de puceron. Ces petites décisions, multipliées à l’échelle de millions de jardins, ont un impact réel sur le maintien des populations d’insectes auxiliaires.

La prochaine fois qu’une petite bête rouge à pois noirs se posera sur votre main au jardin, peut-être regarderez-vous autour de vous avec un œil différent. Et si, au lieu de l’envoyer promener, vous lui laissiez simplement faire son travail ?