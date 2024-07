Jardinier débutant : 10 plantes faciles à bouturer pour un jardin resplendissant

Vous rêvez d’un jardin luxuriant et coloré, mais vous ne savez pas par où commencer ?

Pas de panique, le bouturage est une technique simple et efficace pour multiplier vos plantes préférées et garnir votre jardin à moindres frais.

Nous vous proposons un guide pour débutants, avec 10 plantes faciles à bouturer, qui vous permettront de créer un espace extérieur rayonnant et épanouissant.

Alors, enfilez vos gants de jardinier et suivez le guide !

1. Le géranium (Pelargonium)

Pour commencer, le géranium est une plante incontournable pour les jardiniers débutants. Ses fleurs colorées et parfumées sont un véritable atout pour égayer votre jardin, et sa facilité de bouturage en fait un choix idéal pour se lancer.

Pour bouturer un géranium, voici les étapes à suivre :

Choisissez une tige saine et vigoureuse, sans fleurs ni boutons floraux. Coupez la tige à environ 10 cm de sa base, juste en dessous d’un nœud (endroit où une feuille est attachée à la tige). Supprimez les feuilles du bas, en ne conservant que les deux ou trois feuilles du haut. Plantez la bouture dans un pot rempli de terreau, en l’enterrant jusqu’à la première feuille. Maintenez le terreau humide, mais pas détrempé, et placez le pot dans un endroit lumineux et chaud, à l’abri des courants d’air. Après quelques semaines, des racines se seront formées et vous pourrez rempoter votre bouture dans un pot plus grand ou la planter en pleine terre.

2. La lavande (Lavandula)

La lavande est une plante aromatique emblématique du sud de la France, dont le parfum envoûtant et les propriétés relaxantes sont très appréciés. En plus, elle est facile à bouturer et apporte une touche de couleur et de senteur à votre jardin.

Voici comment procéder :

À la fin de l’été, choisissez une tige saine et vigoureuse, sans fleurs ni boutons floraux. Coupez la tige à environ 10 cm de sa base, juste en dessous d’un nœud. Supprimez les feuilles du bas, en ne conservant que les deux ou trois feuilles du haut. Plantez la bouture dans un pot rempli de terreau, en l’enterrant jusqu’à la première feuille. Maintenez le terreau humide, mais pas détrempé, et placez le pot dans un endroit lumineux et chaud, à l’abri des courants d’air. Après quelques semaines, des racines se seront formées et vous pourrez rempoter votre bouture dans un pot plus grand ou la planter en pleine terre.

3. Le romarin (Rosmarinus officinalis)

Le romarin est une autre plante aromatique très appréciée en cuisine pour ses saveurs terreuses et légèrement citronnées. Facile à bouturer, il agrémentera votre jardin de ses jolies fleurs bleues et de son parfum envoûtant.

Pour bouturer le romarin, suivez ces étapes :

À la fin de l’été, choisissez une tige saine et vigoureuse, sans fleurs ni boutons floraux. Coupez la tige à environ 10 cm de sa base, juste en dessous d’un nœud. Supprimez les feuilles du bas, en ne conservant que les deux ou trois feuilles du haut. Plantez la bouture dans un pot rempli de terreau, en l’enterrant jusqu’à la première feuille. Maintenez le terreau humide, mais pas détrempé, et placez le pot dans un endroit lumineux et chaud, à l’abri des courants d’air. Après quelques semaines, des racines se seront formées et vous pourrez rempoter votre bouture dans un pot plus grand ou la planter en pleine terre.

4. Le hortensia (Hydrangea)

Le hortensia est une plante ornementale très prisée pour ses grandes inflorescences colorées, qui peuvent prendre des teintes allant du blanc au bleu, en passant par le rose et le rouge. Bien qu’un peu plus délicate à bouturer que les plantes précédentes, elle reste accessible aux débutants et vaut le détour pour la beauté de ses fleurs.

Voici comment bouturer un hortensia :

En été, choisissez une tige saine et vigoureuse, sans fleurs ni boutons floraux. Coupez la tige à environ 10 cm de sa base, juste en dessous d’un nœud. Supprimez les feuilles du bas, en ne conservant que les deux ou trois feuilles du haut. Plantez la bouture dans un pot rempli de terreau, en l’enterrant jusqu’à la première feuille. Maintenez le terreau humide, mais pas détrempé, et placez le pot dans un endroit lumineux et chaud, à l’abri des courants d’air. Après quelques semaines, des racines se ront formées et vous pourrez rempoter votre bouture dans un pot plus grand ou la planter en pleine terre.

5. Le figuier (Ficus carica)

Le figuier est un arbre fruitier méditerranéen emblématique, qui produit des figues délicieuses et sucrées. Facile à bouturer, il apportera une touche d’exotisme à votre jardin et vous offrira des fruits savoureux à déguster.

Pour bouturer un figuier, procédez comme suit :

En hiver, choisissez une branche saine et vigoureuse, sans feuilles ni fruits. Coupez la branche à environ 20 cm de sa base, juste en dessous d’un nœud. Plantez la bouture dans un pot rempli de terreau, en l’enterrant jusqu’à la moitié de sa hauteur. Maintenez le terreau humide, mais pas détrempé, et placez le pot dans un endroit lumineux et frais, à l’abri des courants d’air et du gel. Après quelques mois, des racines se seront formées et vous pourrez rempoter votre bouture dans un pot plus grand ou la planter en pleine terre au printemps.

6. Le forsythia (Forsythia)

Le forsythia est un arbuste ornemental très apprécié pour ses fleurs jaunes éclatantes, qui annoncent l’arrivée du printemps. Facile à bouturer, il illuminera votre jardin de sa floraison spectaculaire et précoce.

Voici comment bouturer un forsythia :

En été, choisissez une tige saine et vigoureuse, sans fleurs ni boutons floraux. Coupez la tige à environ 10 cm de sa base, juste en dessous d’un nœud. Supprimez les feuilles du bas, en ne conservant que les deux ou trois feuilles du haut. Plantez la bouture dans un pot rempli de terreau, en l’enterrant jusqu’à la première feuille. Maintenez le terreau humide, mais pas détrempé, et placez le pot dans un endroit lumineux et chaud, à l’abri des courants d’air. Après quelques semaines, des racines se seront formées et vous pourrez rempoter votre bouture dans un pot plus grand ou la planter en pleine terre.

7. Le rosier (Rosa)

Le rosier est sans conteste la reine des fleurs, symbole de l’amour et de la beauté. Bien qu’il existe de nombreuses variétés de rosiers, la plupart sont relativement faciles à bouturer, ce qui vous permettra d’agrémenter votre jardin de leurs fleurs somptueuses et parfumées.

Pour bouturer un rosier, suivez ces étapes :

En été, choisissez une tige saine et vigoureuse, sans fleurs ni boutons floraux. Coupez la tige à environ 20 cm de sa base, juste en dessous d’un nœud. Supprimez les feuilles du bas, en ne conservant que les deux ou trois feuilles du haut. Trempez la base de la bouture dans de l’hormone de bouturage (facultatif, mais recommandé pour augmenter les chances de succès). Plantez la bouture dans un pot rempli de terreau, en l’enterrant jusqu’à la première feuille. Maintenez le terreau humide, mais pas détrempé, et placez le pot dans un endroit lumineux et chaud, à l’abri des courants d’air. Après quelques semaines, des racines se seront formées et vous pourrez rempoter votre bouture dans un pot plus grand ou la planter en pleine terre.

8. La sauge (Salvia)

La sauge est une plante aromatique et ornementale très polyvalente, qui offre à la fois des saveurs intéressantes en cuisine et des fleurs colorées pour égayer votre jardin. Facile à bouturer, elle est un excellent choix pour les jardiniers débutants.

Voici comment bouturer la sauge :

À la fin de l’été, choisissez une tige saine et vigoureuse, sans fleurs ni boutons floraux. Coupez la tige à environ 10 cm de sa base, juste en dessous d’un nœud. Supprimez les feuilles du bas, en ne conservant que les deux ou trois feuilles du haut. Plantez la bouture dans un pot rempli de terreau, en l’enterrant jusqu’à la première feuille. Maintenez le terreau humide, mais pas détrempé, et placez le pot dans un endroit lumineux et chaud, à l’abri des courants d’air. Après quelques semaines, des racines se seront formées et vous pourrez rempoter votre bouture dans un pot plus grand ou la planter en pleine terre.

9. Le laurier sauce (Laurus nobilis)

Le laurier sauce est une plante aromatique méditerranéenne très utilisée en cuisine pour parfumer les plats mijotés. Facile à bouturer, il apportera une touche de verdure persistante à votre jardin tout en vous offrant des feuilles savoureuses pour vos recettes.

Pour bouturer un laurier sauce, procédez comme suit :

À la fin de l’été, choisissez une tige saine et vigoureuse, sans fleurs ni boutons floraux. Coupez la tige à environ 10 cm de sa base, juste en dessous d’un nœud. Supprimez les feuilles du bas, en ne conservant que les deux ou trois feuilles du haut. Plantez la bouture dans un pot rempli de terreau, en l’enterrant jusqu’à la première feuille. Maintenez le terreau humide, mais pas détrempé, et placez le pot dans un endroit lumineux et chaud, à l’abri des courants d’air. Après quelques semaines, des racines se seront formées et vous pourrez rempoter votre bouture dans un pot plus grand ou la planter en pleine terre.

10. Le buis (Buxus)

Enfin, le buis est un arbuste persistant très apprécié pour sa facilité de taille et sa résistance, ce qui en fait un choix idéal pour créer des haies, des topiaires ou des bordures. Facile à bouturer, il permettra de structurer votre jardin et d’apporter une touche d’élégance et de raffinement.

Voici comment bouturer un buis :

En été, choisissez une tige saine et vigoureuse, sans fleurs ni boutons floraux. Coupez la tige à environ 10 cm de sa base, juste en dessous d’un nœud. Supprimez les feuilles du bas, en ne conservant que les deux ou trois feuilles du haut. Plantez la bouture dans un pot rempli de terreau, en l’enterrant jusqu’à la première feuille. Maintenez le terreau humide, mais pas détrempé, et placez le pot dans un endroit lumineux et chaud, à l’abri des courants d’air. Après quelques semaines, des racines se seront formées et vous pourrez rempoter votre bouture dans un pot plus grand ou la planter en pleine terre.

Le bouturage est une technique idéale pour les jardiniers débutants qui souhaitent embellir leur jardin sans se ruiner. Avec ces 10 plantes faciles à bouturer, vous pourrez créer un espace extérieur rayonnant et harmonieux, tout en développant vos compétences de jardinage. Alors n’hésitez plus, munissez-vous de vos outils et lancez-vous dans l’aventure du bouturage !

Et souvenez-vous, la pratique rend parfait : plus vous bouturerez, plus vous deviendrez à l’aise avec cette technique. N’hésitez pas à partager vos expériences et vos astuces avec d’autres jardiniers, car le jardinage est avant tout un art de la patience, de l’observation et du partage. Bon bouturage et bon jardinage !