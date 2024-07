Embellissez et parfumez votre jardin en un temps record avec ces plantes à croissance rapide

Vous rêvez d’un jardin parfumé et fleuri en un rien de temps ?

Vous ne savez pas quelles plantes choisir pour obtenir ce résultat ? Vous êtes au bon endroit !

Nous vous présenterons plusieurs variétés de plantes parfumées à croissance rapide qui transformeront votre extérieur en un véritable havre de paix, digne des plus grands parcs et jardins.

Alors, sans plus attendre, découvrons ensemble ces plantes magiques qui embaumeront votre jardin d’ici la fin du mois !

Le jasmin : une floraison abondante et un parfum envoûtant

Le jasmin est sans conteste l’une des plantes parfumées les plus célèbres et les plus appréciées des jardiniers. En plus de son parfum envoûtant, le jasmin offre une floraison abondante qui dure tout l’été, pour le plus grand plaisir des yeux et du nez !

Jasminum officinale : Connu sous le nom de jasmin commun, il arbore de jolies fleurs blanches étoilées et parfumées. Il peut atteindre jusqu’à 5 mètres de hauteur et pousse très rapidement.

Jasminum polyanthum : Ce jasmin rose et blanc est originaire de Chine et possède un parfum très suave. Il grimpe facilement sur les supports et peut atteindre 6 à 8 mètres de hauteur.

Jasminum nitidum : Ce jasmin en arbuste originaire des Philippines est très résistant aux maladies et peut pousser jusqu’à 3 mètres de hauteur. Ses fleurs blanches sont délicieusement parfumées.

Pour planter du jasmin dans votre jardin, choisissez un endroit ensoleillé et protégé du vent. Les jasmins sont des plantes faciles à entretenir et demandent peu d’arrosage, sauf en cas de sécheresse prolongée.

Le chèvrefeuille : une liane parfumée et ornementale

Le chèvrefeuille est une autre plante parfumée à croissance rapide qui peut métamorphoser votre jardin en un mois seulement. Cette liane ornementale est idéale pour habiller un mur, une pergola ou un treillis.

Lonicera periclymenum : Ce chèvrefeuille commun est le plus répandu en Europe. Il possède des fleurs en trompette de couleur blanche, rose ou jaune et dégage un parfum puissant et sucré.

Lonicera japonica : Ce chèvrefeuille du Japon est une espèce envahissante qui peut grimper jusqu’à 10 mètres de hauteur. Ses fleurs jaunes et blanches sont très parfumées, notamment en soirée.

Lonicera caprifolium : Ce chèvrefeuille des jardins est originaire de l’Europe du Sud. Il possède des fleurs en trompette, blanches et roses, délicieusement parfumées.

Le chèvrefeuille préfère un sol humide et bien drainé, ainsi qu’une exposition ensoleillée ou mi-ombre. Il demande peu d’entretien, hormis une taille régulière pour éviter qu’il ne devienne trop envahissant.

La lavande : un parfum méditerranéen au cœur de votre jardin

La lavande est une plante incontournable pour parfumer rapidement votre jardin. Originaire du bassin méditerranéen, elle est appréciée pour son parfum délicat et ses vertus relaxantes. De plus, elle est facile à cultiver et se développe rapidement.

Lavandula angustifolia : Cette lavande vraie ou lavande fine est la plus connue et la plus utilisée en parfumerie. Elle possède des fleurs violettes sur des épis et dégage un parfum frais et camphré.

Lavandula x intermedia : Ce lavandin est un hybride entre la lavande vraie et la lavande aspic. Il possède des épis floraux plus longs que la lavande vraie et son parfum est plus camphré et moins délicat.

Lavandula stoechas : Cette lavande papillon est originaire du bassin méditerranéen et se caractérise par ses épis floraux surmontés de bractées violettes en forme de papillon. Son parfum est plus doux et sucré que celui des autres lavandes.

La lavande est une plante qui aime le soleil et les sols bien drainés. Elle demande peu d’entretien, mais pensez à la tailler légèrement après la floraison pour favoriser la croissance de nouvelles tiges.

La glycine : une grappe de fleurs parfumées et spectaculaires

La glycine est une plante grimpante parfumée à croissance rapide qui offre une floraison spectaculaire. Ses longues grappes de fleurs violettes, roses ou blanches dégagent un parfum suave et enivrant.

Wisteria sinensis : Cette glycine de Chine est la plus répandue en Europe. Elle peut grimper jusqu’à 20 mètres de hauteur et offre des grappes de fleurs violettes très parfumées.

Wisteria floribunda : Cette glycine du Japon possède des grappes de fleurs plus longues et moins parfumées que la glycine de Chine. Elle est toutefois très appréciée pour son aspect ornemental et peut grimper jusqu’à 20 mètres de hauteur.

Wisteria brachybotrys : Cette glycine soyeuse est originaire du Japon et se distingue par ses grappes de fleurs courtes et compactes, au parfum très suave. Elle est moins vigoureuse que les autres glycines et atteint généralement une hauteur de 6 à 9 mètres.

La glycine est une plante qui apprécie les sols riches et bien drainés, ainsi qu’une exposition ensoleillée. Elle demande un support solide pour grimper et doit être taillée régulièrement pour favoriser la floraison et éviter qu’elle ne devienne trop envahissante.

La clématite : une explosion de couleurs et de parfums

La clématite est une plante grimpante parfumée et très décorative, grâce à ses nombreuses fleurs aux couleurs et formes variées. Certaines variétés sont à croissance rapide, ce qui en fait un choix idéal pour parfumer et embellir rapidement votre jardin.

Clematis armandii : Cette clématite persistante est originaire de Chine et possède des fleurs blanches en étoile, au parfum délicat et vanillé. Elle peut atteindre une hauteur de 5 mètres.

Clematis montana : Cette clématite des montagnes est très vigoureuse et peut grimper jusqu’à 10 mètres de hauteur. Ses fleurs sont généralement blanches ou rosées et légèrement parfumées.

Clematis viticella : Cette clématite italienne offre une floraison abondante de fleurs en clochettes, violettes, bleues ou roses, au parfum léger et agréable. Elle peut atteindre une hauteur de 4 mètres.

Les clématites apprécient un sol humide et bien drainé, ainsi qu’une exposition ensoleillée à mi-ombre. Elles demandent un support pour grimper et doivent être taillées régulièrement pour stimuler la floraison.

Le lilas : un classique indémodable et parfumé

Le lilas est un arbuste parfumé à croissance rapide qui offre une floraison spectaculaire au printemps. Ses grappes de fleurs blanches, roses, violettes ou bleues dégagent un parfum puissant et sucré, qui embaume les jardins dès le mois de mai.

Syringa vulgaris : Ce lilas commun est le plus répandu et possède de nombreuses variétés aux couleurs et formes différentes. Il peut atteindre une hauteur de 3 à 6 mètres.

Syringa meyeri ‘Palibin’ : Ce lilas nain est idéal pour les petits jardins ou les espaces restreints. Il possède des fleurs rose pâle et son parfum est légèrement moins puissant que celui du lilas commun. Il atteint généralement une hauteur de 1,5 mètre.

Syringa x persica : Ce lilas de Perse est un hybride entre Syringa vulgaris et Syringa afghanica. Il possède des fleurs plus petites et moins parfumées que le lilas commun, mais offre un aspect plus délicat et élégant. Il peut atteindre une hauteur de 2 à 3 mètres.

Le lilas apprécie un sol fertile et bien drainé, ainsi qu’une exposition ensoleillée. Il demande peu d’entretien, mais pensez à le tailler après la floraison pour favoriser la croissance de nouvelles tiges et encourager la floraison l’année suivante.

Il existe de nombreuses plantes parfumées à croissance rapide qui peuvent transformer votre jardin en un véritable paradis olfactif et visuel en un mois seulement. Jasmin, chèvrefeuille, lavande, glycine, clématite et lilas sont autant de variétés intéressantes pour parfumer et embellir votre extérieur rapidement. N’hésitez pas à les associer entre elles ou à les compléter avec d’autres plantes pour créer un jardin harmonieux et adapté à vos envies. Alors, à vos sécateurs et bêches, et laissez la magie opérer !