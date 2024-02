Dépassez-vous et découvrez si vous faites partie des génies qui résolvent ce casse-tête en moins de 57 secondes !

Êtes-vous prêt à relever un défi mathématique qui mettra vos neurones à l’épreuve ?

Ce problème, sous forme d’équations, est un véritable casse-tête qui a fait le tour du web.

Peu de gens parviennent à le résoudre en moins de 57 secondes, et seuls quelques élus y arrivent.

Alors, êtes-vous prêt à rejoindre ce cercle très fermé des génies des maths ?

Relevez le défi et découvrez si votre cerveau est capable de résoudre ce problème en un temps record !

##IMAGE

Présentation du défi

Dans ce défi, vous devrez résoudre un problème composé de plusieurs équations.

Voici les équations à résoudre :

water-polo * basketball = 20

golf + golf – basketball = 6

water-polo + golf * basketball = 18

water-polo * golf + basketball = ?

Le but est de trouver la valeur de la dernière équation en vous basant sur les résultats des trois premières. Attention, le temps est compté : vous n’avez que 57 secondes pour trouver la solution !

Intérêt des tests mathématiques et cognitifs

Les casse-têtes comme celui-ci sont bien plus qu’un simple jeu.

Ils permettent en effet de stimuler notre cerveau et de développer nos compétences cognitives. En résolvant ce type de problèmes, nous améliorons notre logique, notre concentration et notre capacité à analyser des situations complexes. De plus, ces tests sont excellents pour entretenir notre mémoire et notre vivacité d’esprit. Ainsi, plus nous nous exerçons à résoudre des énigmes et des problèmes mathématiques, plus notre cerveau devient performant.

En outre, ces tests sont souvent utilisés dans le cadre d’évaluations psychotechniques et cognitives, pour mesurer le niveau d’intelligence et les capacités de raisonnement des individus. Ils sont fréquemment utilisés dans les processus de recrutement, pour évaluer les compétences des candidats.

La solution du casse-tête

Après avoir tenté de résoudre le problème par vous-même, il est temps de découvrir la solution.

Voici les étapes pour résoudre ce casse-tête :

Trouver les valeurs possibles de water-polo et basketball : (2, 10) ou (4, 5). En utilisant la deuxième équation, déterminer que basketball = 10 et golf = 8. Calculer la valeur de water-polo à partir de la première équation : water-polo = 2. Vérifier si les valeurs trouvées fonctionnent pour la troisième équation. Si ce n’est pas le cas, essayer d’autres combinaisons de valeurs. Une fois les bonnes valeurs trouvées, calculer la valeur de la dernière équation : water-polo * golf + basketball = 2 * 8 + 10 = 26.

Le résultat final est donc 26. Si vous avez réussi à résoudre ce casse-tête en moins de 57 secondes, félicitations ! Vous faites partie d’une infime partie de la population capable de résoudre ce problème dans un temps si court.

Ce casse-tête mathématique est un excellent moyen de stimuler votre cerveau et de développer vos compétences cognitives. De plus, en tentant de résoudre ce problème en moins de 57 secondes, vous vous mettez au défi et évaluez vos capacités de raisonnement et de concentration. N’hésitez pas à partager ce test avec vos amis et découvrez qui, parmi vous, fait partie des génies capables de résoudre ce casse-tête en un temps record !