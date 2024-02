Voici l’étonnante race de chien qui n’aboie jamais

Dans l’univers canin, il existe une race de chien unique en son genre, qui se distingue des autres par une caractéristique étonnante : l’absence d’aboiement.

Ce chien, c’est le Basenji, une race ancestrale originaire d’Afrique centrale.

Nous vous proposons de plonger dans l’histoire fascinante de ce chien pas comme les autres, de découvrir les raisons de son absence d’aboiement et de vous familiariser avec ses autres traits de caractère singuliers.

Alors, laissez-vous emporter par le récit captivant de l’histoire du Basenji, ce chien mystérieux qui a su traverser les âges sans jamais élever la voix.

Les origines du Basenji : un chien africain millénaire

La première mention du Basenji dans la littérature remonte à la plus haute Antiquité, il y a plus de 5000 ans.

On trouve ainsi des représentations de chiens ressemblant au Basenji sur des peintures murales et des sculptures égyptiennes. Des statues et des céramiques datant de l’Empire du Nouvel Empire montrent des chiens aux oreilles dressées et à la queue enroulée, caractéristiques distinctives du Basenji. Il est probable que ces chiens, appelés alors « chiens du pharaon », étaient utilisés comme animaux de compagnie, mais aussi pour la chasse, grâce à leur agilité et leur intelligence.

Cependant, l’origine exacte du Basenji reste incertaine, car on trouve des traces de ce chien dans d’autres régions d’Afrique centrale. On pense notamment que le Basenji pourrait être l’un des ancêtres du lévrier africain, une autre race de chien réputée pour sa vélocité et son endurance. Quoi qu’il en soit, le Basenji est indéniablement un chien au pedigree millénaire, qui a su traverser les âges en conservant ses caractéristiques physiques et comportementales uniques.

Le Basenji, ce chien qui ne sait pas aboyer : explications

Venons-en maintenant à la particularité la plus surprenante du Basenji : son absence d’aboiement.

Une spécificité anatomique : Le secret de cette étonnante particularité réside dans la structure de la larynx du Basenji, légèrement différente de celle des autres races de chiens. En effet, chez le Basenji, la larynx est plus étroite et les cordes vocales sont moins développées, ce qui rend l’aboiement difficile, voire impossible. À la place, le Basenji émet un yodel, une sorte de chant mélodieux et guttural appelé « barroo ». Ce son particulier, qui rappelle celui des chants tyroliens, est très différent des aboiements traditionnels des autres chiens. Une possible adaptation à la vie sauvage : Une autre hypothèse, plus spéculative, suggère que l’absence d’aboiement chez le Basenji pourrait être le résultat d’une adaptation à son environnement naturel. En effet, dans la jungle africaine, où le Basenji vivait à l’état sauvage, l’aboiement aurait pu représenter un danger, en attirant l’attention des prédateurs. Ainsi, le Basenji aurait développé cette caractéristique singulière pour mieux se fondre dans son environnement et échapper à ses ennemis.

Un chien aux multiples talents : les autres caractéristiques du Basenji

Outre son absence d’aboiement, le Basenji possède de nombreuses autres qualités qui en font un chien unique.

Une grande intelligence : Le Basenji est un chien vif et curieux, qui apprend très vite. Son intelligence lui permet de résoudre des problèmes complexes et de s’adapter à des situations nouvelles. C’est un chien très observateur, qui est capable de comprendre le langage corporel de ses maîtres et de communiquer avec eux de manière subtile.

Au-delà de son intelligence, le Basenji est connu pour son caractère indépendant et fier. C'est un chien qui aime prendre ses propres décisions et qui n'aime pas être contraint. C'est pourquoi il peut parfois être difficile à dresser, car il n'est pas toujours disposé à obéir aveuglément à son maître. Il est donc important de bien connaître et respecter le caractère du Basenji, pour établir une relation harmonieuse avec lui.

Au fil des siècles, le Basenji a développé d'excellentes compétences de chasseur, grâce à sa rapidité, son agilité et sa discrétion. Il est capable de détecter et de suivre une proie sur de longues distances, sans jamais émettre le moindre bruit. Son odorat est particulièrement développé, ce qui lui permet de repérer facilement les pistes à suivre. De plus, il est doté d'une vision exceptionnelle, qui lui permet de repérer les mouvements même les plus infimes. Ainsi, le Basenji est un véritable chasseur silencieux, qui sait traquer sa proie sans jamais se faire remarquer.

Enfin, malgré son tempérament indépendant, le Basenji est un chien très attachant et affectueux, qui sait se montrer câlin et démonstratif envers ses maîtres. Il est fidèle et protecteur envers sa famille, et il est capable de nouer des liens très forts avec les personnes qui l'entourent. De plus, il est d'un naturel sociable et s'entend généralement bien avec les autres animaux, notamment les chiens de son propre sexe.

Le Basenji aujourd’hui : une race à redécouvrir

Malgré toutes ces qualités, le Basenji reste une race relativement méconnue et peu répandue en dehors de son continent d’origine.

Cela s’explique en partie par le fait que le Basenji est un chien rare, dont l’élevage est complexe et coûteux. En effet, la femelle Basenji ne connaît qu’une seule période de reproduction par an, ce qui limite considérablement le nombre de chiots disponibles. De plus, le Basenji est souvent victime de problèmes de santé génétiques, tels que la luxation de la rotule ou la surdité, qui peuvent compliquer encore davantage son élevage.

Cependant, il est certain que le Basenji mérite d’être mieux connu et apprécié, tant pour ses qualités de chasseur et de compagnon que pour sa singularité. En effet, adopter un Basenji, c’est accueillir chez soi un chien d’exception, qui saura vous étonner et vous séduire par sa beauté, son intelligence et son caractère unique.

Alors, si vous êtes à la recherche d’un chien hors du commun, ne passez pas à côté du Basenji, ce fabuleux chien africain qui a su traverser les âges sans jamais élever la voix.