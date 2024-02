Découvrez le défi mathématique qui rend fou le web et met votre cerveau à l’épreuve en moins de 46 secondes !

Vous aimez les défis et pensez avoir un esprit logique ? Vous êtes au bon endroit !

Nous vous proposons un casse-tête mathématique qui a fait fureur sur les réseaux sociaux et qui a mis à rude épreuve les méninges des internautes du monde entier.

Le but de ce test est de parvenir à résoudre une série d’équations en moins de 46 secondes.

Si vous y arrivez, vous faites partie d’une infime partie de la population qui y parvient. Alors, prêt à relever le défi ?

Le défi : résoudre ces équations en moins de 46 secondes

Voici les équations à résoudre, présentées sous forme d’énigme.

Il faut réussir à déterminer la valeur de la dernière équation à partir des trois premières :

Tour Eiffel + Statue de la Liberté * Château Japonais = 74

Statue de la Liberté * Château Japonais – Tour Eiffel = 66

Château Japonais * Tour Eiffel + Statue de la Liberté = 38

Tour Eiffel + Statue de la Liberté * Château Japonais – Statue de la Liberté = ?

L’intérêt de ce genre de tests : stimulation cognitive et psychologique

Résoudre ce type d’énigmes a un grand intérêt sur le plan cognitif et psychologique.

En effet, elles permettent de stimuler notre esprit logique, notre capacité de raisonnement et notre réflexion. En outre, ce genre de défis est excellent pour entretenir notre mémoire et améliorer notre concentration.

De plus, résoudre des énigmes comme celle-ci est une excellente manière de s’entraîner à penser de manière stratégique et structurée. En effet, pour réussir ce défi en moins de 46 secondes, il faut être capable de décomposer les équations et de les analyser rapidement pour en déduire la solution.

La solution : comment résoudre ce défi en moins de 46 secondes ?

Alors, comment résoudre cette série d’équations en moins de 46 secondes ? Pour vous aider, voici une méthode pour y parvenir :

Pour commencer l’analyse, simplifiez les équations en utilisant des lettres pour représenter les variables. Soit T la Tour Eiffel, S la Statue de la Liberté et C le Château Japonais. Les équations deviennent : T + S * C = 74

S * C – T = 66

C * T + S = 38 L’équation la plus simple pour commencer l’analyse est la troisième équation (C * T + S = 38). En utilisant les équations 1 et 2, on peut éliminer T : T = S * C – 66 (de l’équation 2) En remplaçant T dans l’équation 1 : (S * C – 66) + S * C = 74

2 * S * C – 66 = 74

2 * S * C = 140

S * C = 70 Les seules valeurs possibles pour S et C sont 5 et 14. Testez ces valeurs dans les équations pour déterminer la valeur de T. Vous obtenez ainsi les valeurs de T, S et C. Enfin, utilisez ces valeurs pour calculer la dernière équation, et vous obtiendrez le résultat final : 64.

Alors, avez-vous réussi à résoudre ce défi en moins de 46 secondes ? Félicitations si c’est le cas, vous faites partie d’une infime partie de la population qui y parvient !

Si vous avez apprécié ce défi et pensez que vos amis et votre famille pourraient être intéressés, n’hésitez pas à le partager avec eux ! Peut-être qu’ils pourront eux aussi résoudre cette énigme en moins de 46 secondes et ainsi stimuler leur esprit logique et leur capacité de réflexion. Bonne chance à tous, et n’oubliez pas, l’entraînement et la persévérance sont les clés de la réussite !