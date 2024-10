Délice breton aux pommes : la recette authentique du gâteau qui fait fondre les papilles

Le gâteau breton aux pommes, un dessert emblématique de la Bretagne, allie la douceur des fruits à la richesse du beurre salé.

Cette pâtisserie traditionnelle, transmise de génération en génération, séduit par sa simplicité et son goût incomparable.

Découvrons l’univers de ce délice régional qui fait la fierté des tables bretonnes.

L’histoire et les origines du gâteau breton aux pommes

Le gâteau breton aux pommes, connu sous le nom de « pommé breton », est une variante du célèbre gâteau breton. Cette recette, ancrée dans la tradition culinaire de la région, a été perfectionnée au fil du temps par les familles bretonnes.

Une version particulièrement appréciée nous vient de Mme Boulc’h, une habitante des Côtes d’Armor, qui a partagé sa recette il y a une dizaine d’années. Depuis, ce dessert a conquis le cœur (et les papilles) de nombreux gourmands, bien au-delà des frontières de la Bretagne.

Les ingrédients du gâteau breton aux pommes

Pour réaliser ce délicieux gâteau, vous aurez besoin des ingrédients suivants :

Pour la base du gâteau :

500 g de pommes

250 g de farine

180 g de beurre demi-sel

2 œufs

1 sachet de levure chimique

1 sachet de sucre vanillé

60 cl de lait entier

1/2 cuillère à café de sel

Pour la touche sucrée :

350 g de sucre en poudre (ajustable selon les goûts)

Note importante : La quantité de sucre peut être réduite à 80-175 g pour ceux qui préfèrent une version moins sucrée.

Le matériel nécessaire

Avant de vous lancer dans la préparation, assurez-vous d’avoir à disposition :

Un four

Un saladier

Un moule à manqué (de préférence entre 24 et 28 cm de diamètre)

Une balance de cuisine

Une cuillère en bois

Du papier sulfurisé

La préparation du gâteau breton aux pommes

Suivez ces étapes pour réaliser votre gâteau breton aux pommes :

Préchauffez votre four à 200°C (thermostat 6-7). Dans un grand saladier, mélangez énergiquement le sucre, le sel et les œufs. Incorporez délicatement la farine et la levure à ce mélange. Ajoutez le beurre préalablement ramolli et le lait tiédi. Épluchez les pommes, coupez-les en gros dés et intégrez-les à la préparation. Beurrez généreusement votre moule à manqué. Versez la pâte dans le moule. Enfournez pour environ 45 minutes de cuisson. À la sortie du four, saupoudrez le gâteau de sucre vanillé.

Les astuces pour réussir votre gâteau breton aux pommes

Pour obtenir un résultat optimal, voici quelques conseils de pros :

Température des ingrédients : Veillez à ce que le beurre soit bien ramolli et le lait tiède pour faciliter le mélange.

: Veillez à ce que le beurre soit bien ramolli et le lait tiède pour faciliter le mélange. Choix du moule : Optez pour un moule à manqué suffisamment grand pour éviter les débordements lors de la cuisson.

: Optez pour un moule à manqué suffisamment grand pour éviter les débordements lors de la cuisson. Cuisson : Surveillez attentivement la cuisson, car elle peut varier selon les fours. Le gâteau est prêt lorsqu’il est doré sur le dessus et qu’un couteau planté au centre ressort propre.

: Surveillez attentivement la cuisson, car elle peut varier selon les fours. Le gâteau est prêt lorsqu’il est doré sur le dessus et qu’un couteau planté au centre ressort propre. Refroidissement : Laissez le gâteau refroidir complètement avant de le démouler pour préserver sa texture.

Les variations autour du gâteau breton aux pommes

Bien que la recette traditionnelle soit délicieuse, n’hésitez pas à l’adapter selon vos goûts :

Version allégée

Pour une version moins calorique, vous pouvez remplacer le lait entier par du lait demi-écrémé ou même une préparation végétale aux amandes. Attention toutefois, cela peut légèrement modifier la texture finale du gâteau.

Touche gourmande

Les plus gourmands apprécieront l’ajout d’un filet de caramel au beurre salé sur le gâteau encore chaud à la sortie du four. Cette variante sublime les saveurs bretonnes et apporte une note de gourmandise supplémentaire.

Version aux fruits

Bien que les pommes soient traditionnelles, n’hésitez pas à expérimenter avec d’autres fruits de saison. Les poires ou les pruneaux peuvent offrir une alternative intéressante et tout aussi savoureuse.

La dégustation et la conservation

Le gâteau breton aux pommes se déguste idéalement tiède ou à température ambiante. Sa texture moelleuse et son cœur légèrement fondant en font un dessert parfait pour le goûter ou en fin de repas.

Pour le conserver, placez-le dans une boîte hermétique à température ambiante. Il se gardera ainsi pendant 2 à 3 jours sans perdre de sa saveur. Vous pouvez le congeler en portions individuelles pour prolonger sa durée de conservation.

L’accord parfait : que boire avec un gâteau breton aux pommes ?

Pour sublimer votre dégustation, voici quelques suggestions d’accompagnements :

Un cidre brut de Bretagne, dont les notes acidulées se marieront parfaitement avec la douceur du gâteau.

Un thé noir parfumé à la vanille ou aux agrumes, qui complètera agréablement les saveurs du dessert.

Pour les amateurs de café, un expresso corsé offrira un contraste intéressant avec la douceur du gâteau.

Le gâteau breton aux pommes : un dessert apprécié de tous

Ce dessert traditionnel a su conquérir les palais bien au-delà de la Bretagne. Sa simplicité de réalisation et son goût incomparable en font un incontournable des tables familiales. Avec une note moyenne de 4,3/5 basée sur 26 commentaires, il est plébiscité par les amateurs de pâtisserie maison.

Les utilisateurs soulignent particulièrement :

La facilité de la recette, accessible même aux débutants en pâtisserie.

Le goût délicieux, alliant la douceur des pommes à la richesse du beurre salé.

La texture unique, à mi-chemin entre le flan et le gâteau traditionnel.

Un dessert de saison à redécouvrir

Alors que l’automne s’installe et que les pommes sont à leur apogée, c’est le moment idéal pour se lancer dans la préparation de ce gâteau breton aux pommes. Que ce soit pour un goûter en famille, un dessert de fête ou simplement pour se faire plaisir, ce classique de la pâtisserie bretonne saura ravir petits et grands.

N’hésitez pas à partager cette recette autour de vous et à la transmettre à votre tour. Qui sait, peut-être deviendra-t-elle un incontournable de vos réunions familiales, perpétuant ainsi la tradition culinaire bretonne. Et pourquoi ne pas organiser un atelier pâtisserie pour initier les plus jeunes à ce délice régional ? C’est l’occasion parfaite de créer des souvenirs gourmands et de transmettre un savoir-faire ancestral.