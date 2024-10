Plaques d’immatriculation cachées : le nouveau défi des parkings urbains

Les rues des grandes villes françaises sont devenues le théâtre d’une curieuse scène.

Des voitures stationnées arborent désormais des bâches, des cartons ou même des masques chirurgicaux sur leurs plaques d’immatriculation.

Ce phénomène, loin d’être anodin, révèle une véritable guerre du stationnement entre automobilistes et autorités.

Découvrons les dessous de cette tendance qui soulève des questions sur l’efficacité de la surveillance automatisée et l’ingéniosité des conducteurs face aux contraintes urbaines.

Le système LAPI : la bête noire des automobilistes

Au cœur de cette bataille se trouve le système LAPI, acronyme de Lecture Automatisée des Plaques d’Immatriculation. Ce dispositif high-tech, surnommé non sans ironie la « sulfateuse à PV », est devenu l’outil de prédilection des municipalités pour traquer les infractions de stationnement.

Comment fonctionne le LAPI ?

Le LAPI repose sur une technologie de pointe :

Une caméra embarquée sur un véhicule dédié

sur un véhicule dédié Un logiciel de reconnaissance optique des caractères

des caractères Une base de données des véhicules autorisés à stationner

Le véhicule équipé du LAPI sillonne les rues, scannant automatiquement les plaques des voitures garées. En quelques secondes, le système peut déterminer si un véhicule est en infraction et déclencher l’émission d’un procès-verbal électronique.

Les villes à la pointe du LAPI

Plusieurs grandes agglomérations françaises ont adopté ce système :

Paris , pionnière en la matière

, pionnière en la matière Marseille , la cité phocéenne ne fait pas exception

, la cité phocéenne ne fait pas exception Toulouse , la ville rose voit rouge contre le stationnement illégal

, la ville rose voit rouge contre le stationnement illégal Bordeaux , où le LAPI fait grincer des dents

, où le LAPI fait grincer des dents Nantes , qui mise sur la technologie pour fluidifier le stationnement

, qui mise sur la technologie pour fluidifier le stationnement Rennes, dernière en date à s’équiper du système

La parade des automobilistes : cachez cette plaque que je ne saurais voir

Face à cette surveillance accrue, certains conducteurs ont développé des stratégies pour échapper à l’œil électronique du LAPI. Leur technique ? Dissimuler leur plaque d’immatriculation par tous les moyens possibles.

L’arsenal du parfait cachottier

Les automobilistes font preuve d’une créativité surprenante pour masquer leurs plaques :

Des bâches soigneusement ajustées

soigneusement ajustées Des draps noués autour du pare-chocs

noués autour du pare-chocs Des cartons fixés avec du ruban adhésif

fixés avec du ruban adhésif Des rubans enroulés autour des plaques

enroulés autour des plaques Et même des masques chirurgicaux, vestige de la pandémie reconverti en bouclier anti-PV

La faille du système exploitée

Cette stratégie repose sur une faille du dispositif LAPI : le conducteur du véhicule de contrôle n’a pas le droit de descendre de sa voiture pour retirer les objets cachant les plaques. Ainsi, sans visibilité sur la plaque, pas de verbalisation possible.

Les risques encourus : quand l’astuce devient infraction

Si la technique peut sembler astucieuse, elle n’en demeure pas moins illégale. Les automobilistes qui s’y adonnent s’exposent à des sanctions non négligeables.

Le cadre légal

L’article R317-8 du Code de la route est clair : les plaques d’immatriculation doivent être parfaitement lisibles à tout moment. Toute tentative de les masquer ou de les rendre illisibles est considérée comme une infraction.

Les amendes encourues

Les contrevenants s’exposent à deux types d’amendes :

Une amende de 35 euros pour plaque cachée

pour plaque cachée Une amende pouvant aller jusqu’à 135 euros si la plaque est jugée illisible

Le rôle des ASVP

Si le conducteur du véhicule LAPI est impuissant face aux plaques dissimulées, les Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) ont, eux, toute latitude pour intervenir. Ils sont autorisés à retirer manuellement les objets cachant les plaques et à verbaliser les contrevenants sur-le-champ.

Les enjeux sociétaux de cette guerre du stationnement

Au-delà de l’aspect anecdotique, cette tendance soulève des questions plus profondes sur la gestion de l’espace urbain et les relations entre citoyens et autorités.

L’efficacité du système LAPI remise en question

La multiplication des plaques cachées pose la question de l’efficacité réelle du système LAPI. Si de plus en plus d’automobilistes parviennent à le contourner, son utilité et son coût pour les municipalités peuvent être remis en cause.

L’équité du système de verbalisation

Cette pratique soulève des interrogations sur l’équité du système de verbalisation automatisée. Les automobilistes qui ne cachent pas leur plaque se retrouvent de facto plus exposés aux amendes, créant un sentiment d’injustice.

La pression du stationnement en ville

Ce phénomène est symptomatique d’un problème plus large : la difficulté croissante de stationner dans les grandes agglomérations. La raréfaction des places et l’augmentation des tarifs poussent certains automobilistes à des comportements limites.

Vers une évolution des pratiques de stationnement ?

Face à cette situation, plusieurs pistes de réflexion émergent pour repenser le stationnement urbain :

Amélioration des transports en commun

Une des solutions serait de réduire la dépendance à la voiture en ville en améliorant l’offre de transports en commun. Des réseaux plus efficaces et étendus pourraient inciter les citadins à laisser leur véhicule au garage.

Développement du stationnement intelligent

Les smart cities misent sur des systèmes de stationnement intelligent, avec des capteurs indiquant en temps réel les places disponibles, réduisant ainsi le temps de recherche et la frustration des automobilistes.

Politique tarifaire plus souple

Certaines villes expérimentent des politiques tarifaires plus flexibles, adaptées aux besoins réels des usagers, avec par exemple des tarifs dégressifs ou des formules d’abonnement plus avantageuses pour les résidents.

L’avenir du stationnement urbain : entre technologie et compromis

Alors que la bataille des plaques cachées fait rage dans nos rues, elle n’est peut-être que la partie émergée d’un iceberg bien plus vaste. L’enjeu pour les villes de demain sera de trouver un équilibre entre contrôle nécessaire et flexibilité pour les usagers. La technologie, si elle est au cœur du problème avec le système LAPI, pourrait aussi être la clé de solutions plus innovantes et acceptables pour tous.

En attendant, les parkings urbains restent le théâtre d’une curieuse partie de cache-cache entre automobilistes ingénieux et autorités vigilantes. Une chose est sûre : cette situation met en lumière la nécessité d’un dialogue renouvelé entre citoyens et décideurs pour repenser notre rapport à la voiture en ville et imaginer des solutions de mobilité plus durables et équitables pour tous.