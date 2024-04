Attention, votre homme se prend trop la tête ! Les 9 signes qui ne trompent pas

Vous avez parfois l’impression que votre partenaire masculin se prend beaucoup trop la tête pour des détails ? Qu’il a tendance à ruminer, à tout analyser de façon excessive ?

Rassurez-vous, vous n’êtes pas seule dans ce cas ! Beaucoup d’hommes ont en effet cette fâcheuse tendance à trop réfléchir et à se torturer l’esprit inutilement.

Voici 9 comportements révélateurs d’une prise de tête excessive chez ces messieurs. En les repérant, vous pourrez plus facilement les aider à prendre du recul et à relativiser !

1. Il doute et tergiverse sans cesse

Premier signe d’une prise de tête excessive : l’indécision chronique. Votre homme passe des heures à peser le pour et le contre avant de se décider, même pour des choix anodins ? Il change d’avis comme de chemise ? Typique d’un sur-analyseur qui se complique la vie !

Plutôt que de suivre son instinct, il va envisager des dizaines de scénarios, anticiper tous les obstacles potentiels, pour finalement ne pas savoir quoi faire. Résultat, il se stresse pour un rien et vous stresse aussi par la même occasion ! La spontanéité, ce n’est pas vraiment son truc…

2. Il est perfectionniste à l’extrême

Autre grand classique des hommes qui se prennent trop le chou : le perfectionnisme maladif. Voici quelques exemples parlants :

Il passe 3h à rédiger un email professionnel en vérifiant chaque virgule

Il est obsédé par les détails et ne supporte pas la moindre imperfection

Il n’est jamais satisfait de son travail et le reprend 10 fois

Il veut que tout soit nickel à la maison et passe son temps à ranger

Vous l’aurez compris, votre maniaque de la perfection a du mal à lâcher prise ! À force de vouloir trop bien faire, il finit par se mettre une pression monstre et à vous épuiser. Le laisser-aller, très peu pour lui !

3. Il rumine le passé en boucle

On continue notre tour d’horizon des comportements de sur-réflexion masculine avec la fâcheuse tendance à ressasser le passé. Vous connaissez sûrement ce genre de phrases :

« J’aurais jamais dû lui dire ça il y a 6 mois, je suis trop nul ! »

« Et si j’avais pris l’autre job à l’époque, qu’est-ce qui se serait passé ? »

« Je repense tout le temps à mon ex, je me demande si j’ai fait le bon choix… »

Bref, votre homme adore se torturer avec des « et si » et des regrets ! Mais ruminer de vieux souvenirs et refaire le passé, ça ne sert à rien. À part se gâcher le présent évidemment…

4. Il dramatise et voit tout en noir

Autre grand classique de l’homme qui gamberge trop : la dramatisation à outrance. Pour lui, un petit pépin devient vite une catastrophe insurmontable ! Il a tendance à imaginer le pire scénario possible et à s’inquiéter pour des broutilles.

Un imprévu au boulot ? « C’est sûr je vais me faire virer ! ». Une dispute de 5 minutes ? « Tu vas me quitter c’est ça ?! ». Un rhume ? « Et si c’était une maladie grave ? ». Vous voyez l’idée… Votre Calimero voit la vie en noir, anticipe toujours le pire. Mais à force, son pessimisme et ses angoisses injustifiées deviennent usants !

5. Il sur-analyse vos faits et gestes

Dans la catégorie des hommes qui se prennent trop la tête, on trouve aussi les sur-interpréteurs. Vous savez, ceux qui analysent le moindre de vos faits et gestes, la moindre de vos paroles, pour en tirer des conclusions souvent farfelues !

Par exemple :

Vous rentrez un peu plus tard que prévu, il imagine que vous le trompez

Vous êtes un peu distante, il se dit que vous ne l’aimez plus

Vous riez à la blague d’un autre homme, il est persuadé que vous le draguez

À force de chercher des signes partout et de vouloir lire entre les lignes, votre Sherlock Holmes de l’amour se monte des films et nourrit des doutes infondés sur votre couple. Épuisant à la longue !

6. Il est hypersensible aux critiques

Autre caractéristique fréquente des hommes qui cogitent de trop : l’hypersensibilité, surtout face aux critiques. La moindre petite remarque devient une attaque personnelle !

Vous lui faites une réflexion anodine sur ses chaussettes dépareillées ? Il se braque direct en mode « Tu me trouves nul c’est ça ?! ». Vous osez une suggestion pour améliorer son plat ? Monsieur se vexe comme un pou : « Ma cuisine n’est jamais assez bien pour toi ! ». Bref, avec lui, mieux vaut peser chaque mot, sinon c’est l’incident diplomatique assuré ! Votre homme a tendance à tout prendre pour lui et à réagir au quart de tour.

7. Il est constamment stressé et anxieux

Évidemment, à force de trop réfléchir, de douter de tout, d’anticiper les problèmes, on finit par devenir une vraie boule de nerfs ! Et c’est souvent le cas des hommes qui se prennent trop la tête. Ils sont constamment tendus, stressés, à cran.

Votre Jules rumine sans cesse ses soucis, s’inquiète pour un oui ou un non ? Il a du mal à déconnecter, à profiter de l’instant présent ? Son anxiété permanente vous pèse ? Pas facile à gérer au quotidien ! D’autant que le stress est souvent contagieux… À force de le voir se faire un sang d’encre pour tout et n’importe quoi, vous finissez par angoisser vous aussi !

8. Il a du mal à exprimer ses émotions

Paradoxalement, les hommes qui se prennent trop le chou ont souvent du mal à mettre des mots sur ce qu’ils ressentent. Ils vont gamberger pendant des heures, mais sans forcément réussir à exprimer clairement leurs émotions.

Résultat, votre homme reste muré dans le silence, même quand ça ne va pas. Il rumine dans son coin, tire la tronche, mais impossible de lui faire cracher le morceau ! Ou alors, quand il essaie d’en parler, c’est le flou artistique… « Je sais pas, je me sens bizarre, y’a un truc qui va pas mais je saurais pas dire quoi ». Vous voilà bien avancée ! Cette difficulté à communiquer ses ressentis complique la résolution des problèmes.

9. Il a tendance à tout contrôler

Enfin, dernier comportement typique de l’homme qui sur-analyse tout : le besoin de tout contrôler. À force de trop réfléchir, il a du mal à lâcher prise et à faire confiance. Du coup, il veut tout gérer, tout maîtriser, tout planifier.

Quelques exemples parlants :

Il doit absolument tenir les rênes de votre projet de vacances commun Il vous donne des « conseils » sur la façon de gérer votre carrière ou vos amis Il vérifie que vous avez bien fait ci ou ça comme il vous l’a dit Il prend toutes les décisions importantes sans vraiment vous consulter

Bref, Mister Control a du mal à déléguer et à accepter que tout ne soit pas sous son contrôle. Mais à trop vouloir tout diriger, il finit par vous étouffer ! Son côté chef d’orchestre/donneur de leçons peut vite devenir agaçant.

Vous l’aurez compris, la prise de tête excessive n’est pas une mince affaire ! Mais rassurez-vous, avec un peu de recul, de la communication et beaucoup d’amour, vous pouvez aider votre homme à relativiser et à profiter davantage de la vie. L’essentiel est de lui faire comprendre avec douceur et humour que se torturer les méninges en permanence ne sert à rien, à part gâcher de précieux moments.

Rappelez-lui régulièrement de lever le pied, de faire confiance à la vie et de se concentrer sur les aspects positifs ! Avec de la patience, il apprendra à moins gamberger. Et votre couple n’en sera que plus léger et épanoui !