10 astuces beauté approuvées par les stars pour un look éclatant

Qui n’a jamais rêvé d’avoir le teint lumineux, les cheveux brillants et le sourire étincelant des stars sur tapis rouge ? Bonne nouvelle, il est tout à fait possible de reproduire leur look glamour à la maison !

Nous avons déniché pour vous 10 astuces beauté tout droit sorties des carnets secrets des célébrités. Simples, efficaces et approuvées par vos idoles, ces tips vont révolutionner votre routine beauté. Prêtes à faire peau neuve de la tête aux pieds ? C’est parti !

1. Le Gua Sha, le secret des peaux rebondies

Cet outil de massage ancestral chinois en pierre est le chouchou des stars comme Gwyneth Paltrow ou Miranda Kerr pour lifter et défatiguer le visage en un clin d’œil.

Le principe est simple : on masse délicatement son visage avec le Gua Sha en suivant les muscles et les lignes de tensions. Cela permet de booster la circulation sanguine, drainer les toxines et lisser les traits pour un coup d’éclat immédiat. Associé à votre huile ou sérum préféré, le Gua Sha décuple les bienfaits de vos soins. 2 à 3 minutes suffisent pour une peau repulpée et éclatante de santé. L’outil idéal après une courte nuit ou avant un évènement important !

2. Le contouring naturel pour un teint parfait

Exit les tonnes de fond de teint et les tracés de bronzer trop marqués. La tendance est au contouring léger pour un effet bonne mine naturel, comme le prouve Meghan Markle avec son maquillage de mariée frais et lumineux.

La clé est d’utiliser une base légère, type BB crème, pour unifier le teint sans l’alourdir. On réchauffe ensuite les zones du visage naturellement hâlées (tempes, pommettes, mâchoire) avec un fard crème brun doré ou rosé selon votre carnation. Quelques touches d’highlighter crème ou liquide sur les points hauts (arête du nez, arc de cupidon, coin interne de l’œil) et le tour est joué ! Un maquillage frais, glowy et indétectable garanti.

3. Les soins capillaires à l’huile de coco

Chevelure de rêve rime souvent avec soins naturels. De nombreuses stars comme Rihanna ou Priyanka Chopra jurent par l’huile de coco pour chouchouter leurs longueurs.

Riche en acides gras et en vitamines, l’huile de coco nourrit le cheveu en profondeur, répare les pointes abîmées et fait briller la chevelure sans l’alourdir. Une fois par semaine, appliquez généreusement de l’huile de coco bio sur vos longueurs et pointes. Laissez poser 1h ou toute une nuit sous une serviette. Rincez abondamment puis lavez vos cheveux comme d’habitude. Vos cheveux seront doux, brillants et faciles à coiffer.

4. Le bain de bouche au charbon actif

Pour un sourire ultra bright à la Julia Roberts, misez sur le charbon actif. Cet ingrédient détox est idéal pour assainir la bouche et blanchir les dents naturellement.

Sous forme de bain de bouche concentré, le charbon actif absorbe les bactéries responsables des mauvaises odeurs et des taches sur l’émail. Mélangez une cuillère à café de poudre de charbon actif avec de l’eau jusqu’à obtenir une pâte. Brossez délicatement vos dents avec pendant 2 minutes puis rincez abondamment. Utilisé 2 fois par semaine, ce soin laisse les dents plus blanches et l’haleine fraîche. Le secret d’un sourire de star !

5. Le facial yoga pour lifter le visage

Meghan Markle, Natalie Portman, Jennifer Aniston… Toutes pratiquent assidûment le yoga facial pour tonifier et lifter leurs muscles faciaux en douceur.

Inspiré du yoga traditionnel, le facial yoga consiste à masser et à contracter certains muscles du visage pour les détendre, les raffermir et booster la circulation. Chaque jour, enchaînez une série de mouvements ciblés pendant 5 à 10 minutes : levez les sourcils, gonflez les joues, faites des grimaces… Progressivement, votre visage sera plus tonique, lissé, avec moins de ridules. L’alternative naturelle à la médecine esthétique !

6. Le layering de sérums pour une peau parfaite

Pour une peau zéro défaut, les Coréennes superposent les sérums. Une technique adoptée par de nombreuses stars occidentales comme Emma Stone.

Le principe est d’appliquer successivement plusieurs sérums aux actifs et textures complémentaires pour décupler leur efficacité et répondre à tous les besoins de la peau. Hydratation, anti-âge, anti-taches, éclat… On cible ses préoccupations avec un cocktail de sérums sur-mesure. L’ordre d’application ? Du plus fluide au plus épais pour une absorption optimale. Peau parfaite en vue !

7. L’automassage du cuir chevelu

Pour booster la pousse des cheveux et optimiser l’efficacité de vos soins, rien ne vaut un bon massage du cuir chevelu. La preuve avec les crinières XXL de Selena Gomez ou Blake Lively.

Que ce soit sous la douche avec votre shampoing ou en massant quelques gouttes d’huile végétale, massez votre cuir chevelu du bout des doigts par mouvements circulaires pendant 3 à 5 minutes. Cela stimule la micro-circulation, oxygène les follicules pileux et aide les actifs à mieux pénétrer. Votre cuir chevelu est assaini, vos racines renforcées et vos cheveux poussent plus vite. Le réflexe healthy hair à adopter !

8. Le dry brushing pour une peau douce

Miranda Kerr, Gisele Bündchen… Les tops raffolent du brossage à sec pour une peau de bébé de la tête aux pieds.

Brosser sa peau à sec avant la douche avec une brosse en poils naturels permet d’exfolier en douceur, booster la circulation et lisser la peau d’orange. Partez toujours des extrémités vers le cœur par mouvements longs et fermes sur peau sèche. Insistez sur les zones rugueuses (coudes, genoux, talons). Après la douche, hydratez généreusement votre peau d’une huile ou d’un lait nourrissant. Votre peau est douce, lissée et lumineuse !

9. L’eau de riz comme lotion

Véritable secret de beauté des Asiatiques, l’eau de riz est une alliée anti-âge et anti-taches redoutable. Fan de K-Beauty, Chloë Grace Moretz l’utilise en lotion matin et soir.

Riche en antioxydants, en acides aminés et en vitamines, l’eau de riz éclaircit les taches brunes, unifie le teint et lisse les ridules tout en hydratant. Faites bouillir une tasse de riz rond dans deux tasses d’eau pendant 30 minutes. Filtrez puis laissez refroidir. Versez dans un flacon et conservez au frigo. Matin et soir après le nettoyage, appliquez généreusement l’eau de riz sur visage et cou à l’aide d’un coton. Laissez pénétrer avant de poursuivre votre routine. Magique !

10. Les masques en tissu, le soin chouchou des stars

Qu’elles se préparent pour un tapis rouge ou se détendent en loge, les célébrités raffolent des masques en tissu pour chouchouter leur peau. Gigi Hadid, Victoria Beckham ou Lady Gaga en sont fans !

Gorgés de sérums aux actifs ultra-concentrés, les masques en tissu offrent un shot de beauté instantané. Hydratation intense, coup d’éclat, effet tenseur, détox… Il y en a pour tous les besoins. 1 à 2 fois par semaine ou dès que votre peau en a besoin, déposez un masque sur peau propre et sèche. Laissez poser 10 à 20 minutes, retirez puis massez l’excédent de sérum. Peau repulpée et défatiguée en 20 minutes top chrono !

FAQ

1. Peut-on utiliser ces astuces beauté tous les jours ?

Certaines astuces comme le layering de sérums, l’eau de riz ou l’automassage peuvent être intégrées à votre routine quotidienne. D’autres comme les masques, le gommage ou les soins à l’huile sont à utiliser 1 à 2 fois par semaine maximum pour ne pas agresser la peau ou les cheveux.

2. Ces astuces conviennent-elles à tous les types de peau ?

La plupart de ces conseils beauté conviennent à tous. Adaptez simplement la fréquence et les produits à votre type de peau. Peaux sensibles, espacez les gommages et masques. Peaux grasses, préférez des huiles purifiantes et des soins matifiants. Demandez conseil à un dermatologue en cas de doute.

3. Où trouver les accessoires comme le Gua Sha ?

Gua Sha, brosse à sec, masques en tissu… Ces accessoires sont disponibles en parapharmacie, magasins bio ou sur des sites spécialisés. Privilégiez des marques de qualité et des matières naturelles pour plus de sécurité et d’efficacité. Pensez aussi à bien nettoyer vos accessoires régulièrement.

Vous connaissez désormais les secrets beauté des stars pour une peau et une chevelure sublimes au naturel. Faciles à reproduire et à intégrer dans votre routine, ces astuces vont Voici la suite et fin de l’article :

Vous connaissez désormais les secrets beauté des stars pour une peau et une chevelure sublimes au naturel. Faciles à reproduire et à intégrer dans votre routine, ces astuces vont vite devenir vos meilleures alliées beauté. Gua Sha, layering de sérums, eau de riz… Autant de gestes simples mais diablement efficaces pour vous révéler au top chaque jour.

N’oubliez pas que la beauté vient aussi de l’intérieur. Alors en parallèle de votre nouvelle routine, adoptez une alimentation saine et équilibrée, dormez suffisamment et hydratez-vous. Votre peau et vos cheveux vous remercieront !

Maintenant que vous avez toutes les cartes en main pour rayonner comme une star, à vous de jouer. Faites-nous confiance, le résultat sera à la hauteur de vos efforts. Prêtes à faire sensation au naturel ?