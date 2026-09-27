4 choses que vous ne saviez (vraiment) pas sur les courges

La courge trône sur les étals des marchés chaque automne, et pourtant, on la connaît finalement assez mal.

On la cuisine en soupe, on la rôtit au four, on la pose sur le pas de la porte à Halloween, et on croit tout savoir d’elle.

Mais derrière cette apparence familière et rassurante se cachent des réalités surprenantes, des histoires anciennes et des propriétés que même les amateurs de cuisine et de jardinage ignorent souvent.

Voici quatre choses qui risquent de changer votre regard sur ce légume d’automne.

1. La courge est l’un des plus vieux aliments cultivés par l’être humain

On parle souvent du blé ou du riz quand on évoque les premières cultures agricoles de l’humanité. La courge mérite pourtant d’être mentionnée dans la même phrase. Des recherches archéologiques ont établi que la culture des courges remonte à plus de 10 000 ans, notamment en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Certaines estimations évoquent même une domestication qui pourrait dépasser les 12 000 ans dans certaines régions du Mexique.

Ce qui rend cette ancienneté encore plus fascinante, c’est la raison pour laquelle les premières populations ont commencé à cultiver la courge. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce n’était pas nécessairement pour sa chair. Les courges sauvages étaient souvent amères et peu agréables à manger. Les premières civilisations les cultivaient principalement pour leurs graines, riches en lipides et en protéines, et pour leurs écorces, qui servaient de récipients, de gourdes ou d’ustensiles une fois séchées.

La courge faisait partie de ce que les peuples autochtones d’Amérique du Nord appelaient les Three Sisters, soit les trois sœurs : la courge, le maïs et le haricot. Ces trois plantes étaient cultivées ensemble, en association, parce qu’elles se complètent parfaitement. Le maïs sert de tuteur au haricot, le haricot fixe l’azote dans le sol, et la courge, avec ses grandes feuilles, couvre le sol et empêche les mauvaises herbes de pousser tout en conservant l’humidité. Une technique agricole remarquablement efficace, développée il y a des millénaires, bien avant que l’agronomie moderne ne redécouvre les vertus de la polyculture.

2. Il existe des centaines de variétés de courges, et on n’en mange qu’une infime partie

Quand on dit « courge », on pense souvent à la butternut, au potimarron ou à la citrouille. Mais la famille des cucurbitacées est d’une diversité vertigineuse. On recense à ce jour plus de 800 variétés de courges à travers le monde, réparties en plusieurs espèces botaniques principales, dont les plus connues sont Cucurbita pepo, Cucurbita maxima et Cucurbita moschata.

Parmi ces centaines de variétés, certaines sont absolument méconnues du grand public :

La courge spaghetti , dont la chair cuite se détache en filaments qui ressemblent effectivement à des pâtes, et qui reste encore trop rare dans les cuisines françaises.

, dont la chair cuite se détache en filaments qui ressemblent effectivement à des pâtes, et qui reste encore trop rare dans les cuisines françaises. La courge Hubbard , une géante à la peau bosselée et épaisse, très populaire aux États-Unis mais quasi absente des marchés européens.

, une géante à la peau bosselée et épaisse, très populaire aux États-Unis mais quasi absente des marchés européens. La courge Delicata , à la peau crème rayée de vert, avec une saveur douce et sucrée qui rappelle la patate douce.

, à la peau crème rayée de vert, avec une saveur douce et sucrée qui rappelle la patate douce. La courge Turban , reconnaissable à sa forme extravagante qui ressemble à un turban ottoman, utilisée souvent comme décoration mais tout à fait comestible.

, reconnaissable à sa forme extravagante qui ressemble à un turban ottoman, utilisée souvent comme décoration mais tout à fait comestible. La Tromboncino, une courge longue et courbée originaire d’Italie, que l’on récolte jeune comme une courgette ou à maturité comme une courge d’hiver.

Ce qui est remarquable, c’est que chaque variété a ses propres caractéristiques gustatives, sa propre texture, son propre taux de sucre et ses propres usages culinaires. Réduire la courge à deux ou trois représentants que l’on voit en supermarché, c’est un peu comme ne connaître de la musique que deux ou trois chansons.

En France, des producteurs et des semenciers passionnés travaillent depuis plusieurs années à la réintroduction de variétés anciennes et oubliées, notamment dans le cadre de la préservation de la biodiversité agricole. Des associations comme Kokopelli ou Graines del Paï proposent des semences de variétés rares qui permettent aux jardiniers amateurs de cultiver des courges que leurs grands-parents n’auraient jamais vues.

3. La courge peut être dangereuse si elle est mal cultivée

Voilà quelque chose que peu de gens savent, et qui mérite pourtant d’être connu. La courge peut produire des cucurbitacines, des composés chimiques naturels extrêmement amers et toxiques pour l’être humain. Ces substances, présentes à l’état naturel dans les cucurbitacées sauvages, ont normalement été éliminées au fil des siècles de sélection et de domestication dans les variétés cultivées pour la consommation.

Mais il arrive que ce mécanisme déraille. Quand une courge cultivée se croise accidentellement avec une variété ornementale ou sauvage, ou quand elle subit certains stress environnementaux particuliers, elle peut produire des quantités anormalement élevées de cucurbitacines. Une courge ainsi contaminée ne présente aucun signe visuel particulier. Elle peut avoir l’air tout à fait normale. C’est au goût qu’on la détecte : une amertume intense et inhabituelle est le signe qu’il ne faut surtout pas la consommer.

Des cas d’intoxication aux cucurbitacines ont été documentés en France et en Europe. Les symptômes peuvent inclure :

Des nausées et vomissements violents Des diarrhées sévères Des douleurs abdominales intenses Dans les cas les plus graves, une déshydratation importante nécessitant une hospitalisation

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) a émis des recommandations claires à ce sujet : ne jamais consommer une courge qui présente un goût amer, et ne jamais replanter des graines issues de courges ornementales ou de croisements non contrôlés. Ce risque concerne surtout les jardiniers qui récupèrent leurs propres graines d’une année sur l’autre sans contrôler la provenance des plants.

La règle est simple : si ça a un goût amer, on crache et on jette. Pas de compromis.

4. Les graines de courge sont un concentré nutritionnel souvent sous-estimé

On vide les courges, on récupère la chair, et on jette les graines. C’est une erreur que font la plupart des gens, et c’est dommage. Les graines de courge, aussi appelées pepitas dans la tradition culinaire mexicaine, sont une source nutritionnelle d’une richesse remarquable.

Voici ce que contiennent environ 100 grammes de graines de courge séchées :

Nutriment Quantité approximative Protéines 30 g Lipides 49 g (dont acides gras insaturés) Magnésium 550 mg (soit plus de 100% des AJR) Zinc 7 à 10 mg Fer 8 à 9 mg Tryptophane Présent en quantité significative

Le magnésium contenu dans les graines de courge est particulièrement notable. Dans un contexte où les carences en magnésium sont extrêmement répandues dans la population française, les graines de courge représentent une source naturelle et accessible de ce minéral essentiel au bon fonctionnement musculaire, nerveux et cardiovasculaire.

Le zinc qu’elles contiennent joue un rôle important dans l’immunité et la cicatrisation. Quant au tryptophane, cet acide aminé précurseur de la sérotonine, il contribue à la régulation de l’humeur et du sommeil. Ce n’est pas un hasard si les graines de courge sont depuis longtemps utilisées dans diverses traditions médicinales, notamment pour leurs propriétés bénéfiques sur la santé de la prostate, un usage qui a d’ailleurs fait l’objet de plusieurs études scientifiques.

La façon la plus simple de les consommer : les rincer, les sécher, les passer au four à 160°C pendant une vingtaine de minutes avec un filet d’huile d’olive et une pincée de sel. On obtient une collation croquante, savoureuse et nutritive qui n’a rien à envier aux noix de cajou ou aux amandes. On peut aussi les incorporer dans des salades, des granolas maison, des soupes ou des pains.

Il serait dommage de ne pas mentionner l’huile de graines de courge, très populaire en Autriche et en Slovénie, où elle est produite de façon artisanale depuis des siècles. Sombre, presque noire, avec un goût intense de noisette grillée, cette huile est utilisée crue, en filet sur des salades ou des soupes, et représente un produit gastronomique à part entière. Elle commence à se faire connaître en France, même si elle reste encore confidentielle dans la plupart des cuisines.

La courge, finalement, est bien plus qu’un légume d’automne à mettre en soupe quand les températures baissent. C’est une plante avec une histoire longue de plusieurs millénaires, une diversité variétale stupéfiante, des propriétés nutritionnelles sérieuses, et quelques surprises désagréables pour qui ne la respecte pas. La prochaine fois que vous en croiserez une sur un marché, vous la regarderez peut-être différemment.