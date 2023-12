8 micro-expressions révélatrices : développez votre don de la lecture des émotions humaines !

Vous avez toujours été fasciné par ces personnages de séries ou de films qui semblent deviner ce que les autres ressentent ou pensent rien qu’en les regardant ?

Vous aimeriez vous aussi décrypter les émotions cachées derrière les visages de vos interlocuteurs ? Alors cet article est fait pour vous !

Nous allons vous dévoiler les secrets des micro-expressions, ces manifestations éphémères et involontaires qui trahissent nos véritables émotions et sentiments.

En apprenant à les repérer et à les interpréter, vous développerez une capacité étonnante à lire les gens et à mieux comprendre leurs réactions, leurs motivations et leurs intentions.

1. Les micro-expressions : un langage universel et subtil à décoder

Pour commencer, il est essentiel de bien comprendre ce que sont les micro-expressions et pourquoi elles sont si révélatrices de nos émotions.

Les micro-expressions sont de brèves expressions faciales, généralement d’une durée d’un quart de seconde à une seconde, qui sont involontaires et donc difficiles à contrôler ou à dissimuler. Elles sont le résultat de l’activation de certains muscles du visage qui traduisent directement nos émotions. Elles sont universelles, c’est-à-dire qu’elles sont les mêmes pour tous les êtres humains, quelles que soient leur origine, leur culture ou leur éducation.

Le psychologue américain Paul Ekman, spécialiste des émotions et de la communication non verbale, a été le premier à identifier et à catégoriser les micro-expressions. Il a déterminé sept émotions de base, qui correspondent chacune à une micro-expression spécifique : la joie, la surprise, la peur, la tristesse, la colère, le dégoût et le mépris.

Afin de vous initier à la lecture des micro-expressions, voici une description détaillée de chacune d’entre elles, avec les indices qui permettent de les repérer et de les distinguer :

2. La joie : un sourire sincère et communicatif

La première micro-expression à connaître est celle de la joie, qui se manifeste principalement par un sourire.

La micro-expression de la joie se caractérise par :

Le relèvement des coins de la bouche, qui peut être plus ou moins marqué selon l’intensité de l’émotion.

Le plissement des yeux, qui donne un aspect légèrement « chinois » au regard et qui témoigne d’une véritable joie, par opposition à un sourire de politesse ou de façade.

Le soulèvement des pommettes, qui accompagne souvent le sourire et renforce l’impression de bien-être et de satisfaction.

En observant ces signes, vous pourrez détecter la joie chez votre interlocuteur et adapter votre comportement en conséquence, par exemple en partageant son enthousiasme ou en lui proposant des activités qui vous sembleront susceptibles de lui plaire.

3. La surprise : une émotion ambivalente et passagère

La deuxième micro-expression à identifier est celle de la surprise, qui peut être agréable ou désagréable selon les circonstances.

La micro-expression de la surprise se distingue par :

L’ouverture de la bouche, qui peut varier d’un léger bâillement à un « O » bien rond, selon le degré de surprise et la personnalité de l’individu. L’élévation des sourcils, qui est un réflexe automatique et universel en cas de surprise, quelle que soit son origine culturelle ou ethnique. L’élargissement des yeux, qui permet de capter davantage d’informations visuelles et de mieux évaluer la situation inattendue ou incompréhensible.

En repérant ces indices, vous saurez que votre interlocuteur est surpris et vous pourrez réagir en conséquence, par exemple en lui fournissant des explications ou en répondant à ses interrogations.

4. La peur : un signal d’alerte et de protection

La troisième micro-expression à décrypter est celle de la peur, qui est une réaction naturelle face à un danger ou une menace.

La micro-expression de la peur se manifeste par :

Le soulèvement des sourcils, qui est souvent asymétrique et accompagné d’un froncement du front.

L’écarquillement des yeux, qui permet de mieux percevoir l’environnement et d’identifier les éventuels dangers.

La tension des lèvres, qui se resserrent ou se pincent en signe d’anxiété et d’inquiétude.

La pâleur du visage, qui résulte d’une vasoconstriction cutanée induite par la peur et qui peut être un indice supplémentaire de cette émotion.

En détectant ces signes, vous pourrez reconnaître la peur chez votre interlocuteur et adapter votre comportement en conséquence, par exemple en le rassurant ou en l’éloignant de la source de son angoisse.

5. La tristesse : un appel à l’empathie et au soutien

La quatrième micro-expression à décoder est celle de la tristesse, qui exprime un sentiment de perte, de déception ou d’échec.

La micro-expression de la tristesse se caractérise par :

Le relâchement des coins de la bouche, qui peuvent être tirés vers le bas ou simplement affaissés, selon la gravité de l’émotion. Le plissement du front, qui donne un aspect « soucieux » au visage et qui traduit une préoccupation ou une rumination mentale. Le regard baissé ou lointain, qui reflète un détachement du monde extérieur et une introspection caractéristique de la tristesse.

En repérant ces indices, vous pourrez identifier la tristesse chez votre interlocuteur et adapter votre comportement en conséquence, par exemple en lui offrant votre écoute, votre soutien et votre compassion.

6. La colère : une émotion explosive et potentiellement destructrice

La cinquième micro-expression à analyser est celle de la colère, qui est une réaction à une frustration, une injustice ou une agression.

La micro-expression de la colère se manifeste par :

Le froncement des sourcils, qui est souvent accompagné d’une tension de la mâchoire et d’une crispation des lèvres.

Le regard fixe et perçant, qui traduit une focalisation de l’attention sur l’objet de la colère et une volonté de dominer ou de contrôler la situation.

La rougeur du visage, qui est due à une augmentation du débit sanguin et qui peut être un signe supplémentaire de cette émotion.

En détectant ces signes, vous pourrez reconnaître la colère chez votre interlocuteur et adapter votre comportement en conséquence, par exemple en cherchant à désamorcer le conflit ou en évitant de l’attiser davantage.

7. Le dégoût : une réaction de rejet et d’évitement

La sixième micro-expression à repérer est celle du dégoût, qui exprime un rejet viscéral d’une situation, d’un objet ou d’une personne.

La micro-expression du dégoût se caractérise par :

Le plissement du nez, qui est un réflexe ancestral destiné à éviter l’inhalation de substances nocives ou désagréables. Le soulèvement de la lèvre supérieure, qui dévoile souvent les dents et renforce l’expression de répulsion. Le regard fuyant ou dédaigneux, qui témoigne d’un désir de s’éloigner de la source du dégoût et de se protéger de ses effets néfastes.

En observant ces signes, vous pourrez identifier le dégoût chez votre interlocuteur et adapter votre comportement en conséquence, par exemple en changeant de sujet, en éliminant l’élément déclencheur ou en proposant une alternative plus agréable.

8. Le mépris : une attitude de supériorité et de condescendance

La septième et dernière micro-expression à maîtriser est celle du mépris, qui traduit un sentiment de supériorité, d’arrogance ou de condescendance envers autrui.

La micro-expression du mépris se distingue par :

Le soulèvement d’un coin de la bouche, qui est souvent accompagné d’une légère asymétrie du visage et qui donne une impression de dédain ou de moquerie.

Le plissement d’un œil, qui renforce l’expression de sarcasme et de désapprobation.

Le regard hautain ou narquois, qui témoigne d’une attitude de jugement et de critique à l’égard de la personne méprisée.

En repérant ces indices, vous pourrez détecter le mépris chez votre interlocuteur et adapter votre comportement en conséquence, par exemple en évitant de vous laisser déstabiliser, en réaffirmant votre point de vue ou en cherchant à construire un dialogue plus constructif et respectueux.

La lecture des micro-expressions est une compétence précieuse qui peut vous aider à mieux comprendre et interagir avec les personnes qui vous entourent. En développant votre sens de l’observation et votre empathie, vous pourrez décrypter les émotions cachées derrière les visages de vos interlocuteurs et ainsi mieux anticiper leurs réactions, leurs besoins et leurs attentes.

Alors, n’hésitez plus à vous entraîner à repérer ces 8 micro-expressions et à les interpréter, pour devenir un véritable expert en communication non verbale et en lecture des émotions humaines !