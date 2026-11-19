Pas besoin d’une salle de sport ni d’équipements coûteux pour travailler ses jambes et ses fessiers.

Une simple chaise, celle de votre bureau ou de votre cuisine, suffit pour réaliser des exercices efficaces qui sollicitent les quadriceps, les ischio-jambiers, les fessiers et les mollets.

Beaucoup de personnes pensent qu’un entraînement à domicile ne peut pas donner de vrais résultats, mais la réalité est tout autre.

Avec de la régularité et les bons mouvements, le bas du corps peut se renforcer significativement, même dans un petit espace.

Ces cinq exercices sont accessibles aux débutants comme aux personnes plus expérimentées, et peuvent être adaptés selon votre niveau.

Pourquoi utiliser une chaise pour muscler le bas du corps ?

La chaise est un outil de stabilisation et de guidage particulièrement utile pour les exercices du bas du corps. Elle permet de contrôler l’amplitude des mouvements, de corriger sa posture et de sécuriser certains exercices qui pourraient sinon provoquer des déséquilibres ou des blessures. Elle sert aussi de repère visuel et tactile pour les personnes qui débutent et qui ne maîtrisent pas encore les positions de base.

Un autre avantage souvent négligé : la chaise permet de progresser graduellement. On peut commencer par s’y appuyer légèrement pour garder l’équilibre, puis réduire ce soutien au fil des semaines pour augmenter l’intensité. C’est une progression naturelle et intelligente qui réduit le risque de blessure.

Les muscles du bas du corps sont parmi les plus grands du corps humain. Les solliciter régulièrement améliore non seulement la force et le tonus musculaire, mais aussi la circulation sanguine, la stabilité articulaire des genoux et des hanches, et même la posture générale. Un bas du corps fort protège le dos lombaire, qui compense souvent la faiblesse des muscles des jambes et des fessiers.

Exercice 1 : Le squat assisté avec la chaise

Le squat assisté est probablement l’exercice le plus connu pour travailler les jambes. Avec une chaise, il devient plus accessible et surtout plus sécurisé pour les genoux.

Comment réaliser le mouvement ?

Placez-vous debout devant la chaise, les pieds écartés à la largeur des épaules, les orteils légèrement tournés vers l’extérieur. Gardez le dos droit, les abdominaux légèrement contractés. Descendez lentement comme si vous alliez vous asseoir, en repoussant les genoux vers l’extérieur dans l’alignement des pieds. Effleurez le bord de la chaise avec vos fessiers sans vous y asseoir complètement. Remontez en poussant sur vos talons et contractez les fessiers en haut du mouvement.

Réalisez 3 séries de 15 répétitions avec 45 secondes de repos entre chaque série. Pour augmenter la difficulté, ralentissez la phase descendante en comptant jusqu’à trois avant de toucher la chaise.

Muscles ciblés

Cet exercice sollicite principalement les quadriceps, les fessiers et les ischio-jambiers. Il engage les muscles stabilisateurs de la cheville et du genou.

Exercice 2 : Le step-up sur la chaise

Le step-up consiste à monter et descendre d’une surface surélevée. Une chaise solide et stable convient parfaitement à cet exercice, à condition qu’elle ne soit pas trop haute et qu’elle ne glisse pas sur le sol.

Comment réaliser le mouvement ?

Placez-vous debout face à la chaise, les mains sur les hanches ou le long du corps. Posez un pied entier sur l’assise de la chaise. Poussez sur ce pied pour monter et amenez l’autre pied à côté du premier. Redescendez en contrôlant le mouvement, pied arrière en premier. Alternez les jambes à chaque montée ou effectuez toutes les répétitions d’un côté avant de changer.

Réalisez 3 séries de 10 répétitions par jambe. Vérifiez que la chaise est bien stable avant de commencer, et si elle glisse, placez-la contre un mur.

Muscles ciblés

Le step-up cible intensément les quadriceps et les fessiers, mais aussi les mollets et les muscles de la hanche. C’est un exercice fonctionnel qui reproduit le geste de monter des escaliers.

Exercice 3 : Les fentes avec appui sur la chaise

La fente est un exercice incontournable pour sculpter les jambes et les fessiers. Avec l’appui d’une chaise, elle devient plus accessible pour les personnes qui manquent d’équilibre ou qui débutent.

Comment réaliser le mouvement ?

Tenez-vous debout à côté de la chaise et posez une main sur le dossier pour vous stabiliser. Faites un grand pas en avant avec une jambe. Descendez lentement en fléchissant les deux genoux jusqu’à ce que le genou arrière frôle le sol. Le genou avant ne doit pas dépasser la pointe du pied. Remontez en poussant sur le talon avant et contractez le fessier en haut du mouvement.

Réalisez 3 séries de 12 répétitions par jambe. Avec le temps, essayez de lâcher le dossier de la chaise pour travailler davantage l’équilibre et les muscles stabilisateurs.

Muscles ciblés

Les fentes sollicitent les quadriceps, les fessiers, les ischio-jambiers et les mollets. Elles travaillent aussi les muscles de la hanche et les stabilisateurs du genou.

Exercice 4 : Le relevé de mollets debout derrière la chaise

Les mollets sont souvent négligés dans les programmes d’entraînement à domicile. Pourtant, des mollets forts améliorent la stabilité de la cheville, la propulsion à la marche et la circulation veineuse dans les jambes. Le relevé de mollets est l’exercice le plus simple et le plus efficace pour les cibler directement.

Comment réaliser le mouvement ?

Tenez-vous debout derrière la chaise, les deux mains posées légèrement sur le dossier. Les pieds sont parallèles, écartés à la largeur des hanches. Montez lentement sur la pointe des pieds en contractant les mollets. Maintenez la position haute une seconde, puis redescendez lentement sans poser complètement les talons entre les répétitions.

Réalisez 3 séries de 20 répétitions. Pour progresser, effectuez l’exercice sur une seule jambe à la fois, ce qui double l’intensité et améliore l’équilibre.

Muscles ciblés

Cet exercice cible le gastrocnémien et le soléaire, les deux muscles principaux qui composent le mollet. Il sollicite les muscles intrinsèques du pied.

Exercice 5 : Le pont fessier avec les pieds sur la chaise

Le pont fessier est un exercice excellent pour activer et renforcer les fessiers et les ischio-jambiers. En plaçant les pieds sur la chaise, on augmente l’amplitude du mouvement et l’intensité de la contraction musculaire par rapport à la version au sol.

Comment réaliser le mouvement ?

Allongez-vous sur le dos, les bras le long du corps, paumes vers le bas. Placez vos talons sur l’assise de la chaise, les jambes légèrement fléchies. Contractez les abdominaux et les fessiers, puis soulevez le bassin vers le haut jusqu’à former une ligne droite entre les épaules, les hanches et les genoux. Maintenez la position haute deux secondes en contractant fort les fessiers. Redescendez lentement sans poser complètement les fessiers entre les répétitions.

Réalisez 3 séries de 15 répétitions. Pour une version plus intense, effectuez le mouvement avec une seule jambe en gardant l’autre tendue dans les airs.

Muscles ciblés

Le pont fessier avec les pieds sur la chaise cible principalement les fessiers et les ischio-jambiers. Il sollicite aussi les muscles lombaires et les abdominaux profonds comme muscles stabilisateurs.

Comment organiser ces exercices en séance complète ?

Ces cinq exercices peuvent être enchaînés pour former une séance complète de 30 à 40 minutes. Voici un exemple de structure efficace :

Exercice Séries Répétitions Repos Squat assisté 3 15 45 sec Step-up 3 10 par jambe 45 sec Fentes avec appui 3 12 par jambe 45 sec Relevé de mollets 3 20 30 sec Pont fessier 3 15 45 sec

Il est conseillé de commencer chaque séance par 5 minutes d’échauffement : quelques rotations des chevilles, des genoux et des hanches, ainsi que des montées de genoux sur place. À la fin de la séance, prenez le temps d’étirer les quadriceps, les fessiers et les mollets pendant au moins 5 minutes pour favoriser la récupération et limiter les courbatures.

Pour obtenir des résultats visibles, pratiquez cette séance deux à trois fois par semaine en laissant au moins un jour de repos entre chaque entraînement. Les muscles ont besoin de ce temps pour se reconstruire et se renforcer. La progression viendra naturellement en augmentant le nombre de répétitions, en réduisant les temps de repos ou en passant aux versions unilatérales des exercices.

Quelques précautions à prendre avant de commencer

Avant de vous lancer, assurez-vous que la chaise que vous utilisez est solide, stable et adaptée à votre poids. Évitez les chaises à roulettes pour les exercices debout, et placez toujours la chaise sur une surface antidérapante. Si vous ressentez une douleur au genou, à la hanche ou au bas du dos pendant un exercice, arrêtez immédiatement et consultez un professionnel de santé.

Les personnes souffrant de problèmes articulaires chroniques, d’une récente opération ou d’une pathologie cardiovasculaire doivent demander l’avis de leur médecin avant de commencer tout programme d’exercice, même à faible intensité. Ces exercices sont conçus pour des personnes en bonne santé générale qui souhaitent renforcer leur bas du corps de manière progressive et sécurisée.