5 gestes simples pour espacer ses shampoings en hiver sans avoir les racines grasses

En hiver, le cuir chevelu devient capricieux.

Le froid dehors, le chauffage à fond dedans, les bonnets qui écrasent les racines…

tout se ligue pour accélérer la production de sébum et transformer une belle chevelure en quelques heures seulement.

Résultat : on se retrouve à laver ses cheveux tous les deux jours, parfois même tous les jours, ce qui ne fait qu’aggraver le problème sur le long terme.

Car plus on shampouine, plus les glandes sébacées s’emballent pour compenser.

C’est un cercle vicieux bien connu des coiffeurs et des dermatologues.

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des habitudes concrètes et accessibles pour sortir de cette spirale, espacer ses shampoings et garder des racines propres plus longtemps, même quand les températures dégringolent.

Pourquoi les cheveux graissent-ils plus vite en hiver ?

Avant de parler des solutions, il est utile de comprendre ce qui se passe réellement sur votre cuir chevelu pendant la saison froide. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, l’hiver n’assèche pas forcément les racines. Il crée surtout un déséquilibre.

Les variations brutales de température entre l’extérieur glacial et l’intérieur surchauffé perturbent la régulation naturelle du sébum. Le chauffage central, en particulier, assèche l’air ambiant, ce qui pousse le cuir chevelu à produire davantage de sébum pour se protéger. À cela s’ajoute le port du bonnet ou de la capuche, qui crée une chaleur localisée au niveau des racines et favorise encore plus cette surproduction. Sans oublier que beaucoup de personnes ont tendance à se laver les cheveux avec une eau trop chaude en hiver, ce qui stimule les glandes sébacées.

Le résultat est toujours le même : des racines qui graissent vite, une sensation d’inconfort et l’envie irrépressible de passer sous la douche. Pourtant, espacer ses shampoings est possible, à condition d’adopter les bons réflexes.

1. Rincer ses cheveux à l’eau froide en fin de shampoing

Ce geste est sans doute le plus efficace et le plus sous-estimé. Laver ses cheveux avec une eau trop chaude ouvre les écailles du cheveu et dilate les pores du cuir chevelu, ce qui stimule directement la production de sébum. En terminant son shampoing par un rinçage à l’eau froide, ou au moins tiède, on referme ces pores et on ralentit mécaniquement la sécrétion de gras.

Personne ne vous demande de vous infliger une douche glacée en plein mois de janvier. Il suffit de baisser progressivement la température de l’eau pendant les dernières secondes du rinçage. Quelques degrés de moins suffisent à faire la différence sur la durée entre deux shampoings.

Ce réflexe agit aussi sur la brillance des cheveux : une eau fraîche referme les écailles et rend la fibre capillaire plus lisse et plus lumineuse. C’est donc un double bénéfice, autant pour la propreté que pour l’esthétique.

2. Adopter le shampoing sec entre deux lavages

Le shampoing sec est devenu un incontournable dans les routines capillaires, et pour de bonnes raisons. Appliqué directement sur les racines, il absorbe l’excès de sébum et redonne du volume aux cheveux aplatis. En hiver, il devient un véritable allié pour tenir une journée de plus sans passer par la case douche.

Il en existe sous différentes formes : en spray, en poudre ou même en version solide. Les formules à base d’amidon de riz ou d’argile sont particulièrement efficaces sur les cuirs chevelus à tendance grasse. Pour les cheveux foncés, il vaut mieux choisir une formule teintée ou bien masser soigneusement le produit après application pour éviter l’effet poudré disgracieux.

La technique d’application compte autant que le produit lui-même. Il faut vaporiser ou saupoudrer le shampoing sec à environ 20 centimètres des racines, laisser poser une à deux minutes, puis masser avec les doigts et brosser délicatement. Évitez d’en mettre trop d’un coup : mieux vaut une application légère et régulière qu’une couche épaisse difficile à éliminer.

3. Espacer progressivement les shampoings pour rééduquer le cuir chevelu

C’est la méthode la plus efficace sur le long terme, mais aussi celle qui demande le plus de patience. Le principe est simple : plus on lave ses cheveux fréquemment, plus le cuir chevelu produit du sébum pour compenser la perte de gras naturel provoquée par le shampoing. En espaçant progressivement les lavages, on apprend littéralement au cuir chevelu à réguler sa production de sébum.

Concrètement, si vous lavez vos cheveux tous les deux jours, essayez de tenir trois jours. Puis quatre. Le début est souvent inconfortable, avec des racines qui semblent graisser encore plus vite que d’habitude. C’est normal : le cuir chevelu est en train de s’adapter. Cette phase dure en général deux à quatre semaines, selon les personnes.

Pour tenir pendant cette période d’adaptation, le shampoing sec devient votre meilleur ami. Vous pouvez aussi opter pour des coiffures pratiques qui camouflent les racines grasses : chignon haut, tresse, queue-de-cheval. En hiver, le bonnet est aussi une solution de dépannage très pratique pour les jours difficiles.

Certaines personnes qui lavaient leurs cheveux quotidiennement arrivent, après quelques semaines d’efforts, à ne shampouiner que deux fois par semaine. Le gain de temps et le bénéfice pour la santé du cheveu sont considérables.

4. Choisir les bons produits pour ne pas agresser le cuir chevelu

Tous les shampoings ne se valent pas, surtout pour les cuirs chevelus à tendance grasse. Certaines formules, pourtant vendues comme purifiantes ou dégraissantes, contiennent des tensioactifs très agressifs qui décapent le cuir chevelu et le poussent à produire encore plus de sébum en réaction. C’est notamment le cas des formules riches en sulfates, comme le sodium lauryl sulfate ou le sodium laureth sulfate.

Pour espacer ses shampoings, il vaut mieux se tourner vers des formules douces, sans sulfates agressifs, qui nettoient efficacement sans déséquilibrer le cuir chevelu. Les shampoings à base d’argile, de zinc ou d’ortie sont réputés pour leur action régulatrice sur le sébum.

La quantité de produit utilisée est aussi un facteur important. Beaucoup de personnes en mettent trop, ce qui oblige à rincer plus longuement et plus vigoureusement, ce qui irrite le cuir chevelu. Une noisette de shampoing suffit généralement pour des cheveux courts à mi-longs. Pour les cheveux longs, on peut aller jusqu’à deux noisettes, pas plus.

Enfin, évitez d’appliquer du soin ou de l’après-shampoing sur les racines. Ces produits sont conçus pour hydrater les longueurs et les pointes, pas le cuir chevelu. Les appliquer sur les racines accélère le graissage et réduit la durée de vie de votre shampoing.

5. Changer ses habitudes quotidiennes pour limiter le sébum

Au-delà de la routine capillaire à proprement parler, certains gestes du quotidien ont un impact direct sur la vitesse à laquelle vos racines graissent. En les ajustant, vous pouvez gagner facilement un jour, voire deux, entre chaque shampoing.

Arrêter de toucher ses cheveux

Les mains transportent naturellement du sébum et des impuretés. Passer la main dans ses cheveux tout au long de la journée transfère ce gras directement sur les racines et accélère le processus. C’est une habitude difficile à perdre, mais très efficace à corriger.

Nettoyer régulièrement sa brosse

Une brosse chargée de résidus de produits, de sébum et de cellules mortes redistribue toutes ces impuretés sur les cheveux à chaque passage. Nettoyez votre brosse au moins une fois par semaine avec un peu de shampoing dilué dans de l’eau tiède. C’est un geste simple qui change vraiment les choses.

Changer sa taie d’oreiller plus souvent

La taie d’oreiller accumule en quelques nuits du sébum, des cellules mortes et des résidus de produits coiffants. En dormant dessus, on recontamine ses cheveux propres. En hiver, où l’on passe davantage de temps sous la couette, ce phénomène est encore plus marqué. Changer sa taie tous les deux à trois jours est une habitude simple qui prolonge la propreté des cheveux de manière notable.

Surveiller son alimentation

Sans tomber dans les mythes capillaires infondés, il est établi que certains aliments à index glycémique élevé et les excès de graisses saturées peuvent influencer la production de sébum, y compris au niveau du cuir chevelu. Une alimentation équilibrée, riche en légumes, en bonnes graisses comme celles de l’avocat ou des oléagineux, et suffisamment hydratée, contribue à un cuir chevelu plus régulé. En hiver, on a souvent tendance à délaisser les fruits et légumes frais au profit de plats plus riches : garder un équilibre reste bénéfique, aussi bien pour la peau que pour les cheveux.

Éviter de trop chauffer l’intérieur

Un logement surchauffé assèche l’air et perturbe l’hydratation naturelle du cuir chevelu, qui compense en produisant plus de sébum. Maintenir une température raisonnable, autour de 19 à 20 degrés, et utiliser un humidificateur d’air si nécessaire, aide à stabiliser cet équilibre. C’est un ajustement qui bénéficie autant à votre cuir chevelu qu’à votre peau et à vos voies respiratoires.

Ce qu’il faut retenir pour tenir entre deux shampoings

Espacer ses shampoings en hiver n’est pas une question de volonté ou de tolérance à l’inconfort. C’est avant tout une question de méthode. En combinant un rinçage à l’eau fraîche, l’utilisation ponctuelle du shampoing sec, une rééducation progressive du cuir chevelu, des produits adaptés et quelques ajustements du quotidien, il est tout à fait possible de passer de deux shampoings par semaine à un seul, voire moins, sans jamais avoir l’impression de se promener avec des cheveux sales. Le cuir chevelu est un organe qui s’adapte : donnez-lui le temps de le faire et il vous le rendra.