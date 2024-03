11 recettes faciles et gourmandes pour un repas du soir prêt en 20 minutes seulement

Le repas du soir est un moment important de la journée, il permet de se réunir en famille ou entre amis, de décompresser après une longue journée de travail et de se faire plaisir avec de délicieuses recettes.

Cependant, il n’est pas toujours facile de trouver l’inspiration pour préparer un repas rapide et gourmand, surtout lorsque l’on est pressé par le temps.

Nous vous proposons 11 idées de recettes faciles et délicieuses, prêtes en seulement 20 minutes, pour régaler vos papilles et celles de vos convives.

1. Omelette aux légumes et au fromage

Une omelette est un choix idéal pour un repas rapide et savoureux.

L’omelette aux légumes et au fromage est une option gourmande et équilibrée, qui ravira les petits et les grands. Pour la réaliser, il vous suffit de :

Battre des œufs avec un peu de lait, du sel et du poivre. Faire revenir dans une poêle chaude des légumes de saison coupés en petits morceaux, tels que des courgettes, des poivrons, des tomates ou des épinards. Ajouter les œufs battus et parsemer de fromage râpé, tel que du gruyère ou de la mozzarella. Cuire l’omelette à feu moyen jusqu’à ce qu’elle soit bien dorée et que le fromage soit fondu.

Accompagnez votre omelette d’une salade verte pour un repas léger et complet.

2. Tartines gourmandes

Les tartines sont une solution simple et délicieuse pour un dîner rapide.

Pour des tartines gourmandes, voici quelques idées d’associations :

Tartine avocat, saumon fumé et fromage frais : tartinez une tranche de pain de campagne de fromage frais, déposez des tranches d’avocat et de saumon fumé, puis assaisonnez avec un filet de jus de citron, du sel et du poivre.

tartinez une tranche de pain de campagne de fromage frais, déposez des tranches d’avocat et de saumon fumé, puis assaisonnez avec un filet de jus de citron, du sel et du poivre. Tartine chèvre, miel et noix : garnissez une tranche de pain de chèvre frais, ajoutez quelques cerneaux de noix et un filet de miel, puis passez la tartine sous le grill du four pendant quelques minutes pour que le fromage fonde légèrement.

garnissez une tranche de pain de chèvre frais, ajoutez quelques cerneaux de noix et un filet de miel, puis passez la tartine sous le grill du four pendant quelques minutes pour que le fromage fonde légèrement. Tartine italienne : étalez du pesto sur une tranche de pain, ajoutez des tranches de tomate, de la mozzarella et quelques feuilles de basilic frais, puis assaisonnez avec un filet d’huile d’olive et un peu de sel et de poivre.

Accompagnez vos tartines d’une salade verte pour un repas équilibré et savoureux.

3. Salade Caesar revisité

La salade Caesar est un classique qui se prête parfaitement à une version rapide et gourmande.

Pour réaliser cette salade revisité, suivez ces étapes :

Dans un saladier, mélangez des feuilles de laitue romaine déchirées, des croûtons, du parmesan râpé et des morceaux de poulet grillé ou de dinde. Préparez une vinaigrette à base de mayonnaise, de jus de citron, d’ail écrasé, de moutarde, de sel et de poivre, puis incorporez-la à la salade. Servez immédiatement, accompagné de pain grillé.

Vous pouvez ajouter des tomates cerises, du bacon émietté ou des œufs durs pour encore plus de saveurs et de gourmandise.

4. Wraps au poulet et à la sauce Caesar

Les wraps sont une option rapide et délicieuse pour un dîner sur le pouce.

Pour réaliser des wraps au poulet et à la sauce Caesar, procédez comme suit :

Faites griller des morceaux de poulet marinés dans un peu d’huile d’olive, de jus de citron, de sel et de poivre. Réchauffez des tortillas de blé ou de maïs au micro-ondes ou dans une poêle chaude. Tartinez chaque tortilla de sauce Caesar, puis garnissez-les de poulet grillé, de laitue émincée, de parmesan râpé et de croûtons. Roulez les tortillas en wraps bien serrés et servez-les accompagnés de crudités et de sauce Caesar pour tremper.

Vous pouvez varier les garnitures en ajoutant des légumes grillés, du bacon émietté ou du fromage fondu.

5. Risotto express aux champignons

Le risotto est un plat réconfortant et gourmand qui peut être préparé rapidement grâce à cette recette express.

Pour un risotto express aux champignons, vous aurez besoin de :

Faire revenir dans une poêle chaude des échalotes émincées et des champignons de Paris coupés en lamelles, dans un peu d’huile d’olive et de beurre. Ajouter du riz à risotto et mélanger pour bien enrober les grains de riz. Verser progressivement du bouillon de légumes chaud, en remuant régulièrement, jusqu’à ce que le riz soit cuit et crémeux. Terminer en ajoutant du parmesan râpé et de la crème fraîche, puis assaisonner avec du sel et du poivre à votre convenance.

Servez le risotto bien chaud, parsemé de persil frais haché pour ajouter une touche de fraîcheur.

6. Poêlée de légumes et quinoa

Un plat complet, sain et savoureux à base de quinoa et de légumes de saison.

Pour réaliser une poêlée de légumes et quinoa, suivez ces étapes :

Cuisez le quinoa selon les instructions du paquet, puis égouttez-le et réservez. Dans une poêle chaude, faites revenir des légumes de saison coupés en petits morceaux (par exemple, des courgettes, des poivrons, des tomates, des oignons et des épinards) dans un peu d’huile d’olive. Ajoutez le quinoa cuit aux légumes et mélangez bien pour que les saveurs se mélangent. Assaisonnez avec du sel, du poivre, de l’ail en poudre et du paprika doux, puis servez bien chaud.

Vous pouvez agrémenter ce plat de morceaux de poulet grillé, de tofu ou de saumon pour un repas encore plus complet et gourmand.

7. Croque-monsieur revisité

Le croque-monsieur est un classique rapide et délicieux, qui se prête à de nombreuses variantes.

Voici quelques idées pour revisiter le traditionnel croque-monsieur :

Croque-madame : ajoutez un œuf au plat sur le dessus de votre croque-monsieur pour le transformer en croque-madame.

ajoutez un œuf au plat sur le dessus de votre croque-monsieur pour le transformer en croque-madame. Croque-saumon : remplacez le jambon par des tranches de saumon fumé et la béchamel par du fromage frais.

remplacez le jambon par des tranches de saumon fumé et la béchamel par du fromage frais. Croque-végétarien : garnissez votre croque-monsieur de légumes grillés, tels que des tranches d’aubergine, de courgette et de poivron, ainsi que de fromage de chèvre.

Servez vos croque-monsieur revisités avec une salade verte ou des crudités pour un repas équilibré et gourmand.

8. Spaghettis à la carbonara express

Un plat de pâtes rapide et savoureux pour satisfaire les envies de cuisine italienne.

Pour réaliser des spaghettis à la carbonara express, procédez comme suit :

Cuisez les spaghettis al dente selon les instructions du paquet, puis égouttez-les en réservant un peu d’eau de cuisson. Pendant ce temps, faites revenir des lardons dans une poêle chaude jusqu’à ce qu’ils soient dorés et croustillants. Dans un bol, mélangez des œufs, du parmesan râpé, du sel et du poivre. Ajoutez les spaghettis égouttés et les lardons à la préparation aux œufs, en mélangeant rapidement pour que les œufs cuisent à la chaleur des pâtes sans devenir trop secs. Ajoutez un peu d’eau de cuisson réservée si nécessaire pour obtenir une sauce crémeuse.

Servez les spaghettis à la carbonara bien chauds, parsemés de persil frais haché et de parmesan râpé supplémentaire.

9. Buddha bowl rapide et équilibré

Un repas complet, sain et coloré dans un seul bol.

Pour composer un Buddha bowl rapide, choisissez des ingrédients parmi les catégories suivantes :

Une base de céréales ou de légumineuses, comme du quinoa, du riz, des lentilles ou des pois chiches.

Des légumes crus ou cuits, tels que des carottes râpées, des concombres, des poivrons, des brocolis, des avocats ou des épinards.

Des protéines, comme du poulet grillé, du tofu, du saumon, des œufs durs ou du fromage.

Des toppings pour ajouter du croquant et de la saveur, tels que des graines de sésame, des noix, des herbes fraîches, de la feta émiettée ou de la sauce soja.

Disposez harmonieusement tous les ingrédients dans un bol et assaisonnez avec une vinaigrette légère pour un repas équilibré et savoureux.

10. Fajitas express au poulet

Un plat convivial et délicieux pour un dîner rapide et festif.

Pour réaliser des fajitas express au poulet, il vous suffit de :

Faire mariner des morceaux de poulet dans un mélange d’épices tex-mex, d’huile d’olive et de jus de citron, puis les faire griller dans une poêle chaude jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Pendant ce temps, préparer des légumes coupés en fines lamelles, tels que des poivrons, des oignons et des tomates, puis les faire revenir rapidement dans une poêle chaude avec un peu d’huile d’olive. Réchauffer des tortillas de blé ou de maïs, puis garnir chacune d’elles avec du poulet grillé, des légumes sautés et des condiments de votre choix, tels que de la salsa, du guacamole, de la crème aigre ou du fromage râpé.

Servez les fajitas bien chaudes, accompagnées de riz et de haricots noirs pour un repas complet et savoureux.

11. Gratin de légumes express

Un plat réconfortant et gourmand, idéal pour un dîner rapide et sain.

Pour réaliser un gratin de légumes express, suivez ces étapes :

Préchauffez votre four à 200°C (th. 6-7). Coupez des légumes de saison en fines rondelles (par exemple, des courgettes, des aubergines, des tomates, des poivrons et des oignons). Disposez les légumes en couches successives dans un plat à gratin, en intercalant éventuellement des tranches de fromage (tel que de la mozzarella ou du chèvre) et en assaisonnant chaque couche avec du sel, du poivre et des herbes de Provence. Recouvrez le tout avec un mélange de crème fraîche et de lait, puis parsemez de fromage râpé (tel que du gruyère ou du parmesan) et de chapelure. Enfournez le gratin pendant environ 20 minutes, jusqu’à ce que les légumes soient tendres et que le dessus soit bien doré et croustillant.

Servez le gratin de légumes express bien chaud, accompagné d’une salade verte ou de viande grillée pour un repas complet et réconfortant.

Il est tout à fait possible de réaliser un repas du soir rapide, facile et gourmand en seulement 20 minutes. Grâce à ces 11 idées de recettes, vous ne manquerez plus d’inspiration pour régaler vos papilles et celles de vos convives, même lorsque vous êtes pressé par le temps. N’hésitez pas à varier les ingrédients et les saveurs pour toujours plus de plaisir et de découvertes culinaires. Bon appétit !