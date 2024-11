Sauté croquant de légumes de saison et panna cotta crémeuse à la châtaigne : un duo gourmand irrésistible

L’automne s’installe doucement, apportant avec lui son lot de saveurs réconfortantes et de produits de saison.

Quoi de mieux pour célébrer cette période que de marier un plat salé vibrant de couleurs à un dessert doux et onctueux ?

Je vous propose aujourd’hui une recette en deux temps qui ravira vos papilles : un sauté croquant de légumes de saison, suivi d’une panna cotta crémeuse à la châtaigne.

Ce menu équilibré met à l’honneur les trésors de nos marchés automnaux tout en offrant un contraste de textures et de goûts qui ne manquera pas de surprendre vos convives.

Le sauté croquant de légumes de saison

Commençons par la star de notre plat principal : le sauté de légumes. Cette préparation simple mais savoureuse permet de mettre en valeur la fraîcheur et la diversité des produits de saison.

Les ingrédients (pour 4 personnes)

2 carottes

1 petit potimarron

200g de champignons de Paris

1 poireau

1 oignon rouge

2 gousses d’ail

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

Sel, poivre

1 cuillère à café de thym séché

Quelques feuilles de sauge fraîche

La préparation

Lavez soigneusement tous les légumes. Épluchez les carottes et coupez-les en rondelles. Coupez le potimarron en deux, retirez les graines, puis taillez la chair en cubes de taille moyenne (inutile de l’éplucher, la peau est comestible). Nettoyez les champignons et coupez-les en quartiers. Émincez finement le poireau (partie blanche uniquement) et l’oignon rouge. Hachez l’ail.

La cuisson

Dans une grande poêle ou un wok, faites chauffer l’huile d’olive à feu vif. Ajoutez l’oignon et l’ail, faites-les revenir pendant 2 minutes jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides. Ajoutez ensuite les carottes et le potimarron, baissez légèrement le feu et laissez cuire pendant 5 minutes en remuant régulièrement.

Incorporez le poireau et les champignons, saupoudrez de thym, salez et poivrez. Poursuivez la cuisson pendant encore 5 à 7 minutes, jusqu’à ce que les légumes soient tendres mais encore croquants. En fin de cuisson, ajoutez les feuilles de sauge ciselées et mélangez délicatement.

L’astuce du chef

Pour apporter une touche de croquant supplémentaire à votre plat, vous pouvez ajouter une poignée de noix ou d’amandes effilées grillées juste avant de servir. Leur saveur se mariera parfaitement avec les légumes d’automne.

La panna cotta crémeuse à la châtaigne

Passons maintenant au dessert, une panna cotta à la châtaigne qui viendra parfaitement compléter notre repas automnal.

Les ingrédients (pour 4 personnes)

400ml de crème liquide entière

100ml de lait entier

50g de sucre

100g de crème de châtaigne

3 feuilles de gélatine

1 gousse de vanille

La préparation

Faites tremper les feuilles de gélatine dans un bol d’eau froide pendant 5 minutes. Dans une casserole, versez la crème, le lait et le sucre. Fendez la gousse de vanille en deux dans le sens de la longueur et grattez les graines. Ajoutez le tout à la casserole. Faites chauffer à feu doux en remuant régulièrement jusqu’à ce que le mélange frémisse (ne laissez pas bouillir). Retirez du feu et incorporez la crème de châtaigne en fouettant pour bien l’intégrer. Essorez les feuilles de gélatine et ajoutez-les au mélange chaud. Remuez jusqu’à ce qu’elles soient complètement dissoutes. Versez la préparation dans des verrines ou des moules individuels. Laissez refroidir à température ambiante puis placez au réfrigérateur pendant au moins 4 heures, idéalement toute une nuit.

La touche finale

Au moment de servir, vous pouvez décorer vos panna cotta avec quelques éclats de châtaignes grillées ou un filet de crème de châtaigne légèrement réchauffée. Pour les plus gourmands, une quenelle de chantilly maison apportera une note aérienne supplémentaire.

L’accord mets et vins

Pour accompagner ce repas aux saveurs automnales, plusieurs options s’offrent à vous :

Avec le sauté de légumes, optez pour un vin blanc sec et fruité comme un Chablis ou un Sancerre. Leurs notes minérales et leur fraîcheur souligneront la délicatesse des légumes sans les écraser.

Si vous préférez le rouge, un Pinot Noir léger de Bourgogne ou d'Alsace s'accordera parfaitement avec les champignons et les notes terreuses du plat.

Pour le dessert, osez un vin doux naturel comme un Muscat de Rivesaltes ou un Maury. Leurs arômes de fruits confits et de miel sublimeront la douceur de la châtaigne.

Les bienfaits nutritionnels de ce repas

Ce menu n’est pas seulement délicieux, il est aussi bénéfique pour votre santé :

Plat Bienfaits Sauté de légumes Riche en fibres

Apport en vitamines A, C et K

Source de minéraux (potassium, magnésium)

Faible en calories Panna cotta à la châtaigne Source de protéines végétales

Riche en vitamine B

Apport en minéraux (fer, magnésium)

Contient des acides gras essentiels

Astuces pour une présentation soignée

La présentation est presque aussi importante que le goût. Voici quelques idées pour dresser vos assiettes comme un chef :

Pour le sauté de légumes, utilisez un cercle de présentation pour créer une jolie forme sur l’assiette. Retirez-le délicatement et disposez quelques herbes fraîches sur le dessus.

pour créer une jolie forme sur l’assiette. Retirez-le délicatement et disposez quelques herbes fraîches sur le dessus. Servez la panna cotta dans des verrines transparentes pour apprécier sa texture onctueuse. Ajoutez un biscuit fin sur le côté pour apporter du croquant.

N’hésitez pas à jouer avec les couleurs en ajoutant une touche de vert (persil, ciboulette) sur le plat salé et un trait de caramel au beurre salé sur le dessert.

Variations et adaptations

Cette recette est facilement adaptable selon vos goûts et les produits disponibles :

Pour le sauté de légumes

Remplacez le potimarron par de la courge butternut ou du potiron.

Ajoutez des panais ou des topinambours pour plus d’originalité.

ou des pour plus d’originalité. Pour une version plus protéinée, incorporez des dés de tofu fumé ou des pois chiches grillés.

Pour la panna cotta

Remplacez la crème de châtaigne par de la purée de potimarron pour une version encore plus automnale.

pour une version encore plus automnale. Optez pour une version végane en utilisant du lait de coco et de l’agar-agar à la place de la crème et de la gélatine.

Parfumez votre panna cotta avec un peu de rhum ou de cognac pour une touche plus festive.

Ce duo de recettes célèbre les saveurs de l’automne tout en offrant un équilibre parfait entre le salé et le sucré. Le sauté croquant de légumes apporte couleurs et vitamines, tandis que la panna cotta à la châtaigne offre une note douce et réconfortante pour terminer le repas en beauté. N’hésitez pas à personnaliser ces plats selon vos envies et les trésors que vous dénicherez sur les étals de vos marchés. Bon appétit !