Peau éclatante en hiver : 10 astuces beauté contre le froid

L’hiver est arrivé et avec lui son lot de désagréments pour notre peau.

Froid, vent et chauffage mettent notre épiderme à rude épreuve. Résultat : teint terne, tiraillements et rougeurs. Mais pas de panique !

Avec quelques gestes simples et les bons produits, il est tout à fait possible de garder une peau lumineuse même quand le thermomètre flirte avec le zéro.

Voici nos meilleures astuces pour affronter la saison froide tout en gardant bonne mine.

1. Hydratez, hydratez, hydratez !

C’est la règle d’or en hiver. Le froid et le vent assèchent considérablement la peau, il faut donc redoubler d’efforts côté hydratation. Optez pour une crème riche et nourrissante, à appliquer matin et soir sur le visage et le cou. N’oubliez pas les lèvres, particulièrement sensibles aux agressions du froid : un bon baume à lèvres sera votre meilleur allié.

Pour le corps, privilégiez les huiles ou beurres corporels plus nourrissants que les lotions classiques. Appliquez-les juste après la douche sur peau encore humide pour une meilleure pénétration.

2. Protégez votre peau du froid

Avant de sortir, n’hésitez pas à appliquer une crème protectrice sur les zones exposées (visage, mains). Certaines marques proposent des soins spécifiques « grand froid » qui forment une barrière contre les agressions extérieures. Et bien sûr, n’oubliez pas gants, écharpe et bonnet pour protéger au maximum votre peau du vent et du froid.

3. Misez sur une alimentation riche en vitamines

Une peau éclatante commence dans l’assiette ! Faites le plein de :

Vitamine C : agrumes, kiwis, choux

: agrumes, kiwis, choux Vitamine E : huiles végétales, noix, amandes

: huiles végétales, noix, amandes Oméga 3 : poissons gras, huile de colza

: poissons gras, huile de colza Bêta-carotène : carottes, patates douces, épinards

Ces nutriments aident à lutter contre le vieillissement cutané et boostent l’éclat du teint.

4. Exfoliez en douceur

L’exfoliation aide à éliminer les cellules mortes qui ternissent le teint. Mais attention, en hiver la peau est plus fragile. Optez pour un gommage doux, à réaliser une fois par semaine maximum. Privilégiez les formules à base d’acides de fruits (AHA) ou d’enzymes, moins agressives que les grains.

5. Chouchoutez vos mains

Particulièrement exposées au froid, nos mains souffrent beaucoup en hiver. Pour les protéger :

Portez des gants dès que vous sortez Appliquez une crème pour les mains plusieurs fois par jour Le soir, faites un masque nourrissant : appliquez une épaisse couche de crème et enfilez des gants en coton pour la nuit

6. N’oubliez pas la protection solaire

Eh oui, même en hiver ! Les rayons UV sont toujours présents et peuvent être particulièrement agressifs en montagne ou quand il y a de la neige. Appliquez quotidiennement une crème avec un SPF d’au moins 30 sur le visage et les zones exposées.

7. Hydratez l’air ambiant

Le chauffage assèche considérablement l’air intérieur, ce qui n’arrange pas l’état de notre peau. Pour y remédier :

Investissez dans un humidificateur d’air

Placez des coupelles d’eau sur vos radiateurs

sur vos radiateurs Aérez quotidiennement votre intérieur, même en hiver

8. Optez pour un nettoyage doux

En hiver, bannissez les produits nettoyants trop agressifs qui risquent d’irriter davantage votre peau. Préférez :

Les laits ou huiles démaquillantes pour le visage

pour le visage Les gels douche surgras pour le corps

pour le corps L’eau tiède plutôt que chaude qui dessèche la peau

9. Boostez votre routine avec des actifs ciblés

Pour un coup d’éclat supplémentaire, intégrez à votre routine des soins contenant des actifs spécifiques :

Acide hyaluronique : pour une hydratation intense

: pour une hydratation intense Vitamine C : pour l’éclat et l’anti-âge

: pour l’éclat et l’anti-âge Niacinamide : pour réduire les rougeurs et renforcer la barrière cutanée

: pour réduire les rougeurs et renforcer la barrière cutanée Céramides : pour nourrir et protéger

Ces ingrédients peuvent se trouver dans des sérums, des crèmes ou des masques.

10. Dormez suffisamment

Ne négligez pas l’importance du sommeil pour une peau éclatante. C’est pendant la nuit que la peau se régénère. Visez 7 à 8 heures de sommeil par nuit et appliquez une crème de nuit nourrissante avant de vous coucher pour optimiser ce processus de réparation nocturne.

Soins SOS pour les jours de grand froid

Quand le mercure descend en flèche, votre peau peut avoir besoin d’un coup de pouce supplémentaire. Voici quelques astuces pour les jours de grand froid :

Le masque cocooning

Une fois par semaine, offrez-vous un masque ultra-nourrissant. Choisissez une formule riche en beurre de karité, huile d’argan ou miel. Laissez poser 15 à 20 minutes puis massez délicatement pour faire pénétrer l’excédent. Votre peau sera instantanément plus douce et confortable.

La cure d’huile

Les huiles végétales sont de véritables trésors pour la peau en hiver. Elles nourrissent en profondeur et renforcent la barrière cutanée. Quelques gouttes d’huile d’amande douce, de jojoba ou d’argan ajoutées à votre crème de jour ou de nuit feront des merveilles.

Le soin des zones sensibles

Certaines zones sont particulièrement sensibles au froid : le contour des yeux, les lèvres, le nez… N’hésitez pas à leur appliquer des soins spécifiques plus riches. Un baume multi-usages à base de cire d’abeille peut être très efficace sur ces zones.

Les bons gestes à adopter au quotidien

Au-delà des soins, certaines habitudes peuvent faire toute la différence pour garder une peau éclatante en hiver :

Buvez beaucoup d’eau

L’hydratation de la peau passe aussi par l’intérieur. Visez 1,5 à 2 litres d’eau par jour. Si vous n’aimez pas l’eau nature, optez pour des tisanes ou des eaux aromatisées maison aux fruits.

Limitez les douches trop chaudes

Aussi tentant que ce soit quand il fait froid, l’eau trop chaude dessèche la peau. Préférez une eau tiède et limitez le temps passé sous la douche.

Protégez-vous du vent

Le vent est particulièrement agressif pour la peau. Protégez votre visage avec une écharpe ou un cache-nez quand vous sortez les jours de grand vent.

Faites de l’exercice

L’activité physique stimule la circulation sanguine, ce qui aide à garder une peau éclatante. Même en hiver, essayez de bouger régulièrement, que ce soit en salle ou en extérieur (bien couvert !).

Les erreurs à éviter

Pour finir, voici quelques erreurs courantes à éviter pour préserver l’éclat de votre peau en hiver :

Ne pas se démaquiller le soir (même si on est fatigué et qu’il fait froid !)

Utiliser des produits trop agressifs ou inadaptés à sa peau

Négliger la protection solaire, même par temps nuageux

Frotter sa peau avec une serviette : tamponnez doucement pour ne pas l’irriter

Oublier d’hydrater certaines zones comme le cou ou le décolleté

En suivant ces conseils et en étant à l’écoute des besoins de votre peau, vous devriez passer l’hiver avec un teint radieux, sans rougeurs ni tiraillements. N’oubliez pas que chaque peau est unique : n’hésitez pas à adapter ces recommandations en fonction de vos réactions et de vos sensations. Et si malgré tous vos efforts, votre peau reste inconfortable, n’hésitez pas à consulter un dermatologue qui pourra vous conseiller des soins adaptés à votre cas particulier.