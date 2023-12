Monkey-Barring : La pratique toxique qui menace l’équilibre de votre couple

Imaginez-vous en train de vous balancer de branche en branche, tel un singe dans la jungle, toujours prêt à saisir la branche suivante avant de lâcher la précédente.

Voilà une image qui illustre parfaitement le concept du Monkey-Barring, cette nouvelle tendance qui fait des ravages dans les relations amoureuses. Mais qu’est-ce que le Monkey-Barring au juste ?

Comment se manifeste cette pratique toxique et quels sont ses impacts sur les couples ?

Nous vous proposons une exploration en profondeur de ce phénomène, afin de vous permettre de mieux le comprendre et, surtout, de vous en prémunir.

Le Monkey-Barring : une définition et des explications

Avant de plonger dans les méandres du Monkey-Barring, définissons clairement ce terme qui, à première vue, peut sembler énigmatique.

Le Monkey-Barring désigne une pratique consistant à établir une relation affective ou sentimentale avec une nouvelle personne sans avoir véritablement mis fin à la relation précédente. L’individu qui se livre à cette pratique cherche à s’assurer d’avoir une branche solide à laquelle se raccrocher avant de lâcher celle sur laquelle il se trouve actuellement. Le terme vient de l’anglais monkey bars, qui signifie « barres de singe », en référence à ces structures de jeux pour enfants sur lesquelles on se balance de barre en barre sans jamais toucher le sol.

Concrètement, le Monkey-Barring peut prendre plusieurs formes :

Entretenir une relation extra-conjugale en prévision d’une rupture avec son partenaire actuel

Flirter avec une personne en vue d’entamer une relation alors que l’on est déjà en couple

Se rapprocher émotionnellement d’une autre personne tout en restant avec son partenaire, en prévision d’un éventuel échec de la relation

Les causes et facteurs favorisants du Monkey-Barring

Si le Monkey-Barring est une pratique toxique, il convient de s’interroger sur les raisons qui poussent certains individus à y recourir.

Tout d’abord, l’insécurité affective est souvent à l’origine de ce comportement. Les personnes ayant du mal à gérer la peur de l’abandon et le vide laissé par la fin d’une relation peuvent être tentées de s’assurer d’avoir un nouveau partenaire avant de quitter l’ancien. Cette recherche de sécurité les conduit inconsciemment à s’accrocher à une nouvelle branche avant de lâcher la précédente.

Ensuite, la peur de l’engagement et la fuite face à la routine peuvent expliquer le Monkey-Barring. Certaines personnes éprouvent le besoin de vivre constamment de nouvelles expériences et de ressentir l’excitation des débuts de relation. Leur incapacité à s’investir pleinement dans une relation à long terme les pousse à chercher sans cesse de nouvelles conquêtes, sans prendre le temps de rompre véritablement avec leurs partenaires précédents.

Enfin, évoquons l’influence de notre société actuelle, caractérisée par la recherche de l’instantanéité et la difficulté à faire face à la frustration. Dans un monde où tout semble disponible et accessible en un clic, il peut être tentant de céder à la tentation de l’infidélité et de vouloir toujours plus, sans prendre le temps de la réflexion et de la construction d’une relation stable et épanouissante.

Les conséquences néfastes du Monkey-Barring sur les couples

Il va sans dire que le Monkey-Barring est une pratique extrêmement nocive pour les couples, et ce, à plusieurs niveaux.

Premièrement, le Monkey-Barring engendre une véritable trahison de la confiance entre les partenaires. L’individu qui s’adonne à cette pratique ment et trompe son partenaire, mettant ainsi en péril les bases même de la relation. Cette trahison peut laisser des séquelles durables, tant pour la victime que pour le couple, et rendre difficile voire impossible toute réconciliation ou reconstruction.

De plus, le Monkey-Barring favorise le développement d’une vision peu saine et réaliste de l’amour et des relations. Les personnes qui pratiquent le Monkey-Barring ont de faibles chances de construire une relation stable et durable, puisqu’elles ne prennent pas le temps d’investir pleinement dans leur couple actuel et de résoudre les problèmes éventuels. Cette fuite perpétuelle les empêche de s’épanouir réellement et de vivre une relation amoureuse saine et équilibrée.

Enfin, il faut souligner le caractère éminemment égoïste du Monkey-Barring. En cherchant à assurer leur propre sécurité affective, les adeptes de cette pratique font preuve d’un manque total de considération pour les sentiments et le bien-être de leur partenaire. Ceci peut entraîner de profondes blessures et un sentiment de trahison chez la personne trompée, et affecter durablement sa confiance en elle et en l’amour.

Comment détecter et prévenir le Monkey-Barring

Face à ce phénomène, il est légitime de se demander comment repérer les signes du Monkey-Barring et comment s’en protéger.

Il existe plusieurs indices qui peuvent alerter sur la possibilité d’un Monkey-Barring :

Un changement soudain et inexplicable dans le comportement de son partenaire, qui peut se montrer plus distant, secret ou préoccupé Une tendance à passer beaucoup de temps au téléphone ou sur les réseaux sociaux, souvent en cachette Une réticence à s’engager dans des projets communs à long terme ou à parler de l’avenir du couple Des absences répétées et inexpliquées ou des explications peu convaincantes pour justifier ces absences

Pour prévenir et lutter contre le Monkey-Barring, il est essentiel de privilégier la communication et la transparence au sein du couple. Discuter régulièrement de ses ressentis, de ses attentes et de ses besoins permet d’éviter les non-dits et les frustrations qui peuvent mener à la tentation de Monkey-Barring. Il est important de cultiver la confiance mutuelle et de ne pas hésiter à exprimer ses inquiétudes ou ses doutes si l’on se sent menacé par cette pratique.

En outre, prendre conscience de ses propres failles et insécurités affectives est essentiel pour éviter de tomber dans le piège du Monkey-Barring. Il est important de travailler sur soi et de chercher à s’épanouir en tant qu’individu, afin de ne pas chercher à combler un vide affectif en multipliant les relations et les aventures.

Le Monkey-Barring est une pratique toxique qui nuit considérablement à l’équilibre et à la pérennité des couples. Pour l’éviter, il est crucial de privilégier la communication, la confiance et l’engagement, et de ne pas céder à la tentation du « toujours plus » au détriment de la construction d’une relation solide et épanouissante. En prenant le temps de se connaître, de s’écouter et de se respecter mutuellement, il est possible de construire un amour sain et durable, loin des pièges du Monkey-Barring.