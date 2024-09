Menu de la semaine du lundi 23 septembre 2024 au dimanche 29 septembre 2024

Bienvenue dans cette nouvelle semaine remplie de délicieuses recettes pour ravir vos papilles et celles de vos proches.

Il est temps de se mettre aux fourneaux et de découvrir de nouvelles saveurs, alors enfilez vos tabliers et suivez le guide !

Lundi 23 septembre 2024

Gratin de courgettes à la feta

Préparez un savoureux gratin de courgettes à la feta pour bien commencer la semaine. Facile à réaliser, ce plat est parfait pour les amateurs de légumes et de fromage. Coupez simplement les courgettes en rondelles, disposez-les dans un plat à gratin, ajoutez la feta émiettée, du sel, du poivre et un filet d’huile d’olive, puis enfournez pendant 30 minutes à 180°C.

Tiramisu aux fruits rouges

Pour le dessert, optez pour un tiramisu aux fruits rouges. Cette version fruitée du célèbre dessert italien apportera une touche de fraîcheur à la fin de votre repas. Alternez des couches de biscuits cuillère imbibés de jus de fruits rouges, de mascarpone et de fruits rouges frais, puis laissez reposer au frais pendant au moins 4 heures avant de déguster.

Mardi 24 septembre 2024

Poulet à l’ananas et riz basmati

Offrez-vous un voyage gustatif avec ce plat exotique : le poulet à l’ananas accompagné de riz basmati. Faites revenir des morceaux de poulet avec des oignons et de l’ail, ajoutez des morceaux d’ananas frais ou en conserve, de la sauce soja et du miel, puis laissez mijoter le tout. Servez avec du riz basmati cuit à la vapeur pour un délice tropical.

Bananes flambées

En dessert, craquez pour des bananes flambées, une recette simple et spectaculaire. Faites revenir des bananes coupées en deux dans du beurre et du sucre jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées, puis versez du rhum et flambez. Attention aux flammes, et servez immédiatement pour un effet garanti !

Mercredi 25 septembre 2024

Spaghetti alla carbonara

Un grand classique de la cuisine italienne : les spaghetti alla carbonara. Faites cuire les pâtes al dente, pendant ce temps, préparez une sauce avec des œufs battus, du parmesan râpé, du sel et du poivre. Faites revenir des lardons, puis mélangez le tout avec les pâtes égouttées et servez chaud. Simple et délicieux.

Panna cotta à la vanille

Poursuivez votre voyage en Italie avec un dessert tout en douceur : la panna cotta à la vanille. Faites chauffer de la crème, du sucre et de la vanille, ajoutez de la gélatine préalablement ramollie dans de l’eau froide, puis versez dans des ramequins. Laissez refroidir et placez au réfrigérateur pendant au moins 4 heures avant de déguster.

Jeudi 26 septembre 2024

Quiche lorraine et salade verte

Un classique français au menu : la quiche lorraine. Préparez une pâte brisée, garnissez un moule à tarte, puis ajoutez des lardons et des morceaux de fromage à pâte dure. Battez des œufs avec de la crème, du sel et du poivre, versez sur la tarte et enfournez pendant 30 à 40 minutes à 180°C. Servez avec une salade verte pour un repas complet et équilibré.

Mousse au chocolat

Terminez votre repas en beauté avec une onctueuse mousse au chocolat. Faites fondre du chocolat noir avec un peu de beurre, puis incorporez des jaunes d’œufs. Montez les blancs en neige et incorporez-les délicatement au mélange. Répartissez dans des verrines et placez au frais pendant au moins 3 heures. Un vrai régal !

Vendredi 27 septembre 2024

Saumon teriyaki et légumes sautés

Pour ce vendredi, préparez un délicieux saumon teriyaki accompagné de légumes sautés. Faites cuire des pavés de saumon avec une sauce teriyaki, soit au four, soit à la poêle. Pendant ce temps, faites sauter des légumes de votre choix (brocoli, carottes, poivrons…) à la poêle avec un peu d’huile et de sauce soja. Servez le tout avec du riz blanc ou des nouilles asiatiques.

Salade de fruits frais

Optez pour une salade de fruits frais pour terminer votre repas en légèreté. Découpez vos fruits préférés (pommes, poires, raisins, kiwis, oranges…) en morceaux et mélangez-les avec un peu de jus d’orange ou de citron pour éviter qu’ils ne s’oxydent. Vous pouvez ajouter un peu de sucre selon vos préférences.

Samedi 28 septembre 2024

Couscous aux légumes et pois chiches

Direction le Maghreb avec un couscous aux légumes et pois chiches. Faites cuire des légumes (carottes, courgettes, navets, oignons, tomates) avec des épices, du bouillon et des pois chiches. Pendant ce temps, préparez la semoule selon les instructions du paquet. Servez le tout bien chaud, accompagné de harissa pour ceux qui aiment les plats relevés. Un plat convivial et réconfortant pour un samedi en famille ou entre amis.

Sorbet citron

Pour le dessert, rafraîchissez-vous avec un sorbet au citron. Vous pouvez réaliser ce dessert glacé en mélangeant du jus de citron, du sucre et de l’eau, puis en faisant prendre le tout au congélateur en remuant régulièrement. Sinon, vous pouvez opter pour un sorbet du commerce et le servir avec un peu de menthe fraîche pour une touche de verdure.

Dimanche 29 septembre 2024

Rôti de porc et purée de pommes de terre

Un repas dominical classique : le rôti de porc accompagné d’une purée de pommes de terre. Faites cuire votre rôti de porc au four avec des herbes et des épices, un filet d’huile et un peu d’eau pour éviter qu’il ne dessèche. Pendant ce temps, préparez une purée de pommes de terre maison en écrasant des pommes de terre cuites avec du beurre et du lait, puis assaisonnez selon vos goûts.

Tarte aux pommes

Terminez votre semaine en beauté avec une tarte aux pommes maison. Étalez une pâte brisée dans un moule à tarte, disposez des tranches de pommes sur le dessus, saupoudrez de sucre et de cannelle, puis enfournez pendant environ 30 minutes à 180°C. Dégustez tiède ou froide, selon vos préférences, avec un nuage de crème fraîche pour encore plus de gourmandise.

Voilà pour cette semaine de délicieux repas à partager en famille ou entre amis. N’hésitez pas à adapter les recettes selon vos envies et votre créativité, l’important est de prendre plaisir à cuisiner et à déguster. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culinaires !