Maquillage par temps froid : les pires erreurs à ne surtout pas commettre

L’hiver est là, avec son lot de défis beauté.

Entre le vent glacial qui nous fouette le visage et l’air sec qui dessèche notre peau, pas facile de garder bonne mine !

Pourtant, c’est souvent à cette période qu’on a le plus envie de se faire belle. Mais attention, gare aux faux pas !

Certaines erreurs de maquillage peuvent vite virer au cauchemar quand le mercure chute.

Voici un guide pour éviter les pièges les plus courants et rester resplendissante, même par -10°C.

Négliger l’hydratation de la peau

La première erreur, et sans doute la plus grave, c’est de zapper l’étape hydratation. Par temps froid, notre peau a tendance à s’assécher plus vite. Résultat : elle tire, des petites peaux apparaissent et le maquillage a du mal à tenir.

Pour éviter ça :

Appliquez systématiquement une crème hydratante adaptée à votre type de peau avant le maquillage

une crème hydratante adaptée à votre type de peau avant le maquillage Optez pour des formules riches en hiver, contenant des ingrédients comme l’acide hyaluronique ou la glycérine

N’oubliez pas vos lèvres ! Un baume nourrissant est indispensable

Choisir la mauvaise teinte de fond de teint

En hiver, notre peau pâlit naturellement. Pourtant, beaucoup continuent d’utiliser leur fond de teint d’été, bien trop foncé. Résultat : un effet masque peu flatteur et des démarcations visibles.

La solution :

Adaptez la teinte de votre fond de teint à votre carnation hivernale

Testez-le à la lumière du jour pour être sûre qu’il se fond parfaitement avec votre peau

Si besoin, mélangez deux teintes pour obtenir la nuance parfaite

Abuser du fond de teint

Quand il fait froid, on a tendance à vouloir se protéger en appliquant une couche épaisse de fond de teint. Erreur ! Une texture trop lourde risque de craqueler avec le froid et d’accentuer les ridules.

Pour un résultat naturel :

Préférez les textures légères comme les BB crèmes ou les fonds de teint fluides

Appliquez le produit par petites touches et estompez bien

Utilisez un pinceau ou une éponge humide pour un fini plus naturel

Oublier la base de maquillage

Par temps froid, le maquillage a tendance à moins bien tenir. Pourtant, beaucoup négligent l’étape cruciale de la base.

Pour un maquillage qui dure :

Appliquez toujours une base de maquillage après votre crème hydratante

une base de maquillage après votre crème hydratante Choisissez une formule adaptée à votre type de peau (matifiante si vous avez la peau grasse, illuminatrice si elle est terne)

Laissez-la pénétrer quelques minutes avant d’appliquer votre fond de teint

Utiliser des poudres en excès

Quand il fait froid, la peau a tendance à produire moins de sébum. Pourtant, certaines continuent d’appliquer de la poudre par habitude. Résultat : un teint terne et des zones de sécheresse accentuées.

Pour éviter l’effet « plâtre » :

Limitez l’usage de la poudre aux zones qui en ont vraiment besoin (généralement la zone T)

Préférez une poudre libre très fine à une poudre compacte

Appliquez-la avec un pinceau large pour plus de légèreté

Négliger le blush

En hiver, notre teint a tendance à être plus terne. Pourtant, beaucoup oublient le blush, pensant que leur peau naturellement rougie par le froid suffit. Erreur ! Un peu de couleur est essentiel pour un effet bonne mine.

Pour un teint frais et naturel :

Choisissez un blush dans les tons rosés ou pêche

Appliquez-le sur les pommettes en remontant vers les tempes

Optez pour une texture crème qui se fond mieux dans la peau par temps froid

Utiliser un mascara non waterproof

Entre le vent, la pluie et la neige, nos yeux sont mis à rude épreuve en hiver. Un mascara classique risque de couler et de laisser des traces peu élégantes.

La solution :

Optez systématiquement pour un mascara waterproof en hiver

pour un mascara waterproof en hiver Appliquez-le en plusieurs couches fines plutôt qu’une seule couche épaisse

N’oubliez pas d’utiliser un démaquillant adapté pour le retirer en douceur

Abuser des textures mates

Les textures mates sont très tendance, mais elles peuvent être traitresses par temps froid. Elles ont tendance à assécher la peau et à accentuer les ridules.

Pour un maquillage confortable :

Préférez les textures satinées ou légèrement brillantes

Si vous utilisez un rouge à lèvres mat, appliquez un baume hydratant en dessous

Optez pour des fards à paupières crème plutôt que des poudres

Négliger les sourcils

Quand il fait froid, on a tendance à se concentrer sur le teint et à oublier les sourcils. Pourtant, des sourcils bien dessinés structurent le visage et donnent du caractère au regard.

Pour des sourcils impeccables :

Brossez vos sourcils vers le haut pour leur donner du volume

Comblez les éventuels trous avec un crayon ou une poudre à sourcils

Fixez le tout avec un gel transparent pour un effet longue tenue

Oublier de se démaquiller correctement

Après une longue journée dans le froid, on a souvent qu’une envie : se glisser sous la couette. Pourtant, négliger le démaquillage est une erreur qui peut coûter cher à votre peau.

Pour prendre soin de votre peau :

Démaquillez-vous chaque soir , même si vous êtes fatiguée

, même si vous êtes fatiguée Utilisez un démaquillant doux, sans alcool

Terminez par un tonique pour resserrer les pores et une crème de nuit nourrissante

Les erreurs à éviter avec le maquillage des lèvres

Les lèvres sont particulièrement sensibles au froid. Pourtant, beaucoup commettent des erreurs qui aggravent leur état.

Ne pas exfolier les lèvres

Des lèvres gercées et pleines de peaux mortes, ce n’est pas très glamour. Pourtant, beaucoup oublient cette étape cruciale.

La solution :

Exfoliez vos lèvres une à deux fois par semaine avec un gommage doux

Vous pouvez utiliser un mélange maison de miel et de sucre

Massez délicatement puis rincez à l’eau tiède

Appliquer du rouge à lèvres sur des lèvres sèches

Mettre du rouge à lèvres sur des lèvres desséchées ne fera qu’accentuer le problème. Le résultat sera inesthétique et inconfortable.

Pour des lèvres parfaites :

Appliquez toujours un baume hydratant avant votre rouge à lèvres

un baume hydratant avant votre rouge à lèvres Laissez-le pénétrer quelques minutes

Tamponnez l’excès avec un mouchoir avant d’appliquer votre couleur

Choisir la mauvaise texture de rouge à lèvres

En hiver, toutes les textures de rouge à lèvres ne se valent pas. Certaines peuvent aggraver la sécheresse des lèvres.

Les textures à privilégier :

Optez pour des rouges à lèvres crémeux ou des baumes teintés

Évitez les formules longue tenue qui ont tendance à assécher

Si vous aimez le mat, choisissez des formules enrichies en agents hydratants

Les erreurs à éviter avec le maquillage des yeux

Les yeux sont particulièrement sensibles au froid et au vent. Pourtant, beaucoup négligent leur protection.

Ne pas hydrater le contour des yeux

La peau du contour de l’œil est très fine et sensible. Elle a tendance à se déshydrater rapidement par temps froid.

Pour des yeux en pleine forme :

Appliquez matin et soir une crème spécifique pour le contour des yeux

une crème spécifique pour le contour des yeux Choisissez une formule riche en hiver

Appliquez-la en tapotant délicatement, sans tirer sur la peau

Utiliser un eye-liner liquide par grand froid

L’eye-liner liquide peut geler et craqueler quand les températures sont très basses. Le résultat n’est pas très esthétique.

Les alternatives :

Préférez un crayon khôl ou un eye-liner en gel

Si vous tenez à votre eye-liner liquide, appliquez-le à l’intérieur avant de sortir

Fixez-le avec un peu de fard à paupières de la même couleur

Oublier de waterproofer son maquillage des yeux

Entre le vent et les larmes dues au froid, le maquillage des yeux est mis à rude épreuve en hiver.

Pour un regard qui tient :

Utilisez une base pour fards à paupières

Optez pour des fards waterproof ou longue tenue

Fixez le tout avec un spray fixateur de maquillage

En suivant ces conseils, vous éviterez les erreurs de maquillage les plus courantes par temps froid. N’oubliez pas que le secret d’un beau maquillage, c’est avant tout une peau bien hydratée et protégée. Prenez soin de vous, et profitez de l’hiver en beauté !