Male bun au bureau : comment adopter cette coiffure tout en restant élégant et professionnel ?

Le male bun a longtemps souffert d’une réputation ambiguë dans le monde du travail.

Associé tantôt à la culture hipster des années 2010, tantôt aux artistes et créatifs qui revendiquent un style décalé, ce chignon masculin a mis du temps à trouver sa place dans les environnements professionnels.

Pourtant, force est de constater qu’il s’est progressivement imposé dans de nombreux bureaux, y compris dans des secteurs plutôt conservateurs.

La question n’est donc plus vraiment de savoir si cette coiffure est acceptable au travail, mais plutôt comment la porter de façon à ce qu’elle renforce votre image plutôt qu’elle ne la dessert.

Qu’est-ce que le male bun exactement ?

Le male bun, ou chignon masculin en français, désigne simplement le fait de rassembler ses cheveux longs ou mi-longs en un chignon placé à l’arrière ou sur le dessus de la tête. Ce n’est pas une invention récente. Des hommes portent des chignons depuis des siècles dans de nombreuses cultures, notamment en Asie où cette coiffure est ancrée dans des traditions ancestrales. Ce qui a changé, c’est son intégration progressive dans la mode occidentale contemporaine et son acceptation croissante dans les milieux professionnels.

Il existe plusieurs variantes du male bun, et toutes ne conviennent pas forcément à un contexte de bureau :

Le bun haut : placé sur le sommet du crâne, il est plus décontracté et demande une certaine assurance pour être porté en réunion.

: placé sur le sommet du crâne, il est plus décontracté et demande une certaine assurance pour être porté en réunion. Le bun bas : situé à la nuque, il est généralement perçu comme plus sobre et plus élégant, ce qui en fait la version la plus adaptée à un environnement professionnel.

: situé à la nuque, il est généralement perçu comme plus sobre et plus élégant, ce qui en fait la version la plus adaptée à un environnement professionnel. Le man bun avec dégradé : les côtés sont coupés courts avec un dégradé, tandis que le dessus reste long pour former le chignon. Cette version est souvent considérée comme la plus soignée.

: les côtés sont coupés courts avec un dégradé, tandis que le dessus reste long pour former le chignon. Cette version est souvent considérée comme la plus soignée. Le bun lâche : quelques mèches s’échappent volontairement, donnant un effet plus décontracté. À éviter dans les contextes très formels.

Le male bun est-il vraiment accepté dans le monde professionnel ?

La réponse honnête est : ça dépend. Le secteur dans lequel vous travaillez joue un rôle déterminant. Dans les agences de communication, les startups technologiques, les studios de design ou les métiers de la mode, un chignon masculin bien entretenu ne soulèvera aucune objection. Dans un cabinet d’avocats traditionnel, une banque d’affaires ou une administration publique, la situation est différente et il faudra redoubler de soin dans la façon de le porter.

Ce qui détermine vraiment l’acceptabilité du male bun au bureau, ce n’est pas tant la coiffure en elle-même que son niveau de soin et d’entretien. Un chignon propre, bien structuré, avec des cheveux sains et coiffés, sera toujours mieux perçu qu’une tignasse mal attachée à la va-vite. C’est finalement la même logique qui s’applique à n’importe quelle autre coiffure : une coupe de cheveux classique mal entretenue fera tout aussi mauvaise impression qu’un male bun négligé.

Comment préparer ses cheveux pour un male bun professionnel ?

Prendre soin de ses cheveux en amont

La base d’un male bun élégant, c’est des cheveux en bonne santé. Des cheveux secs, abîmés ou ternes nuiront à votre image quelle que soit la façon dont vous les coiffez. Quelques habitudes simples font une vraie différence :

Utiliser un shampooing adapté à votre type de cheveux et ne pas laver vos cheveux tous les jours si ce n’est pas nécessaire, car cela peut assécher le cuir chevelu.

et ne pas laver vos cheveux tous les jours si ce n’est pas nécessaire, car cela peut assécher le cuir chevelu. Appliquer un après-shampooing ou un masque hydratant régulièrement pour garder des cheveux souples et brillants.

Faire des coupes régulières chez le coiffeur, même si vous laissez pousser vos cheveux. Éliminer les pointes abîmées améliore considérablement l’aspect général.

Utiliser une huile capillaire légère ou un sérum pour discipliner les cheveux récalcitrants et leur donner un aspect soigné.

Les produits coiffants à privilégier

Pour maintenir un male bun propre et structuré toute la journée, quelques produits peuvent vous aider. Une crème coiffante légère appliquée sur cheveux humides permettra de lisser les petits cheveux rebelles avant de former le chignon. Un peu de gel ou de cire peut être utilisé pour fixer les contours, notamment si vous portez un bun avec dégradé. Évitez les produits trop lourds ou trop brillants qui peuvent donner un aspect gras peu flatteur.

Les élastiques à cheveux méritent aussi qu’on s’y attarde. Bannissez les élastiques en caoutchouc classiques qui cassent les cheveux et donnent un rendu peu soigné. Préférez des élastiques textiles ou des élastiques sans couture spécialement conçus pour les cheveux.

Les règles de style pour porter le male bun au bureau

Adapter la coiffure au niveau de formalité de votre environnement

Dans un environnement très formel, misez sur le bun bas et serré, proche de la nuque. Cette version rappelle visuellement le chignon porté par certaines femmes dans des contextes professionnels formels et bénéficie donc d’une meilleure acceptation culturelle. Évitez les mèches qui s’échappent et veillez à ce que les côtés soient parfaitement lisses.

Dans un environnement semi-formel ou créatif, vous pouvez vous permettre un peu plus de liberté. Un bun légèrement plus haut, quelques mèches encadrant le visage ou un chignon moins serré peuvent fonctionner, à condition que l’ensemble reste propre et intentionnel.

Coordonner le male bun avec votre tenue vestimentaire

Une coiffure ne vit pas en dehors du contexte d’une tenue. Le male bun au bureau fonctionne particulièrement bien avec :

Une chemise bien ajustée , qu’elle soit portée avec ou sans cravate. L’effet col ouvert avec un bun soigné dégage une élégance décontractée qui peut très bien fonctionner dans de nombreux contextes professionnels.

, qu’elle soit portée avec ou sans cravate. L’effet col ouvert avec un bun soigné dégage une élégance décontractée qui peut très bien fonctionner dans de nombreux contextes professionnels. Un costume ou un blazer : c’est probablement la combinaison la plus efficace pour légitimer le male bun dans un environnement formel. Le contraste entre la rigueur du costume et la liberté du chignon crée un équilibre visuel intéressant.

: c’est probablement la combinaison la plus efficace pour légitimer le male bun dans un environnement formel. Le contraste entre la rigueur du costume et la liberté du chignon crée un équilibre visuel intéressant. Un col roulé fin en hiver, qui s’associe très bien avec un bun bas pour un look à la fois sobre et travaillé.

En revanche, associer un male bun négligé à une tenue déjà décontractée comme un t-shirt basique et un jean usé risque de donner une impression de laisser-aller peu compatible avec un contexte professionnel.

L’entretien quotidien : un point non négociable

Ce point mérite d’être souligné avec insistance. Le male bun professionnel exige une routine quotidienne. Arriver au bureau avec un chignon formé à la hâte dans les transports, avec des cheveux qui partent dans tous les sens, est contre-productif. Prenez le temps chaque matin de coiffer correctement vos cheveux avant de former votre chignon. Cela ne prend que quelques minutes supplémentaires mais change radicalement le résultat.

Les erreurs courantes à éviter

Certaines erreurs reviennent fréquemment chez les hommes qui portent le male bun au bureau et qui peinent à lui donner un aspect professionnel :

Le chignon trop lâche : un bun qui se défait progressivement au fil de la journée donne une impression de négligence. Si vos cheveux ne sont pas encore assez longs pour former un chignon stable, mieux vaut attendre ou opter pour une autre coiffure. Les cheveux gras : aucune coiffure ne résiste à des cheveux qui manquent de propreté. Si vous avez tendance à avoir les cheveux gras rapidement, adaptez votre fréquence de lavage en conséquence. Ignorer les petits cheveux rebelles : ces petits poils qui se dressent sur les côtés ou sur le dessus de la tête peuvent ruiner l’aspect soigné de votre coiffure. Un peu de gel ou de laque légère règle facilement ce problème. Le bun trop serré : au-delà de l’inconfort, un chignon trop serré peut abîmer vos cheveux sur le long terme et provoquer des douleurs au niveau du cuir chevelu. Un chignon bien tenu n’a pas besoin d’être douloureux. Négliger l’hygiène capillaire globale : des pellicules visibles, des cheveux secs et cassants ou un cuir chevelu irrité se verront d’autant plus que vos cheveux sont attachés et exposés au regard.

Le male bun selon la longueur de vos cheveux

La longueur de vos cheveux détermine en grande partie le type de male bun que vous pouvez réaliser et son rendu final :

Longueur des cheveux Type de bun possible Adapté au bureau ? Cheveux mi-longs (15-20 cm) Petit bun serré, bun bas Oui, si bien maintenu Cheveux longs (20-35 cm) Bun bas, bun haut, bun avec dégradé Oui, grande polyvalence Cheveux très longs (plus de 35 cm) Bun volumineux, tresse avant bun Oui, à condition de soigner les finitions

Il faut mentionner la phase de transition, c’est-à-dire la période pendant laquelle vos cheveux poussent et ne sont pas encore assez longs pour former un chignon propre. Cette période est souvent la plus délicate à gérer au bureau. Des accessoires comme les bandeaux discrets ou les épingles à cheveux peuvent aider à maintenir vos cheveux en place de façon présentable le temps que la longueur soit suffisante.

Ce que disent les professionnels des ressources humaines

Sans citer de sources inventées, il est possible d’observer une tendance générale dans les discours des professionnels RH : la coiffure en elle-même est rarement un critère discriminant dans l’évaluation d’un candidat ou d’un collaborateur, à condition qu’elle soit soignée. Ce qui est systématiquement relevé en revanche, c’est le manque d’hygiène ou le manque de soin apparent. Un male bun propre et bien réalisé ne devrait donc pas constituer un frein dans la grande majorité des environnements de travail contemporains.

La perception évolue aussi avec les générations. Dans des équipes où les managers sont eux-mêmes issus de générations ayant grandi avec une vision plus ouverte des codes vestimentaires et capillaires masculins, le male bun est souvent perçu comme une simple expression de style personnel, au même titre qu’une barbe bien entretenue ou des tatouages discrets.

Quelques inspirations de looks professionnels avec le male bun

Pour vous donner des pistes concrètes, voici quelques combinaisons qui fonctionnent bien dans un contexte professionnel :

Le look formel maîtrisé : costume gris anthracite, chemise blanche, bun bas serré avec dégradé court sur les côtés. Cette combinaison est probablement la plus universellement acceptée dans les environnements exigeants.

: costume gris anthracite, chemise blanche, bun bas serré avec dégradé court sur les côtés. Cette combinaison est probablement la plus universellement acceptée dans les environnements exigeants. Le look business casual : pantalon de costume beige ou navy, chemise oxford bleue non rentrée, blazer non structuré, bun bas légèrement plus souple. Idéal pour les environnements semi-formels.

: pantalon de costume beige ou navy, chemise oxford bleue non rentrée, blazer non structuré, bun bas légèrement plus souple. Idéal pour les environnements semi-formels. Le look créatif structuré : jean foncé sans déchirures, chemise à motifs discrets rentrée, ceinture en cuir, bun mi-haut. Convient parfaitement aux agences, studios et startups.

Dans tous les cas, l’harmonie entre la coiffure et la tenue reste le principe directeur. Le male bun professionnel n’est pas une coiffure qui se porte par défaut ou par manque de temps, mais une coiffure qui s’assume pleinement et qui s’intègre dans une image globale travaillée et cohérente.