Les trésors cachés de la Corse : deux villages authentiques à découvrir absolument

La Corse, véritable joyau méditerranéen, est une île qui attire chaque année de nombreux touristes en quête de paysages somptueux, de plages paradisiaques, d’une gastronomie riche et d’une culture millénaire.

Si les grandes villes côtières telles qu’Ajaccio, Bastia ou Calvi sont des étapes incontournables pour quiconque visite l’île de Beauté, il est important de ne pas négliger l’arrière-pays, où se cachent de véritables trésors souvent méconnus.

Parmi eux, deux villages corses méritent particulièrement le détour : Nonza et Pigna.

Ce sont deux destinations idéales pour les amateurs d’authenticité, d’histoire et de nature préservée.

Nous vous invitons à explorer ces deux perles corses, leurs particularités et leurs attraits touristiques, ainsi que quelques conseils pour bien préparer votre visite.

Nonza, un village perché entre mer et montagne

Le premier village dont nous allons parler est Nonza, situé sur la côte ouest du Cap Corse, à une trentaine de kilomètres au nord de Saint-Florent. Ce petit village perché à 142 mètres d’altitude offre un panorama exceptionnel sur la mer Méditerranée et les montagnes environnantes.

Nonza est un village typiquement corse, avec ses maisons en pierre, ses ruelles étroites et sinueuses, et son église aux clochers génois. L’histoire de ce village remonte à l’Antiquité, et il a su conserver ses charmes d’autrefois, malgré l’afflux de touristes durant la saison estivale.

La tour de Nonza : Ce monument emblématique du village, construit au XVIe siècle par les Génois, surplombe la mer et offre une vue imprenable sur les environs. Elle servait autrefois de tour de guet pour prévenir les attaques de pirates. La tour est accessible à pied depuis le village, en empruntant un sentier qui serpente à travers la végétation méditerranéenne. La plage de galets noirs : Située au pied du village, cette plage insolite est recouverte de galets noirs, issus de l’ancienne carrière d’amiante qui se trouve à proximité. Bien que la baignade y soit autorisée, la plage est moins fréquentée que d’autres plages corses, ce qui en fait un lieu idéal pour se détendre et profiter du paysage en toute tranquillité. Les fresques de l’église Sainte-Julie : Cette église baroque, datant du XVIIIe siècle, est ornée de fresques colorées représentant des scènes bibliques. Elle est dédiée à Sainte-Julie, patronne du village, qui aurait été martyrisée à Nonza au IIIe siècle. Les sentiers de randonnée : Nonza est le point de départ de plusieurs sentiers de randonnée, qui permettent de découvrir le Cap Corse, ses paysages sauvages et ses villages pittoresques. Parmi ces sentiers, le sentier des douaniers, qui longe la côte, offre une balade inoubliable entre mer et montagne.

Pigna, un village d’artistes et d’artisans au cœur de la Balagne

Le second village que nous vous proposons de découvrir est Pigna, situé dans la région de la Balagne, à une vingtaine de kilomètres à l’est de l’Île-Rousse. Perché à 255 mètres d’altitude, Pigna est un véritable écrin de verdure, où les oliviers et les chênes verts côtoient les belles maisons en pierre aux toits de lauze.

Connu pour être un village d’artistes et d’artisans, Pigna est un lieu où la culture et le savoir-faire corses sont à l’honneur. Vous pourrez y rencontrer des artisans locaux, qui vous feront découvrir leur art et leur passion, du travail du cuir à la fabrication de bijoux, en passant par la poterie et la lutherie.

Les ateliers d’artistes et d’artisans : En flânant dans les ruelles de Pigna, vous pourrez admirer le travail des artisans locaux, qui exposent leurs créations dans de charmantes boutiques et ateliers. Ne manquez pas de visiter la Maison des Maîtres Luthiers, où sont fabriqués des instruments de musique traditionnels corses.

: En flânant dans les ruelles de Pigna, vous pourrez admirer le travail des artisans locaux, qui exposent leurs créations dans de charmantes boutiques et ateliers. Ne manquez pas de visiter la Maison des Maîtres Luthiers, où sont fabriqués des instruments de musique traditionnels corses. L’auditorium de Pigna : Ce lieu de spectacles et de concerts est situé en plein cœur du village, dans une ancienne église rénovée. L’acoustique exceptionnelle de l’auditorium en fait un lieu privilégié pour apprécier les concerts de musique corse et les représentations théâtrales.

: Ce lieu de spectacles et de concerts est situé en plein cœur du village, dans une ancienne église rénovée. L’acoustique exceptionnelle de l’auditorium en fait un lieu privilégié pour apprécier les concerts de musique corse et les représentations théâtrales. Le couvent Saint-Dominique : Fondé au XVIe siècle, ce couvent est aujourd’hui le siège de l’association A Rinascita, qui œuvre pour la promotion et la sauvegarde du patrimoine culturel corse. Le couvent accueille régulièrement des expositions, des stages et des conférences sur la culture et le patrimoine de l’île.

: Fondé au XVIe siècle, ce couvent est aujourd’hui le siège de l’association A Rinascita, qui œuvre pour la promotion et la sauvegarde du patrimoine culturel corse. Le couvent accueille régulièrement des expositions, des stages et des conférences sur la culture et le patrimoine de l’île. Les jardins de Pigna : Ces jardins, situés à la sortie du village, sont un véritable havre de paix, où vous pourrez découvrir la flore méditerranéenne et les plantes aromatiques corses. Un sentier botanique vous permettra d’en apprendre davantage sur les espèces végétales présentes dans les jardins.

Conseils pratiques pour visiter Nonza et Pigna

Avant de partir à la découverte de ces deux villages corses, voici quelques conseils pratiques pour vous aider à préparer votre séjour et profiter pleinement de votre visite.

Se renseigner sur les événements culturels : Nonza et Pigna sont des villages vivants, qui organisent tout au long de l’année des manifestations culturelles telles que des concerts, des expositions, des conférences ou des ateliers. Renseignez-vous auprès des offices de tourisme locaux ou des sites internet dédiés pour connaître les événements prévus lors de votre séjour. Choisir le bon moment pour visiter : La Corse étant une destination prisée en été, les villages peuvent être très fréquentés durant la saison estivale. Si vous souhaitez profiter du calme et de l’authenticité de Nonza et Pigna, privilégiez une visite hors saison, au printemps ou à l’automne, lorsque les températures sont agréables et les touristes moins nombreux. Prévoir de bonnes chaussures de marche : Les villages corses, perchés et aux ruelles pavées, nécessitent souvent une bonne condition physique pour être explorés. Équipez-vous de chaussures confortables et adaptées pour marcher sur les chemins escarpés et les sentiers de randonnée aux alentours. Respecter l’environnement et le patrimoine : En visitant Nonza et Pigna, vous aurez l’occasion d’admirer des paysages préservés et un patrimoine architectural remarquable. Veillez à respecter ces lieux en adoptant un comportement responsable, en évitant de cueillir les plantes ou de perturber la faune locale, et en préservant la propreté des sites visités. Déguster les spécialités locales : Les villages corses sont réputés pour leur gastronomie savoureuse et authentique. Profitez de votre séjour pour goûter aux produits du terroir, tels que les charcuteries, les fromages, les olives, les vins, les confitures et les biscuits traditionnels.

Se loger et se restaurer à Nonza et Pigna

Pour profiter pleinement de votre séjour dans ces deux villages corses, il est essentiel de choisir un hébergement adapté à vos besoins et à votre budget, ainsi que de déguster les délices de la cuisine locale.

Les hébergements : Plusieurs options s’offrent à vous pour vous loger à Nonza et Pigna. Vous pourrez opter pour des hôtels, des chambres d’hôtes, des gîtes ou des locations de vacances. Pensez à réserver à l’avance, surtout en période estivale, car les hébergements peuvent être très demandés.

Les restaurants : Les villages de Nonza et Pigna comptent plusieurs restaurants et auberges, où vous pourrez déguster des plats typiques corses, élaborés à partir de produits locaux et frais. N’hésitez pas à demander conseil aux habitants pour connaître les meilleures adresses et découvrir les saveurs de l’île de Beauté.

Les villages de Nonza et Pigna sont des destinations incontournables pour les amoureux de la Corse, qui souhaitent découvrir des lieux authentiques, chargés d’histoire et de culture. Que vous soyez à la recherche de paysages époustouflants, de rencontres avec des artisans passionnés, ou de moments de détente et de sérénité, ces deux villages sauront vous séduire et vous offrir un séjour inoubliable sur l’île de Beauté.