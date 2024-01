Le défi ultime : résolvez ces équations en moins de 48 secondes et prouvez que vous faites partie de l’élite intellectuelle !

Vous pensez avoir l’esprit vif et être un génie des mathématiques ?

Voici un défi qui mettra à l’épreuve vos capacités cognitives et votre rapidité de réflexion.

Ce test complexe est un véritable casse-tête pour de nombreuses personnes, mais seuls quelques individus exceptionnels parviennent à le résoudre en moins de 48 secondes.

Alors, êtes-vous prêt à relever le défi et à montrer au monde entier que vous faites partie de cette élite intellectuelle ?

Voici les équations à résoudre. Il vous faut déterminer la valeur de la dernière équation en vous basant sur les précédentes :

flan * gâteau – taco = 13

gâteau * taco + flan = 16

taco + flan – gâteau = 3

gâteau * taco – flan + gâteau = ?

Pourquoi ce genre de test est-il intéressant d’un point de vue cognitif ?

Les tests de ce genre permettent de stimuler et d’évaluer différentes compétences cognitives, telles que la logique, la compréhension et la rapidité de réflexion.

En effet, pour résoudre ces équations, il faut être capable de comprendre les relations entre les différents éléments et de les manipuler pour trouver la solution. De plus, ces tests permettent d’évaluer la capacité à gérer la pression du temps, un élément crucial dans de nombreuses situations de la vie quotidienne et professionnelle.

En outre, les défis mathématiques comme celui-ci aident à développer la pensée critique et la créativité, car il est souvent nécessaire de trouver des approches originales et innovantes pour parvenir à la solution. Bref, ce test est un excellent moyen de mettre à l’épreuve et de développer vos compétences cognitives tout en vous amusant.

La méthode pour résoudre ces équations

Avant de vous donner la solution, essayez de résoudre les équations par vous-même en suivant ces étapes :

Trouvez une relation entre les différentes équations Utilisez cette relation pour exprimer une des inconnues (flan, gâteau ou taco) en fonction des autres Remplacez l’expression obtenue dans les autres équations Résolvez le système d’équations ainsi obtenu Utilisez les valeurs trouvées pour les inconnues pour calculer la valeur de la dernière équation

Prenez le temps de comprendre chaque étape et de les appliquer sur les équations données.

Vous pourrez ainsi vérifier si vous faites partie des rares personnes capables de résoudre ce défi en moins de 48 secondes.

La solution du défi

Après avoir essayé de résoudre les équations par vous-même, voici la solution détaillée pour vérifier votre travail :

Nous avons utilisé la troisième équation pour exprimer gâteau en fonction de taco et flan : gâteau = taco + flan – 3 Nous avons remplacé gâteau dans la première et la deuxième équation :

flan * (taco + flan – 3) – taco = 13

taco * (taco + flan – 3) + flan = 16

Nous avons résolu le système d’équations en utilisant la méthode de substitution :

flan = (13 + taco) / (taco – 2)

taco * (taco + (13 + taco) / (taco – 2) – 3) + (13 + taco) / (taco – 2) = 16

Nous avons trouvé que taco = 5 et flan = 6

Nous avons ensuite trouvé la valeur de gâteau : gâteau = 8

Enfin, nous avons calculé la valeur de la dernière équation : gâteau * taco – flan + gâteau = 8 * 5 – 6 + 8 = 42

Le résultat final est donc 42.

Si vous êtes parvenu à résoudre ces équations et à trouver ce résultat en moins de 48 secondes, félicitations ! Vous faites partie de cette élite intellectuelle capable de relever les défis les plus ardus.

Si vous êtes fier de votre exploit, n’hésitez pas à partager ce test avec vos amis et votre famille pour les défier et comparer vos compétences cognitives. Et si vous n’avez pas réussi à résoudre ce défi dans le temps imparti, ne vous découragez pas : continuez à vous exercer et à développer vos compétences, et vous pourrez peut-être rejoindre un jour l’élite des génies des mathématiques !